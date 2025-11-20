Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă
Oficial.md, 20 noiembrie 2025 10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
10:10
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă # Oficial.md
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost arborate astăzi în bernă, în Ziua..
10:10
Ofițerii INI au destructurat un grup specializat în comercializarea ilegală a preparatelor medicamentoase și suplimentelor alimentare # Oficial.md
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au destructurat un grup specializat în procurarea, depozitarea și..
10:10
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și..
Acum 30 minute
10:00
O delegație a Republicii Moldova participă la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP 30, Belém, Brazilia # Oficial.md
Conferința de la Belém marchează o etapă crucială pentru implementarea Acordului de la Paris și..
Acum o oră
09:40
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari # Oficial.md
La 31 iulie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9..
Acum 2 ore
09:20
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră,..
09:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Slovaciei: La mulți ani, Slovacia! Sunt convinsă că parteneriatul nostru va continua să se consolideze # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii..
09:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului conformității la SA „Energocom” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei..
09:00
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o..
08:50
Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile # Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
08:40
Naționala Moldovei a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 19 noiembrie 2025, în baza..
08:40
PLDM condamnă modul netransparent în care actuala guvernare tratează reintegrarea regiunii transnistrene # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își reconfirmă angajamentul ferm și constant pentru reintegrarea teritorială..
08:30
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025 # Oficial.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o..
Acum 24 ore
17:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-premier al Republicii Moldova, așa cum a..
14:20
PSDE: Situația datoriei publice arată o povară tot mai grea pe umerii fiecărui cetățean # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „situația datoriei publice arată o povară tot mai..
14:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la..
14:10
Serviciul Vamal informează că un funcționar vamal din cadrul postului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a..
13:10
Petr Vlah: Un candidat independent la funcţia de başcan, susţinut de mai multe partide – o şansă pentru Găgăuzia # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului..
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de..
12:50
Ion Chicu, deputat al Fracțiunii parlamentare „Alternativa”, cere convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de..
12:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a depus astăzi la Curtea de Apel Centru o cerere de anulare urgentă a măsurii de asigurare privind limitarea temporară a activităţii formaţiunii # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un..
12:00
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent,..
12:00
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian..
11:40
CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 # Oficial.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient..
11:40
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni # Oficial.md
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții..
10:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Oficial.md
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o..
10:50
Ministerul Culturii anunță lansarea depunerii dosarelor pentru Premii în domeniul culturii, care se acordă anual,..
10:40
SA „Energocom” a făcut unele precizări în contextul informațiilor din spațiul public despre erorile din..
10:40
Închisoare în dosarul celor 18 mii de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Oficial.md
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la..
10:40
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în..
Ieri
10:10
Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, în perioada 20-23 noiembrie, la CIE Moldexpo: Expoziția unde găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta! # Oficial.md
În perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo vor avea loc expozițiile..
10:10
LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru – urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune # Oficial.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de..
10:10
O dronă care survola spațiul aerian al Republicii Moldova depistată de polițiștii de frontieă # Oficial.md
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat..
10:10
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025 # Oficial.md
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie..
09:50
Progresele înregistrate de Republica Moldova, discutate de Premierul Munteanu cu Marta Kos # Oficial.md
Angajamentul Guvernului de a avansa pe agenda europeană și de a livra rezultate concrete cetățenilor..
09:40
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un..
09:40
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat..
09:40
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de..
09:30
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe..
09:30
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei a Ministerului de Interne..
09:30
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale # Oficial.md
Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele de intervenție din cadrul..
18 noiembrie 2025
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a..
16:20
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa..
15:50
Un șir de activități vor fi organizate în centrul Chișinăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Oficial.md
Începând cu data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate un șir de..
15:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul..
14:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Oficial.md
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din..
14:40
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru..
14:30
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în..
13:30
Ședința CSE a municipiului Chișinău: A fost luată o decizie în privința Hotelului Național # Oficial.md
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis..
13:30
Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Oficial.md
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită,..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.