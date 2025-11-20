Primarul Chișinăului enumeră cinci crize ignorate de guvernare
Democracy.md, 20 noiembrie 2025 13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații […] Articolul Primarul Chișinăului enumeră cinci crize ignorate de guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 5 minute
13:30
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, s-a arătat surprins după ce autoritățile moldovenești i-au transmis o notă de protest legată de survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă. El susține că nu există dovezi concrete că aparatul de zbor ar fi de origine rusească și nici că a fost o acțiune intenționată. Potrivit lui Ozerov, […] Articolul Ozerov: Nu există dovezi că drona care a survolat Moldova ar fi rusă” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 10 minute
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații […] Articolul Primarul Chișinăului enumeră cinci crize ignorate de guvernare apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
13:10
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19 […] Articolul Dublu omor la Nisporeni: un bărbat de 48 de ani a fost reținut apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
12:50
Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE în urma unei drone care a traversat spațiul aerian moldovenesc # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat luni pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, ca urmare a incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian național a fost survolat ilegal de o dronă. Potrivit instituției, diplomației ruse i-a fost transmis protestul ferm al autorităților moldovene, care califică situația drept o încălcare […] Articolul Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE în urma unei drone care a traversat spațiul aerian moldovenesc apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
12:00
Bălți semnează un acord de înfrățire cu Solotvino și inaugurează o expoziție europeană # Democracy.md
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. Printre oaspeți […] Articolul Bălți semnează un acord de înfrățire cu Solotvino și inaugurează o expoziție europeană apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
11:10
„Sunt semnale optimiste despre Transnistria, dar nu trebuie să simplificăm lucrurile” — Gherasimov # Democracy.md
Cristina Gherasimov îi îndeamnă pe cetățeni să nu alimenteze speculațiile privind regiunea transnistreană. Ea spune că tema reintegrării este prea serioasă și complexă pentru interpretări grăbite, iar mesajele trebuie tratate cu responsabilitate. Gherasimov susține că există „semnale optimiste” în ceea ce privește regiunea transnistreană: tot mai mulți tineri merg la studii și la muncă în […] Articolul „Sunt semnale optimiste despre Transnistria, dar nu trebuie să simplificăm lucrurile” — Gherasimov apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinăuci # Democracy.md
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit datelor […] Articolul Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinăuci apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Rusia analizează vânzarea unei părți din participația deținută la compania petrolieră sârbă NIS, ca măsură de evitare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Pachetul pus la vânzare ar putea reprezenta aproximativ 11% din acțiuni, iar autoritățile sârbe discută modalitățile prin care tranzacția să fie aprobată. Această decizie vine în contextul dependenței Serbiei de petrolul și gazele […] Articolul Rusia vinde participația la compania petrolieră sârbă NIS pentru a evita sancțiunile apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Republica Moldova a prezentat oficialilor Uniunii Europene progresele realizate în domeniul vamal, într-un dialog intens centrat pe armonizarea legislației, digitalizarea procedurilor și consolidarea capacităților instituționale. La reuniunea de screening bilateral privind Capitolul 29 (Uniunea Vamală), reprezentanții Serviciului Vamal au evidențiat că legislația națională a fost aliniată la standardele UE, iar sistemele IT moderne sunt deja […] Articolul Progresele vamale ale R. Moldova discutate cu oficialii UE apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
09:10
Ucraina și Polonia au decis să creeze un grup de lucru comun menit să prevină și să investigheze actele de sabotaj, pe fondul tensiunilor și al amenințărilor tot mai mari atribuite Rusiei. Anunțul a fost făcut după discuții strategice între liderii celor două țări. Potrivit lui Volodimir Zelenski, grupul va urmări schimbul de informații de securitate, coordonarea […] Articolul Kiev și Varșovia se unesc într-un mecanism comun de prevenire a sabotajelor apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21 […] Articolul Următoarea ședință a dosarului Plahotniuc, programată pe 21 noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Dorian Istrătti (PAS) confirmă acuzațiile avocaților lui Plahotniuc: procesul e „peste puteri normale” # Democracy.md
