Liceul evreiesc din Cernăuți a colectat și trimis ajutor militarilor pe direcția Pokrovsk

Libertatea Cuvântului, 20 noiembrie 2025 23:30

Elevii Liceului Evreiesc din Cernăuți (Liceul Cernăuți nr. 15 ), împreună cu părinții și profesorii, au colectat și au trimis ajutor umanitar militarilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
00:00
„Ne îndreptăm spre sfârșitul războiului cu un mare impuls”: SUA au făcut o declarație răsunătoare Libertatea Cuvântului
SUA au anunțat cel mai ambițios ritm al diplomației pentru încheierea războiului din Ucraina. Însărcinata cu Afaceri al SUA în Ucraina, Julie Davis,
Acum o oră
23:50
Au fost semnate 12 acorduri de cooperare între comunități teritoriale din Regiunea Cernăuți și România Libertatea Cuvântului
După cum comunică pe contul său de Facebook șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, la 20 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale a
23:40
Săptămână de spectacole minunate: La 21 noiembrie la Cernăuți începe Festivalul de comedie „Aplauze de Aur” Libertatea Cuvântului
În perioada 21 — 27 noiembrie, Teatrul Muzical-Dramatic Academic Regional Ucrainean „Olga Kobyleanska” din Cernăuți își deschide ușile pentru cea de-a 17-a ediție
23:30
Liceul evreiesc din Cernăuți a colectat și trimis ajutor militarilor pe direcția Pokrovsk Libertatea Cuvântului
Elevii Liceului Evreiesc din Cernăuți (Liceul Cernăuți nr. 15 ), împreună cu părinții și profesorii, au colectat și au trimis ajutor umanitar militarilor
Acum 2 ore
23:20
La Cernăuți, polițiștii de frontieră au organizat o sărbătoare pentru copiii apărătorilor căzuți și prizonieri Libertatea Cuvântului
Copiii au vizitat centrul de divertisment „Factoria”, au participat la un quest, au jucat laser tag și au savurat pizza. Despre aceasta a
22:50
Germania, SUA și Turcia au discutat căile de încheiere a războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a avut o convorbire telefonică cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ministrul turc de
Acum 24 ore
06:30
S-a întâmplat o minune: un bărbat a fost scos viu  de sub dărâmături la Ternopil Libertatea Cuvântului
La Ternopil, pe strada Stus, salvatorii au scos de sub dărâmăturile unei clădiri un bărbat care se afla sub resturi după un atac
06:30
„UNIȚI SĂ FIM ÎN CUGETE, UNIȚI SĂ FIM ÎN CÂNTECE, UNIȚI ÎN DUMNEZEU” Libertatea Cuvântului
La 17 noiembrie, în una din sălile Muzeului Etnografic Regional Cernăuți, a fost inaugurată expoziția consacrată nobilii familii Mandicevschi din Bucovina. Adunarea, selectarea
06:20
Este realist să se încheie războiul din Ucraina fără Trump? – Budanov a dat un răspuns sincer Libertatea Cuvântului
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că poziția lui Trump este consecventă și că el este cel care poate influența încetarea
05:40
20 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 20 noiembrie 1907 la Sebiş, judeţul Arad,  s-a născut Mihai Beniuc, scriitor proletcultist şi psiholog,  academician, colaborator de frunte al regimului comunist din
Ieri
21:10
Resurse educaționale de calitate Libertatea Cuvântului
În cadrul proiectului finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au fost tipărite caiete de limba română pentru elevii clasei a 5-a (autor
21:00
SUA îl vor înclina pe Zelenski să accepte un „acord-cadru” cu Federația Rusă Libertatea Cuvântului
«Acordul-cadru» SUA și Rusia privind încheierea războiului, discutat în mass-media occidentale, nu răspunde intereselor Ucrainei. Despre aceasta comunică RBK-Ucraina, citând o sursă informată.
