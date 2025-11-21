Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși

ProTV.md, 21 noiembrie 2025 15:50

Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
16:00
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO ProTV.md
Căile de acces în Hotelul Național, închise complet: autoritățile au securizat clădirea pentru a preveni accidentele - FOTO
Acum 30 minute
15:50
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși ProTV.md
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Acum o oră
15:30
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane reținute în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
15:30
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală ProTV.md
Ministerul Muncii susține majorarea salariului minim, dar consideră că nivelul de 8.050 de lei este prea ridicat pentru economia actuală
15:10
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița ProTV.md
Poliția dezvăluie cine sunt cele patru persoane vizate în dosarul camionului cu muniții descoperit la Albița
Acum 2 ore
14:40
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin ProTV.md
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
14:40
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate ProTV.md
Nicuşor Dan: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, ci este o investiţie în securitate
14:30
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard ProTV.md
Accident tragic la Comrat. Un șofer și-a pierdut viața, după ce automobilul pe care îl conducea s-a răsturnat și s-a izbit într-un gard
14:30
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit - VIDEO
14:20
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba ProTV.md
Doi viceprimari noi, propuși la Primărie. Despre cine este vorba
14:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii ProTV.md
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii
Acum 4 ore
14:00
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze ProTV.md
Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze
13:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat ProTV.md
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat
13:30
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin ProTV.md
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin
13:30
NIXON este un simbol al excelenței în locuire ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
13:30
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski ProTV.md
O propunere „fără niciun sens” și o „capitulare” impusă Ucrainei. Cum se vede de la Kiev planul de pace cu care Trump îl presează pe Zelenski
13:30
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
13:20
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova ProTV.md
Cele mai populare telefoane 5G în Moldova
13:20
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - FOTO/VIDEO
13:20
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat” ProTV.md
Rusia a amenințat Grecia după acordul privind dronele maritime încheiat cu Ucraina. Zaharova: „Va urma un răspuns adecvat”
13:10
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO ProTV.md
Simulare a unei deflagrații la sediul Premier Energy din capitală. A fost implicată poliția, serviciul 112, dar și mai multe persoane - FOTO/VIDEO
13:10
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc, opt lansatoare de grenade și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
13:10
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO ProTV.md
Țigări ascunse sub capotă, găsite la vama Sculeni. Unde urmau să ajungă aproape 500 de pachete de țigarete - FOTO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 21.11.2025
13:00
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară” ProTV.md
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”
13:00
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO ProTV.md
18 rachete antitanc și un sistem antiaerian. Poliția română vine cu detalii despre armamentul descoperit într-un camion la vama Leușeni-Albița și publică imagini cu captura - VIDEO
12:40
Cele mai populare telegoane 5G în Moldova ProTV.md
Cele mai populare telegoane 5G în Moldova
12:40
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO ProTV.md
Dioxid de titan, găsit în bomboanele care urmau să ajungă pe rafturile magazinelor din țară. 5 mii de kilograme vor fi nimicite - FOTO
12:30
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO ProTV.md
Locuință unui bărbat din capitală - transformată într-un „depozit” de droguri. Ce mai exact au găsit polițiștii - VIDEO
12:30
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO ProTV.md
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul - FOTO
12:30
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu” ProTV.md
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu”
12:20
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă ProTV.md
Cazul camionului cu armament de la Leușeni-Albița: Carp anunță că sunt reținute trei persoane, inclusiv șoferul moldovean. Ce alte detalii oferă
12:20
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din capitală ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce în locuința lui au fost găsite droguri - VIDEO
Acum 6 ore
12:00
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă” ProTV.md
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă”
12:00
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: Cinci oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți - FOTO ProTV.md
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: Cinci oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți - FOTO
12:00
Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate - rise.md ProTV.md
Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și o maternitate - rise.md
11:50
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ProTV.md
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
11:50
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate ProTV.md
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate
11:50
E oficial. Moldovenii care au muncit legal în Canada vor primi pensii ProTV.md
E oficial. Moldovenii care au muncit legal în Canada vor primi pensii
11:30
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul. Poliția vine cu recomandări ProTV.md
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul. Poliția vine cu recomandări
11:20
Ucraina îl identifică pe un comandantul rus drept suspect în masacrul de la Bucea ProTV.md
Ucraina îl identifică pe un comandantul rus drept suspect în masacrul de la Bucea
11:20
Fost analist CIA: Propunerea de pace a lui Trump este bazată pe o eroare fatală de calcul. „Faci practic ceea ce vor rușii” ProTV.md
Fost analist CIA: Propunerea de pace a lui Trump este bazată pe o eroare fatală de calcul. „Faci practic ceea ce vor rușii”
11:20
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate unui inventator și unui astronom. Despre ce personalități este vorba - FOTO ProTV.md
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate unui inventator și unui astronom. Despre ce personalități este vorba - FOTO
11:10
Atenție șoferi. Traficul rutier, suspendat pe strada București din capitală din cauza lucrărilor de reparație. Cât vor dura ProTV.md
Atenție șoferi. Traficul rutier, suspendat pe strada București din capitală din cauza lucrărilor de reparație. Cât vor dura
11:00
Mihai Popșoi a avut o discuție telefonică cu omologul său din Turkmenistan. Despre ce au vorbit aceștia ProTV.md
Mihai Popșoi a avut o discuție telefonică cu omologul său din Turkmenistan. Despre ce au vorbit aceștia
11:00
Reacția Kremlinului la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina ProTV.md
Reacția Kremlinului la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina
10:30
Anunțul lui Zelenski, după ce a văzut planul de pace propus de Trump, care impune condiții dureroase Ucrainei ProTV.md
Anunțul lui Zelenski, după ce a văzut planul de pace propus de Trump, care impune condiții dureroase Ucrainei
10:20
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS ProTV.md
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
10:10
Noi detalii despre armamentul din camionul de la Leușeni-Albița. Carp: „Este de origine sovietică.” Ce spune despre cele două persoane reținute ProTV.md
Noi detalii despre armamentul din camionul de la Leușeni-Albița. Carp: „Este de origine sovietică.” Ce spune despre cele două persoane reținute
10:10
Horațiu Potra a fost adus încătușat în România după nouă luni sub escorta poliției române. Este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu ProTV.md
Horațiu Potra a fost adus încătușat în România după nouă luni sub escorta poliției române. Este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.