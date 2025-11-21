ULTIMA ORĂ | Iulian Rusanovschi: De ce perchezițiile sunt efectuate la acei care au depistat contrabanda de armament?
HotNews, 21 noiembrie 2025 22:00
Iulian Rusanovschi amintește că contrabanda cu armament a fost depistată în vama Leușeni-Albița datorită unui inspector vamal din Republica Moldova în colaborare cu Partea română. Zilele acestea, după descoperirea camionului cu armament în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Serviciul Vamal și PCCOCS au efectuat mai multe percheziții la domiciliile angajaților Serviciului Vamal, care de […]
Acum 30 minute
22:00
ULTIMA ORĂ | Iulian Rusanovschi: De ce perchezițiile sunt efectuate la acei care au depistat contrabanda de armament?
Iulian Rusanovschi amintește că contrabanda cu armament a fost depistată în vama Leușeni-Albița datorită unui inspector vamal din Republica Moldova în colaborare cu Partea română. Zilele acestea, după descoperirea camionului cu armament în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Serviciul Vamal și PCCOCS au efectuat mai multe percheziții la domiciliile angajaților Serviciului Vamal, care de […]
Acum 4 ore
18:30
Ion Ceban, președintele Partidului „Mișcarea Alternativa Națională" și primar general al municipiului Chișinău, l-a criticat dur pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, după comentariile acestuia privind conferința susținută astăzi în Legislativ pe tema creșterii consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova. „Am văzut declarațiile aberante ale președintelui Parlamentului, Grosu, cu referire la conferința pe care […]
Acum 12 ore
14:00
Panică la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin # HotNews
Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat planurile pentru vineri pentru a purta o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni cu privire la planul SUA și Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat vineri Bloomberg. Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer sunt, de asemenea, […]
12:20
ALERT FOTO: În camion erau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone # HotNews
Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel. Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei […]
11:20
VIDEO | Ion Ceban: Solicităm instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri # HotNews
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a solicitat instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. Ion Ceban, președintele Partidului MAN, Primar General al municipiului Chișinău, declară că așteaptă soluții de la Președintele […]
10:40
Sentința semnată de Ana Cucerescu devine relevantă în analiza procedurii de extrădare a lui Platon? Autoritățile tac și nu oferă răspunsuri sau comentarii # HotNews
Canalul OBSERVATOR, cunoscut pentru publicarea informațiilor din domeniul justiției, a anunțat că ședința privind extrădarea lui Veaceslav Platon din Regatul Unit ar fi fost amânată pentru luna mai 2026, deși fusese programată inițial pentru 24 noiembrie 2025. Pentru verificarea informației, redacția telegraph.md a transmis solicitări către Procuratura Generală și Ministerul Justiției. Până la ora publicării, […]
10:20
VIDEO | Ion Chicu: Camionul cu armament a avut “liber de vamă” din partea autorității vamale a Republicii Moldova # HotNews
Noi informații scandaloase în privința camionului cu armament, depistat la Vama Albița. Ion Chicu, deputat al Blocului Alternativa: "Camionul cu armament a avut "liber de vamă" din partea autorității vamale a Republicii Moldova – vedeți CMR-ul cu ștampila vamei moldovenești și a celei românești. Camionul dat a traversat de câteva ori hotarul cu România în […]
09:50
VIDEO | Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico: Acum copiii vor putea petrece timpul în spații luminoase, sigure și complet renovate # HotNews
În satul Ramazani, care aparține primăriei orașului Rîșcani, a fost deschisă o nouă grădiniță. Până acum, pentru micuții din localitate erau rezervate câteva încăperi în vechea școală, care erau încălzite cu sobă. În noua grădiniță, încălzirea se face pe gaz. Clădirea a fost complet modernizată, inclusiv acoperișul a fost schimbat, au fost realizate și lucrările […]
09:40
Autoritățile din India investighează moartea a cel puțin 24 de copii, după ce un sirop de tuse produs de compania Sresan Pharmaceutical s-a dovedit a fi contaminat cu dietilenglicol, o substanță toxică extrem de periculoasă. Anchetatorii suspectează breșe grave în lanțul de aprovizionare, inclusiv reambalarea fără sigiliu a solventului propilenglicol de către distribuitori fără licență, […]
Acum 24 ore
08:50
Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează propunerea sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei până la 8.050 de lei. Într-un răspuns pentru IPN, instituția a precizat că este evaluat atât impactul economic, cât și cel social, iar procesul se desfășoară în consultare cu partenerii sociali. Potrivit MMPS, actualizarea salariului mediu lunar […]
07:10
Horoscop 21 noiembrie – o zi cu surprize. Avem multe de făcut și o să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile, ca să ne putem și distra! Că merităm. SCORPION Se conturează un câștig de imagine, vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme și a fost de calitate – […]
Ieri
16:30
VIDEO | Victoria Furtună: Dacă situația camionului încărcat cu muniții va fi mușamalizată, riscăm declanșarea unui război # HotNews
Lidera „Moldova Mare", Victoria Furtună, solicită Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Parchetului General și Ministerului Apărării Naționale să clarifice public situația camionului depistat în punctul de trecere Albița, încărcat cu arme și muniții, declarate în acte drept „piese din fier", cu destinația Israel. Ea susține că armele ar proveni […]
14:00
LIVE Renato Usatîi detalii despre incidentul nocturn de contrabandă cu arme: amenințări la adresa securității naționale! # HotNews
LIVE Renato Usatîi detalii despre incidentul nocturn de contrabandă cu arme: amenințări la adresa securității naționale!
