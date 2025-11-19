Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace

Libertatea Cuvântului, 19 noiembrie 2025 09:00

Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 10 minute
09:10
Dezvoltarea logisticii transfrontaliere: întâlnire a oficialilor ucraineni și români Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a avut loc o întâlnire între Serghii Derkaci, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor,
Acum 30 minute
09:00
Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace Libertatea Cuvântului
Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească
Acum o oră
08:20
19 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 19 noiembrie 1882, în Binținți/ Hunedoara,  s-a născut Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. A făcut studii
Acum 24 ore
17:40
Accident mortal în Zavoloka: un șofer a murit, celălalt — a fost internat în spital Libertatea Cuvântului
Pe 18 noiembrie, poliția a primit un apel despre un accident rutier în satul Zavoloka, raionul Cernăuți, unde s-au ciocnit autoturismele „Citroën” și
17:40
Rusia este implicată în exploziile de pe calea ferată din Polonia, spun serviciile secrete Libertatea Cuvântului
Toate indiciile arată că serviciile secrete ruse sunt implicate în organizarea exploziilor de pe calea ferată poloneză, pe care era transportat ajutorul de
17:30
Regiunea Cernăuți: 266,6 milioane grivne pentru Armata Ucraineană Libertatea Cuvântului
În primele 10 luni ale anului curent, regiunea Cernăuți a alocat deja 266,6 milioane de grivne pentru sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare
17:30
La Cernăuți, cu sprijin guvernamental soția unui veteran va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii  „Vunderkind” Libertatea Cuvântului
În curând, la Cernăuți, se va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii «Vunderkind», inițiat de soția veteranului, Valeria Troianovska. Proiectul este implementat
17:30
Un elev din Bucovina a urcat pe un vârf alpin și a stabilit un record național Libertatea Cuvântului
Elevul Yaroslav Ilașciuk din clasa a 10-B din Bucovina a stabilit un record național al Ucrainei, urcând pe unul dintre vârfurile Alpilor —
17:30
În munții Bucovinei a nins Libertatea Cuvântului
Agenția de presă ASS raportează despre vremea din 18 noiembrie în regiunea Cernăuți. După ora 7 dimineața, în comunitatea Seliatin din Bucovina a
Ieri
09:00
Reprezentanți-cheie ai puterii îl sfătuiesc pe Zelenski să îl demită pe Iermak Libertatea Cuvântului
Reprezentanți-cheie ai puterii, apropiați de Președintele Volodymyr Zelenski, îl sfătuiesc să îl demită pe șeful Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, după investigația răsunătoare a
08:40
Cântărea 560 de grame și a suportat o operație pe inimă deschisă: povestea fetiței născute prematur la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Fiica Dariei Furka din Cernăuți s-a născut cu o greutate extrem de mică, de 560 de grame. A fost îngrijită de medici din
08:20
Era considerat dispărut fără veste… Libertatea Cuvântului
S-a aflat despre moartea unui luptător, locuitor al satului Toporivți, Iuri Robuliak. O perioadă, apărătorul fusese dat dispărut. Acest lucru a fost anunțat
07:50
Când se va încheia războiul din Ucraina: liderii mondiali au numit termene neașteptate, dar experții sunt reținuți în prognoze Libertatea Cuvântului
SUA, Europa și Ucraina au numit termene contradictorii pentru încheierea războiului. Principalele divergențe vizează nu doar termenele, ci și scenariile: de la o
07:10
18 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 18 noiembrie 1473 a început bătălia de la Vodnău (Vodna) (18-20 noiembrie) în care  Ștefan cel Mare îl învinge pe Radu cel Frumos, domnul Munteniei, care era
17 noiembrie 2025
20:20
Oamenii lui Mindici au lăsat Ucraina fără sute de megawați Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza anulării corupte a reparației unei turbine la Centrala Nucleară Hmelnyțki, sistemul energetic a pierdut peste 400 MW de capacitate.
20:00
Potențialul regiunii Cernăuți prezentat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei Libertatea Cuvântului
„La instrucțiunea Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, împreună cu colegi din regiunile Odesa și Transcarpatia, am participat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei. La
19:50
Pe teritoriul comunității Hliboca va avea loc împușcarea animalelor răpitoare Libertatea Cuvântului
Măsurile vor dura din 3 noiembrie 2025 până pe 28 februarie 2026. Locuitorii sunt îndemnați să fie precauți în timpul plimbărilor în pădure.
