Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni
Provincial, 20 noiembrie 2025 08:40
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat, ieri, o ședință de lucru privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, ce urmează să fie depusă la Comisia Europeană. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților […] Post-ul Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
08:40
Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni # Provincial
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat, ieri, o ședință de lucru privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, ce urmează să fie depusă la Comisia Europeană. La discuții au participat și reprezentanți ai autorităților […] Post-ul Moldova și România colaborează pentru construirea terminalului multimodal de la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
(VIDEO) Alexandr Severin: nu plec nicăieri, ci rămân în funcția de primar al orașului Fălești # Provincial
Alexandr Severin a decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcția de primar al orașului Fălești pentru a evita alegerile locale anticipate. Deoarece Partidul Nostru va fi în opoziție la nivel central, menținerea primarului în funcție este în interesul cetățenilor din orașul Fălești. Anterior, […] Post-ul (VIDEO) Alexandr Severin: nu plec nicăieri, ci rămân în funcția de primar al orașului Fălești apare prima dată în Provincial.
17:10
Peste 60 de antreprenoare s-au reunit la Chișinău de Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin # Provincial
Peste 60 de antreprenoare din Republica Moldova s-au reunit la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Antreprenoriatului Feminin, organizat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și partenerii de dezvoltare. Evenimentul a reunit reprezentante ale autorităților publice, parteneri de dezvoltare, mentori, formatori, experți în leadership și finanțe, precum și antreprenoare […] Post-ul Peste 60 de antreprenoare s-au reunit la Chișinău de Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin apare prima dată în Provincial.
16:40
70 de elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au participat, în perioada 17–18 noiembrie curent, la Adunarea Generală a elevilor din învățământul profesional tehnic, unde au fost aleși noi membri în Consiliul Național al Elevilor. Evenimentul a inclus sesiuni despre comunicarea eficientă, participarea în procesele decizionale, leadership și dezbateri constructive. În urma procesului de […] Post-ul Elevii din învățământul profesional tehnic și-au desemnat reprezentanții în CNE apare prima dată în Provincial.
16:30
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca […] Post-ul 3200 de elevi de gimnaziu și liceu își vor testa competențele digitale apare prima dată în Provincial.
16:30
Polițiștii de frontieră au identificat asupra unui cetățean al Republicii Moldova o substanță vegetală de culoare verzuie, presupusă a fi marijuana. Cazul a fost înregistrat în data de 18 noiembrie curent, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni”. Pentru efectuarea formalităților de intrare în țară, la control s-a prezentat un autocar ce circula pe ruta […] Post-ul Substanță interzisă, descoperită asupra unui pasager în PTF Leușeni apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, 19 noiembrie 2025, la Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți a avut loc vernisarea expoziției „Madona de la Ordășei”, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai rare și valoroase descoperiri arheologice din regiune. Expoziția este realizată în cadrul proiectului „Digitalizare și inovație pentru promovarea unei descoperiri arheologice rare”, implementat cu sprijinul Centrului Arheologic din […] Post-ul La Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți – inaugurată expoziția „Madona de la Ordășei” apare prima dată în Provincial.
16:20
(FOTO) Progres pe șantierul „Valul lui Traian”. Alexandru Bujorean: instalarea celor 10 spații de cazare a fost finalizată # Provincial
Primarul municipiului Leova, Alexandru Bujorean, a efectuat, astăzi, o vizită pe șantierul Complexului Turistic „Valul lui Traian”, proiect aflat în plină desfășurare și finanțat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul financiar al Primăriei Leova. Potrivit edilului, lucrările se desfășoară conform graficului, iar una dintre etapele importante – instalarea celor 10 spații […] Post-ul (FOTO) Progres pe șantierul „Valul lui Traian”. Alexandru Bujorean: instalarea celor 10 spații de cazare a fost finalizată apare prima dată în Provincial.
16:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, va fi declarată zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. „Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și […] Post-ul Maia Sandu: Joi va fi zi de doliu în memoria eroului Ilie Ilașcu apare prima dată în Provincial.
16:00
Dorin Junghietu a participat la forumul dedicat modernizării sistemelor de încălzire centralizată în R. Moldova # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la primul forum dedicat dezvoltării și modernizării sistemelor de încălzire centralizată din Republica Moldova, organizat de Danish Board of District Heating (DBDH) în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Ambasada Danemarcei la Chișinău, Ambasada Danemarcei la București și Asociația Profesională COGEN România. Evenimentul a fost deschis de […] Post-ul Dorin Junghietu a participat la forumul dedicat modernizării sistemelor de încălzire centralizată în R. Moldova apare prima dată în Provincial.
14:40
În urma întâlnirii oficiale dintre Administrația Locală din Ungheni și reprezentanții mediului de afaceri, a fost luată decizia înființării Centrului CEIDA (din localitate), un centru educațional complementar care va deveni un pilon important în dezvoltarea comunității și în pregătirea profesională a tinerei generații. Potrivit autorităților, noul centru va consolida legătura între școală și mediul economic, […] Post-ul Ungheni lansează CEIDA – centru educațional pentru tineri și comunitate apare prima dată în Provincial.
14:20
Primăria mun. Bălți informează populația despre riscul crescut de răspândire a virusului influenței aviare (H5N1), în contextul apariției recente a numeroase focare în țările europene vecine, unde fermele avicole au fost grav afectate. Totodată, au fost înregistrate multiple cazuri ale virusului în rândul păsărilor sălbatice aflate în migrație, ceea ce sporește riscul introducerii acestuia inclusiv […] Post-ul Primăria Bălți avertizează: risc crescut de răspândire a gripei aviare H5N1 apare prima dată în Provincial.
14:00
Cu 35 de ani în urma echipa Codru Chișinău a participat la prima ediție a campionatului Uniunii Sovietice la fotbal feminin, liga superioară. Formația din capitala Moldovei a avut o evoluție onorabilă, ocupând locul 7 din 12 în serie și locul 14 din 24 în clasamentul final. În anul 1990 a avut loc primul campionat oficial al […] Post-ul Acum 35 de ani. Codru Chișinău, la primul campionat al URSS apare prima dată în Provincial.
13:40
Sportivii din Bălți au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO # Provincial
Primăria municipiului Bălți adresează cele mai sincere felicitări sportivilor Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” pentru performanțele extraordinare înregistrate la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO, desfășurat în orașul Panagyurishte, Bulgaria. Tinerii sambiști au demonstrat forță, disciplină și un înalt nivel de pregătire, contribuind la un rezultat de prestigiu pentru Republica Moldova. Medalii obținute de sportivii […] Post-ul Sportivii din Bălți au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Țărilor Balcanice la Lupta SAMBO apare prima dată în Provincial.
13:40
CNAM: condiții mai bune pentru pacienții Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău # Provincial
Secția nr. 1 de infecții aerogene din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Reparația acestei secții a costat peste 3,7 milioane de lei, dintre care 1,9 milioane provin din fondul de dezvoltare […] Post-ul CNAM: condiții mai bune pentru pacienții Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău apare prima dată în Provincial.
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre nimicirea, prin incinerare, a unui lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot […] Post-ul Un lot de amidon de cartofi provenit din import, nimicit de ANSA apare prima dată în Provincial.
12:50
Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: Cea mai tare expoziție dedicată casei tale va avea loc la CIE Moldexpo, în perioada 20-23 noiembrie! # Provincial
În perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo vor avea loc expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025. Aici vei găsi scule, echipamente și materiale de ultimă generație pentru producția de mobilă, finisaje și proiectare. Mai mult, meșteri, designeri, arhitecți și distribuitori se reunesc într-un spațiu comun, unde inovația se transformă în colaborare. […] Post-ul Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: Cea mai tare expoziție dedicată casei tale va avea loc la CIE Moldexpo, în perioada 20-23 noiembrie! apare prima dată în Provincial.
