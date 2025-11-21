PeScurt // Ucraina: Teritoriul „nu este de vânzare”. Țara vecină este dispusă să participe constructiv la elaborarea unui plan de pace, însă nu va recunoaște niciodată teritoriile ocupate de Rusia ca fiind rusești.

