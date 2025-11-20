20 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI
Libertatea Cuvântului, 20 noiembrie 2025 05:40
La 20 noiembrie 1907 la Sebiş, judeţul Arad, s-a născut Mihai Beniuc, scriitor proletcultist şi psiholog, academician, colaborator de frunte al regimului comunist din
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 30 minute
05:40
La 20 noiembrie 1907 la Sebiş, judeţul Arad, s-a născut Mihai Beniuc, scriitor proletcultist şi psiholog, academician, colaborator de frunte al regimului comunist din
Acum 12 ore
21:10
În cadrul proiectului finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au fost tipărite caiete de limba română pentru elevii clasei a 5-a (autor
21:00
SUA îl vor înclina pe Zelenski să accepte un „acord-cadru” cu Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
«Acordul-cadru» SUA și Rusia privind încheierea războiului, discutat în mass-media occidentale, nu răspunde intereselor Ucrainei. Despre aceasta comunică RBK-Ucraina, citând o sursă informată.
20:50
19 noiembrie, este o dată dureroasă pentru familia Gimnaziul din Șcerbinți, CT Vancicăuți. Eroul nostru, apărătorul Ucrainei, Oleksandr Bidiak, în această zi ar
20:40
Regiunea Cernăuți și județul Timiș din România au semnat un acord de parteneriat # Libertatea Cuvântului
Documentul a fost semnat în Parlamentul României, în timpul celebrării a 35 de ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor. Timiș a devenit a
20:30
Atac masiv al rușilor cu drone și rachete asupra regiunilor din Vestul Ucrainei # Libertatea Cuvântului
În cursul nopții și dimineții, armata rusă a lansat un atac masiv combinat asupra Ucrainei, folosind rachete și drone. Inamicul a atacat, în
20:30
Grănicerii din Bucovina au descoperit o icoană veche într-un microbuz. Obiectul a fost trimis pentru expertiză. Despre acest lucru a informat Detașamentul de
Acum 24 ore
09:30
Toate soiurile de varză au un conținut ridicat de vitamina C și un conținut scăzut de calorii. Varza este, de asemenea, o sursă
09:20
Doi apărători din Comunitatea Teritorială Noua Suliță au fost distinși cu înalte onoruri militare. Insigna Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei „Crucea
09:10
Dezvoltarea logisticii transfrontaliere: întâlnire a oficialilor ucraineni și români # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne – Siret” a avut loc o întâlnire între Serghii Derkaci, adjunctul ministrului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor,
09:00
Trump a trimis oficiali de rang înalt ai Pentagonului la Kiev pentru a relua negocierile de pace # Libertatea Cuvântului
Administrația Donald Trump a efectuat cea mai înaltă vizită recentă în Ucraina, trimițând conducerea armatei americane la Kiev pentru a încerca să repornească
08:20
La 19 noiembrie 1882, în Binținți/ Hunedoara, s-a născut Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. A făcut studii
Ieri
17:40
Accident mortal în Zavoloka: un șofer a murit, celălalt — a fost internat în spital # Libertatea Cuvântului
Pe 18 noiembrie, poliția a primit un apel despre un accident rutier în satul Zavoloka, raionul Cernăuți, unde s-au ciocnit autoturismele „Citroën” și
17:40
Rusia este implicată în exploziile de pe calea ferată din Polonia, spun serviciile secrete # Libertatea Cuvântului
Toate indiciile arată că serviciile secrete ruse sunt implicate în organizarea exploziilor de pe calea ferată poloneză, pe care era transportat ajutorul de
17:30
În primele 10 luni ale anului curent, regiunea Cernăuți a alocat deja 266,6 milioane de grivne pentru sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare
17:30
La Cernăuți, cu sprijin guvernamental soția unui veteran va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii „Vunderkind” # Libertatea Cuvântului
