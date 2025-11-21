Schimbări la Primăria Capitalei: Pruteanu și Pșenițchi, agreați pentru funcțiile de viceprimari
Democracy.md, 21 noiembrie 2025 14:40
Primarul Chișinăuului, Ion Ceban, a propus numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Această decizie vine după plecarea din funcție a celor doi actuali viceprimari, ceea ce deschide o nouă etapă în echipa administrativă a capitalei. Victor Pruteanu este consilier al primarului și are experiență administrativă, în timp ce Olesea Pșenițchi a ocupat anterior poziții
• • •
Schimbări la Primăria Capitalei: Pruteanu și Pșenițchi, agreați pentru funcțiile de viceprimari
Maia Sandu promite reforme și cooperare extinsă cu CoE în contextul mandatului Moldovei la Comitetul Miniștrilor CoE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiune CoE‑Moldova pentru perioada 2025‑2028, care va sprijini reformele democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului în
Ucraina primeste proiectul planului american de pace: negocieri „oneste" între Kiev și Washington
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că a primit un proiect de plan de pace elaborat de Statele Unite pentru conflictul cu Rusia. Documentul urmează să fie analizat și discutat în detaliu cu autoritățile americane pentru a identifica măsurile necesare unui acord durabil. Zelenski a subliniat că principiile planului vor fi examinate astfel încât să fie protejate interesele
Președintele Parlamentului moldovean cere sprijin european pentru Ucraina: „Securitatea noastră este la mijloc"
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, în cadrul reuniunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) desfășurate la Chișinău, că Moldova este „apărată de Ucraina" în contextul agresiunii ruse și al angajamentului european comun. Grosu a subliniat solidaritatea fermă a Chișinăului față de Kiev și importanța parteneriatului strategic între cele două țări. El a transmis
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, susține că nu i-au fost prezentate dovezi concludente în momentul convocării sale la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova. El și-a exprimat nedumerirea în legătură cu faptul că la discuțiile de la MAE nu a fost invitat și ambasadorul Ucrainei, argumentând că drona care ar fi survolat spațiul aerian
Munteanu la UE – analiști: Guvernul trimite semnale clare despre reforme și parteneriat cu Europa
Alexei Tulbure, directorul Institutului de Istorie Orală, consideră că în timpul vizitei prim-ministrului moldovean Alexandru Munteanu la Bruxelles, pe lângă reafirmarea simbolică a priorităților țării în materie de integrare europeană, au fost discutate măsuri practice specifice pe care Republica Moldova trebuie să le întreprindă pentru a avansa spre standardele UE. Vizita a inclus întâlniri cu oficiali de rang înalt
Chișinău și Ashgabat își intensifică legăturile: planuri comune pentru energie și afaceri
Republica Moldova și Turkmenistan au consolidat cooperarea bilaterală printr-o serie de consultări la nivel înalt, menite să aprofundeze parteneriatul în domenii strategice. Ambasadorul Turkmenistanului la Chișinău, Toyly Atayev, a avut recent o întrevedere cu reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile de intensificare a cooperării economice
Edilul Capitalei cere acțiuni dure: „Tinerii sunt în pericol real. Instituiți starea de urgență!"
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit de mult nivelul unor cazuri izolate și s-a transformat într-o amenințare directă la adresa sănătății publice și a siguranței naționale. „Solicităm instituirea stării de urgență
Lesnic propune o soluție europeană pragmatică: integrarea Transnistriei odată cu Moldova în UE
Cristina Lesnic, fost vicepremier pentru reintegrare, a declarat că Republica Moldova ar trebui să se integreze în Uniunea Europeană împreună cu regiunea transnistreană. Ea consideră această opțiune pragmatică și susține că ar fi „imoral și cinic" ca Chișinăul să nu propună o soluție pentru Transnistria în procesul de aderare la UE. Lesnic a subliniat că este
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că numai Statele Unite și președintele american Donald Trumpdețin puterea necesară pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Zelenski a subliniat că influența SUA este esențială pentru un proces de pace eficient și durabil. El a precizat că orice negocieri trebuie să includă Ucraina și aliații săi și să fie echitabile,
Congresul Industriașilor și Antreprenorilor, în atenția lui Tarlev: priorități pentru investiții și dezvoltare
Vasile Tarlev, președintele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova, a participat la conferința organizată de Congresul Industriașilor și Antreprenorilor. Evenimentul a reprezentat o platformă importantă pentru discuții despre cooperare economică, politici de susținere a mediului de afaceri și atragerea de investiții. Tarlev a subliniat importanța creșterii implicării antreprenorilor moldoveni în proiecte industriale și
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat la Casa Albă intenția Regatului de a majora investițiile în Statele Unite până la aproape un trilion de dolari. Oficialul saudit a declarat că Riyadhul vede în SUA un partener strategic pe termen lung și că investițiile vor fi direcționate în domenii precum tehnologia avansată, inteligența artificială,
