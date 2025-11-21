„Se preface că nu știe”: Popșoi susține că Ozerov are o „abordare cinică”, după incidentul cu dronele

„Se preface că nu știe”: Popșoi susține că Ozerov are o „abordare cinică”, după incidentul cu dronele

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md