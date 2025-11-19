VIDEO // Spatari despre plecarea lui Cheianu din Parlament: ”Nu rezista”
Omniapres, 19 noiembrie 2025 14:10
Deputatul PAS, Constantin Cheianu, și-a anunțat renunțarea la mandatul de deputat, invocând probleme de sănătate și faptul că nu a făcut niciodată politică înainte. Despre aceasta a declarat deputatul PAS, Marcel Spatari, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Domnul Cheianu a spus că renunță din motive medicale, pentru că nu a făcut niciodată […] The post VIDEO // Spatari despre plecarea lui Cheianu din Parlament: ”Nu rezista” appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 15 minute
14:10
Deputatul PAS, Constantin Cheianu, și-a anunțat renunțarea la mandatul de deputat, invocând probleme de sănătate și faptul că nu a făcut niciodată politică înainte. Despre aceasta a declarat deputatul PAS, Marcel Spatari, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Domnul Cheianu a spus că renunță din motive medicale, pentru că nu a făcut niciodată […] The post VIDEO // Spatari despre plecarea lui Cheianu din Parlament: ”Nu rezista” appeared first on Omniapres.
Acum o oră
13:40
Facturi greșite la gaze? Energocom spune că nu este responsabil pentru citirea contoarelor # Omniapres
Citirea contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor sunt responsabilitatea Operatorului Sistemului de Distribuție (OSD), cum ar fi „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz” SRL sau „Cahul-Gaz” SRL. Pe baza acestor informații, furnizorul emite facturile către consumatori, conform reglementărilor în vigoare, precizează Energocom, după ce pe rețelele de socializare mai mulți cetățeni s-au plâns că au datele […] The post Facturi greșite la gaze? Energocom spune că nu este responsabil pentru citirea contoarelor appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
13:10
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă, în urma unor percheziții desfășurate de CNA și Procuratura Anticorupție. Ancheta vizează presupusa pretindere de bani de la soția unui condamnat pentru violență în familie, al cărui termen de suspendare a pedepsei era în pericol să fie […] The post Un avocat, reținut la Dondușeni pentru șantaj și intervenții ilegale la probațiune appeared first on Omniapres.
12:40
Salarii decente pentru bugetari: sindicaliștii cer Guvernului creșterea valorii de referință la 3 000 de lei # Omniapres
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului și Ministerului Finanțelor să ia măsuri imediate pentru creșterea salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 de lei în 2026. „Situația socio-economică din ultimii ani este caracterizată de o erodare accentuată a puterii de cumpărare a angajaților din sectorul bugetar. Nivelul […] The post Salarii decente pentru bugetari: sindicaliștii cer Guvernului creșterea valorii de referință la 3 000 de lei appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
12:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Lesnaia, Ucraina, spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă. Autoritățile califică această acțiune drept o încălcare gravă a suveranității naționale și un risc major pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea […] The post Moldova convoacă ambasadorul Rusiei după survolarea ilegală a spațiului aerian appeared first on Omniapres.
11:30
Dumitru Alaiba răspunde criticilor privind rectificările bugetare: ”Copiii noștri oricum vor plăti” # Omniapres
Fostul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a reacționat în contextul rectificărilor bugetare pentru anul 2025, respingând criticile pe care le califică ca fiind ale ”propagandei ruse”, potrivit cărora împrumuturile externe vor fi suportate de generațiile viitoare. ”Una din cele mai ipocrite lozinci ale lor: „copiii noștri vor plăti datoriile!”. Haideți să fim […] The post Dumitru Alaiba răspunde criticilor privind rectificările bugetare: ”Copiii noștri oricum vor plăti” appeared first on Omniapres.
11:00
Ministerul Apărării a confirmat că în noaptea de 19 noiembrie 2025 spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de o dronă. Informația a fost verificată în urma schimbului de date cu partenerii din Ucraina și România. Potrivit ministerului, drona a traversat teritoriul național între orele 03:22 și 03:35, de la localitatea Lesnaia din Ucraina […] The post Ministerul Apărării: O dronă a survolat spațiul aerian al Moldovei noaptea trecută appeared first on Omniapres.