Cinci eleve din Soroca vor participa activ la Parlamentul Tinerilor 2025, anunță autoritățile locale. Această inițiativă le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a discuta teme importante pentru comunitatea lor și de a contribui la luarea deciziilor la nivel național. Participarea fetelor la Parlamentul Tinerilor reflectă angajamentul pieței educaționale și civice de a implica tinerii
Europarlamentarul Mureșan cere legături energetice cu UE pentru a scăpa de șantajul rus
Eurodeputatul Siegfried Mureșan susține că pentru Republica Moldova este esențială o independență energetică realăși o implicare majoră a investițiilor europene. În opinia sa, dependența de Federația Rusă reprezintă una dintre vulnerabilitățile principale ale țării, iar șantajul energetic trebuie eliminat prin reforme și modernizare. Mureșan afirmă că integrarea infrastructurii energetice moldovenești la rețelele europene — inclusiv prin legături cu România
Dronă survolează Moldova — MAE transmite un protest ferm Moscovei și denunță un acord cultural
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a convocat ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, după ce spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă. MAE califică acest incident drept o „încălcare gravă" a suveranității naționale și avertizează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. În cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis
Liderii europeni au reacționat ferm la un plan propus de Statele Unite pentru Ucraina, avertizând că „pacea nu poate fi o capitulare". Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că orice acord care ar obliga Kievul să cedeze teritorii sau să-și reducă capacitatea militară ar echivala cu o predare, ceea ce nu este acceptabil. În
Berset la Chișinău: Munteanu și secretarul general al CoE vor aborda cooperarea pentru reforme și securitate
Prim-ministrul Alexandru Munteanu urmează să se întâlnească cu Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, în cadrul vizitei oficiale a acestuia la Chișinău programate pentru 20-21 noiembrie. În agendă figurează discuții despre prioritățile președinției moldovenești la Consiliul Miniștrilor, consolidarea cooperării între Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și tematici legate de democrație, securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina.
Republica Moldova și Franța au semnat o Declarație de Intenție pentru implementarea programului Voluntariat Internațional în Întreprindere (V.I.E.), un mecanism care permite tinerilor profesioniști europeni să desfășoare stagii în companii franceze din țara noastră. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili din ambele state, în cadrul Forumului de Afaceri Franța–Moldova desfășurat la Paris. Oficialii au subliniat
Fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a fost membru al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), un organ creat prin decret prezidențial în 2021. Informația a generat critici în spațiul public, unii comentatori invocând un posibil conflict de interese și solicitând explicații din partea autorităților. Președinția a venit cu un răspuns, precizând că Drago Kos a făcut parte din
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), subliniind rolul important al acestei instituții în susținerea parcursului democratic al țării. Grosu a afirmat că Moldova rămâne un „aliat al țărilor libere" și că parteneriatul cu APCE este esențial pentru consolidarea statului de drept. În cadrul
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, s-a arătat surprins după ce autoritățile moldovenești i-
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații […] Articolul Primarul Chișinăului enumeră cinci crize ignorate de guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19 […] Articolul Dublu omor la Nisporeni: un bărbat de 48 de ani a fost reținut apare prima dată în DemocracyMD.
Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE în urma unei drone care a traversat spațiul aerian moldovenesc # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat luni pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, ca urmare a incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian național a fost survolat ilegal de o dronă. Potrivit instituției, diplomației ruse i-a fost transmis protestul ferm al autorităților moldovene, care califică situația drept o încălcare […] Articolul Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE în urma unei drone care a traversat spațiul aerian moldovenesc apare prima dată în DemocracyMD.
Bălți semnează un acord de înfrățire cu Solotvino și inaugurează o expoziție europeană # Democracy.md
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. Printre oaspeți […] Articolul Bălți semnează un acord de înfrățire cu Solotvino și inaugurează o expoziție europeană apare prima dată în DemocracyMD.
„Sunt semnale optimiste despre Transnistria, dar nu trebuie să simplificăm lucrurile” — Gherasimov # Democracy.md
Cristina Gherasimov îi îndeamnă pe cetățeni să nu alimenteze speculațiile privind regiunea transnistreană. Ea spune că tema reintegrării este prea serioasă și complexă pentru interpretări grăbite, iar mesajele trebuie tratate cu responsabilitate. Gherasimov susține că există „semnale optimiste” în ceea ce privește regiunea transnistreană: tot mai mulți tineri merg la studii și la muncă în […] Articolul „Sunt semnale optimiste despre Transnistria, dar nu trebuie să simplificăm lucrurile” — Gherasimov apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinăuci # Democracy.md
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit datelor […] Articolul Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinăuci apare prima dată în DemocracyMD.
