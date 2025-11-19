Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid
HotNews, 19 noiembrie 2025 15:30
Sancțiunile americane „mușcă” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care […] The post Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
15:30
Sancțiunile americane „mușcă” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil. Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care […] The post Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid first appeared on HotNews.md.
Acum o oră
15:10
Presa ucraineană: Volodimir Zelenski figurează în actul procurorilor de punere sub acuzare a lui Mindici # HotNews
Volodimir Zelenski este menționat în notificarea de suspiciune adresată omului de afaceri Timur Mindici, emisă de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Textul a fost publicat de deputatul poporului Oleksii Honcearenko și de jurnalistul Volodimir Boiko, relatează Strana. Notificarea de suspiciune este un act procedural oficial în dreptul penal ucrainean, emis de procurori, echivalentul aproximativ al […] The post Presa ucraineană: Volodimir Zelenski figurează în actul procurorilor de punere sub acuzare a lui Mindici first appeared on HotNews.md.
15:10
Petr Vlah: Pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice # HotNews
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei, atunci acestea trebuie să unească găgăuzii, dar nu să-i dezbine. „Părerea mea personală este că pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice, care să fie preocupat doar de interesul major […] The post Petr Vlah: Pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
14:00
La Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat! Primarul Alexandr Petkov: Mai multe vehicule – mai mult confort pentru locuitori! # HotNews
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipal complet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare de specialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest […] The post La Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat! Primarul Alexandr Petkov: Mai multe vehicule – mai mult confort pentru locuitori! first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
13:20
VIDEO | Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova. „Avem deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, alături de care am dezvoltat proiecte comune, schimburi de experiență și bune practici”, a declarat edilul. Totodată, Ion Ceban, […] The post VIDEO | Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
12:10
Irina Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității Partidului Republican „Inima Moldovei” # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, Partidul Republican […] The post Irina Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității Partidului Republican „Inima Moldovei” first appeared on HotNews.md.
Acum 8 ore
08:50
ULTIMA ORĂ: O dronă a survolat spațiul aerian a Republicii Moldova în zona Colibași raionul Cahul # HotNews
Ministerul Apărării Naționale din Romania anunță că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea […] The post ULTIMA ORĂ: O dronă a survolat spațiul aerian a Republicii Moldova în zona Colibași raionul Cahul first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 19 noiembrie – o zi cu vești bune. O să găsim înăuntrul nostru tot ce avem nevoie, nu trebuie să căutăm în altă parte, că riscăm să încasăm dezamăgiri. SCORPION Noutăți care să vă țină în priză și să vă inspire pentru proiectele la care veți lucra în perioada următoare. Se anunță bani și […] The post Horoscop 19 noiembrie – zodia care va avea o sursă nouă de venit first appeared on HotNews.md.
Ieri
15:10
Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului # HotNews
Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii au blocat tribuna Radei și au strigat pentru a bloca activitatea Legislativului. „Doresc să mulțumesc fiecăruia dintre cei 51 de deputați ai „Solidarității Europene”, „Golos”, „Servitorii poporului” și „Batkivșcina” care au semnat cererea de demisie a guvernului. Astăzi […] The post Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului first appeared on HotNews.md.
13:20
Analiză | Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor # HotNews
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri. Creșterea prețului energiei electrice în Europa de Est, inclusiv România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova, este legată de războiul din Ucraina, dar asta […] The post Analiză | Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor first appeared on HotNews.md.
12:50
La poligonul militar din Bălți a fost lansat oficial proiectul de construcție a noilor depozite destinate păstrării munițiilor, o investiție strategică pentru siguranța municipiului și modernizarea Armatei Naționale. Evenimentul a reunit conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA și autoritățile locale, subliniindu-se că proiectul, finanțat de Statele Unite ale Americii, urmărește creșterea nivelului de securitate […] The post La Bălți a fost lansat proiectul noilor depozite de muniții pentru modernizarea armatei first appeared on HotNews.md.