10:50
VIDEO // Deputatul PAS Dorian Istratii confirmă acuzațiile avocatului Lucian Rogac despre dosarul în privința lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
Deputați ai guvernării PAS apreciază faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. „Nici Plahotniuc nu reușește să-l citească”, a declarat Dorian Istratii, la TV8. Astfel, deputatul PAS confirmă afirmațiile publice făcute de avocatul fostului lider democrat, că „din cauza vitezei cu care are loc acest proces, Vladimir Plahotniuc nu reușește […] The post VIDEO // Deputatul PAS Dorian Istratii confirmă acuzațiile avocatului Lucian Rogac despre dosarul în privința lui Vlad Plahotniuc appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
10:20
O dronă neidentificată a fost observată la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (Republica Moldova) – Lesnoe (Ucraina), anunță Poliția de Frontieră. Aparatul de zbor a evoluat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), continuând spre localitățile Tocuz și Opaci. […] The post Poliția de Frontieră a interceptat o dronă la granița cu Ucraina appeared first on Omniapres.
10:10
Incendiu la Liceul Dante Alighieri din Chișinău: un transformator a fost cuprins de flăcări # Omniapres
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în această dimineață pentru a stinge un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri, situat pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:41. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un transformator electric. La […] The post Incendiu la Liceul Dante Alighieri din Chișinău: un transformator a fost cuprins de flăcări appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Prima ninsoare în Chișinău: tehnica municipală intervine pentru curățarea străzilor # Omniapres
În urma Codului galben emis pentru deteriorarea bruscă a condițiilor meteo, echipele municipale au acționat pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo din capitală. Alerta este valabilă până la orele 12:00. Potrivit Primăriei Chișinău, la această oră serviciile specializate sunt în continuare pe teren și intervin în zonele unde sunt înregistrate probleme. Autoritățile […] The post VIDEO // Prima ninsoare în Chișinău: tehnica municipală intervine pentru curățarea străzilor appeared first on Omniapres.
09:10
Alertă în aer! Trei drone militare ar fi intrat în Republica Moldova, una a ajuns în România # Omniapres
Trei drone militare ar fi pătruns în cursul nopții în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit canalelor de Telegram din Ucraina care urmăresc atacurile rusești. Autoritățile de la Chișinău nu au confirmat încă informațiile și nu au oferit o reacție oficială. Situația aeriană a fost tensionată și în România. Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri […] The post Alertă în aer! Trei drone militare ar fi intrat în Republica Moldova, una a ajuns în România appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 19 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și apar oportunități financiare inteligente # Omniapres
Astrele aduc mișcare intensă în zona financiară: unele zodii recuperează sume, altele investesc cu cap sau primesc oferte care le pot schimba stabilitatea pe termen lung. Este o zi a deciziilor inspirate, a achizițiilor utile și a proiectelor ce pot aduce câștiguri consistente. SCORPION Noutăți care să vă țină în priză și să vă inspire […] The post Horoscop 19 noiembrie 2025. Ziua în care banii se mișcă rapid și apar oportunități financiare inteligente appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista […] The post Demisia a opt deputați, aprobată de CEC. Cine le ia locul în Parlament? appeared first on Omniapres.
17:40
Revelion, concerte și târguri: a fost publicat programul complet al sărbătorilor de Iarnă în capitală # Omniapres
Municipiul Chișinău va întâmpina Sărbătorile de Iarnă cu un program bogat de evenimente culturale și artistice, anunțat de primarul Ion Ceban. Activitățile vor începe pe 5 decembrie și se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale, Scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și în toate sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și a […] The post Revelion, concerte și târguri: a fost publicat programul complet al sărbătorilor de Iarnă în capitală appeared first on Omniapres.
17:10
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, notează bani.md cu trimitere la Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 decembrie 2025, […] The post Lidia Ababii pleacă de la Vamă, Carolina Gargaun preia funcția de director adjunct appeared first on Omniapres.
