A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Avea 73 de ani

18 noiembrie 2025
Fostul senator Ilie Ilașcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani. "Cu profundă durere în suflet, anunţăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soţ, tată, bunic, prieten ILIE
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, declară că starea sistemului de pensii din Moldova este una nu chiar bună şi, pe termen scurt sau mediu, se poate agrava, lucru evident dacă urmărim tendinţele ce devin tot mai pronunţate, iar o eventuală majorare a vârstei de pensionare nu poate fi o soluţie
Horoscop 18 noiembrie – o zi de precauție. E bine să facem slalom printre situațiile care ne amenință echilibrul sufletesc și o să ajungem cu succes la destinație. SCORPION Vine o confirmare că unele lucruri s-au rezolvat, chiar dacă a durat și ați depus eforturi serioase; măcar pot fi progrese de aici înainte. O să
Recent, presa din Polonia a relatat că există o penurie de ouă pe piața poloneză și o creștere a prețurilor acestora, cauzată, printre altele, de pierderile la efectivele de găini ouătoare din cauza focarelor de gripă aviară și a bolii Newcastle, transmite Nexta.ro. De cealaltă parte, producătorii de ouă și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii polonez
Ion Ceban: Dorim ca Guvernul să contribuie la realizarea proiectului de infrastructură – centura Chișinăului
Primarul capitalei, Ion Ceban, despre centura Chișinăului, care este un proiect esențial pentru dezvoltarea capitalei și pentru întreaga regiune. „Ne dorim foarte mult ca Guvernul nu doar să promită, ci să contribuie efectiv la realizarea acestui proiect important pentru oameni. Colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a
Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani
Președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Domnica Manole, a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani, desfășurată în perioada 14-15 noiembrie, la Antalya, Republica Turcia. Evenimentul a reunit președinți și judecători ai curților constituționale din regiune, precum și reprezentanți ai Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferința cu tema
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii "Vocile Puterii", de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. "Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat
DOC | Inginerie juridică: Cum au „fabricat" instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar
Narațiune de persecuție orchestrată – O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică" în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci
Ion Ceban: Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție
Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a dat această indicație subalternilor săi, în cadrul ședinței Primăriei din 18 noiembrie. Cheltuielile urmează a fi suportate de proprietar. Totodată, edilul a solicitat naționalizarea imobilului. Primarul a solicitat ca un grup de lucru condus de viceprimar și
Dosarele a peste 30 de companii cu planuri şi intenţii de investiţii în domenii strategice au fost examinate în şedinţa Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. În procesul-verbal toate datele ce permit identificarea investitorilor – de la denumiea companiilor, la codul lor fiscal – sunt şterse şi este imposibil de aflat despre
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii" de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală", nu una împărțită în tabere „pro-ruse" sau „pro-europene". „Vom susține orice inițiativă bună, reală și bine fundamentată, care aduce beneficii cetățenilor", a spus Renato Usatîi. Acesta a subliniat că
Ion Ceban: Oamenii pe care PAS i-a scos în față ca „vedete" în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, constată că "e putred în împărăția lor". Potrivit lui Ion Ceban, oamenii pe care i-au scos în față ca „vedete" în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi. Acum, aceiași oameni sunt eliminați din Parlament, în timp ce apar noi persoane, dar cu probleme grave de integritate și scandaluri
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate. Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din trimestrul IV
Datoria de stat a Moldovei a ajuns la 127,3 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), aceasta constituie 37,2% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datoria de stat a crescut cu 14,52 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că este mai mare cu 22,4% decât
Horoscop 17 noiembrie – o zi cu de toate. O să ne evaluăm starea sufletească și o să vedem că avem suficiente motive să fim mulțumiți cu ceea ce avem, iar pentru restul o să ne luptăm în continuare. SCORPION Vă parvin răspunsuri și aprobări, și o să încheiați cu brio un capitol, putând deschide
Expertul în politică economică Veaceslav Ioniță a remarcat că stagflația este o combinație între inflație ridicată și stagnare economică – două fenomene care, în mod normal, nu ar trebui să apară simultan. „Când prețurile cresc, economia ar trebui să se dezvolte, iar când acestea scad, producția ar trebui să se reducă. În Moldova, însă, prețurile
Primarul General al capitalei, Ion Ceban declară că problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate. Potrivit lui Ion Ceban, consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale. Acest fenomen a scăpat de sub control și devine un pericol național. Nu poți
Renato Usatîi: Doar așa putem învinge narcomafia din țara noastră: pentru organizarea vânzării drogurilor – închisoare pe viață, pentru distribuire – pedeapsă de la 15 ani în sus!