13:50
Primarul Alexandr Petkov: Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune # HotNews
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat […]
13:40
Ion Ceban: Cu un nou Guvern și o nouă conducere, un camion cu contrabandă de arme, a trecut vama fără probleme # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primarul General al municipiului Chișinău, constată că incompetența, dictatura, corupția la scară largă și reformele putrede duc la distrugerea statului Republica Moldova. Alegerile au trecut și ne trezim la realitatea dură, doar că aceste subiecte despre care vreau să vorbesc nu prea le veți vedea pe canalele de televiziune. […]
13:20
Stare de alertă la granița României cu Republica Moldova. Un camion plin cu armament oprit la Vama Albița # HotNews
Noapte tensionată la granița de est a României. Arme de foc și lansatoare de rachete au fost descoperite la miezul nopții trecute în Vama Albița-Leușeni. DIICOT și structurile de securitate ale României sunt în alertă după ce în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la […]
11:20
VIDEO: International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor # HotNews
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii '90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […]
08:30
Ion Ceban: Astăzi gândul meu se îndreaptă către toți copiii din Republica Moldova și din Chișinău – un oraș tânăr și plin de viață # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului. "Gândul meu se îndreaptă către cei aproape 170.000 de copii din Chișinău, un oraș tânăr și plin de viață – 108.161 de elevi învață în școlile noastre: – 36.430 de preșcolari frecventează zilnic grădinițele municipale: – 169.877 de […]
08:10
Horoscop 20 noiembrie – o zi cu Lună Nouă și cu decizii importante. Să cântărim bine situațiile și să ținem cont de ceea ce este valoros, de esență, ca să tragem concluziile potrivite. SCORPION O definitivare! Semnați un contract, primiți o sumă de bani și o să vă lansați, poate, pe o nouă orbită profesională, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Curtea de Conturi: Energocom nu a asigurat integritatea dosarelor și a înregistrat pierderi majore în 2023 # HotNews
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului privind activitatea SA "Energocom" pentru perioada 2021–2023, analizând achizițiile de gaze naturale, gestionarea stocului de securitate, activitatea comercială și operațiunile contabile ale companiei, transmite Telegraph.md Achizițiile de gaze în stare de urgență – conforme, dar cu dosare incomplete Raportul arată că achizițiile de gaze naturale în condițiile situațiilor […]
16:40
Ion Ceban: Solicităm ca Guvernul să facă un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, iar rezultatele să fie făcute publice # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, solicită Guvernului să facă un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, iar rezultatele să fie făcute publice. În special, pentru perioada 2022–2023, când aproape 2 ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova, iar membrii comisiei și-au asumat mai multe decizii […]
15:30
Sancțiunile americane „mușcă" din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care […]
15:10
Presa ucraineană: Volodimir Zelenski figurează în actul procurorilor de punere sub acuzare a lui Mindici # HotNews
Volodimir Zelenski este menționat în notificarea de suspiciune adresată omului de afaceri Timur Mindici, emisă de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Textul a fost publicat de deputatul poporului Oleksii Honcearenko și de jurnalistul Volodimir Boiko, relatează Strana. Notificarea de suspiciune este un act procedural oficial în dreptul penal ucrainean, emis de procurori, echivalentul aproximativ al […]
15:10
Petr Vlah: Pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice # HotNews
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei, atunci acestea trebuie să unească găgăuzii, dar nu să-i dezbine. „Părerea mea personală este că pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice, care să fie preocupat doar de interesul major […]
14:00
La Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat! Primarul Alexandr Petkov: Mai multe vehicule – mai mult confort pentru locuitori! # HotNews
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipal complet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare de specialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul", care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest […]
13:20
VIDEO | Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova. „Avem deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, alături de care am dezvoltat proiecte comune, schimburi de experiență și bune practici", a declarat edilul. Totodată, Ion Ceban, […]
12:10
Irina Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității Partidului Republican „Inima Moldovei” # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „dosarul „Inima Moldovei" a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală", iar termenul de examinare a cererii a expirat deja". Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, Partidul Republican […]
08:50
ULTIMA ORĂ: O dronă a survolat spațiul aerian a Republicii Moldova în zona Colibași raionul Cahul # HotNews
Ministerul Apărării Naționale din Romania anunță că două aeronave de luptă Eu
07:10
Horoscop 19 noiembrie – o zi cu vești bune. O să găsim înăuntrul nostru tot ce avem nevoie, nu trebuie să căutăm în altă parte, că riscăm să încasăm dezamăgiri. SCORPION Noutăți care să vă țină în priză și să vă inspire pentru proiectele la care veți lucra în perioada următoare. Se anunță bani și […] The post Horoscop 19 noiembrie – zodia care va avea o sursă nouă de venit first appeared on HotNews.md.