Rusia analizează vânzarea unei părți din participația deținută la compania petrolieră sârbă NIS, ca măsură de evitare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Pachetul pus la vânzare ar putea reprezenta aproximativ 11% din acțiuni, iar autoritățile sârbe discută modalitățile prin care tranzacția să fie aprobată. Această decizie vine în contextul dependenței Serbiei de petrolul și gazele […] Articolul Rusia vinde participația la compania petrolieră sârbă NIS pentru a evita sancțiunile apare prima dată în DemocracyMD.
Republica Moldova a prezentat oficialilor Uniunii Europene progresele realizate în domeniul vamal, într-un dialog intens centrat pe armonizarea legislației, digitalizarea procedurilor și consolidarea capacităților instituționale. La reuniunea de screening bilateral privind Capitolul 29 (Uniunea Vamală), reprezentanții Serviciului Vamal au evidențiat că legislația națională a fost aliniată la standardele UE, iar sistemele IT moderne sunt deja […] Articolul Progresele vamale ale R. Moldova discutate cu oficialii UE apare prima dată în DemocracyMD.
Ucraina și Polonia au decis să creeze un grup de lucru comun menit să prevină și să investigheze actele de sabotaj, pe fondul tensiunilor și al amenințărilor tot mai mari atribuite Rusiei. Anunțul a fost făcut după discuții strategice între liderii celor două țări. Potrivit lui Volodimir Zelenski, grupul va urmări schimbul de informații de securitate, coordonarea […] Articolul Kiev și Varșovia se unesc într-un mecanism comun de prevenire a sabotajelor apare prima dată în DemocracyMD.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21 […] Articolul Următoarea ședință a dosarului Plahotniuc, programată pe 21 noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
Dorian Istrătti (PAS) confirmă acuzațiile avocaților lui Plahotniuc: procesul e „peste puteri normale” # Democracy.md
Deputatul Dorian Istrătti, din cadrul PAS, a declarat că dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc este examinat atât de rapid, încât nici fostul lider democrat nu reușește să parcurgă materialele procesului și să se apere eficient. Istrăţti a afirmat că acest ritm alert confirmă ceea ce apărătorii lui Plahotniuc susțin de mai mult timp: viteza procedurilor pune […] Articolul Dorian Istrătti (PAS) confirmă acuzațiile avocaților lui Plahotniuc: procesul e „peste puteri normale” apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban reclamă lipsa de transparență în deciziile guvernamentale și contractele secrete # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura, […] Articolul Ion Ceban reclamă lipsa de transparență în deciziile guvernamentale și contractele secrete apare prima dată în DemocracyMD.
Alaiba contra criticilor: rectificarea bugetului nu e o povară pentru viitor, ci o alegere # Democracy.md
Ministrul Finanțelor, Dorin Alaiba, a răspuns dur criticilor legate de rectificarea bugetului, afirmând că, indiferent de deciziile bugetare, „copiii noștri oricum vor plăti”. Potrivit lui, ajustările sunt inevitabile într-un context economic complex, iar vina nu trebuie pusă exclusiv pe generațiile viitoare. Alaiba a spus că rectificarea are scopul de a redirecționa resurse către măsuri sociale importante […] Articolul Alaiba contra criticilor: rectificarea bugetului nu e o povară pentru viitor, ci o alegere apare prima dată în DemocracyMD.
Expertul Igor Boțan atrage atenția că Rusia adoptă un comportament clar imperial, demonstrând prin acțiunile sale intenția de extindere. Potrivit analistului, propaganda de la Kremlin promovează ideea că Rusia trebuie să se consolideze ca imperiu, iar extinderea este văzută ca un element esențial pentru supraviețuirea sa. Boțan afirmă că Rusia nu dorește neapărat refacerea Uniunii Sovietice, ci […] Articolul Igor Boțan: Rusia nu vrea doar influență, ci își reconstruiește imperiul apare prima dată în DemocracyMD.