Consumul de droguri în Republica Moldova atinge proporții alarmante. Renato Usatîi afirmă că doar pedepsele dure – închisoare pe viață pentru organizatori și minimum 15 ani pentru distribuitori – pot stopa acest fenomen periculos care afectează în special tinerii. El a menționat că audierile de formă ale ministrului afacerilor interne sau ale altor funcționari înalți
Ion Ceban: Sunt gata să mă întâlnesc oricând cu Prim-ministru pentru a discuta problemele pe care le avem cu toții

Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când este vorba despre interesele oamenilor. Nu vreau să revenim în trecut, când Guvernul, prin propriile decizii, crea blocaje artificiale capitalei. Aceste lucruri nu ajută pe nimeni și doar întârzie dezvoltarea municipiului, susține Ion Ceban. Noi ne vom face în continuare partea. Vom administra proiectele, vom interveni în crize, vom continua investițiile. Dar ar fi mult mai bine dacă ar exista dialog, colaborare și o asumare comună pentru oameni. Așa putem accelera lucrările, reduce presiunile și aduce rezultate reale pentru locuitorii Chișinăului și ai Republicii Moldova, mai spune Primarul General, Ion Ceban.
Horoscop 16 noiembrie – o zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț. SCORPION O să vă dați întâlnire cu grupul ca să treceți în revistă evenimentele din oraș, ori poate faceți o tratație
Drago Kos, fratele comisarei UE, Marta Kos, a fost membru în comitetul instituit de Maia Sandu
Președinția Republicii Moldova confirmă că Drago Kos, fratele comisa
Horoscop 15 noiembrie – o zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine. SCORPION Un program încărcat; poate vă duceți pe la evenimentele din târg și o să vă priască să luați pulsul […] The post Horoscop 15 noiembrie – Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # HotNews
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition, transmite Digi24.ro. Ministerul Apărării din Moldova a publicat imagini cu exerciții de […] The post VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm first appeared on HotNews.md.
Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău # HotNews
Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest sens, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât […] The post Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău first appeared on HotNews.md.
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # HotNews
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu,a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie […] The post Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! first appeared on HotNews.md.
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online # HotNews
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online. Poliția a reținut în acest caz trei bărbați, un cetățean moldovean și doi cetățeni români, transmite IPN. Potrivit Poliției, tânăra a avut discuții online cu unul dintre inculpați. După ce […] The post O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online first appeared on HotNews.md.
Șoseaua de la ieșirea din Chișinău spre Hâncești, care are opt benzi de circulație, a fost rebilitată integral. Despre acest lucru anunță primarul general al Capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video filmat la fața locului. Potrivit edilului, acest drum a fost reparat capital pentru prima dată de când a fost construit, printr-o nouă tehnologie aplicată […] The post VIDEO | Ion Ceban: Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău a fost reabilitată capital first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova # HotNews
Ion Ceban, liderii Blocului ALTERNATIVA, anunță că va propune un proiect de lege prin care vom solicita ca, măcar o dată pe lună, în Parlamentul Republicii Moldova să fie o zi în care cetățenii pot veni la tribună în Legislativ și să se adreseze tuturor deputaților. Potrivit lui Ion Ceban, oamenii au dreptul să vină […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! # HotNews
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. […] The post Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! first appeared on HotNews.md.
Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă # HotNews
Horoscop 14 noiembrie – o zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină. SCORPION E animație la voi: prietenii vor să vă scoată pe la evenimente, să luați pulsul societății și poate […] The post Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere # HotNews
Ion Ceban a depus astăzi oficial cererea de demisie din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alegând să își continue mandatul de primar al municipiului Chișinău. Astăzi am anunțat de la tribuna Parlamentului că rămân în funcția de primar, deoarece așa am promis chișinăuienilor și cetățenilor care m-au ales. Atunci când promit – eu […] The post Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere first appeared on HotNews.md.
Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni # HotNews
Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – […] The post Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni first appeared on HotNews.md.
Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS # HotNews
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, ironizează pe seama Serviciului de Informații și Securitate (SIS). La ședința Curții de Apel, unde a continuat examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii, au fost audiați reprezentanții SIS, în baza unui demers al cărora a fost limitată activitatea partidului. Victoria Furtună susține că SIS nu a putut să probeze […] The post Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS first appeared on HotNews.md.