20:50
Veșnic tânăr la 34 de ani Libertatea Cuvântului
19 noiembrie, este o dată dureroasă pentru familia Gimnaziul din Șcerbinți, CT Vancicăuți. Eroul nostru, apărătorul Ucrainei, Oleksandr Bidiak, în această zi ar
20:40
Regiunea Cernăuți și județul Timiș din România au semnat un acord de parteneriat Libertatea Cuvântului
Documentul a fost semnat în Parlamentul României, în timpul celebrării a 35 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor. Timiș a devenit a
20:30
Atac masiv al rușilor cu drone și rachete asupra regiunilor din Vestul Ucrainei Libertatea Cuvântului
În cursul nopții și dimineții, armata rusă a lansat un atac masiv combinat asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Inamicul a atacat, în
20:30
Grănicerii au descoperit o icoană veche într-un microbuz Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Bucovina au descoperit o icoană veche într-un microbuz. Obiectul a fost trimis pentru expertiză. Despre acest lucru a informat Detașamentul de
09:30
Nutriţie şi sănătate. Varza roșie: beneficii și contraindicații Libertatea Cuvântului
Toate soiurile de varză au un conținut ridicat de vitamina C și un conținut scăzut de calorii. Varza este, de asemenea, o sursă
09:20
Distincția „Crucea de Aur” a fost acordată la doi apărători nouăsulițeni Libertatea Cuvântului
Doi apărători din Comunitatea Teritorială Noua Suliță au fost distinși cu înalte onoruri militare. Insigna Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei „Crucea
09:10
Dezvoltarea logisticii transfrontaliere: întâlnire a oficialilor ucraineni și români Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a avut loc o întâlnire între Serghii Derkaci, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor,
09:00
Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace Libertatea Cuvântului
Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească
08:20
19 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 19 noiembrie 1882, în Binținți/ Hunedoara,  s-a născut Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. A făcut studii
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Accident mortal în Zavoloka: un șofer a murit, celălalt — a fost internat în spital Libertatea Cuvântului
Pe 18 noiembrie, poliția a primit un apel despre un accident rutier în satul Zavoloka, raionul Cernăuți, unde s-au ciocnit autoturismele „Citroën” și
17:40
Rusia este implicată în exploziile de pe calea ferată din Polonia, spun serviciile secrete Libertatea Cuvântului
Toate indiciile arată că serviciile secrete ruse sunt implicate în organizarea exploziilor de pe calea ferată poloneză, pe care era transportat ajutorul de
17:30
Regiunea Cernăuți: 266,6 milioane grivne pentru Armata Ucraineană Libertatea Cuvântului
În primele 10 luni ale anului curent, regiunea Cernăuți a alocat deja 266,6 milioane de grivne pentru sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare
17:30
La Cernăuți, cu sprijin guvernamental soția unui veteran va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii  „Vunderkind” Libertatea Cuvântului
În curând, la Cernăuți, se va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii «Vunderkind», inițiat de soția veteranului, Valeria Troianovska. Proiectul este implementat
17:30
Un elev din Bucovina a urcat pe un vârf alpin și a stabilit un record național Libertatea Cuvântului
Elevul Yaroslav Ilașciuk din clasa a 10-B din Bucovina a stabilit un record național al Ucrainei, urcând pe unul dintre vârfurile Alpilor —
17:30
În munții Bucovinei a nins Libertatea Cuvântului
Agenția de presă ASS raportează despre vremea din 18 noiembrie în regiunea Cernăuți. După ora 7 dimineața, în comunitatea Seliatin din Bucovina a
09:00
Reprezentanți-cheie ai puterii îl sfătuiesc pe Zelenski să îl demită pe Iermak Libertatea Cuvântului
Reprezentanți-cheie ai puterii, apropiați de Președintele Volodymyr Zelenski, îl sfătuiesc să îl demită pe șeful Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, după investigația răsunătoare a
08:40
Cântărea 560 de grame și a suportat o operație pe inimă deschisă: povestea fetiței născute prematur la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Fiica Dariei Furka din Cernăuți s-a născut cu o greutate extrem de mică, de 560 de grame. A fost îngrijită de medici din
08:20
Era considerat dispărut fără veste… Libertatea Cuvântului
S-a aflat despre moartea unui luptător, locuitor al satului Toporivți, Iuri Robuliak. O perioadă, apărătorul fusese dat dispărut. Acest lucru a fost anunțat
07:50
Când se va încheia războiul din Ucraina: liderii mondiali au numit termene neașteptate, dar experții sunt reținuți în prognoze Libertatea Cuvântului
SUA, Europa și Ucraina au numit termene contradictorii pentru încheierea războiului. Principalele divergențe vizează nu doar termenele, ci și scenariile: de la o
07:10
18 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 18 noiembrie 1473 a început bătălia de la Vodnău (Vodna) (18-20 noiembrie) în care  Ștefan cel Mare îl învinge pe Radu cel Frumos, domnul Munteniei, care era
17 noiembrie 2025
20:20
Oamenii lui Mindici au lăsat Ucraina fără sute de megawați Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza anulării corupte a reparației unei turbine la Centrala Nucleară Hmelnyțki, sistemul energetic a pierdut peste 400 MW de capacitate.
