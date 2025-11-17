Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani

09:50

Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de […] The post Ion Ceban: Sunt gata să mă întâlnesc oricând cu Prim-ministru pentru a discuta problemele pe care le avem cu toții Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când este vorba despre interesele oamenilor. Nu vreau să revenim în trecut, când Guvernul, prin propriile decizii, crea blocaje artificiale capitalei. Aceste lucruri nu ajută pe nimeni și doar întârzie dezvoltarea municipiului, susține Ion Ceban. Noi ne vom face în continuare partea. Vom administra proiectele, vom interveni în crize, vom continua investițiile. Dar ar fi mult mai bine dacă ar exista dialog, colaborare și o asumare comună pentru oameni. Așa putem accelera lucrările, reduce presiunile și aduce rezultate reale pentru locuitorii Chișinăului și ai Republicii Moldova, mai spune Primarul General, Ion Ceban. first appeared on HotNews.md.