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj critic la adresa clasei politice și a instituțiilor din Republica Moldova. Ea a declarat că lupta cu corupția a rămas doar la nivel declarativ, în timp ce relațiile de cumetrie și protecționismul subminează dezvoltarea țării. Într-o postare pe Facebook, Ala Nemerenco a avertizat că aceste […] The post Ala Nemerenco: Lupta cu corupția este doar o lozincă first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban: Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA solicită depolitizarea instituțiilor de stat # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, declară că fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA vine cu o declarație și solicită depolitizarea instituțiilor de stat, a instituțiilor-cheie care trebuie să fie independente într-un stat de drept și candidat la Uniunea Europeană, precum este Republica Moldova. Potrivit lui Ion Ceban, este timpul să acționăm dacă se dorește cu adevărat integrarea […] The post Ion Ceban: Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA solicită depolitizarea instituțiilor de stat first appeared on HotNews.md.
Irina Vlah a trimis Canadei argumente privind excluderea sa din lista persoanelor sancționate # HotNews
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a solicitat Canadei excluderea din lista persoanelor sancţionate, după ce a examinat răspunsul Biroului pentru Sancţiuni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Canadei la adresarea sa din data de 10 septembrie, din care a reieşit că nu au existat argumente pentru a fi sancţionată. „Analizând răspunsul autorităţilor canadiene […] The post Irina Vlah a trimis Canadei argumente privind excluderea sa din lista persoanelor sancționate first appeared on HotNews.md.
BREAKING NEWS | Partidului Nostru propune lichidarea Consiliilor raionale, iar banii acestor structuri să fie redistribuiți localităților # HotNews
Partidul Nostru insistă pe desființarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco, la postul de televiziune ONE TV. Deputata a declarat că reforma administrativ-teritorială este tergiversată de ani buni, fiind amânată constant […] The post BREAKING NEWS | Partidului Nostru propune lichidarea Consiliilor raionale, iar banii acestor structuri să fie redistribuiți localităților first appeared on HotNews.md.
Horoscop 13 noiembrie – SCORPION – o să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile # HotNews
Horoscop 13 noiembrie – o zi cu de toate. O să ne dăm interesul să facem treaba cu conștiinciozitate, să nu ni se poată reproșa nimic și să facem progrese, să tindem către un titlu. SCORPION O să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile și o să câștigați experiență, pentru […] The post Horoscop 13 noiembrie – SCORPION – o să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Olga Ursu: Transparența totală nu e o propunere nouă, ci o practică instituită de la începutul mandatului lui Ion Ceban # HotNews
Viceprimarul municipiului Chișinău, Olga Ursu, a venit cu o reacție la declarațiile unor consilieri municipali, pe care le-a calificat drept „populiste și lipsite de cunoașterea realității administrative”. „Este regretabil că unii consilieri lansează declarații populiste fără a cunoaște realitatea administrativă și cadrul legal. Transparența totală în achizițiile publice la Primăria Chișinău nu este o propunere […] The post VIDEO | Olga Ursu: Transparența totală nu e o propunere nouă, ci o practică instituită de la începutul mandatului lui Ion Ceban first appeared on HotNews.md.
VIDEO: International-Tobacco SRL rămâne pilonul care menţine vie speranţa că ramura tutunului va reveni cândva la ponderea de altă dată # HotNews
Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL a marcat recent 20 de ani de la relansarea şi rebrandingul prin care a trecut în 2005. De atunci şi până în prezent, întreprinderea a cunoscut o dezvoltare constantă, devenind una dintre cele mai importante pentru economia moldovenească. Astfel, Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL […] The post VIDEO: International-Tobacco SRL rămâne pilonul care menţine vie speranţa că ramura tutunului va reveni cândva la ponderea de altă dată first appeared on HotNews.md.
Lucian Rogac: „În timp ce peste 100 de procurori și ofițeri au avut un deceniu pentru investigații, lui Plahotniuc i s-au dat câteva săptămâni pentru examinări” # HotNews
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a făcut o declarație în care acuză încălcarea dreptului la apărare și afirmă că ritmul impus de instanță în dosarul fraudei bancare ridică suspiciuni de ingerință politică. „Vlad Plahotniuc continuă să fie limitat în construirea apărării în cadrul dosarului care este examinat de instanță într-un ritm alert, fapt ce […] The post Lucian Rogac: „În timp ce peste 100 de procurori și ofițeri au avut un deceniu pentru investigații, lui Plahotniuc i s-au dat câteva săptămâni pentru examinări” first appeared on HotNews.md.
