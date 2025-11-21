PeScurt // Ucraina: Teritoriul „nu este de vânzare”. Țara vecină este dispusă să participe constructiv la elaborarea unui plan de pace, însă nu va recunoaște niciodată teritoriile ocupate de Rusia ca fiind rusești.
Agora.md, 21 noiembrie 2025 10:10
PeScurt // Ucraina: Teritoriul „nu este de vânzare”. Țara vecină este dispusă să participe constructiv la elaborarea unui plan de pace, însă nu va recunoaște niciodată teritoriile ocupate de Rusia ca fiind rusești.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
10:10
10:10
10:10
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
Acum 2 ore
09:10
08:50
Acum 4 ore
08:10
Acum 12 ore
23:20
22:00
22:00
21:40
Acum 24 ore
21:10
21:10
20:50
20:20
19:50
19:30
18:20
18:00
17:40
17:20
16:30
16:00
15:40
15:30
15:20
15:00
15:00
14:50
14:40
14:00
13:50
13:20
13:20
13:20
12:40
12:40
12:40
12:40
12:30
12:30
12:10
12:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.