12:40
În urma temperaturilor scăzute și a lapoviței, serviciile municipale au intervenit prompt pentru deszăpezirea trotuarelor și arterelor principale, pentru a preveni formarea gheții și riscurile pentru pietoni și trafic. La acțiunile de intervenție au participat 191 de lucrători și 27 unități de transport specializat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 19 noiembrie, în intervalul până […] Post-ul Primăria Chișinău intervine pentru deszăpezirea orașului în urma lapoviței și ninsorii apare prima dată în Provincial.
12:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate, în anii 2023-2025 (I semestru) și proiectul Raportului misiunii de […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale apare prima dată în Provincial.
12:10
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă: „Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea […] Post-ul MAE va convoca ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 # Provincial
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar și cere Guvernului Republicii Moldova întreprinderea unor măsuri urgente pentru asigurarea echității salariale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale salariaților. Despre aceasta se menționează în demersurile CNSM, expediate săptămâna curentă Guvernului Republicii Moldova […] Post-ul CNSM solicită majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 apare prima dată în Provincial.
12:00
UEFA Playmakers. Fetițele din Ungheni își descoperă puterea prin fotbal și povești Disney # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal continuă implementarea și monitorizarea proiectului UEFA Playmakers, o inițiativă inovatoare lansată de UEFA în parteneriat cu Disney, destinată fetelor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani. Recent, echipa proiectului UEFA Playmakers din Moldova a efectuat o vizită la centrul Playmakers din cadrul ARF Ungheni. Sub îndrumarea Veronicăi Rotari, 37 de fetițe au […] Post-ul UEFA Playmakers. Fetițele din Ungheni își descoperă puterea prin fotbal și povești Disney apare prima dată în Provincial.
11:50
Un avocat, reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni # Provincial
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru […] Post-ul Un avocat, reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni apare prima dată în Provincial.
11:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Provincial
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […] Post-ul Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei apare prima dată în Provincial.
11:10
Ieri, 18 noiembrie 2025 au demarat lucrările de construcție a apeductului magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional Ialoveni, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, lucrările au început în satul Dănceni, unde se efectuează săpături, montarea căminelor, așternerea patului de nisip, […] Post-ul Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale apare prima dată în Provincial.
11:10
SA „Energocom” a făcut unele precizări în contextul informațiilor din spațiul public despre erorile din facturile emise de entitate. Energocom spune că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) cum ar fi „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz”SRL, „Cahul-Gaz”SRL etc. Conform reglementărilor în […] Post-ul Cum se pot corecta erorile din facturile Energocom: explicațiile furnizorului apare prima dată în Provincial.
10:50
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE. Este vorba despre Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni, care face parte din Rețeaua celor 90 de Școli Model din țară, lansată de către Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a beneficiat de lucrări de renovare integrală și […] Post-ul Liceul „Boris Dînga” din Criuleni renovat și dotat în cadrul Programului EduLIFE apare prima dată în Provincial.
10:50
Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă # Provincial
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în noaptea din 19 noiembrie curent, Ministerul Apărării a comunicat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă. Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al […] Post-ul Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă apare prima dată în Provincial.
10:50
Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Provincial
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, (sediul Central), în ceea ce privește individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență (art. 326 alin. (2) lit. c), d) și art. 326 alin. (3) lit. […] Post-ul Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis apare prima dată în Provincial.
10:40
(VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! # Provincial
O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei cu scopul de a informa locuitorii capitalei despre expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, care vor avea loc în perioada 20-23 noiembrie la centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025 oferă vizitatorilor o varietate vastă de mobilier, covoare, accesorii pentru casă, dar […] Post-ul (VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! apare prima dată în Provincial.