Dorin Junghietu insistă pe investiții pentru rețele termice moderne și pierderi mai mici # Democracy.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investițiile în sistemele de termoficare sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de agent termic și îmbunătățirea eficienței energetice. Potrivit lui, modernizarea rețelelor de încălzire centralizată și implementarea unor tehnologii moderne vor contribui semnificativ la economii și la scăderea costurilor pentru consumatori. Junghietu a menționat că autoritățile lucrează la proiecte strategice pentru reabilitarea […] Articolul Dorin Junghietu insistă pe investiții pentru rețele termice moderne și pierderi mai mici apare prima dată în DemocracyMD.
Bălți pune în circulație primul autobuz restaurat; încă unul urmează în zilele următoare # Democracy.md
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz este […] Articolul Bălți pune în circulație primul autobuz restaurat; încă unul urmează în zilele următoare apare prima dată în DemocracyMD.
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a condamnat ferm atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei, calificându-l drept un act brutal orchestrat de regimul de la Kremlin. În mesajul său, Grosu și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și a transmis condoleanțe pentru cei afectați de raidurile cu drone și rachete. Conform declarației, peste 300 de drone și […] Articolul Președintele Parlamentului: „Act nemilos orchestrat de regimul de la Kremlin” apare prima dată în DemocracyMD.
La Bruxelles, Republica Moldova și-a reconfirmat angajamentul față de parcursul european în cadrul primei ediții a Forumului pentru Extinderea Uniunii Europene, organizat de Comisia Europeană. Premierul moldovean a declarat că extinderea Uniunii Europene reprezintă „o investiție comună în stabilitatea Europei” și a subliniat că cetățenii moldoveni și-au exprimat clar dorința de a adera la blocul comunitar. Acesta […] Articolul Chișinău reafirmă angajamentul european la forumul extinderii UE din Bruxelles apare prima dată în DemocracyMD.
Avertisment de la București: parcursul european al R. Moldova, blocat de interese externe # Democracy.md
Un senator român a tras un semnal de alarmă cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, afirmând că țara „riscă să rămână prizonieră” dacă aderarea la Uniunea Europeană nu este gestionată cu seriozitate și voință politică. Potrivit acestuia, succesul Chișinăului în procesul de aderare nu ar trebui să depindă doar de promisiuni externe, ci […] Articolul Avertisment de la București: parcursul european al R. Moldova, blocat de interese externe apare prima dată în DemocracyMD.
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor”, a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este […] Articolul Slusari: „Supermarketurile ascund produsele autohtone” apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care […] Articolul Relații bilaterale solide: Chișinău și Israel colaborează în mai multe sectoare apare prima dată în DemocracyMD.
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Democracy.md
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5; […] Articolul Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale apare prima dată în DemocracyMD.
Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a comentat rezultatele alegerilor locale noi, afirmând că PAS „nu a pierdut, dar nici nu a câștigat”. Potrivit lui, scorul formațiunii guvernamentale sugerează că există nemulțumiri în rândul alegătorilor și că partidul trebuie să reflecteze asupra strategiei sale locale. Spătari a menționat că rezultatele arată o nevoie clară […] Articolul Marcel Spătari: „PAS nu a pierdut, dar nici nu a câștigat alegerile locale noi” apare prima dată în DemocracyMD.
Un înalt oficial ucrainean, Oleksandr Mișcenko, a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și solidaritate”. Potrivit oficialului, ajutorul acordat de Moldova – fie că este vorba despre asistență umanitară, găzduirea refugiaților sau facilitarea tranzitului de bunuri – a jucat […] Articolul Oficial ucrainean: „Moldova este un exemplu de bun vecin – mulțumim pentru sprijin” apare prima dată în DemocracyMD.
Un oficial NATO avertizează că amenințările actuale la adresa Alianței nu se limitează doar la războiul convențional sau la fronturile tradiționale, spune Michaela Guerard Simak, șefa Biroului de Legătură NATO din Moldova. Potrivit acestuia, NATO se confruntă cu riscuri hibride, – inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și sabotaj asupra infrastructurilor critice –, care pot destabiliza statele […] Articolul Oficial NATO: „Amenințările de astăzi depășesc câmpul de luptă tradițional” apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Chișinăului cere acțiuni ferme împotriva traficului și consumului de droguri # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele […] Articolul Primarul Chișinăului cere acțiuni ferme împotriva traficului și consumului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
Marcel Spatari, după ratarea tranșei FMI: Republica Moldova are surse alternative de finanțare # Democracy.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune de surse alternative de finanțare, în ciuda ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Potrivit deputatului, relația cu FMI rămâne esențială pentru credibilitatea externă, însă Guvernul are acces și la alte instrumente pentru acoperirea necesităților bugetare. […] Articolul Marcel Spatari, după ratarea tranșei FMI: Republica Moldova are surse alternative de finanțare apare prima dată în DemocracyMD.