19:30
Doi bărbați care încercau să transporte țigări în România au fost reținuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost descoperită o tentativă de transfer ilegal de țigări în România. Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Potrivit
19:20
Întărirea Ucrainei: Zelenski și Macron au semnat un acord important Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei se află la Paris pentru discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Astăzi, 17 noiembrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele
19:20
Oficialii din Cernăuți au cauzat pagube de 3,5 milioane de grivne prin achizițiile de energie electrică pentru troleibuze Libertatea Cuvântului
Întreprinderea comunală din Cernăuți a plătit în exces aproape 3,5 milioane de grivne pentru energia electrică destinată troleibuzelor urbane. Procuratura a informat deja
11:20
Andrei Breabăn – un nume de referință în cronica literară a Bucovinei Libertatea Cuvântului
Când vorbeam zilele trecute de oamenii marcanți care s-au născut în ultima lună de toamnă, după cum este și titlul povestirii unui alt
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Moment astrologic. Până la Crăciun, cinci zodii vor înflori pe toate planurile! Vor avea parte de noroc, bani și iubire adevărată Libertatea Cuvântului
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, astrele trimit vibrații pozitive și aduc norocul în viețile unor zodii alese. După luni de
07:40
Ucraina se confruntă cu o criză locativă fără precedent: peste 236 de mii de clădiri au fost distruse sau avariate Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza războiului, peste 2,5 milioane de unități locative rămân indisponibile, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din întregul fond locativ al
07:40
 „Focare de iad pe Pământ”: cum arată Kostiantynivka, unde încă locuiesc mii de oameni Libertatea Cuvântului
Ocupanții încearcă să se infiltreze în oraș. În orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk încă mai locuiesc aproximativ 4.800 de oameni, în ciuda faptului
07:00
17 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 17 noiembrie 1561 a început Bătălia de la Verbia între Iacob Heraclide (viitorul Despot-Vodă), sprijinit de Habsburgi și de nobilimea protestantă polonă,
16 noiembrie 2025
19:20
Alexander Stubb: Anularea summit-ului Trump-Putin la Budapesta a fost o greșeală strategică a Moscovei Libertatea Cuvântului
Potrivit acestuia, rușii au pierdut o oportunitate. Decizia de a anula summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost „încă
19:10
 „Colindă Cernăuții”: când va avea loc festivalul tradițional în acest an? Libertatea Cuvântului
„Colindă Cernăuții” este un festival tradițional organizat cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Anul acesta, evenimentul artistic va avea loc pe 25 decembrie la ora
19:00
La Cernăuți lipsesc șoferii, de aceea uneori personalul administrativ se așază la volan Libertatea Cuvântului
La Cernăuți lipsesc aproape o sută de șoferi de troleibuze și autobuze municipale. Din această cauză, în zilele lucrătoare, șoferii muncesc peste program,
15:10
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Minune medievală” sub protecția muzei Clio Au
14:50
Cernăuți: voci românești la Audiovizualul public Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua Radioului, Televiziunii și Telecomunicațiilor. A fost făcută o alegere nu întâmplătoare: anume la 16 noiembrie
10:50
Remedii naturale pentru ameliorarea  durerilor de gât.  Cinci motive să faci gargară cu sare, bicarbonat şi salvie Libertatea Cuvântului
Încă de la primele semne ale răcelii, sunt recomandate gargarele – cele mai cunoscute şi eficiente remedii.  Pentru gargare se foloseşte de obicei
10:00
Noi obiecte din „lada bunicuței” aduse la muzeul Liceului din Băhrinești   Libertatea Cuvântului
Muzeul de Istorie și Etnografie din cadrul Liceului din Băhrinești a primit donații valoroase din partea familiilor Topală Maria a lui Vasile și
09:40
Donald Tusk: Kievul poate pierde sprijinul Occidentului din cauza corupției Libertatea Cuvântului
Ucraina va suferi o înfrângere în războiul împotriva Rusiei, care a atacat-o, dacă nu reușește să învingă corupția, este convins prim-ministrul Poloniei, Donald