Deputatul Dorian Istrătti, din cadrul PAS, a declarat că dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc este examinat atât de rapid, încât nici fostul lider democrat nu reușește să parcurgă materialele procesului și să se apere eficient. Istrăţti a afirmat că acest ritm alert confirmă ceea ce apărătorii lui Plahotniuc susțin de mai mult timp: viteza procedurilor pune […] Articolul Dorian Istrătti (PAS) confirmă acuzațiile avocaților lui Plahotniuc: procesul e „peste puteri normale” apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Ion Ceban reclamă lipsa de transparență în deciziile guvernamentale și contractele secrete # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura, […] Articolul Ion Ceban reclamă lipsa de transparență în deciziile guvernamentale și contractele secrete apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Alaiba contra criticilor: rectificarea bugetului nu e o povară pentru viitor, ci o alegere # Democracy.md
Ministrul Finanțelor, Dorin Alaiba, a răspuns dur criticilor legate de rectificarea bugetului, afirmând că, indiferent de deciziile bugetare, „copiii noștri oricum vor plăti”. Potrivit lui, ajustările sunt inevitabile într-un context economic complex, iar vina nu trebuie pusă exclusiv pe generațiile viitoare. Alaiba a spus că rectificarea are scopul de a redirecționa resurse către măsuri sociale importante […] Articolul Alaiba contra criticilor: rectificarea bugetului nu e o povară pentru viitor, ci o alegere apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Expertul Igor Boțan atrage atenția că Rusia adoptă un comportament clar imperial, demonstrând prin acțiunile sale intenția de extindere. Potrivit analistului, propaganda de la Kremlin promovează ideea că Rusia trebuie să se consolideze ca imperiu, iar extinderea este văzută ca un element esențial pentru supraviețuirea sa. Boțan afirmă că Rusia nu dorește neapărat refacerea Uniunii Sovietice, ci […] Articolul Igor Boțan: Rusia nu vrea doar influență, ci își reconstruiește imperiul apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Dorin Junghietu insistă pe investiții pentru rețele termice moderne și pierderi mai mici # Democracy.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investițiile în sistemele de termoficare sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de agent termic și îmbunătățirea eficienței energetice. Potrivit lui, modernizarea rețelelor de încălzire centralizată și implementarea unor tehnologii moderne vor contribui semnificativ la economii și la scăderea costurilor pentru consumatori. Junghietu a menționat că autoritățile lucrează la proiecte strategice pentru reabilitarea […] Articolul Dorin Junghietu insistă pe investiții pentru rețele termice moderne și pierderi mai mici apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Bălți pune în circulație primul autobuz restaurat; încă unul urmează în zilele următoare # Democracy.md
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz este […] Articolul Bălți pune în circulație primul autobuz restaurat; încă unul urmează în zilele următoare apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a condamnat ferm atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei, calificându-l drept un act brutal orchestrat de regimul de la Kremlin. În mesajul său, Grosu și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor și a transmis condoleanțe pentru cei afectați de raidurile cu drone și rachete. Conform declarației, peste 300 de drone și […] Articolul Președintele Parlamentului: „Act nemilos orchestrat de regimul de la Kremlin” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
La Bruxelles, Republica Moldova și-a reconfirmat angajamentul față de parcursul european în cadrul primei ediții a Forumului pentru Extinderea Uniunii Europene, organizat de Comisia Europeană. Premierul moldovean a declarat că extinderea Uniunii Europene reprezintă „o investiție comună în stabilitatea Europei” și a subliniat că cetățenii moldoveni și-au exprimat clar dorința de a adera la blocul comunitar. Acesta […] Articolul Chișinău reafirmă angajamentul european la forumul extinderii UE din Bruxelles apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Avertisment de la București: parcursul european al R. Moldova, blocat de interese externe # Democracy.md
Un senator român a tras un semnal de alarmă cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, afirmând că țara „riscă să rămână prizonieră” dacă aderarea la Uniunea Europeană nu este gestionată cu seriozitate și voință politică. Potrivit acestuia, succesul Chișinăului în procesul de aderare nu ar trebui să depindă doar de promisiuni externe, ci […] Articolul Avertisment de la București: parcursul european al R. Moldova, blocat de interese externe apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor”, a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este […] Articolul Slusari: „Supermarketurile ascund produsele autohtone” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Primarul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Excelența Sa Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, pentru a discuta consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea de proiecte comune. În cadrul întâlnirii, cei doi au evidențiat colaborările existente între Chișinău și mai multe orașe din Israel, precum și proiectele realizate alături de comunitatea evreiască, care […] Articolul Relații bilaterale solide: Chișinău și Israel colaborează în mai multe sectoare apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