În curând, la Cernăuți, se va deschide Centrul de Dezvoltare Incluzivă pentru Copii «Vunderkind», inițiat de soția veteranului, Valeria Troianovska. Proiectul este implementat
17:30
Un elev din Bucovina a urcat pe un vârf alpin și a stabilit un record național # Libertatea Cuvântului
Elevul Yaroslav Ilașciuk din clasa a 10-B din Bucovina a stabilit un record național al Ucrainei, urcând pe unul dintre vârfurile Alpilor —
17:30
Agenția de presă ASS raportează despre vremea din 18 noiembrie în regiunea Cernăuți. După ora 7 dimineața, în comunitatea Seliatin din Bucovina a
09:00
Reprezentanți-cheie ai puterii îl sfătuiesc pe Zelenski să îl demită pe Iermak # Libertatea Cuvântului
Reprezentanți-cheie ai puterii, apropiați de Președintele Volodymyr Zelenski, îl sfătuiesc să îl demită pe șeful Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, după investigația răsunătoare a
08:40
Cântărea 560 de grame și a suportat o operație pe inimă deschisă: povestea fetiței născute prematur la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Fiica Dariei Furka din Cernăuți s-a născut cu o greutate extrem de mică, de 560 de grame. A fost îngrijită de medici din
08:20
S-a aflat despre moartea unui luptător, locuitor al satului Toporivți, Iuri Robuliak. O perioadă, apărătorul fusese dat dispărut. Acest lucru a fost anunțat
07:50
Când se va încheia războiul din Ucraina: liderii mondiali au numit termene neașteptate, dar experții sunt reținuți în prognoze # Libertatea Cuvântului
SUA, Europa și Ucraina au numit termene contradictorii pentru încheierea războiului. Principalele divergențe vizează nu doar termenele, ci și scenariile: de la o
07:10
La 18 noiembrie 1473 a început bătălia de la Vodnău (Vodna) (18-20 noiembrie) în care Ștefan cel Mare îl învinge pe Radu cel Frumos, domnul Munteniei, care era
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
În Ucraina, din cauza anulării corupte a reparației unei turbine la Centrala Nucleară Hmelnyțki, sistemul energetic a pierdut peste 400 MW de capacitate.
20:00
Potențialul regiunii Cernăuți prezentat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei # Libertatea Cuvântului
„La instrucțiunea Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, împreună cu colegi din regiunile Odesa și Transcarpatia, am participat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei. La
19:50
Pe teritoriul comunității Hliboca va avea loc împușcarea animalelor răpitoare # Libertatea Cuvântului
Măsurile vor dura din 3 noiembrie 2025 până pe 28 februarie 2026. Locuitorii sunt îndemnați să fie precauți în timpul plimbărilor în pădure.
19:30
În regiunea Cernăuți a fost descoperită o tentativă de transfer ilegal de țigări în România. Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Potrivit
19:20
Președintele Ucrainei se află la Paris pentru discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Astăzi, 17 noiembrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele
19:20
Oficialii din Cernăuți au cauzat pagube de 3,5 milioane de grivne prin achizițiile de energie electrică pentru troleibuze # Libertatea Cuvântului
Întreprinderea comunală din Cernăuți a plătit în exces aproape 3,5 milioane de grivne pentru energia electrică destinată troleibuzelor urbane. Procuratura a informat deja
11:20
Când vorbeam zilele trecute de oamenii marcanți care s-au născut în ultima lună de toamnă, după cum este și titlul povestirii unui alt
07:50
Moment astrologic. Până la Crăciun, cinci zodii vor înflori pe toate planurile! Vor avea parte de noroc, bani și iubire adevărată # Libertatea Cuvântului
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, astrele trimit vibrații pozitive și aduc norocul în viețile unor zodii alese. După luni de
07:40
Ucraina se confruntă cu o criză locativă fără precedent: peste 236 de mii de clădiri au fost distruse sau avariate # Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza războiului, peste 2,5 milioane de unități locative rămân indisponibile, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din întregul fond locativ al