12:50
VIDEO | Ion Ceban: Îmi doresc ca aceste măsuri să fie transformate în acțiuni concrete în cel mai scurt timp # HotNews
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, declară că se vor aloca surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis alocarea surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de […] The post VIDEO | Ion Ceban: Îmi doresc ca aceste măsuri să fie transformate în acțiuni concrete în cel mai scurt timp first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Maia Sandu: Anul trecut, PA sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu a vrut să se ocupe de banii Kremlinului pentru cumpărarea voturilor # HotNews
Anul trecut, Procuratura Anticorupție (PA) nu a vrut deloc să se ocupe de banii iliciți care au fost cheltuiți pentru cumpărarea voturilor. În perioada menționată, instituția era sub conducerea Veronicăi Dragalin. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută marți, 18 noiembrie curent, în cadrul Moldova Security Forum, a doua ediție organizată la Chișinău, […] The post VIDEO | Maia Sandu: Anul trecut, PA sub conducerea Veronicăi Dragalin, nu a vrut să se ocupe de banii Kremlinului pentru cumpărarea voturilor first appeared on HotNews.md.
12:20
Orașul Rîșcani intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, odată cu lansarea unui proiect amplu care va transforma zona Malinovca într-un spațiu modern, sigur și prietenos pentru locuitori. Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) în cadrul proiectului „Rîșcani, un oraș pentru […] The post Orașul Rîșcani pornește un amplu proiect de revitalizare urbană first appeared on HotNews.md.
11:00
Irina Vlah: Democraţia e valoarea noastră supremă şi nu trebuie să admitem ca ea să fie sacrificată în cadrul jocurilor politice care se fac # HotNews
Irina Vlah consideră că răspunsul Comisiei de la Veneţia poate clarifica situaţia legată de prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice. De asemenea, aceasta va crea premise pentru restabilirea dreptăţii. Or, este absolut evident că Partidul Republican „Inima Moldovei” este victima unui abuz comis cu bună ştiinţă, mai susține Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima […] The post Irina Vlah: Democraţia e valoarea noastră supremă şi nu trebuie să admitem ca ea să fie sacrificată în cadrul jocurilor politice care se fac first appeared on HotNews.md.
09:20
Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # HotNews
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o scrisoare inițiată de congresmanul republican Joe Wilson, relatează Ukrinform, citând The Hill. „Mi s-a adus la cunoștință că […] The post Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești first appeared on HotNews.md.
09:20
Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare și au stabilit prioritățile # HotNews
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform. Se menţionează că negocierile se concentrează pe obiectivele cheie ale politicii economice a statului. În special, acestea se referă la […] The post Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare și au stabilit prioritățile first appeared on HotNews.md.
08:30
Fostul senator Ilie Ilașcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani. ”Cu profundă durere în suflet, anunţăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soţ, tată, bunic, prieten ILIE […] The post A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului din Transnistria. Avea 73 de ani first appeared on HotNews.md.
08:20
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, declară că starea sistemului de pensii din Moldova este una nu chiar bună şi, pe termen scurt sau mediu, se poate agrava, lucru evident dacă urmărim tendinţele ce devin tot mai pronunţate, iar o eventuală majorare a vârstei de pensionare nu poate fi o soluţie, […] The post Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 noiembrie – o zi de precauție. E bine să facem slalom printre situațiile care ne amenință echilibrul sufletesc și o să ajungem cu succes la destinație. SCORPION Vine o confirmare că unele lucruri s-au rezolvat, chiar dacă a durat și ați depus eforturi serioase; măcar pot fi progrese de aici înainte. O să […] The post Horoscop 18 noiembrie – zodia care se apropie de un vis împlinit first appeared on HotNews.md.