13:10
Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale # Democracy.md
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei sunt în prezent în proces de reabilitare, lucrările vizând atât amenajarea acceselor către scările blocurilor și ogrăzi, cât și crearea de noi locuri de parcare pentru confortul chișinăuienilor. Printre adresele incluse în acest program se numără: N. Titulescu 2, 4; Dacia 17; Independenței 36-38; Cetatea Albă 3-5; […] Articolul Primăria Chișinău continuă reabilitarea curților de bloc și acceselor către instituții sociale apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a comentat rezultatele alegerilor locale noi, afirmând că PAS „nu a pierdut, dar nici nu a câștigat”. Potrivit lui, scorul formațiunii guvernamentale sugerează că există nemulțumiri în rândul alegătorilor și că partidul trebuie să reflecteze asupra strategiei sale locale. Spătari a menționat că rezultatele arată o nevoie clară […] Articolul Marcel Spătari: „PAS nu a pierdut, dar nici nu a câștigat alegerile locale noi” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Un înalt oficial ucrainean, Oleksandr Mișcenko, a transmis mulțumiri Republicii Moldova pentru sprijinul constant oferit în contextul războiului din Ucraina, subliniind că țara noastră reprezintă „un exemplu de bună vecinătate și solidaritate”. Potrivit oficialului, ajutorul acordat de Moldova – fie că este vorba despre asistență umanitară, găzduirea refugiaților sau facilitarea tranzitului de bunuri – a jucat […] Articolul Oficial ucrainean: „Moldova este un exemplu de bun vecin – mulțumim pentru sprijin” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Un oficial NATO avertizează că amenințările actuale la adresa Alianței nu se limitează doar la războiul convențional sau la fronturile tradiționale, spune Michaela Guerard Simak, șefa Biroului de Legătură NATO din Moldova. Potrivit acestuia, NATO se confruntă cu riscuri hibride, – inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și sabotaj asupra infrastructurilor critice –, care pot destabiliza statele […] Articolul Oficial NATO: „Amenințările de astăzi depășesc câmpul de luptă tradițional” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Primarul Chișinăului cere acțiuni ferme împotriva traficului și consumului de droguri # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei și a Ministerului de Interne privind planul comun de acțiuni pentru combaterea răspândirii, procurării, distribuirii și consumului de droguri, cu accent deosebit pe tineri. Edilul a subliniat că sunt analizate mai multe măsuri: discuții și campanii de informare în școli, patrularea intensificată în zonele […] Articolul Primarul Chișinăului cere acțiuni ferme împotriva traficului și consumului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Marcel Spatari, după ratarea tranșei FMI: Republica Moldova are surse alternative de finanțare # Democracy.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune de surse alternative de finanțare, în ciuda ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Potrivit deputatului, relația cu FMI rămâne esențială pentru credibilitatea externă, însă Guvernul are acces și la alte instrumente pentru acoperirea necesităților bugetare. […] Articolul Marcel Spatari, după ratarea tranșei FMI: Republica Moldova are surse alternative de finanțare apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că Republica Moldova demonstrează capacitatea de a deveni un stat european, în cadrul discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. El a participat la Forumul Extinderii Uniunii Europene, organizat sub conducerea comisarului pentru extindere, Marta Kos, și a prezentat viziunea Guvernului său despre parcursul european al țării. Munteanu a declarat că Moldova trece […] Articolul Munteanu la Bruxelles: „Moldova demonstrează că poate deveni un stat european” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene” # Democracy.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Bruxelles că Republica Moldova este pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene, subliniind că țara trece printr-o transformare rapidă și profundă. În cadrul unui forum dedicat extinderii UE, șeful Executivului a prezentat progresele realizate de Chișinău în procesul de aderare și a insistat că Moldova își respectă angajamentele […] Articolul Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene” apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Un moment tensionat a avut loc la o conferință de presă susținută de Donald Trump, după ce fostul președinte american a reacționat dur la întrebările unei jurnaliste care l-a întrebat despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. În timp ce reporterița încerca să formuleze întrebarea, Trump a întrerupt-o în mod repetat și, iritat de insistențele acesteia, […] Articolul Moment tensionat cu Donald Trump: atacă dur o reporteriță și critică presa apare prima dată în DemocracyMD.