Partidul Republican „Inima Moldovei” a solicitat evaluarea Comisiei de la Veneția: Legea este folosită pentru socoteli politice! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” a pregătit și va expedia o adresare oficială Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, şi Secretarului Comisiei de la Veneţia, Simona Granat-Menghini, în care solicită Comisiei de la Veneţia să verifice conformitatea cu standardele Consiliului Europei a prevederilor art. 21 din Legea privind partidele politice, în special în ceea ce […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei” a solicitat evaluarea Comisiei de la Veneția: Legea este folosită pentru socoteli politice! first appeared on HotNews.md.
VIDEO | Elena Gritco: Avem 29 de proiecte de lege și sperăm să avem susținerea și celorlate fracțiuni # HotNews
Elena Gritco, deputat pe lista Partidului Nostru declară că colegii deputați vor fi sincer cu oamenii atât de la tribună, cât și în afara ei, așa cum am fost în toți anii de activitate! Parcursul Partidului Nostru până a deveni partid parlamentar a fost unul foarte lung și anevoios. Suntem unicul partid din Republica Moldova […] The post VIDEO | Elena Gritco: Avem 29 de proiecte de lege și sperăm să avem susținerea și celorlate fracțiuni first appeared on HotNews.md.
Dosarul Plahotniuc | Fadei Nagacevschi: „O condamnare grăbită poate transforma justiția într-un spectacol politic” # HotNews
Fostul ministru al Justiției, în prezent avocat, Fadei Nagacevschi, a comentat evoluțiile din dosarul care îl vizează pe Vlad Plahotniuc, subliniind necesitatea respectării principiilor legale și a echilibrului în actul de justiție. „Furtul miliardului și lupta împotriva marii corupții rămân teme centrale pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ele reprezintă nu doar obligații morale față […] The post Dosarul Plahotniuc | Fadei Nagacevschi: „O condamnare grăbită poate transforma justiția într-un spectacol politic” first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban acuză lipsa de transparență a guvernării după ratarea ultimei tranșe de 170 de milioane de dolari de la FMI # HotNews
Președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, critică dur lipsa de transparență a actualei guvernări, acuzând executivul că ar fi ratat ultima tranșă din programul de finanțare al Fondului Monetar Internațional (FMI), în valoare de 170 de milioane de dolari americani, echivalentul a circa 3 miliarde de lei. Ion Ceban constată că opinia publică […] The post Ion Ceban acuză lipsa de transparență a guvernării după ratarea ultimei tranșe de 170 de milioane de dolari de la FMI first appeared on HotNews.md.
Zinaida Popa despre demisia soțului de la șefia SPPS: Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional # HotNews
Zinaida Popa, soția fostului șef SPPS Vasile Popa a venit cu un comentariu pe rețelele de socializare. “Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional, cum este soțul meu”, declară ea. Cred că este o binecuvântare pentru familia mea, pentru soțul meu care nu mai are obligația să apere demnitatea și onoarea cuiva. […] The post Zinaida Popa despre demisia soțului de la șefia SPPS: Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional first appeared on HotNews.md.
Președinta Maia Sandu a demnat cererile de demisie a șefului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncți – Vitalie Lupașcu. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de consilierul prezidențial Igor Zaharov. „Decretele au fost semnate în urma cererilor de demisie depuse de persoanele în cauză”, ne-a spus […] The post ULTIMA ORĂ: Maia Sandu a semnat cererile de demisie a șefului SPPS first appeared on HotNews.md.
Olesea Stamate: Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate declară că Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce. Apoi ne mirăm de unde consumul drogurilor în rândul tinerilor e în creștere continuă. Dar nici măcar nu putem ști cât de rău arată cifrele, deoarece nu avem nici studii, nici statistici. Nu prea interesează pe […] The post Olesea Stamate: Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce first appeared on HotNews.md.
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, constată că în ultimii ani, bugetul de stat era propus și votat în doar trei ore, fără dezbateri reale și fără a ține cont de propunerile venite din partea administrațiilor publice locale. Propunerile erau esențiale pentru implementarea proiectelor locale, însă erau ignorate sistematic. Spre deosebire de Chișinău, unde […] The post Ion Ceban: Bugetul de stat 2026 – un test pentru noul Guvern și pentru întreaga țară first appeared on HotNews.md.
Horoscop 12 noiembrie – o zi cu surprize. O să avem energia necesară să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus și să ne facem o idee despre proiectele viitoare. SCORPION O să încasați niște bani, care pot fi și din urmă; se reglează situația financiară și o să vă faceți planuri pentru ieșirile […] The post Horoscop 12 noiembrie – Zodia care va fi propusă pentru un post de conducere first appeared on HotNews.md.
