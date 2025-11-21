Angajament deplin pentru Integrarea Europeană | Conferință organizată de Parlamentul de la Chișinău
Moldova1, 21 noiembrie 2025 09:30
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
09:50
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea.
Acum 30 minute
09:30
Angajament deplin pentru Integrarea Europeană | Conferință organizată de Parlamentul de la Chișinău # Moldova1
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
09:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
09:20
Corespondență Dan Alexe | După „planul de pace” al lui Trump, noi obstacole juridice în confiscarea fondurilor rusești din UE # Moldova1
Europenii se regăsesc din nou singuri în calitatea de sprijinitori ai efortului de război al Ucrainei, după anunțarea noului „plan de pace” al lui Donald Trump, care ar echivala cu o capitulare de facto a Kievului.
Acum o oră
09:10
Expert: Planul Trump înseamnă capitularea Kievului și oferă Moscovei noi pârghii în Europa de Est, inclusiv în R. Moldova # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de Statele Unite și Rusia, impune Ucrainei cedări teritoriale și limitări militare și ar genera efecte în lanț, afectând securitatea și stabilitatea întregii regiuni est-europene, inclusiv a Republicii Moldova. Politologul român Cătălin Gabriel Done a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că inițiativa presupune „capitulare politică și militară”, precum și schimbarea actualei puteri de la Kiev.
09:00
Duminică este programat clasicul fotbalului moldovenesc: Zimbru Chișinău pregătește minuțios meciul de la Tiraspol în compania Sheriff-ului # Moldova1
Un nou meci tare pentru Zimbru Chișinău în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În capul de afiș al etapei a 20-a, echipa antrenorului belarus Oleg Kubarev va juca pe terenul rivalei sale istorice Sheriff Tiraspol. În această ediție de campionat, Zimbru a câștigat ambele meciuri în fața rivalei istorice: 3:2 în deplasare și 2:0 pe teren propriu. Staff-ul tehnic al „galben-verzilor”, condus de Oleg Kubarev pregătește minuțios partida de la Tiraspol. Tehnicianul din Belarus are aproape întreg lotul de jucători la dispoziție, cu excepția spaniolului Iu Ranera, care este accidentat.
Acum 2 ore
08:40
Toamna vieții este o nouă primăvară, spun cu zâmbetul pe buze vârstnicii din satul Costuleni, raionul Ungheni. Pentru mulți dintre ei, această afirmație este confirmată prin implicare activă într-un proiect local ce promovează îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă. Mai mult, seniorii din localitate au un sediu al lor, unde vor putea picta, broda și discuta despre diverse subiecte cu tinerii din sat. Centrul Comunitar de la Costuleni este al doilea inaugurat din cele 15 care urmează să fie deschise în raioanele Telenești, Sângerei și Ungheni.
Acum 12 ore
22:40
Munițiile depistate la vama Leușeni-Albița ar proveni din regiunea transnistreană: „Altă ipoteză nu există” # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
22:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea SUA, „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, arată un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
22:00
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albita. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.
21:50
Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma unui grav accident feroviar care s-a produs în Cehia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar cel puțin patru dintre victime sunt în stare extrem de gravă. Cauza accidentului este în curs de investigare, însă presa locală relatează că unul dintre trenuri ar fi ignorat semnalul roșu.
21:40
Autoritățile de la Chișinău îl acuză de „cinism” pe ambasadorul Ozerov, care cere dovezi despre dronele rusești detectate în spațiul aerian al R. Moldova # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordate cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al R. Moldova, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, survolarea ilegală a spațiului aerian moldovenesc este „un fapt”, nu o „presupunere”.
21:20
Pokrovsk, orașul ucrainean care dă dovadă de rezistență: Militar: „Cel mai rău este că civilii stau până în ultimul moment” # Moldova1
Jurnaliștii de la Current Time au ajuns pe frontul din Pokrovsk, oraș devenit un simbol al rezistenței ucrainene. În jurul acestui oraș se dau lupte crâncene, dar armata Kievului rezistă. Jurnaliștii își continută drumul după ce sunt informați că cerul este senin, adică atacurile rusești s-au oprit, măcar pentru o perioadă scurtă.
Acum 24 ore
20:30
Miniștrii europeni reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Bruxelles, prudent față de planul de pace negociat de echipa lui D. Trump # Moldova1
Uniunea Europeană respinge ideea unei păci „negociate în spatele Ucrainei” și pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, au transmis luni miniștrii de externe europeni reuniți la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice plan de pace viabil „trebuie să fie susținut de Ucraina și de Europa” și a anunțat intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.
