Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare. Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro
Bizlaw.md, 12 noiembrie 2025 07:00
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public...
• • •
Alte ştiri de Bizlaw.md
Acum 30 minute
07:00
Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare. Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro # Bizlaw.md
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public...
Acum 24 ore
16:20
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâ...
15:00
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului ef...
12:40
Examenul de calificare în profesia de notar va avea loc la începutul anului viitor. Care este termenul limită pentru înscriere # Bizlaw.md
Comisia de Licențiere a activității notariale a stabilit calendarul ...
10:00
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere # Bizlaw.md
Iute Grup, companie fintech cu sediul central în Est...
Ieri
16:00
Fiecare adult ar trebui să câștige peste 26 mii de lei pentru un trai decent. Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.050 lei # Bizlaw.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a îna...
14:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de con...
11:30
Acest articol a fost elaborat de av. Oleg Efrim...
10:40
Raportorii Comisiei de la Veneția vin la Chișinău pentru a examina inițiativa de creare a PACCO # Bizlaw.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10...
08:50
Visa şi Mastercard, aproape de o înţelegere cu comercianţii din SUA pentru reducerea comisioanelor # Bizlaw.md
Gigantii americani ai plăţilor Visa şi Mastercard sunt aproape de un...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Autoritățile de concurență din România, Bulgaria și Moldova au dat undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex # Bizlaw.md
Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Mold...
13:50
Statul refuză oferta Lukoil de a vinde infrastructura din Aeroport. Guvernul vrea să preia activele companiei # Bizlaw.md
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Secur...
13:00
Tichetele de vacanță ar putea fi folosite exclusiv în unități ...
08:50
Un judecător care a depășit viteza legală a contestat amenda: a spus că avea impresia că e urmărit de un fost inculpat # Bizlaw.md
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i ...
6 noiembrie 2025
17:00
Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari # Bizlaw.md
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...
16:20
Mediul de afaceri propune noului Guvern 10 măsuri pentru relansarea economică și creșterea competitivității # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au prezentat noului Guvern un pac...
15:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să mențină...
13:50
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar în format electronic. Instrucțiunea a fost publicată și va intra în vigoare din 1 martie 2026 # Bizlaw.md
Instrucțiunea privind constatarea incapacității temporare de muncă, ...
11:20
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și inve...
08:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # Bizlaw.md
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat scepticis...
5 noiembrie 2025
16:20
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate. Ce trebuie să știi înainte să îți protejezi casa # Bizlaw.md
Pentru mulți dintre noi, locuința este mai mult decât un spați...
15:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de câte 15 zile pentru fiecare copil # Bizlaw.md
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui ...
15:10
România și Ucraina, noii lideri ai companiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Bizlaw.md
Companiile din România și Ucraina își consolidează preze...
13:10
Inspecția judiciară va putea crea grupuri de inspectori-judecători pentru examinarea sesizările complexe # Bizlaw.md
Inspecția judiciară va putea forma grupuri de inspectori-judecători ...
11:20
Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional &b...
09:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări ...
4 noiembrie 2025
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă în urma evaluării externe. Alți doi magistrați au promovat vettingul # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rezultatele reeval...
14:20
Sindicaliștii au propus ca salariul minim în sectorul real al ...
13:50
Odată cu intrarea în vigoare, din 25 octombrie, a Legii nr. 18...
13:10
O nouă subscriere prin platforma eVMS.md. Statul vrea să se împrumute pe termen mai lung # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță că, începând din 3 noiembri...
10:20
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura, pe parcursul lunii ...
08:50
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul...
3 noiembrie 2025
16:30
Agenția Proprietății Publice (APP) și mai mulți parteneri din sector...
15:10
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un mecanism de notificare a contribuabililor despre divergențele din Declarațiile TVA # Bizlaw.md
Începând din data 1 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de ...
14:50
Reguli noi pentru amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice # Bizlaw.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat pr...
13:20
Juriștii din Republica Moldova se pot înregistra pentru a participa la conferința anuală a Forumului European al Profesiilor Juridice # Bizlaw.md
Juriștii din Republica Moldova pot participa la cea de-a patra ediți...
11:10
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ # Bizlaw.md
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează p...
10:30
Doar jumătate dintre candidații înscriși la examenul de calificare în profesia de avocat au trecut de prima probă # Bizlaw.md
Doar 45 dintre cei 97 de candidați înscriși la examenul de cal...
08:40
Pfizer dă în judecată două companii din cauza ofertei rivale pentru un producător american de medicamente # Bizlaw.md
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Me...
31 octombrie 2025
10:00
În ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autoriz...
09:00
BNM a amendat o companie de creditare nebancară cu peste 1,2 milioane de lei. Acționarii și conducerea, sancționați și ei # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 1.234.704,61 lei un...
08:00
O mare companie din Republica Moldova are în calcul listarea la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a planurilor de finanţare # Bizlaw.md
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai ma...
30 octombrie 2025
15:50
Solicitarea privind confirmarea veridicității și autentificarea acte...
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura o nouă rundă de aud...
09:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în primele nouă luni...
09:00
Banca Națională a Moldovei a aplicat o sancțiune sub formă de averti...
08:00
Mai multe femei în conducerea societăților tranzacționate pe piața reglementată. Legea ar putea obliga respectarea echilibrului de gen # Bizlaw.md
Companiile tranzacționate pe piața reglementată vor trebui să asigur...
07:00
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză # Bizlaw.md
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană...
29 octombrie 2025
11:00
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă # Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă ...
09:10
Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectu...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.