16:30
Peste 40% din profesori, sub pragul sărăciei: sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor # Omniapres
Federația Sindicală a Educației și Științei trage un semnal de alarmă asupra situației grave din sistemul educațional: peste 40% dintre cadrele didactice din Republica Moldova primesc salarii sub pragul național al sărăciei. Sindicaliștii solicită majorarea urgentă a salariilor și alinierea lor la nivelul mediei pe economie, pentru a asigura un trai demn profesorilor. Conform propunerilor, […] The post Peste 40% din profesori, sub pragul sărăciei: sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor appeared first on Omniapres.
16:10
Munteanu dezvăluie: Un plan de reintegrare a Transnistriei e discutat de Chișinău cu UE și SUA # Omniapres
Autoritățile din Moldova discută cu UE și SUA soluții pentru reintegrarea Transnistriei. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la Bruxelles, unde are loc Forumul de Extindere al Uniunii Europene. Șeful Guvernului a fost întrebat de jurnaliști despre eventuala retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului. Drept urmare, Munteanu a menționat că există eventuale […] The post Munteanu dezvăluie: Un plan de reintegrare a Transnistriei e discutat de Chișinău cu UE și SUA appeared first on Omniapres.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de vreme severă pentru data de 19 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00. Potrivit meteorologilor, în regiunile de nord și centru ale țării se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud vor cădea ploi și lapoviță. De asemenea, izolat sunt posibile depuneri […] The post Cod galben în toată Moldova: meteorologii avertizează asupra poleiului și ninsorii appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Maia Sandu despre grantul american pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș: ”E un semn bun, dar așteptăm încă banii” # Omniapres
Deși guvernul SUA a anunțat încă în septembrie curent că va acorda Moldovei un grant de 130 de milioane de dolari pentru construirea liniei electrice Strășeni-Gutinaș, banii nu au fost încă virați în conturile țării. Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul Moldova Security Forum că relațiile cu SUA sunt bune și că grantul este […] The post VIDEO // Maia Sandu despre grantul american pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș: ”E un semn bun, dar așteptăm încă banii” appeared first on Omniapres.
14:40
Ion Ceban a anunțat măsuri pentru securizarea fostului hotel Național: camere video și imagini transmise direct Poliției # Omniapres
Mai multe măsuri de securizare a zonei din jurul fostului Hotel Național au fost decise în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău. Printre acestea se numără instalarea camerelor de supraveghere, transmiterea imaginilor către Poliție și identificarea altor clădiri și zone cu risc sporit, a anunțat primarul Ion Ceban. Potrivit lui, în cadrul […] The post Ion Ceban a anunțat măsuri pentru securizarea fostului hotel Național: camere video și imagini transmise direct Poliției appeared first on Omniapres.
Ieri
14:10
Ministerul Educației schimbă regulile: candidații la funcțiile de conducere în școli vor susține proba scrisă în condiții noi # Omniapres
Candidații la funcțiile de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Proba scrisă include itemi din patru domenii: managementul sistemului educațional, managementul curriculumului, resurse umane și resurse financiare, iar pentru fiecare candidat sunt selectați aleatoriu 25 […] The post Ministerul Educației schimbă regulile: candidații la funcțiile de conducere în școli vor susține proba scrisă în condiții noi appeared first on Omniapres.
13:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tarifele la energia electrică în Republica Moldova ar putea înregistra majorări, pe fondul presiunilor de pe piața regională, amplificate de deficitul de energie din Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TV8. „În România, prețul energiei este liberalizat și deja se observă fluctuații importante. […] The post Dorin Junghietu: Tarifele la energia electrică ar putea crește appeared first on Omniapres.