17 noiembrie 2025
20:40
Recent, presa din Polonia a relatat că există o penurie de ouă pe piața poloneză și o creștere a prețurilor acestora, cauzată, printre altele, de pierderile la efectivele de găini ouătoare din cauza focarelor de gripă aviară și a bolii Newcastle, transmite Nexta.ro. De cealaltă parte, producătorii de ouă și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii polonez […] The post Panică în Poloniei din cauza penuriei de ouă pe piața. Guvernul calmează populația first appeared on HotNews.md.
20:30
Ion Ceban: Dorim ca Guvernul să contribuie la realizarea proiectului de infrastructură – centura Chișinăului # HotNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, despre centura Chișinăului, care este un proiect esențial pentru dezvoltarea capitalei și pentru întreaga regiune. „Ne dorim foarte mult ca Guvernul nu doar să promită, ci să contribuie efectiv la realizarea acestui proiect important pentru oameni. Colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a […] The post Ion Ceban: Dorim ca Guvernul să contribuie la realizarea proiectului de infrastructură – centura Chișinăului first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani # HotNews
Președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Domnica Manole, a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani, desfășurată în perioada 14-15 noiembrie, la Antalya, Republica Turcia. Evenimentul a reunit președinți și judecători ai curților constituționale din regiune, precum și reprezentanți ai Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferința cu tema […] The post Domnica Manole a participat la cea de-a III-a Conferință anuală a Forumului Curților Constituționale din Balcani first appeared on HotNews.md.
14:00
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. ”Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat, […] The post Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național first appeared on HotNews.md.
12:20
DOC | Inginerie juridică: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar # HotNews
Narațiune de persecuție orchestrată – O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică” în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci […] The post DOC | Inginerie juridică: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar first appeared on HotNews.md.
11:50
Ion Ceban: Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție # HotNews
Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a dat această indicație subalternilor săi, în cadrul ședinței Primăriei din 18 noiembrie. Cheltuielile urmează a fi suportate de proprietar. Totodată, edilul a solicitat naționalizarea imobilului. Primarul a solicitat ca un grup de lucru condus de viceprimar și […] The post Ion Ceban: Clădirea fostului Hotel Național urmează a fi înconjurată cu un gard de protecție first appeared on HotNews.md.
11:00
Dosarele a peste 30 de companii cu planuri şi intenţii de investiţii în domenii strategice au fost examinate în şedinţa Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. În procesul-verbal toate datele ce permit identificarea investitorilor – de la denumiea companiilor, la codul lor fiscal – sunt şterse şi este imposibil de aflat despre […] The post Guvernul Munteanu a ascuns datele investitorilor din domenii strategice first appeared on HotNews.md.
10:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală”, nu una împărțită în tabere „pro-ruse” sau „pro-europene”. „Vom susține orice inițiativă bună, reală și bine fundamentată, care aduce beneficii cetățenilor”, a spus Renato Usatîi. Acesta a subliniat că, […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor first appeared on HotNews.md.
09:10
Ion Ceban: Oamenii pe care PAS i-a scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi # HotNews
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, constată că “e putred în împărăția lor”. Potrivit lui Ion Ceban, oamenii pe care i-au scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi. Acum, aceiași oameni sunt eliminați din Parlament, în timp ce apar noi persoane, dar cu probleme grave de integritate și scandaluri […] The post Ion Ceban: Oamenii pe care PAS i-a scos în față ca „vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi first appeared on HotNews.md.
08:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate. Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din trimestrul IV […] The post Apa caldă s-ar putea scumpi cu 28,6%, iar energia electrică cu 16,7% first appeared on HotNews.md.
07:50
Datoria de stat a Moldovei a ajuns la 127,3 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), aceasta constituie 37,2% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datoria de stat a crescut cu 14,52 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că este mai mare cu 22,4% decât […] The post Datoria de stat a depășit 127 de miliarde de lei: Cu 23% mai mare decât în 2024 first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 17 noiembrie – o zi cu de toate. O să ne evaluăm starea sufletească și o să vedem că avem suficiente motive să fim mulțumiți cu ceea ce avem, iar pentru restul o să ne luptăm în continuare. SCORPION Vă parvin răspunsuri și aprobări, și o să încheiați cu brio un capitol, putând deschide […] The post Horoscop 17 noiembrie – o să vă meargă bine din punct de vedere financiar first appeared on HotNews.md.