18 noiembrie 2025
15:10
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului # HotNews
Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii au blocat tribuna Radei și au strigat pentru a bloca activitatea Legislativului. „Doresc să mulțumesc fiecăruia dintre cei 51 de deputați ai „Solidarității Europene”, „Golos”, „Servitorii poporului” și „Batkivșcina” care au semnat cererea de demisie a guvernului. Astăzi […] The post Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului first appeared on HotNews.md.
13:20
Analiză | Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor # HotNews
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri. Creșterea prețului energiei electrice în Europa de Est, inclusiv România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova, este legată de războiul din Ucraina, dar asta […] The post Analiză | Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor first appeared on HotNews.md.
12:50
La poligonul militar din Bălți a fost lansat oficial proiectul de construcție a noilor depozite destinate păstrării munițiilor, o investiție strategică pentru siguranța municipiului și modernizarea Armatei Naționale. Evenimentul a reunit conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA și autoritățile locale, subliniindu-se că proiectul, finanțat de Statele Unite ale Americii, urmărește creșterea nivelului de securitate […] The post La Bălți a fost lansat proiectul noilor depozite de muniții pentru modernizarea armatei first appeared on HotNews.md.
12:50
VIDEO | Ion Ceban: Îmi doresc ca aceste măsuri să fie transformate în acțiuni concrete în cel mai scurt timp # HotNews
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, declară că se vor aloca surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis alocarea surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de […] The post VIDEO | Ion Ceban: Îmi doresc ca aceste măsuri să fie transformate în acțiuni concrete în cel mai scurt timp first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Maia Sandu: Anul trecut, PA sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu a vrut să se ocupe de banii Kremlinului pentru cumpărarea voturilor # HotNews
Anul trecut, Procuratura Anticorupție (PA) nu a vrut deloc să se ocupe de banii iliciți care au fost cheltuiți pentru cumpărarea voturilor. În perioada menționată, instituția era sub conducerea Veronicăi Dragalin. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută marți, 18 noiembrie curent, în cadrul Moldova Security Forum, a doua ediție organizată la Chișinău, […] The post VIDEO | Maia Sandu: Anul trecut, PA sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu a vrut să se ocupe de banii Kremlinului pentru cumpărarea voturilor first appeared on HotNews.md.
12:20
Orașul Rîșcani intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, odată cu lansarea unui proiect amplu care va transforma zona Malinovca într-un spațiu modern, sigur și prietenos pentru locuitori. Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) în cadrul proiectului „Rîșcani, un oraș pentru […] The post Orașul Rîșcani pornește un amplu proiect de revitalizare urbană first appeared on HotNews.md.
11:00
Irina Vlah: Democraţia e valoarea noastră supremă şi nu trebuie să admitem ca ea să fie sacrificată în cadrul jocurilor politice care se fac # HotNews
Irina Vlah consideră că răspunsul Comisiei de la Veneţia poate clarifica situaţia legată de prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice. De asemenea, aceasta va crea premise pentru restabilirea dreptăţii. Or, este absolut evident că Partidul Republican „Inima Moldovei” este victima unui abuz comis cu bună ştiinţă, mai susține Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima […] The post Irina Vlah: Democraţia e valoarea noastră supremă şi nu trebuie să admitem ca ea să fie sacrificată în cadrul jocurilor politice care se fac first appeared on HotNews.md.
09:20
Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # HotNews
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o scrisoare inițiată de congresmanul republican Joe Wilson, relatează Ukrinform, citând The Hill. „Mi s-a adus la cunoștință că […] The post Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești first appeared on HotNews.md.
