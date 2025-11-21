Președintele ucrainean spune că decizia păcii stă în mâinile SUA și lui Trump

16:10

Liderii europeni au reacționat ferm la un plan propus de Statele Unite pentru Ucraina, avertizând că „pacea nu poate fi o capitulare". Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că orice acord care ar obliga Kievul să cedeze teritorii sau să-și reducă capacitatea militară ar echivala cu o predare, ceea ce nu este acceptabil.