16 noiembrie 2025
13:40
Expertul în politică economică Veaceslav Ioniță a remarcat că stagflația este o combinație între inflație ridicată și stagnare economică – două fenomene care, în mod normal, nu ar trebui să apară simultan. „Când prețurile cresc, economia ar trebui să se dezvolte, iar când acestea scad, producția ar trebui să se reducă. În Moldova, însă, prețurile […] The post Veaceslav Ioniță: Moldova trece printr-o perioadă dificilă, caracterizată de stagflație first appeared on HotNews.md.
13:40
Primarul General al capitalei, Ion Ceban declară că problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate. Potrivit lui Ion Ceban, consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale. Acest fenomen a scăpat de sub control și devine un pericol național. Nu poți […] The post Ion Ceban: „Problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control first appeared on HotNews.md.
09:50
Renato Usatîi: Doar așa putem învinge narcomafia din țara noastră: pentru organizarea vânzării drogurilor – închisoare pe viață, pentru distribuire – pedeapsă de la 15 ani în sus! # HotNews
Consumul de droguri în Republica Moldova atinge proporții alarmante. Renato Usatîi afirmă că doar pedepsele dure – închisoare pe viață pentru organizatori și minimum 15 ani pentru distribuitori – pot stopa acest fenomen periculos care afectează în special tinerii. El a menționat că audierile de formă ale ministrului afacerilor interne sau ale altor funcționari înalți […] The post Renato Usatîi: Doar așa putem învinge narcomafia din țara noastră: pentru organizarea vânzării drogurilor – închisoare pe viață, pentru distribuire – pedeapsă de la 15 ani în sus! first appeared on HotNews.md.
09:50
Ion Ceban: Sunt gata să mă întâlnesc oricând cu Prim-ministru pentru a discuta problemele pe care le avem cu toții Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când este vorba despre interesele oamenilor. Nu vreau să revenim în trecut, când Guvernul, prin propriile decizii, crea blocaje artificiale capitalei. Aceste lucruri nu ajută pe nimeni și doar întârzie dezvoltarea municipiului, susține Ion Ceban. Noi ne vom face în continuare partea. Vom administra proiectele, vom interveni în crize, vom continua investițiile. Dar ar fi mult mai bine dacă ar exista dialog, colaborare și o asumare comună pentru oameni. Așa putem accelera lucrările, reduce presiunile și aduce rezultate reale pentru locuitorii Chișinăului și ai Republicii Moldova, mai spune Primarul General, Ion Ceban. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de […] The post Ion Ceban: Sunt gata să mă întâlnesc oricând cu Prim-ministru pentru a discuta problemele pe care le avem cu toții Primarul General, Ion Ceban, declară că ar fi mult mai bine ca împreună cu Guvernul să avem un dialog, o colaborare și o asumare comună pentru bunăstarea oamenilor. Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când este vorba despre interesele oamenilor. Nu vreau să revenim în trecut, când Guvernul, prin propriile decizii, crea blocaje artificiale capitalei. Aceste lucruri nu ajută pe nimeni și doar întârzie dezvoltarea municipiului, susține Ion Ceban. Noi ne vom face în continuare partea. Vom administra proiectele, vom interveni în crize, vom continua investițiile. Dar ar fi mult mai bine dacă ar exista dialog, colaborare și o asumare comună pentru oameni. Așa putem accelera lucrările, reduce presiunile și aduce rezultate reale pentru locuitorii Chișinăului și ai Republicii Moldova, mai spune Primarul General, Ion Ceban. first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 16 noiembrie – o zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț. SCORPION O să vă dați întâlnire cu grupul ca să treceți în revistă evenimentele din oraș, ori poate faceți o tratație […] The post Horoscop 16 noiembrie – zodia care astăzi va lua o decizie mare first appeared on HotNews.md.
