Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viața a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. […] Post-ul Ilie Ilașcu s-a stins din viață: Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită apare prima dată în Provincial.