13:10
Irina Vlah: ”Nu vrem nimic altceva decât să se repare acea mare nedreptate care s-a comis în raport cu noi” # Omniapres
„Eu şi colegii mei nu vrem nimic altceva decât să ni se facă dreptate, să se repare acea mare nedreptate care s-a comis în raport cu noi. Şi dacă de la autorităţile canadiene şi de la Comisia de la Veneţia aşteptăm anumite decizii, atunci de la reprezentanţii corpului diplomatic – să monitorizeze situaţia creată şi […] The post Irina Vlah: ”Nu vrem nimic altceva decât să se repare acea mare nedreptate care s-a comis în raport cu noi” appeared first on Omniapres.
13:00
Autoritățile de la Chișinău pregătesc un plan național de reziliență, bazat pe experiența alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024 și, respectiv, 2025. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, în cadrul celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum, care are loc astăzi la Chișinău, notează newsmaker.md. Potrivit șefei statului, documentul va acoperi mai […] The post Maia Sandu anunță un plan național de reziliență împotriva dezinformării appeared first on Omniapres.
12:40
Parlamentarii din Moldova și România se reunesc la București pentru o ședință comună de politică externă # Omniapres
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, […] The post Parlamentarii din Moldova și România se reunesc la București pentru o ședință comună de politică externă appeared first on Omniapres.
12:10
Un polițist din Nisporeni, reținut în flagrant cu mită de 4 000 de lei pentru a mușamaliza un caz de violență # Omniapres
Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii municipiului Chișinău în flagrant, fiind suspectat de corupere pasivă. Funcționarul, angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a fost prins în momentul în care primea 4 000 de lei de la un locuitor al orașului, bani pretinși pentru a nu întocmi o ordonanță de protecție […] The post Un polițist din Nisporeni, reținut în flagrant cu mită de 4 000 de lei pentru a mușamaliza un caz de violență appeared first on Omniapres.
11:30
Ion Ceban: „Majorarea vârstei de pensionare nu va schimba semnificativ situația sistemului de pensii” # Omniapres
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu reprezintă o soluție viabilă pentru salvarea sistemului de pensii din Republica Moldova. „Starea sistemului de pensii este dificilă, dar o eventuală majorare a vârstei de pensionare sau a contribuțiilor nu va schimba semnificativ situația. Problemele reale țin de criza demografică, exodul populației […] The post Ion Ceban: „Majorarea vârstei de pensionare nu va schimba semnificativ situația sistemului de pensii” appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Bătaie la Primăria Codru: doi consilieri, la pământ în timpul ședinței din cauza unui scaun # Omniapres
Un incident șocant a avut loc în timpul ultimei ședințe a Consiliului Local Codru, când doi consilieri s-au luat la bătaie chiar în sala Primăriei. Unul dintre aleși a fost doborât la pământ, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat și publicat pe pagina de Facebook a instituției. Potrivit imaginilor, conflictul ar fi […] The post VIDEO // Bătaie la Primăria Codru: doi consilieri, la pământ în timpul ședinței din cauza unui scaun appeared first on Omniapres.
10:50
O avarie a lăsat fără căldură și apă caldă consumatorii din perimetrul străzilor Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, Nicolae Milescu Spătaru și Petru Zadnipru. „Termoelectrica” S.A. precizează că lucrările de reabilitare a rețelei termice avariate DN 350 mm se vor desfășura pe 18 noiembrie 2025, până la orele 18:00, și sunt necesare pentru restabilirea […] The post Avarie termică pe str. Ginta Latină: locuitorii mai multor străzi rămân fără căldură appeared first on Omniapres.
10:10
Șeful CNPF: Până acum am primit cinci petiții privind TUX, șansele de recuperare sunt foarte mici # Omniapres
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a oferit primele detalii despre schema TUX. Potrivit lui, până acum, la CNPF au fost depuse doar cinci plângeri în legătură cu această platformă. „Șansele ca oamenii să-și recupereze banii sunt foarte mici, pentru că fondurile au ajuns pe aplicații descentralizate în zona cripto și pot […] The post Șeful CNPF: Până acum am primit cinci petiții privind TUX, șansele de recuperare sunt foarte mici appeared first on Omniapres.