09:40
La Cernăuți va fi deschis cel mai mare centru comercial, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați Libertatea Cuvântului
La Cernăuți se construiește „MEGA-MALL”. Acesta va avea două McDonald’s, cinci săli de cinema și o parcare pentru 1.000 de mașini. Va fi
09:10
Rustem Umerov : 1.200 de ucraineni vor fi returnați din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Schimbul de prizonieri va avea loc după ce vor fi coordonate aspectele tehnice și organizatorice. Se așteaptă ca ucrainenii luați prizonieri să se
08:00
16 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie 1485  Ștefan cel Mare îi învinge în lupta de la Cătlăbuga pe otomanii care apărau cetatea Chilia (azi în Ucraina). Au rămas pe câmpul
15 noiembrie 2025
19:00
„Mai degrabă vom mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie”: Sikorski despre relațiile dintre Polonia și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa mai degrabă va mânca iarbă decât să devină din nou o colonie
15:50
Din cauza rănilor grave a decedat  apărătorul din Bucovina Ivan Kozak Libertatea Cuvântului
S-a stins din viață apărătorul din Bucovina, Ivan  Kozak, anunță Consiliul sătesc Gorișni Șerivți . „Născut în satul Zadubrivka, el locuia împreună cu
15:40
În Bucovina natală, apărătorul Iurii Ciolpan se întoarce pe scut Libertatea Cuvântului
În Bucovina, la casa părintească, se întoarce apărătorul Ucrainei, Iurii Ciolpan, care și-a dat viața pentru libertatea și independența statului nostru. Despre aceasta
15:30
Când stabilim prioritățile, nu trebuie să uităm de responsabilitate Libertatea Cuvântului
Războiul nu ar trebui folosit ca instrument de politică de stat. Se pare că acest principiu este complet clar și logic pentru lumea
15:00
Anul 1947. Operațiunea ,,Vest”. Deportările în masă ale locuitorilor din Ucraina  Apuseană Libertatea Cuvântului
Deportările în masă au cuprins regiunile Volyn, Drogobyci, Stanislav, Lviv, Ternopil și Cernăuți.     Ele erau efectuate într-o atmosferă absolut secretă, ținându-se cont de
14:50
Prin punctul de trecere a frontierei din regiunea Cernăuți s-a încercat introducerea ilegală de ceasuri de epocă Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română, forțele de ordine au descoperit un bărbat care încerca să introducă ilegal în Ucraina o colecție de ceasuri vechi. Despre
14:30
Medicament din grădina cu legume. Proprietățile ardeiului iute pentru sănătate. Libertatea Cuvântului
Toate legumele din grădină au în conţinutul lor elemente benefice într-o măsură sau alta sănătăţii, însă ardeiul iute este un veritabil medicament. Cu
12:00
DOINA I-A MARCAT DESTINUL Libertatea Cuvântului
Nicolae Mintencu – in memoriam La 15 noiembrie este ziua de naștere a lui Nicolae Mintencu, legendar profesor (Învățător Emerit al Ucrainei), neîntrecut
08:40
A căzut în lupte un absolvent al Liceului nr.1 din Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Conducerea CT Noua Suliță exprimă  profunde condoleanțe familiei lui Andrii Koțiuba, fost elev al Liceului nr. 1 din Noua Suliță. El a fost
08:40
Susținerea educației în limba română în Ucraina Libertatea Cuvântului
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor
08:30
Scandal de corupție în energie: Echipa lui Zelenski a explicat demiterea rapidă a oficialilor guvernamentali Libertatea Cuvântului
În timpul agresiunii ruse, Ucraina nu poate rezista singură, de aceea trebuie să fie într-o alianță și să respecte regulile corespunzătoare privind combaterea
07:50
15 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 15 noiembrie 1451, la Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, tatăl lui Ștefan cel Mare, a fost ucis de către Petru Aron.
14 noiembrie 2025
22:00
Când se va termina războiul: Portnikov a numit condiția în care sunt posibile negocierile cu Putin Libertatea Cuvântului
Rusia nu va fi oprită nici de victimele uriașe, nici de distrugeri, deoarece în joc este păstrarea imperiului. Vestitul publicist a dat o
21:40
În Bucovina, a fost oprit o „exortă de evazioniști”: un grănicer îi conducea spre România Libertatea Cuvântului
Un ofițer de drept din Bucovina și complicele său civil au fost reținuți în timp ce încercau să organizeze transferul de „evazioniști” în
