Oamenii lui Mindici au lăsat Ucraina fără sute de megawați

Libertatea Cuvântului, 17 noiembrie 2025 20:20

În Ucraina, din cauza anulării corupte a reparației unei turbine la Centrala Nucleară Hmelnyțki, sistemul energetic a pierdut peste 400 MW de capacitate.

Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Potențialul regiunii Cernăuți prezentat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei Libertatea Cuvântului
„La instrucțiunea Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, împreună cu colegi din regiunile Odesa și Transcarpatia, am participat la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei. La
19:50
Pe teritoriul comunității Hliboca va avea loc împușcarea animalelor răpitoare Libertatea Cuvântului
Măsurile vor dura din 3 noiembrie 2025 până pe 28 februarie 2026. Locuitorii sunt îndemnați să fie precauți în timpul plimbărilor în pădure.
Acum 2 ore
19:30
Doi bărbați care încercau să transporte țigări în România au fost reținuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost descoperită o tentativă de transfer ilegal de țigări în România. Despre aceasta informează Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. Potrivit
19:20
Întărirea Ucrainei: Zelenski și Macron au semnat un acord important Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei se află la Paris pentru discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Astăzi, 17 noiembrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și Președintele
19:20
Oficialii din Cernăuți au cauzat pagube de 3,5 milioane de grivne prin achizițiile de energie electrică pentru troleibuze Libertatea Cuvântului
Întreprinderea comunală din Cernăuți a plătit în exces aproape 3,5 milioane de grivne pentru energia electrică destinată troleibuzelor urbane. Procuratura a informat deja
Acum 12 ore
11:20
Andrei Breabăn – un nume de referință în cronica literară a Bucovinei Libertatea Cuvântului
Când vorbeam zilele trecute de oamenii marcanți care s-au născut în ultima lună de toamnă, după cum este și titlul povestirii unui alt
07:50
Moment astrologic. Până la Crăciun, cinci zodii vor înflori pe toate planurile! Vor avea parte de noroc, bani și iubire adevărată Libertatea Cuvântului
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, astrele trimit vibrații pozitive și aduc norocul în viețile unor zodii alese. După luni de
07:40
Ucraina se confruntă cu o criză locativă fără precedent: peste 236 de mii de clădiri au fost distruse sau avariate Libertatea Cuvântului
În Ucraina, din cauza războiului, peste 2,5 milioane de unități locative rămân indisponibile, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din întregul fond locativ al
07:40
 „Focare de iad pe Pământ”: cum arată Kostiantynivka, unde încă locuiesc mii de oameni Libertatea Cuvântului
Ocupanții încearcă să se infiltreze în oraș. În orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk încă mai locuiesc aproximativ 4.800 de oameni, în ciuda faptului
Acum 24 ore
07:00
17 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 17 noiembrie 1561 a început Bătălia de la Verbia între Iacob Heraclide (viitorul Despot-Vodă), sprijinit de Habsburgi și de nobilimea protestantă polonă,
Ieri
19:20
Alexander Stubb: Anularea summit-ului Trump-Putin la Budapesta a fost o greșeală strategică a Moscovei Libertatea Cuvântului
Potrivit acestuia, rușii au pierdut o oportunitate. Decizia de a anula summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta a fost „încă
19:10
 „Colindă Cernăuții”: când va avea loc festivalul tradițional în acest an? Libertatea Cuvântului
„Colindă Cernăuții” este un festival tradițional organizat cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Anul acesta, evenimentul artistic va avea loc pe 25 decembrie la ora
19:00
La Cernăuți lipsesc șoferii, de aceea uneori personalul administrativ se așază la volan Libertatea Cuvântului
La Cernăuți lipsesc aproape o sută de șoferi de troleibuze și autobuze municipale. Din această cauză, în zilele lucrătoare, șoferii muncesc peste program,
15:10
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Minune medievală” sub protecția muzei Clio Au
14:50
Cernăuți: voci românești la Audiovizualul public Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua Radioului, Televiziunii și Telecomunicațiilor. A fost făcută o alegere nu întâmplătoare: anume la 16 noiembrie
10:50
Remedii naturale pentru ameliorarea  durerilor de gât.  Cinci motive să faci gargară cu sare, bicarbonat şi salvie Libertatea Cuvântului
