Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni

Municipiul Bălți și comunitatea Solotvino din Ucraina au semnat un acord de înfrățire. Acordul deschide noi perspective pentru proiecte culturale, educaționale și economice dintre cele două comunități. Despre aceasta a comunicat deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, transmite PROVINCIAL. „Astăzi am participat la semnarea acordului de înfrățire dintre municipiul Bălți și orașul Solotvino, Ucraina. Un pas […]