07:40
„Focare de iad pe Pământ”: cum arată Kostiantynivka, unde încă locuiesc mii de oameni # Libertatea Cuvântului
Ocupanții încearcă să se infiltreze în oraș. În orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk încă mai locuiesc aproximativ 4.800 de oameni, în ciuda faptului
07:00
La 17 noiembrie 1561 a început Bătălia de la Verbia între Iacob Heraclide (viitorul Despot-Vodă), sprijinit de Habsburgi și de nobilimea protestantă polonă,
16 noiembrie 2025
19:20
Alexander Stubb: Anularea summit-ului Trump-Putin la Budapesta a fost o greșeală strategică a Moscovei # Libertatea Cuvântului
Potrivit acestuia, rușii au pierdut o oportunitate. Decizia de a anula summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost „încă
19:10
„Colindă Cernăuții” este un festival tradițional organizat cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Anul acesta, evenimentul artistic va avea loc pe 25 decembrie la ora
19:00
La Cernăuți lipsesc șoferii, de aceea uneori personalul administrativ se așază la volan # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți lipsesc aproape o sută de șoferi de troleibuze și autobuze municipale. Din această cauză, în zilele lucrătoare, șoferii muncesc peste program,
15:10
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Minune medievală” sub protecția muzei Clio Au
14:50
La 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua Radioului, Televiziunii și Telecomunicațiilor. A fost făcută o alegere nu întâmplătoare: anume la 16 noiembrie
10:50
Remedii naturale pentru ameliorarea durerilor de gât. Cinci motive să faci gargară cu sare, bicarbonat şi salvie # Libertatea Cuvântului
Încă de la primele semne ale răcelii, sunt recomandate gargarele – cele mai cunoscute şi eficiente remedii. Pentru gargare se foloseşte de obicei
10:00
Muzeul de Istorie și Etnografie din cadrul Liceului din Băhrinești a primit donații valoroase din partea familiilor Topală Maria a lui Vasile și
09:40
Ucraina va suferi o înfrângere în războiul împotriva Rusiei, care a atacat-o, dacă nu reușește să învingă corupția, este convins prim-ministrul Poloniei, Donald
09:40
La Cernăuți va fi deschis cel mai mare centru comercial, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți se construiește „MEGA-MALL”. Acesta va avea două McDonald’s, cinci săli de cinema și o parcare pentru 1.000 de mașini. Va fi
09:10
Schimbul de prizonieri va avea loc după ce vor fi coordonate aspectele tehnice și organizatorice. Se așteaptă ca ucrainenii luați prizonieri să se
08:00
La 16 noiembrie 1485 Ștefan cel Mare îi învinge în lupta de la Cătlăbuga pe otomanii care apărau cetatea Chilia (azi în Ucraina). Au rămas pe câmpul
15 noiembrie 2025
19:00
„Mai degrabă vom mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie”: Sikorski despre relațiile dintre Polonia și Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa mai degrabă va mânca iarbă decât să devină din nou o colonie
15:50
S-a stins din viață apărătorul din Bucovina, Ivan Kozak, anunță Consiliul sătesc Gorișni Șerivți . „Născut în satul Zadubrivka, el locuia împreună cu
15:40
În Bucovina, la casa părintească, se întoarce apărătorul Ucrainei, Iurii Ciolpan, care și-a dat viața pentru libertatea și independența statului nostru. Despre aceasta
15:30
Războiul nu ar trebui folosit ca instrument de politică de stat. Se pare că acest principiu este complet clar și logic pentru lumea
15:00
Anul 1947. Operațiunea ,,Vest”. Deportările în masă ale locuitorilor din Ucraina Apuseană # Libertatea Cuvântului
Deportările în masă au cuprins regiunile Volyn, Drogobyci, Stanislav, Lviv, Ternopil și Cernăuți. Ele erau efectuate într-o atmosferă absolut secretă, ținându-se cont de
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.