09:50
Oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, dar și ai societății civile participă la Moldova Security Forum 2025. La eveniment vor fi abordate amenințările hibride, procesele electorale și teme ce țin de integrarea europeană a Republicii Moldova. Invitat special este și președinta Maia Sandu. The post LIVE // Moldova Security Forum 2025 appeared first on Omniapres.
09:40
Luxul ex-premierului Dorin Recean: casă de 4,5 milioane lei, BMW de 66 000 euro și transferuri masive către rude # Omniapres
Fostul premier Dorin Recean a obținut venituri de peste 1,5 milioane de lei pentru primele zece luni ale anului 2025. Declarația de avere mai arată că și-a achiziționat recent un automobil de 66.000 de euro, locuiește într-o casă în valoare de 4,5 milioane de lei și a făcut transferuri bancare de zeci de mii de […] The post Luxul ex-premierului Dorin Recean: casă de 4,5 milioane lei, BMW de 66 000 euro și transferuri masive către rude appeared first on Omniapres.
09:10
Doliu: Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, a murit la 73 de ani # Omniapres
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre figurile emblematice ale luptei pentru independența și identitatea națională a Republicii Moldova, Ilie Ilașcu, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Vestea a fost făcută publică de familia sa printr-un mesaj emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a politicianului. […] The post Doliu: Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, a murit la 73 de ani appeared first on Omniapres.
07:10
Astrele aduc vești bune pe plan financiar și profesional, dar și provocări care cer echilibru și organizare. Unele zodii primesc sume restante sau semnează colaborări promițătoare, altele investesc în casă, sănătate ori în oameni dragi. Este o zi potrivită pentru decizii practice și pentru a pune bazele unui sfârșit de an prosper. SCORPION Vine o […] The post Horoscop 18 noiembrie 2025. Ziua în care banii vin la timp și planurile prind contur appeared first on Omniapres.
17 noiembrie 2025
18:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a lansat un avertisment privind escrocheriile prin care infractorii preiau controlul telefonului mobil de la distanță folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă și li se prezintă diverse pretexte pentru a le convinge […] The post CNPF avertizează asupra fraudelor prin preluarea controlului telefonului de la distanță appeared first on Omniapres.
17:40
Ministerul Apărării anunță că un document fals, atribuit șefului instituției, Anatol Nosatîi, este distribuit pe anumite canale de Telegram. Potrivit instituției, materialul conține mai multe elemente evident trucate, inclusiv o semnătură contrafăcută, o ștampilă inexistentă și un antet inventat. ”Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de […] The post Ministerul Apărării avertizează asupra unui document fals, care circulă pe Internet appeared first on Omniapres.
17:10
Vlad Țurcanu susține că TRM este ținta unui atac informațional și cere audieri în Parlament # Omniapres
Directorul general al companiei „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, a transmis astăzi o scrisoare oficială Comisiei parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, prin care solicită organizarea unor audieri publice. Acesta afirmă că TRM este ținta unui „atac informațional concertat” ce ar afecta funcționarea instituției. ”În aproximativ două săptămâni, la o dată pe care Comisia […] The post Vlad Țurcanu susține că TRM este ținta unui atac informațional și cere audieri în Parlament appeared first on Omniapres.
16:20
Dosarul morții Andreei Cuciuc, în care ar fi fost implicat nepotul lui Botgros, clasat. Procuratura: Nu există faptul infracțiunilor # Omniapres
Procuratura a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a existat faptul unui șir de infracțiuni din Codul Penal. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății și integrității, care a provocat […] The post Dosarul morții Andreei Cuciuc, în care ar fi fost implicat nepotul lui Botgros, clasat. Procuratura: Nu există faptul infracțiunilor appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // „E putred în împărăția lor”: Ion Ceban acuză guvernarea de corupție și manipulare # Omniapres
„E putred în împărăția lor. Oamenii pe care i-au scos în față ca ”vedete” în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi”, constată edilul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban. Acesta a precizat că acești oameni sunt acum eliminați din Parlament, în timp ce apar alții cu probleme grave de integritate și implicare în scandaluri […] The post VIDEO // „E putred în împărăția lor”: Ion Ceban acuză guvernarea de corupție și manipulare appeared first on Omniapres.