20:00
Potențialul regiunii Cernăuți prezentat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei Libertatea Cuvântului
„La instrucțiunea Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, împreună cu colegi din regiunile Odesa și Transcarpatia, am participat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei. La
19:50
Pe teritoriul comunității Hliboca va avea loc împușcarea animalelor răpitoare Libertatea Cuvântului
Măsurile vor dura din 3 noiembrie 2025 până pe 28 februarie 2026. Locuitorii sunt îndemnați să fie precauți în timpul plimbărilor în pădure.
19:30
Doi bărbați care încercau să transporte țigări în România au fost reținuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost descoperită o tentativă de transfer ilegal de țigări în România. Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Potrivit
19:20
Întărirea Ucrainei: Zelenski și Macron au semnat un acord important Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei se află la Paris pentru discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Astăzi, 17 noiembrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele
19:20
Oficialii din Cernăuți au cauzat pagube de 3,5 milioane de grivne prin achizițiile de energie electrică pentru troleibuze Libertatea Cuvântului
Întreprinderea comunală din Cernăuți a plătit în exces aproape 3,5 milioane de grivne pentru energia electrică destinată troleibuzelor urbane. Procuratura a informat deja
11:20
Andrei Breabăn – un nume de referință în cronica literară a Bucovinei Libertatea Cuvântului
Când vorbeam zilele trecute de oamenii marcanți care s-au născut în ultima lună de toamnă, după cum este și titlul povestirii unui alt
07:50
Moment astrologic. Până la Crăciun, cinci zodii vor înflori pe toate planurile! Vor avea parte de noroc, bani și iubire adevărată Libertatea Cuvântului
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, astrele trimit vibrații pozitive și aduc norocul în viețile unor zodii alese. După luni de
07:40
Ucraina se confruntă cu o criză locativă fără precedent: peste 236 de mii de clădiri au fost distruse sau avariate Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza războiului, peste 2,5 milioane de unități locative rămân indisponibile, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din întregul fond locativ al
07:40
 „Focare de iad pe Pământ”: cum arată Kostiantynivka, unde încă locuiesc mii de oameni Libertatea Cuvântului
Ocupanții încearcă să se infiltreze în oraș. În orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk încă mai locuiesc aproximativ 4.800 de oameni, în ciuda faptului
07:00
17 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 17 noiembrie 1561 a început Bătălia de la Verbia între Iacob Heraclide (viitorul Despot-Vodă), sprijinit de Habsburgi și de nobilimea protestantă polonă,
16 noiembrie 2025
19:20
Alexander Stubb: Anularea summit-ului Trump-Putin la Budapesta a fost o greșeală strategică a Moscovei Libertatea Cuvântului
Potrivit acestuia, rușii au pierdut o oportunitate. Decizia de a anula summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost „încă
19:10
 „Colindă Cernăuții”: când va avea loc festivalul tradițional în acest an? Libertatea Cuvântului
„Colindă Cernăuții” este un festival tradițional organizat cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Anul acesta, evenimentul artistic va avea loc pe 25 decembrie la ora
19:00
La Cernăuți lipsesc șoferii, de aceea uneori personalul administrativ se așază la volan Libertatea Cuvântului
La Cernăuți lipsesc aproape o sută de șoferi de troleibuze și autobuze municipale. Din această cauză, în zilele lucrătoare, șoferii muncesc peste program,
15:10
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Minune medievală” sub protecția muzei Clio Au
14:50
Cernăuți: voci românești la Audiovizualul public Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua Radioului, Televiziunii și Telecomunicațiilor. A fost făcută o alegere nu întâmplătoare: anume la 16 noiembrie
10:50
Remedii naturale pentru ameliorarea  durerilor de gât.  Cinci motive să faci gargară cu sare, bicarbonat şi salvie Libertatea Cuvântului
Încă de la primele semne ale răcelii, sunt recomandate gargarele – cele mai cunoscute şi eficiente remedii.  Pentru gargare se foloseşte de obicei
10:00
Noi obiecte din „lada bunicuței” aduse la muzeul Liceului din Băhrinești   Libertatea Cuvântului
Muzeul de Istorie și Etnografie din cadrul Liceului din Băhrinești a primit donații valoroase din partea familiilor Topală Maria a lui Vasile și
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.