10:20
Astăzi, primul autobuz municipal, primit anterior de la orașul înfrățit Reșița și restaurat de angajații ÎM „Direcția de troleibuze” a ieșit pe linie. Despre acest lucru a anunțat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe Facebook, subliniind că ieșirea autobuzelor municipale pe linie va contribui la confortul călătorilor, la o mai bună organizare a transportului public […] Post-ul Alexandr Petkov: la Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune # Provincial
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase. Progresul la […] Post-ul (VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune apare prima dată în Provincial.
10:10
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale # Provincial
Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani, unde au efectuat lucrări de patrulare și răspândire mecanizată a sării tehnice. Astfel, în procesul tehnologic au fost antrenate 11 utilaje, 7 muncitori, iar pe traseele […] Post-ul Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale apare prima dată în Provincial.
10:10
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La […] Post-ul Transformator în flăcări la Liceul „Dante Alighieri” din capitală apare prima dată în Provincial.
10:10
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. La fața locului au intervenit angajații Unității de salvatori și pompieri Florești, care au stabilit că, în urma exploziei, […] Post-ul Deflagrație la Mărculești: o bucătărie distrusă din cauza scurgerii de gaz apare prima dată în Provincial.
10:10
Dronă detectată în apropierea frontierei moldo-ucrainene: zona este verificată de autorități # Provincial
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 […] Post-ul Dronă detectată în apropierea frontierei moldo-ucrainene: zona este verificată de autorități apare prima dată în Provincial.
10:00
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele ninsorii # Provincial
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo. La această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar. Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public în locul mașinilor personale, iar […] Post-ul Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele ninsorii apare prima dată în Provincial.
10:00
Ion Ceban, în discuții cu conducerea Poliției Capitalei: măsuri ferme pentru stoparea consumului de droguri # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei a Ministerului de Interne despre planul comun de acțiuni cu privire la informarea, prevenirea și eliminarea factorilor care duc la răspândirea, procurarea, distribuirea și consumarea drogurilor, în special în rândul tinerilor. „Discuțiile în școli, campaniile de informare, patrularea intensă, dar și închiderea unor localuri […] Post-ul Ion Ceban, în discuții cu conducerea Poliției Capitalei: măsuri ferme pentru stoparea consumului de droguri apare prima dată în Provincial.
Ieri
17:20
Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?” # Provincial
Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități a fost discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?”, organizată recent de Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF Moldova. La eveniment au participat cadre didactice, specialiști în domeniul asistenței psihopedagogice, părinți, manageri școlari, președinți ai Comisiilor multidisciplinare instituționale, […] Post-ul Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?” apare prima dată în Provincial.
17:20
Fotbal feminin. Procesul de formare a selecționatei regionale WU14, cu participarea a trei cluburi din capitală # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal a dat start procesului de selecție a jucătoarelor născute în anii 2012–2013 pentru formarea noii selecționate regionale WU14. Scopul acestei inițiative este identificarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul feminin, oferindu-le oportunități de dezvoltare într-un mediu profesionist. Prima etapă a selecției s-a desfășurat pe 17 noiembrie, la baza sportivă Zimbru, reunind […] Post-ul Fotbal feminin. Procesul de formare a selecționatei regionale WU14, cu participarea a trei cluburi din capitală apare prima dată în Provincial.
17:10
Ion Ceban, despre centura Chișinăului: colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a cel puțin 2 miliarde de lei, necesari începerii lucrărilor # Provincial
Primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1, a vorbit despre centura Chișinăului, care este un proiect esențial pentru dezvoltarea capitalei și pentru întreaga regiune. „Ne dorim foarte mult ca Guvernul nu doar să promită, ci să contribuie efectiv la realizarea acestui proiect important pentru oameni. Colegii din Parlament vor veni cu […] Post-ul Ion Ceban, despre centura Chișinăului: colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a cel puțin 2 miliarde de lei, necesari începerii lucrărilor apare prima dată în Provincial.
