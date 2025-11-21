Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare

ProTV.md, 21 noiembrie 2025 22:10

Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
22:30
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO ProTV.md
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO
22:30
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO ProTV.md
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO
22:20
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO ProTV.md
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO
22:20
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ProTV.md
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA
Acum o oră
22:10
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare ProTV.md
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare
22:00
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc” ProTV.md
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc”
21:50
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO ProTV.md
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO
Acum 2 ore
21:40
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO ProTV.md
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO
21:40
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO ProTV.md
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO
21:10
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO ProTV.md
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO
21:10
Parisul îi aduce un omagiu prințesei inimilor: Muzeul Grevin a dezvelit statuia de ceară a prințesei Diana, realizată în stilul său iconic - VIDEO ProTV.md
Parisul îi aduce un omagiu prințesei inimilor: Muzeul Grevin a dezvelit statuia de ceară a prințesei Diana, realizată în stilul său iconic - VIDEO
21:00
Noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lansează peste 100 de drone, iar atacurile din Zaporojie, Odesa și Ternopol lasă în urmă zeci de morți și răniți - VIDEO ProTV.md
Noapte de coșmar în Ucraina: Rusia lansează peste 100 de drone, iar atacurile din Zaporojie, Odesa și Ternopol lasă în urmă zeci de morți și răniți - VIDEO
20:50
De la soare de primăvară la lapoviță de iarnă: Noiembrie aduce un salt spectaculos de temperatură, cauzat de întâlnirea unui front tropical cu unul arctic - VIDEO ProTV.md
De la soare de primăvară la lapoviță de iarnă: Noiembrie aduce un salt spectaculos de temperatură, cauzat de întâlnirea unui front tropical cu unul arctic - VIDEO
Acum 4 ore
20:20
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO ProTV.md
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO
20:20
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO ProTV.md
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO
20:10
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO ProTV.md
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO
20:00
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO ProTV.md
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.11.2025
19:50
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO ProTV.md
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO
Acum 6 ore
18:40
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca ProTV.md
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
18:00
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO
17:40
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO ProTV.md
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO
17:30
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională ProTV.md
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională
17:10
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO ProTV.md
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
Acum 8 ore
16:30
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO ProTV.md
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO
16:30
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO ProTV.md
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO
16:20
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS ProTV.md
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
16:20
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night” ProTV.md
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night”
16:10
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO ProTV.md
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO
16:00
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO ProTV.md
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO
15:50
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși ProTV.md
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
15:30
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
15:30
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală ProTV.md
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală
15:10
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
Acum 12 ore
14:40
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin ProTV.md
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
14:40
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate ProTV.md
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate
14:30
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard ProTV.md
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard
14:30
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO
14:20
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba ProTV.md
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba
14:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii ProTV.md
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii
14:00
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze ProTV.md
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze
13:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat ProTV.md
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat
13:30
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin ProTV.md
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin
13:30
NIXON este un simbol al excelenței în locuire ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
13:30
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski ProTV.md
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski
13:30
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
13:20
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova ProTV.md
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova
13:20
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO
13:20
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat” ProTV.md
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.