Încă de la primele semne ale răcelii, sunt recomandate gargarele – cele mai cunoscute şi eficiente remedii.  Pentru gargare se foloseşte de obicei
10:00
Noi obiecte din „lada bunicuței” aduse la muzeul Liceului din Băhrinești   Libertatea Cuvântului
Muzeul de Istorie și Etnografie din cadrul Liceului din Băhrinești a primit donații valoroase din partea familiilor Topală Maria a lui Vasile și
09:40
Donald Tusk: Kievul poate pierde sprijinul Occidentului din cauza corupției Libertatea Cuvântului
Ucraina va suferi o înfrângere în războiul împotriva Rusiei, care a atacat-o, dacă nu reușește să învingă corupția, este convins prim-ministrul Poloniei, Donald
09:40
La Cernăuți va fi deschis cel mai mare centru comercial, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați Libertatea Cuvântului
La Cernăuți se construiește „MEGA-MALL”. Acesta va avea două McDonald’s, cinci săli de cinema și o parcare pentru 1.000 de mașini. Va fi
09:10
Rustem Umerov : 1.200 de ucraineni vor fi returnați din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Schimbul de prizonieri va avea loc după ce vor fi coordonate aspectele tehnice și organizatorice. Se așteaptă ca ucrainenii luați prizonieri să se
08:00
16 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie 1485  Ștefan cel Mare îi învinge în lupta de la Cătlăbuga pe otomanii care apărau cetatea Chilia (azi în Ucraina). Au rămas pe câmpul
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
„Mai degrabă vom mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie”: Sikorski despre relațiile dintre Polonia și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa mai degrabă va mânca iarbă decât să devină din nou o colonie
15:50
Din cauza rănilor grave a decedat  apărătorul din Bucovina Ivan Kozak Libertatea Cuvântului
S-a stins din viață apărătorul din Bucovina, Ivan  Kozak, anunță Consiliul sătesc Gorișni Șerivți . „Născut în satul Zadubrivka, el locuia împreună cu
15:40
În Bucovina natală, apărătorul Iurii Ciolpan se întoarce pe scut Libertatea Cuvântului
În Bucovina, la casa părintească, se întoarce apărătorul Ucrainei, Iurii Ciolpan, care și-a dat viața pentru libertatea și independența statului nostru. Despre aceasta
15:30
Când stabilim prioritățile, nu trebuie să uităm de responsabilitate Libertatea Cuvântului
Războiul nu ar trebui folosit ca instrument de politică de stat. Se pare că acest principiu este complet clar și logic pentru lumea
15:00
Anul 1947. Operațiunea ,,Vest”. Deportările în masă ale locuitorilor din Ucraina  Apuseană Libertatea Cuvântului
Deportările în masă au cuprins regiunile Volyn, Drogobyci, Stanislav, Lviv, Ternopil și Cernăuți.     Ele erau efectuate într-o atmosferă absolut secretă, ținându-se cont de
14:50
Prin punctul de trecere a frontierei din regiunea Cernăuți s-a încercat introducerea ilegală de ceasuri de epocă Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română, forțele de ordine au descoperit un bărbat care încerca să introducă ilegal în Ucraina o colecție de ceasuri vechi. Despre
14:30
Medicament din grădina cu legume. Proprietățile ardeiului iute pentru sănătate. Libertatea Cuvântului
Toate legumele din grădină au în conţinutul lor elemente benefice într-o măsură sau alta sănătăţii, însă ardeiul iute este un veritabil medicament. Cu
12:00
DOINA I-A MARCAT DESTINUL Libertatea Cuvântului
Nicolae Mintencu – in memoriam La 15 noiembrie este ziua de naștere a lui Nicolae Mintencu, legendar profesor (Învățător Emerit al Ucrainei), neîntrecut
08:40
A căzut în lupte un absolvent al Liceului nr.1 din Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Conducerea CT Noua Suliță exprimă  profunde condoleanțe familiei lui Andrii Koțiuba, fost elev al Liceului nr. 1 din Noua Suliță. El a fost
08:40
Susținerea educației în limba română în Ucraina Libertatea Cuvântului
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor
08:30
Scandal de corupție în energie: Echipa lui Zelenski a explicat demiterea rapidă a oficialilor guvernamentali Libertatea Cuvântului
În timpul agresiunii ruse, Ucraina nu poate rezista singură, de aceea trebuie să fie într-o alianță și să respecte regulile corespunzătoare privind combaterea
07:50
15 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 15 noiembrie 1451, la Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, tatăl lui Ștefan cel Mare, a fost ucis de către Petru Aron.