17:00
Mâine, 19.11.2025, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în regiunile de nord și centru vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud – ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd depuneri de lapoviță și polei. Recomandări: Evitați deplasările neesențiale, iar dacă porniți la drum, verificați siguranța traseului. Circulați cu atenție sporită pe […] Post-ul Cod galben de lapoviță, ninsoare și polei apare prima dată în Provincial.
16:40
Târguri, concerte și patinoar la Chișinău. Iată programul complet al Sărbătorilor de Iarnă 2025-2026 # Provincial
Începând cu data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate un șir de activități și manifestări cultural – artistice dedicate Sărbătorilor de Iarnă. Activitățile consacrate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, în scuarul Porților Sfinte (Arcul de Triumf), în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, precum și în sectoarele […] Post-ul Târguri, concerte și patinoar la Chișinău. Iată programul complet al Sărbătorilor de Iarnă 2025-2026 apare prima dată în Provincial.
16:40
Începând cu 19 noiembrie 2025, ruta dintre municipiul Bălți și satul Sadovoe va fi asigurată de autobuzul municipal, care va înlocui troleibuzul. Transportarea pasagerilor va avea loc conform graficului aprobat, anexat prezentului anunț. Viceprimarul Vitalii Balan a menționat că această înlocuire este necesară deoarece funcționarea sistemului de încălzire al troleibuzului presupune un consum ridicat de […] Post-ul De mâine, ruta Bălți – Sadovoe va fi deservită de autobuzul municipal apare prima dată în Provincial.
16:00
Acord de înfrățire între Bălți și Solotvino! Elena Grițco: dăm start proiectelor care să aducă rezultate reale pentru oameni # Provincial
Municipiul Bălți și comunitatea Solotvino din Ucraina au semnat un acord de înfrățire. Acordul deschide noi perspective pentru proiecte culturale, educaționale și economice dintre cele două comunități. Despre aceasta a comunicat deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, transmite PROVINCIAL. „Astăzi am participat la semnarea acordului de înfrățire dintre municipiul Bălți și orașul Solotvino, Ucraina. Un pas […] Post-ul Acord de înfrățire între Bălți și Solotvino! Elena Grițco: dăm start proiectelor care să aducă rezultate reale pentru oameni apare prima dată în Provincial.
15:40
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție. Astfel, astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de […] Post-ul Tomai și Sărata Răzeși vor beneficia de un sistem modern de alimentare cu apă apare prima dată în Provincial.
15:10
Ședința CSE Chișinău: Măsuri de securizare și prevenție în jurul fostului Hotel Național # Provincial
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis alocarea surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere, transmiterea imaginilor către Poliție și identificarea altor clădiri și zone cu risc sporit. Tot astăzi, Primarul General, Ion Ceban, împreună cu toți responsabilii, a avut […] Post-ul Ședința CSE Chișinău: Măsuri de securizare și prevenție în jurul fostului Hotel Național apare prima dată în Provincial.
14:50
120 de studenți din întreaga țară s-au întrecut la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale # Provincial
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară au participat la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale. Cele mai bune echipe a centrelor universitare au intrat în competiție pentru a-și demonstra cunoștințele, viteza de gândire și abilitatea de a lucra sub presiune. La eveniment a fost prezent […] Post-ul 120 de studenți din întreaga țară s-au întrecut la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale apare prima dată în Provincial.
14:50
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. Potrivit probatoriului administrat de procurori, la […] Post-ul Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii apare prima dată în Provincial.
14:40
Orașul Rîșcani intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, odată cu lansarea unui proiect amplu care va transforma zona Malinovca într-un spațiu modern, sigur și prietenos pentru locuitori. Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) în cadrul proiectului „Rîșcani, un oraș pentru […] Post-ul Rîșcani pornește un proiect major de revitalizare urbană în zona Malinovca apare prima dată în Provincial.
