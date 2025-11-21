Daniela Morari, despre deschiderea negocierilor oficiale de aderare la UE, următoarea tranșă din Planul de creștere și fondurile de preaderare (VIDEO)
Agora.md, 21 noiembrie 2025 17:20
Daniela Morari, despre deschiderea negocierilor oficiale de aderare la UE, următoarea tranșă din Planul de creștere și fondurile de preaderare (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:40
16:20
16:10
16:00
16:00
16:00
Acum 4 ore
15:40
15:20
15:00
14:50
14:30
14:20
14:00
Acum 6 ore
13:30
12:40
12:40
12:40
12:10
11:50
11:50
Acum 8 ore
11:40
11:10
10:20
10:10
10:10
10:10
10:00
Acum 12 ore
09:10
08:50
08:10
Acum 24 ore
23:20
22:00
22:00
21:40
21:10
21:10
20:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.