18 noiembrie 2025
18:10
Desant european la Chișinău: circa 60 de parlamentari se reunesc pentru Consiliul Europei # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE), programată pentru data de 21 noiembrie 2025 în Chișinău. La această întrunire vor participa aproximativ 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Evenimentul are loc în contextul în care Republica Moldova va prelua președinția semestrială a Comitetului de Miniștri al Consiliului […] Articolul Desant european la Chișinău: circa 60 de parlamentari se reunesc pentru Consiliul Europei apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Berset vizitează Moldova: priorități – drepturile omului, justiție și combaterea dezinformării # Democracy.md
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va întreprinde o vizită oficială la Chișinău în perioada 12–13 februarie. Vizita marchează lansarea oficială a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028, un program strategic care prevede un buget estimat la 30 de milioane de euro și are ca obiectiv sprijinirea reformelor din domeniile drepturilor omului, justiției, democrației și […] Articolul Berset vizitează Moldova: priorități – drepturile omului, justiție și combaterea dezinformării apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Democracy.md
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și […] Articolul Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Tinerii devin deputați pentru două zile în cadrul proiectului „Parlamentul Tinerilor” # Democracy.md
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru”: Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri […] Articolul Tinerii devin deputați pentru două zile în cadrul proiectului „Parlamentul Tinerilor” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Primăria Chișinău pune în aplicare noi acțiuni pentru protecția tinerilor și combaterea drogurilor # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real […] Articolul Primăria Chișinău pune în aplicare noi acțiuni pentru protecția tinerilor și combaterea drogurilor apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Reforma sistemului judiciar, esențială pentru parcursul european, afirmă Mihailov‑Moraru # Democracy.md
Expertul în domeniul juridic Mihailov‑Moraru susține că reforma justiției reprezintă o miză esențială în cadrul negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit lui, doar un sistem judiciar consolidat, transparent și independent poate oferi încredere partenerilor europeni și asigura respectarea valorilor fundamentale UE. El subliniază că reforma nu este doar o cerință tehnică, ci un test de […] Articolul Reforma sistemului judiciar, esențială pentru parcursul european, afirmă Mihailov‑Moraru apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că statul moldovean a preluat în administrare terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pentru a garanta alimentarea aeronavelor cu kerosen. Decizia vine în contextul necesității de a asigura combustibil de aviație fără întreruperi și pentru a preveni eventualele blocaje în aprovizionare. Junghietu a mai precizat că România va furniza […] Articolul Alimentarea aeronavelor cu kerosen, asigurată prin colaborarea cu România apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Comisia Europeană va examina proiectele de lege din Republica Moldova care transpune directive ale Uniunii Europene în legislația națională. Scopul este de a verifica dacă noile reglementări adoptate de Chișinău respectă prevederile și spiritul directivelor UE, asigurând o aliniere corectă și completă. Printre inițiativele vizate se numără legislația care combate fraudele împotriva intereselor financiare ale […] Articolul Comisia Europeană va verifica noile legi din Moldova care transpun directive UE apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Uniunea Europeană a lansat la Chișinău proiectul Moldova Energy Independence and Resilience (MEIR), menit să sprijine Republica Moldova în consolidarea independenței energetice și alinierea sistemului energetic la standardele europene. Proiectul va oferi asistență tehnică autorităților, sprijin instituțional și expertiză pentru implementarea reformelor legislative în domeniul energiei electrice, gazelor naturale, surselor regenerabile și eficienței energetice. MEIR vine […] Articolul Proiectul MEIR sprijină Republica Moldova în atingerea independenței energetice apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Steagul Republicii Moldova arborat la Comisia Europeană în timpul vizitei lui Alexandru Munteanu # Democracy.md
