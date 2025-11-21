De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO

ProTV.md, 21 noiembrie 2025 20:20

De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
20:20
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO ProTV.md
De la condamnarea la moarte la statutul de erou național: Povestea impresionantă a lui Ilie Ilașcu, reconstruită din scrisorile sale, obiectele din detenție și declarațiile celor care l-au cunoscut - VIDEO
20:20
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO ProTV.md
Peste 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, în premieră, la o testare a competențelor digitale - VIDEO
Acum o oră
20:10
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO ProTV.md
Zelenski avertizează că Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile decizii din istoria sa: „Fie pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie” - VIDEO
20:00
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO ProTV.md
Mama adolescentului decedat, după ce ar fi fost lovit de mașina fostului primar de Boldurești, acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine” – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.11.2025
19:50
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO ProTV.md
Mama adolescentului decedat acuză tergiversarea procesului: „Este o metodă de a lungi ședințele și pentru a-și bate joc de mine”. Ce spune avocatul lui Nicanor Ciochină - VIDEO
Acum 4 ore
18:40
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca ProTV.md
Lituania acuză Belarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca
18:00
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din Chișinău, cercetat penal pentru organizarea unui spațiu de consum de droguri în sectorul Botanica - VIDEO
17:40
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO ProTV.md
Zelenski respinge planul de pace Trump-Putin și anunță alternative proprii: „Nu am trădat Ucraina pe 24 februarie, nu o vom trăda nici acum” - VIDEO
17:30
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională ProTV.md
Cazul camionului cu arme la Leușeni-Albița, folosit într-o operațiune de dezinformare internațională
17:10
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO ProTV.md
Președintele Ucrainei respinge planul ruso‑american de încetare a războiului și anunță alternative proprii - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
Acum 6 ore
16:30
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO ProTV.md
Ub bărbat din Comrat, documentat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise și refuz de prelevare a probelor biologice - FOTO
16:30
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO ProTV.md
ANRE aprobă noi produse de capacitate pentru transportul gazelor naturale pe coridorul transbalcanic, sporind securitatea energetică regională - FOTO
16:20
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS ProTV.md
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
16:20
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night” ProTV.md
Trafic rutier restricționat pe strada Pantelimon Halippa în weekend: măsuri speciale pentru desfășurarea evenimentului „Kultura Night”
16:10
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO ProTV.md
Procesul fostului primar de Boldurești continuă cu nereguli: după ce inculpatul a lipsit la ședința trecută, doi avocați ai apărării au fost acum amendați pentru absență nemotivată – FOTO
16:00
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO ProTV.md
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO
15:50
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși ProTV.md
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
15:30
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
15:30
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală ProTV.md
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală
15:10
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
Acum 8 ore
14:40
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin ProTV.md
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
14:40
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate ProTV.md
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate
14:30
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard ProTV.md
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard
14:30
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO
14:20
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba ProTV.md
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba
14:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii ProTV.md
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii
14:00
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze ProTV.md
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze
13:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat ProTV.md
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat
13:30
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin ProTV.md
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin
13:30
NIXON este un simbol al excelenței în locuire ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
13:30
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski ProTV.md
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski
13:30
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
13:20
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova ProTV.md
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova
13:20
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO
13:20
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat” ProTV.md
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”
13:10
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO ProTV.md
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO
13:10
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
13:10
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO ProTV.md
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
13:00
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară” ProTV.md
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”
13:00
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
Acum 12 ore
12:40
Cele mai populare telegoane 5G în Moldova ProTV.md
Cele mai populare telegoane 5G în Moldova
12:40
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO ProTV.md
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO
12:30
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO ProTV.md
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO
12:30
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO ProTV.md
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO
12:30
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu” ProTV.md
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu”
12:20
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă ProTV.md
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă
12:20
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.