19:40
Două persoane reținute, după ce într-un camion au fost depistate arme de foc și muniții, la trecerea frontierei Albița # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale pornite după ce într-un camion cu numere înmatriculare din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții la trecerea frontierei Leușeni - Albița. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au fost ridicate mai multe mijloace de probă.
19:30
Sute de librării din Rusia, închise în ultimii ani din cauza vânzărilor online și a cenzurii # Moldova1
Aproximativ 340 de librării s-au închis în Rusia în ultimii doi ani din cauza comerțului online, dar și din cauza represiunii politice, care a dus la inspecții constante ale unităților și amenzi pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii, a relatat pe 20 noiembrie presa rusă, transmite EFE.
19:00
Volodimir Zelenski a primit din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit oficial joi, 20 noiembrie, din partea americană „Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, pe care l-ar fi elaborat în secret Statele Unite și Rusia, fără consultarea Kievului, a anunțat un comunicat al Biroului președintelui ucrainean pe Telegram.
18:50
Pană de curent în Paris: 170.000 de locuințe și unele linii de metrou au rămas fără electricitate # Moldova1
Aproximativ 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără electricitate, iar circulația trenurilor pe unele linii de metrou a fost oprită, după ce s-au produs întreruperi de curent pentru o perioadă scurtă de timp. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 20 noiembrie, notează Sky News.
18:40
Tineri din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
18:30
Dialog Național cu primarii: autoritățile promit accelerarea proiectelor locale și eliminarea birocrației # Moldova1
Proiectele locale vor fi accelerate, procesele administrative - simplificate, iar Guvernul va dezvolta un „parteneriat real” cu autoritățile publice locale. Promisiunea a fost făcută, pe 20 noiembrie, de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în fața a circa 200 de primari reuniți la evenimentul de lansare a Dialogului Național privind dezvoltarea regiunilor.
18:20
Armele din camionul reținut la vama Albița ar proveni din Ucraina: vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că armele ar fi provenit din Ucraina și solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea ședință a acestei structuri.
18:00
Nu există fumat nepericulos și orice formă de fumat vine la pachet cu un șir de factori de risc pentru sănătatea pulmonară. Directoarea Institutului de Pneumologie „Kiril Draganiuc” din Chișinău, Doina Rusu, a atenționat, la Radio Moldova, că aproximativ 80% dintre fumători ajung să aibă cancer pulmonar.
18:00
Patronatele avertizează: salariul minim de 8.050 de lei ar putea falimenta numeroase întreprinderi # Moldova1
Salariul minim ar trebui să crească anual cu circa 1.000 de lei pentru a ajunge la 10.000 de lei până în anul 2030 – obiectiv asumat de guvernare. Patronatele susțin majorarea, dar nu în cuantumul solicitat de sindicate, care au propus un salariu minim de 8.050 de lei în sectorul real al economiei, începând cu 1 ianuarie 2026.
17:20
Economii de sute de mii de lei anual: panouri fotovoltaice instalate la spitalul din Strășeni, cu sprijinul Italiei și al PNUD Moldova # Moldova1
Spitalul raional Strășeni, care deservește anual peste 7.000 de pacienți internați, plătește aproximativ 1 milion de lei pentru energia electrică. Aceste costuri vor fi reduse semnificativ, datorită panourilor fotovoltaice ce urmează să fie instalate în cadrul unui parteneriat dintre Italia și PNUD Moldova.
17:10
Armele din camionul reținut la vama Albița ar proveni din Ucraina: Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate naționale cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că armele ar fi provenit din Ucraina și solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea ședință a acestei structuri.
17:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Ucraina riscă o capitulare impusă de Washington și Moscova. Fără Europa nu e posibilă pacea” # Moldova1
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de SUA și Rusia, fără consultarea Kievului, reprezintă o victorie strategică pentru Kremlin, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, jurnalista a declarat că presupusul plan secret de pace al administrației Trump riscă să submineze securitatea europeană, fapt ce a stârnit reacții vehemente în statele din Uniunea Europeană (UE).