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, în fața Comisiei Europene, alături de cele 28 de drapele ale statelor membre UE, cu ocazia primei vizite oficiale a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita marchează un pas important în consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și are loc în contextul participării la două evenimente majore […] Articolul Steagul Republicii Moldova arborat la Comisia Europeană în timpul vizitei lui Alexandru Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact […] Articolul CSJ funcționează la jumătate din capacitate din cauza posturilor vacante apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Vasile Costiuc și-a ridicat primul salariu în Parlament: 6.000 lei pentru câteva zile lucrate # Democracy.md
Deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă”, a dezvăluit că primul său salariu în calitate de parlamentar a fost de aproximativ șase mii de lei, sumă care reprezintă plata pentru ultimele zile lucrate din luna octombrie, după învestirea sa pe 22 octombrie. Într-o emisiune televizată, Costiuc a menționat că noilor deputați li s-ar fi propus […] Articolul Vasile Costiuc și-a ridicat primul salariu în Parlament: 6.000 lei pentru câteva zile lucrate apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Kievul cere sprijin de la FMI — discuții pentru un nou acord financiar, anunță autoritățile # Democracy.md
Ministerul de Finanțe al Ucrainei anunță că a început discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru un nou program de cooperare financiară. Negocierile au fost lansate pe 17 noiembrie, în prezența unei misiuni FMI, și vizează politici fiscale și monetare care să asigure stabilitatea bugetară pe termen mediu. Părțile planifică să abordeze reforme structurale importante, […] Articolul Kievul cere sprijin de la FMI — discuții pentru un nou acord financiar, anunță autoritățile apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Bulmaga va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie, după ce ministrul Mediului i-a cerut plecarea # Democracy.md
Ion Bulmaga, directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), a afirmat că va părăsi funcția pe 26 noiembrie, după ce ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a transmis că nu îl regăsește în noua sa echipă. Într-un mesaj public, Bulmaga a declarat că i s-a spus „direct” că nu este parte din „garnitura” ministrului și că decizia de eliberare […] Articolul Bulmaga va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie, după ce ministrul Mediului i-a cerut plecarea apare prima dată în DemocracyMD.
17 noiembrie 2025
21:10
Vasile Costiuc denunță pasivitatea parlamentarilor: „Apăsăm un buton și plecăm acasă” # Democracy.md
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, critică modul de funcționare al Parlamentului: potrivit lui, activitatea legislativă se rezumă la apăsarea unui buton de vot și plecarea deputaților acasă. El afirmă că această abordare superficială afectează legitimitatea activității parlamentare și responsabilitatea aleșilor. Costiuc a declarat că nu vrea ca mandatul lor să fie unul formal. El cere […] Articolul Vasile Costiuc denunță pasivitatea parlamentarilor: „Apăsăm un buton și plecăm acasă” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Vadim Krasnoselski, liderul transnistrean de la Tiraspol, acuză autoritățile de la Chișinău că obstrucționează activitatea economică a agenților economici din regiunea transnistreană. El susține că blocarea conturilor companiilor din stânga Nistrului este parte a unei strategii mai ample de a paraliza industria regiunii. Potrivit lui Krasnoselski, Chișinăul nu limitează doar livrările de gaze, ci va […] Articolul Krasnoselski acuză Chișinăul că blochează agenții economici transnistreni apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în procesul de modernizare a frontierelor, printr-un proiect numit EUBAP (European Union Border Assistance Project). Inițiativa este derulată în parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Moldovei și Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), și se concentrează pe consolidarea securității la frontieră, digitalizare, infrastructură și mobilitate. În cadrul EUBAP, România va primi sprijin […] Articolul UE susține modernizarea frontierelor Moldovei prin proiectul EUBAP apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului, a fost privat de dreptul de a aduce martori în apărare în fața instanței. Decizia a fost luată pe 17 noiembrie de judecătoarea Lilia Lupașco, după ce Ciochină nu a prezentat trei dintre martorii pe care […] Articolul Nicanor Ciochină riscă să fie decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia # Democracy.md
Expertul în securitate Artur Leșcu avertizează că atacul cu drone rusești în zona Ismail nu este doar o escaladare militară, ci un test strategic — „Rusia încearcă să verifice ce reacție va obține din partea NATO”. Potrivit lui Leșcu, prin astfel de manevre, Moscova urmărește să evalueze capacitatea și viteza răspunsului alianței: cât de pregătite sunt sistemele de apărare, cum […] Articolul Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.