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a reacționat la datele prezentate în raportul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind evoluția tarifelor la energie, gaze și apă caldă. Potrivit instituției, până în prezent nu au fost depuse cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din aceste sectoare. ANRE subliniază că este singura autoritate […] The post ANRE infirmă informațiile privind scumpirile estimate de BNM: ”Nu există cereri” appeared first on Omniapres.
15:40
Un bărbat din Cahul a devenit milionar cu un bilet de loterie, care i-a adus două câștiguri # Omniapres
Un bărbat din Cahul a dat lovitura de două ori, cu același bilet de loterie, și a devenit milionar. Constantin Roșca a câștigat 100 000 de lei cu unul dintre cele mai noi bilete de loterie, iar în scurt timp, și-a majorat de peste 10 ori câștigul. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc, […] The post Un bărbat din Cahul a devenit milionar cu un bilet de loterie, care i-a adus două câștiguri appeared first on Omniapres.
15:10
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. ”Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat, […] The post Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național appeared first on Omniapres.
14:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației […] The post Igor Grosu l-a numit pe Victor Agrici în funcția de secretar general al Parlamentului appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că moldovenii se pot aștepta la majorări importante ale prețurilor reglementate pentru servicii esențiale în următoarele trimestre. Potrivit noului Raport asupra inflației pentru 2025, cele mai afectate vor fi apa caldă, energia electrică, gazele naturale și transportul rutier. Prețul apei calde va crește cu 28,6% în noiembrie 2025, conform […] The post Șoc pentru consumatori: Lumina și apa s-ar putea scumpi cu până la 30% appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Ion Ceban a anunțat că un gard de protecție va fi montat în jurul fostului Hotel Național # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dispus formarea unui grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de securizare a clădirilor abandonate din capitală. „Deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu cheltuielile suportate să fie transmisă proprietarilor. […] The post VIDEO // Ion Ceban a anunțat că un gard de protecție va fi montat în jurul fostului Hotel Național appeared first on Omniapres.
13:00
Angajata unui salon de frumusețe din capitală este cercetată într-un dosar de corupție în domeniul medicinii estetice. Autoritățile efectuează astăzi percheziții atât la salon, cât și la domiciliul și automobilul acesteia. Conform datelor CNA, femeia ar deține o diplomă falsă, pretins emisă de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova, care nu figurează în […] The post Angajata unui salon de frumusețe din Chișinău, prinsă cu diplomă falsă appeared first on Omniapres.
12:40
Bulmaga pleacă de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: ”Ministrul mi-a spus că nu mă regăsesc în garnitură” # Omniapres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) rămâne fără conducere, după ce Ion Bulmaga a anunțat pe rețelele de socializare că va fi eliberat din funcția de director începând cu 26 noiembrie 2025. Decizia survine în urma unei discuții cu actualul Ministru al Mediului. „În urma discuției cu Ministrul Mediului mi s-a spus direct că nu mă […] The post Bulmaga pleacă de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: ”Ministrul mi-a spus că nu mă regăsesc în garnitură” appeared first on Omniapres.
12:10
Olesea Stamate, despre alegerile locale noi: „PAS nu învață lecțiile. Aroganța îi poate costa integrarea europeană” # Omniapres
Fosta deputată Olesea Stamate a comentat rezultatele alegerilor locale noi, în care partidul aflat la guvernare, PAS, a pierdut în toate cele șase localități. Ex-parlamentara consideră că acest rezultat reprezintă un semnal clar pentru conducerea partidului. „În alegerile locale cetățenii votează în primul rând omul, nu sigla de partid. Demult s-au risipit filtrele PAS, și […] The post Olesea Stamate, despre alegerile locale noi: „PAS nu învață lecțiile. Aroganța îi poate costa integrarea europeană” appeared first on Omniapres.
11:40
O femeie de 57 de ani a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței în urma unei explozii, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la […] The post Explozie în bucătărie: o femeie din Ocnița a suferit arsuri grave din cauza sobei appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.