09:20
Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare și au stabilit prioritățile # HotNews
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform. Se menţionează că negocierile se concentrează pe obiectivele cheie ale politicii economice a statului. În special, acestea se referă la […] The post Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare și au stabilit prioritățile first appeared on HotNews.md.
08:30
Fostul senator Ilie Ilașcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani. ”Cu profundă durere în suflet, anunţăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soţ, tată, bunic, prieten ILIE […] The post A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Avea 73 de ani first appeared on HotNews.md.
08:20
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, declară că starea sistemului de pensii din Moldova este una nu chiar bună şi, pe termen scurt sau mediu, se poate agrava, lucru evident dacă urmărim tendinţele ce devin tot mai pronunţate, iar o eventuală majorare a vârstei de pensionare nu poate fi o soluţie, […] The post Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 noiembrie – o zi de precauție. E bine să facem slalom printre situațiile care ne amenință echilibrul sufletesc și o să ajungem cu succes la destinație. SCORPION Vine o confirmare că unele lucruri s-au rezolvat, chiar dacă a durat și ați depus eforturi serioase; măcar pot fi progrese de aici înainte. O să […] The post Horoscop 18 noiembrie – zodia care se apropie de un vis împlinit first appeared on HotNews.md.
17 noiembrie 2025
20:40
Recent, presa din Polonia a relatat că există o penurie de ouă pe piața poloneză și o creștere a prețurilor acestora, cauzată, printre altele, de pierderile la efectivele de găini ouătoare din cauza focarelor de gripă aviară și a bolii Newcastle, transmite Nexta.ro. De cealaltă parte, producătorii de ouă și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii polonez […] The post Panică în Poloniei din cauza penuriei de ouă pe piața. Guvernul calmează populația first appeared on HotNews.md.
20:30
Ion Ceban: Dorim ca Guvernul să contribuie la realizarea proiectului de infrastructură – centura Chișinăului # HotNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, despre centura Chișinăului, care este un proiect esențial pentru dezvoltarea capitalei și pentru întreaga regiune. „Ne dorim foarte mult ca Guvernul nu doar să promită, ci să contribuie efectiv la realizarea acestui proiect important pentru oameni. Colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a […] The post Ion Ceban: Dorim ca Guvernul să contribuie la realizarea proiectului de infrastructură – centura Chișinăului first appeared on HotNews.md.
14:10
Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani # HotNews
Președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Domnica Manole, a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani, desfășurată în perioada 14-15 noiembrie, la Antalya, Republica Turcia. Evenimentul a reunit președinți și judecători ai curților constituționale din regiune, precum și reprezentanți ai Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferința cu tema […] The post Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani first appeared on HotNews.md.
14:00
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. ”Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat, […] The post Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național first appeared on HotNews.md.
12:20
DOC | Inginerie juridică: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar # HotNews
Narațiune de persecuție orchestrată – O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică” în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci […] The post DOC | Inginerie juridică: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar first appeared on HotNews.md.
11:50
Ion Ceban: Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție # HotNews
Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a dat această indicație subalternilor săi, în cadrul ședinței Primăriei din 18 noiembrie. Cheltuielile urmează a fi suportate de proprietar. Totodată, edilul a solicitat naționalizarea imobilului. Primarul a solicitat ca un grup de lucru condus de viceprimar și […] The post Ion Ceban: Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție first appeared on HotNews.md.
11:00
Dosarele a peste 30 de companii cu planuri şi intenţii de investiţii în domenii strategice au fost examinate în şedinţa Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. În procesul-verbal toate datele ce permit identificarea investitorilor – de la denumiea companiilor, la codul lor fiscal – sunt şterse şi este imposibil de aflat despre […] The post Guvernul Munteanu a ascuns datele investitorilor din domenii strategice first appeared on HotNews.md.
10:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală”, nu una împărțită în tabere „pro-ruse” sau „pro-europene”. „Vom susține orice inițiativă bună, reală și bine fundamentată, care aduce beneficii cetățenilor”, a spus Renato Usatîi. Acesta a subliniat că, […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor first appeared on HotNews.md.
09:10
Ion Ceban: Oamenii pe care PAS i-a scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi # HotNews
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, constată că “e putred în împărăția lor”. Potrivit lui Ion Ceban, oamenii pe care i-au scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi. Acum, aceiași oameni sunt eliminați din Parlament, în timp ce apar noi persoane, dar cu probleme grave de integritate și scandaluri […] The post Ion Ceban: Oamenii pe care PAS i-a scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi first appeared on HotNews.md.