16:40
Profesorul din Chișinău care donează sânge de peste două decenii. Îi inspiră și pe elevi s-o facă, inclusiv cu note de 10 în catalog # Moldova1
Anton Dorofeev, profesor de Biologie la Liceul „Mihai Marinciuc” din capitală, transformă donarea de sânge într-o adevărată misiune de viață. De aproape trei decenii, el merge la centrele de transfuzie, convins că fiecare donare poate salva o viață și aduce speranță acolo unde pare că nu mai este. Donatorul îi inspiră și pe elevi să se implice, spunându-le că responsabilitatea civică începe cu gesturi mici, dar valoroase.
16:30
Aeroportul din Chișinău, pregătit să alimenteze aeronavele cu combustibil Jet A1 în locul companiei Lukoil # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău (AIC) poate alimenta deja aeronavele cu kerosen, în locul companiei Lukoil, supusă sancțiunilor occidentale. Potrivit întreprinderii de stat, combustibilul de tip Jet A1 ce va fi utilizat provine din surse europene.
16:20
Violența asupra copiilor rămâne o problemă gravă în R. Moldova: aproape 300 de copii victime # Moldova1
Violența rămâne una dintre cele mai grave și frecvente încălcări ale drepturilor copilului în Republica Moldova. Serviciul Barnahus, care oferă susținere specializată victimelor abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane, a asistat 300 de copii în primele zece luni ale anului, un număr pe care specialiștii îl califică drept îngrijorător.
15:50
Tinerii din Franța, precum și din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova.
15:50
Un bărbat de 33 de ani riscă o amendă de până la 125 de mii de lei, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise pe străzile din localitatea Sireți, raionul Strășeni.
15:30
Reprezentativa României va începe ultima bătălie pentru a ajunge la turneul final al Campionatului Mondial din 2026 într-un meci cu Turcia # Moldova1
Echipa națională de fotbal a României și-a aflat adversarii din barajele pentru Cupa Mondială din 2026. În semifinală, echipa antrenată de Mircea Luceascu va juca în deplasare cu Turcia. Dacă va obține victoria în acest meci, România va juca în finala barajului cu învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo. Discipolii selecționerului Mircea Lucescu vor juca și această partidă, conform tragerii la sorți, tot în deplasare.
15:30
R. Moldova își dorește finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a respecta standardele europene și va depune eforturi privind finalizarea procedurii de monitorizare din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu președintele APCE, Theodoros Rousopoulos, aflat în vizită oficială la Chișinău.
15:20
Armele din camionul reținut la vama Albița ar fi provenit din Ucraina: Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate naționale cere audieri urgente # Moldova1
Cazul camionului încărcat cu muniție de război, reținut noaptea trecută la vama Albița, ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, solicită organizarea de audieri urgente la următoarea ședință a structurii pe care o reprezintă.
15:20
„Dezarmate” în fața dizabilității: femeile care își îngrijesc apropiații au nevoie de sprijin și recunoaștere # Moldova1
Republica Moldova a făcut pași importanți în extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și în consolidarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile. Totuși, mai este mult de lucru. Astăzi aceste responsabilități le revin în principal femeilor din familie, care sunt nevoite să renunțe la activitatea lor profesională. Declarațiile au fost făcute la conferința „Îngrijire și sprijin pentru toți: Realizarea drepturilor omului pentru toți cei care oferă și primesc îngrijire și sprijin”, desfășurată pe 20 noiembrie la Chișinău.
14:30
Ucraina va fi informată astăzi despre „planul de pace” elaborat în secret de SUA și Rusia # Moldova1
Ucraina va fi informată pe 20 noiembrie despre „planul de pace” elaborat în secret de oficiali de rang înalt din Statele Unite și Rusia. Inițiativa va fi prezentată de o delegație americană aflată în vizită la Kiev. Potrivit NBC News, planul cuprinde 28 de puncte și prevede stabilirea păcii în Ucraina, oferirea unor garanții de securitate și alte măsuri conexe.
14:30
Păreri împărțite privind redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu # Moldova1
Internauții propun redenumirea bulevardului Moscova din Chișinău în cinstea lui Ilie Ilașcu, care a fost condamnat la moarte de regimul prorus de la Tiraspol. Unii locuitori ai capitalei susțin ideea. În același timp, primarul Ion Ceban a declarat că redenumirea străzilor din Chișinău ține de atribuțiile Consiliului Municipal Chișinău. Acum, în capitală nu există vreo stradă care să-i poarte numele lui Ilie Ilașcu.
14:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu și la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
14:10
Ediție specială la Moldova 1 | Ilie Ilașcu - atât prizonier de război al Rusiei, cât și deținut politic al Republicii Moldova: „A rămas un martir uitat în propria țară” # Moldova1
Ilie Ilașcu a fost „o personalitate emblematică pentru rezistența românească din stânga Prutului”, precum și „un om uitat și marginalizat în propria țară”, în pofida sacrificiului său, susține avocatul grupului Ilașcu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), Alexandru Tănase. Într-o ediție specială la Moldova 1, dedicată memoriei fostului deținut politic, Tănase a declarat că procesul lui Ilie Ilașcu și al celorlalți trei deținuți politici, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa, a fost unul dintre cele mai complicate din istoria CtEDO, marcat de presiuni politice masive.
13:50
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol, a fost condus, la 20 noiembrie, pe ultimul drum de oficiali, camarazi și toți cei care i-au apreciat exemplul de rezistență națională. În ziua în care a fost înmormântat la București, cu onoruri militare, sute de oameni i-au adus un omagiu la Chișinău, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde a fost organizată o ceremonie de rămas-bun.
13:40
Un medic din R. Moldova, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să activeze în două instituții medicale # Moldova1
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, continuă să activeze în două instituții medicale.
13:20
Mama înjunghiată și fiica strangulată: o rudă a victimelor, suspectată de dublul omor de la Nisporeni # Moldova1
Ar fi ucis o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani pentru a se răzbuna. Totodată, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele dublului omor.
13:20
Moldova este UE! Laurențiu Palii: „Moldova este UE – excelență, cercetare și inovație acasă” # Moldova1
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova.
13:20
Operațiunile de căutare și salvare continuă la Ternopil, Ucraina, după atacul Rusiei din noaptea de 19 noiembrie. Până acum au fost raportate 26 de persoane decedate, inclusiv trei copii, și peste 90 rănite. Sub dărâmăturile blocului ar fi încă 22 de persoane, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram.
13:10
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt a fost nimicit sun supravegherea angajaților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la scurt timp dup ce a fost importat în R. Moldova.
13:10
Liga Campioanelor la fotbal feminin: Juventus Torino și Olympique Lyon au remizat, scor 3:3 # Moldova1
Ploaie de goluri și meciuri palpitante în grupa unică a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Olympiaque Lyon a evitat in extremis înfrângerea în partida cu Juventus Torino, iar Arsenal Londra a repurtat o victorie volitivă în disputa cu Real Madrid. Juventus Torino și Olympique Lyon au oferit un meci spectaculos în etapa a patra din cadrul grupei unice a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. Partida disputată pe Stadio Vittorio Pozzo din Biella, oraș aflat la aproximativ 90 de kilometri distanță de Torino, s-a încheiat cu scorul de 3:3. Campioana Italiei a jucat magistral în prima repriză și în minutul 37 conducea cu 3:0, grație golurilor marcate de Chiara Beccari, Michela Cambiaghi și portugheza Tatiana Pinto.
12:40
Camion care ar fi fost încărcat cu muniție de război, reținut la vama Albița: șoferul, un moldovean, mergea în Israel # Moldova1
Un camion încărcat cu muniție de război a fost oprit, noaptea trecută, la vama Albița. Incidentul a fost înregistrat în jurul orei 03:00, când un camion cu o remorcă de tip container intenționa să iasă din R. Moldova, transmite corespondentul Teleradio-Moldova la Iași, Daniella Nemerenco.
12:30
Marocanul și-a primit trofeul în cadrul uneo Gale desfășurate în capitala țării sale de origine, Rabat. Fundașul este accidentat, dar a venit la eveniment, având nevoie de suport.
12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse, convocat la MAE, după un nou incident aerian. Ozerov: „Nu au fost prezentate dovezi” # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, pe 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după ce o nouă dronă a survolat ilegal, pe 19 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova. Diplomatul rus a declarat, la ieșirea din sediul MAE, că nu i-ar fi fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.
12:00
Neymar Júnior a fost „înger” și „demon” pentru FC Santos într-un meci din campionatul primei divizii braziliene de fotbal. În etapa a 34-a, formația „Alvinegro” a jucat pe teren propriu cu FC Mirasol Sao Paulo, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Starul brazilian a trecut de la extaz la agonie în meciul jucat de FC Santos în compania revelației acestei ediții de campionat pe propriul stadion, Vila Belmiro. Neymar Júnior a deschis scorul în minutul 4, finalizând un contraatac declanșat după un corner al echipei-oaspete.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.