14 noiembrie 2025
22:00
Când se va termina războiul: Portnikov a numit condiția în care sunt posibile negocierile cu Putin Libertatea Cuvântului
Rusia nu va fi oprită nici de victimele uriașe, nici de distrugeri, deoarece în joc este păstrarea imperiului. Vestitul publicist a dat o
21:40
În Bucovina, a fost oprit o „exortă de evazioniști”: un grănicer îi conducea spre România Libertatea Cuvântului
Un ofițer de drept din Bucovina și complicele său civil au fost reținuți în timp ce încercau să organizeze transferul de „evazioniști” în
16:50
„Întâlnirea noastră târzie”. Bobul și Sandulesa vor încânta din nou locuitorii Cernăuțiului cu duetul lor Libertatea Cuvântului
Pe 1 decembrie, la Cernăuți, Artiștii Poporului din Ucraina originari din Bucovina, Ivo Bobul și Lilia Sandulesa, vor susține un concert intitulat „Întâlnirea
16:50
Sărbătoarea „Toamna aurie” la Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca Libertatea Cuvântului
La începutul lunii noiembrie, în sala de festivități a liceului, frumos decorată, a avut loc sărbătoarea „Toamna generoasă”, care a adunat mulți vizitatori:
16:50
Ucraina se confruntă cu un război nesfârșit: Reuters face o declarație alarmantă Libertatea Cuvântului
Nici Ucraina, nici Rusia, așa cum scriu jurnaliștii occidentali, nu sunt pregătite pentru încheierea războiului. Având în vedere ofensiva forțelor ruse – chiar
16:40
Delegația română a verificat starea drumului reparat  în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Delegația din România a verificat sustenabilitatea proiectului comun în regiunea Cernăuți — a inspectat drumul de frontieră. Acest lucru este raportat de Serviciul
16:40
Atac brutal al Federației Ruse asupra Ucrainei: 4 morți și zeci de răniți în urma loviturii masive combinate rusești de pe 14 noiembrie Libertatea Cuvântului
Patru persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui atac masiv combinat rusesc asupra Ucrainei în noaptea de 14 noiembrie,
06:50
Trump este gata să se întâlnească cu Putin: Rubio a numit singura condiție Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, va fi de acord cu un nou summit cu dictatorul rus, Vladimir Putin, doar dacă întâlnirea va avea șanse
06:50
Bucovina a pierdut încă un Erou Libertatea Cuvântului
După o rănire, în timpul reabilitării, militarul Forțelor Armate ale Ucrainei din Bucovina, Vadym Solovei, a trecut în neființă. Despre acest lucru informează
06:40
„Cu pumnul în moacă”: Ogryzko a explicat cum să negociezi cu Putin Libertatea Cuvântului
Cunoscutul diplomat ucrainean consideră că o discuție cu președintele statului-agresor nu va schimba nimic. Fostul ministru de externe al Ucrainei, Volodymyr Ogryzko, consideră
05:40
15 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 14 noiembrie 1497 s-a terminat zidirea Bisericii Înălţarea Domnului de la Mănăstirea Neamţ, ctitorită de Ştefan cel Mare şi Sfânt în perioada 1485-1497. Această biserică
00:00
Un om și un instrumentist cu inimă mare și har deosebit Libertatea Cuvântului
După o lungă boală, pe data de 12 noiembrie a încetat să mai bată inima marelui unuia dintre cei mai buni muzicieni-multiinstrumentiști ai
13 noiembrie 2025
23:50
Merz s-a adresat lui Zelenski în legătură cu ucrainenii din Germania: Tineretul este necesar în patria sa Libertatea Cuvântului
În Germania se observă un aflux de tineri ucraineni după ce Kievul a permis bărbaților sub 22 de ani să părăsească țara. Acest
19:20
Când iubești viața, creația și profesia aleasă Libertatea Cuvântului
Dacă m-ar întreba cineva acum, când am cunoscut-o pe doamna Rodica Zegrea din satul Prisăcăreni, de pe Valea Siretului, nu știu, dacă aș
18:30
Sprijin pentru Forțele de Securitate și Apărare ale Ucrainei: Interacțiunea autorităților din Regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Interacțiunea dintre puterea executivă, organele de autoadministrare locală și organizațiile familiilor militarilor în sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei a fost
18:30
„Pașii celor neînfrânți”. Maraton caritabil pe 60 de kilometri pentru Brigada 107 Separate de Apărare Teritorială continuă Libertatea Cuvântului
În cadrul lui veterani vor parcurge pe jos peste 60 de kilometri pentru a colectae bani pentru nevoile Brigăzii 107 Separate de Apărare