15 noiembrie 2025
11:30
Drago Kos, fratele comisarei UE, Marta Kos, a fost membru în comitetul instituit de Maia Sandu # HotNews
Președinția Republicii Moldova confirmă că Drago Kos, fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a făcut parte din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), instituit de șefa statului – după ce informația a apărut în presă. Într-un comentariu pentru NM, purtătorul de cuvânt al instituției, Igor Zaharov, a menționat că CCIA nu a oferit „consiliere directă” […] The post Drago Kos, fratele comisarei UE, Marta Kos, a fost membru în comitetul instituit de Maia Sandu first appeared on HotNews.md.
11:20
Horoscop 15 noiembrie – o zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine. SCORPION Un program încărcat; poate vă duceți pe la evenimentele din târg și o să vă priască să luați pulsul […] The post Horoscop 15 noiembrie – Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu first appeared on HotNews.md.
14 noiembrie 2025
21:00
VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # HotNews
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition, transmite Digi24.ro. Ministerul Apărării din Moldova a publicat imagini cu exerciții de […] The post VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm first appeared on HotNews.md.
17:40
Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău # HotNews
Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest sens, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât […] The post Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău first appeared on HotNews.md.
17:20
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # HotNews
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu,a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie […] The post Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! first appeared on HotNews.md.
17:10
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online # HotNews
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online. Poliția a reținut în acest caz trei bărbați, un cetățean moldovean și doi cetățeni români, transmite IPN. Potrivit Poliției, tânăra a avut discuții online cu unul dintre inculpați. După ce […] The post O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online first appeared on HotNews.md.
17:00
Șoseaua de la ieșirea din Chișinău spre Hâncești, care are opt benzi de circulație, a fost rebilitată integral. Despre acest lucru anunță primarul general al Capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video filmat la fața locului. Potrivit edilului, acest drum a fost reparat capital pentru prima dată de când a fost construit, printr-o nouă tehnologie aplicată […] The post VIDEO | Ion Ceban: Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău a fost reabilitată capital first appeared on HotNews.md.
08:50
VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova # HotNews
Ion Ceban, liderii Blocului ALTERNATIVA, anunță că va propune un proiect de lege prin care vom solicita ca, măcar o dată pe lună, în Parlamentul Republicii Moldova să fie o zi în care cetățenii pot veni la tribună în Legislativ și să se adreseze tuturor deputaților. Potrivit lui Ion Ceban, oamenii au dreptul să vină […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
08:00
Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! # HotNews
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. […] The post Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă # HotNews
Horoscop 14 noiembrie – o zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină. SCORPION E animație la voi: prietenii vor să vă scoată pe la evenimente, să luați pulsul societății și poate […] The post Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă first appeared on HotNews.md.
13 noiembrie 2025
20:00
Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere # HotNews
Ion Ceban a depus astăzi oficial cererea de demisie din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alegând să își continue mandatul de primar al municipiului Chișinău. Astăzi am anunțat de la tribuna Parlamentului că rămân în funcția de primar, deoarece așa am promis chișinăuienilor și cetățenilor care m-au ales. Atunci când promit – eu […] The post Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere first appeared on HotNews.md.
17:20
Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni # HotNews
Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – […] The post Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni first appeared on HotNews.md.
16:20
Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS # HotNews
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, ironizează pe seama Serviciului de Informații și Securitate (SIS). La ședința Curții de Apel, unde a continuat examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii, au fost audiați reprezentanții SIS, în baza unui demers al cărora a fost limitată activitatea partidului. Victoria Furtună susține că SIS nu a putut să probeze […] The post Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.