Maia Sandu, la Bruxelles: Discuții cu liderii europeni despre procesul de aderare al Republicii Moldova la UE
Adevarul (Moldova), 4 noiembrie 2025 15:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe 4 noiembrie la Bruxelles, unde are planificate mai multe întrevederi cu liderii europeni pentru a discuta despre procesul de aderare al țării sale la UE. Prima discuție a avut-o cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Acum 24 ore
17:10
Dirijorul Nicolae Botgros cere reluarea anchetării morții fiicei lui Igor Cuciuc, după ce nepotul său a fost acuzat de otrăvire # Adevarul (Moldova)
Celebrul dirijor al orchestrei „Lăutarii” din Rep. Moldova, Nicolae Botgros, cere reluarea anchetării cauzelor morții Andreei Cuciuc, unica fiică a artistului Igor Cuciuc. Apelul a fost făcut după ce interpretul, alături de soția sa, a afirmat că nepotul lui Botgros ar fi vinovat de această tragedie
Ieri
13:40
Exploatare șocantă în Italia: zeci de moldoveni obligați să muncească până la epuizare # Adevarul (Moldova)
Cel puțin 50 de moldoveni au fost aduși în Italia, unde au fost exploatați pe câmpurile din zona Mantova, în nordul țării, lucrând la recolta de dovleci și pepeni roșii și având ture lungi și epuizante și fiind hărțuiți de șefii lor, relatează presă italiană.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Guvernul Munteanu a depus jurământul în prezența Maiei Sandu: ,,Să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova” # Adevarul (Moldova)
Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.
10:40
Scandal în lumea muzicii populare: Diana și Igor Cuciuc acuză că fiica lor care a murit la 17 ani ar fi fost otrăvită de nepotul lui Botgros: „Nu pot respira, nu am aer, nu știu ce am băut” # Adevarul (Moldova)
Diana și Igor Cuciuc afirmă că unicul lor copil, Andreea, a murit la vârsta de 17 ani, după ce, în urmă cu un an, ar fi fost otrăvită cu droguri la o petrecere de nepotul unui dirijor din Rep. Moldova. Cuplul nu a dezvăluit numele exact al acestuia, însă a doua zi Cristi Bogros, nepotul dirijorului
31 octombrie 2025
12:30
Candidatul la șefia Guvernului moldovean cere votul aleșilor: ,,Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează” # Adevarul (Moldova)
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa și programul de guvernare în contextul votului de încredere acordat de aleși. De la tribuna Parlamentului moldovean, el a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană.
30 octombrie 2025
21:20
Surprize printre prioritățile noului guvern al Republicii Moldova. Expert: „România este absentă ca trimitere directă” # Adevarul (Moldova)
Candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, dar și programul de guvernare. Politologul Dorin Popescu sintetizează programul de activitate al noului Guvern de la Chișinău.
18:50
Parlamentul Republicii Moldova a creat o nouă comisie dedicată integrării europene, care va fi condusă de Marcel Spatari, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale în Guvernul condus de Dorin Recean.
29 octombrie 2025
21:40
Maia Sandu, la Paris: ,,Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie furibundă” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că Kremlinul a lansat o campanie furibundă împotriva Republicii Moldova, dorind ca aceasta să aibă soarta Ucrainei, deoarece nu s-a aliniat părții ruse în războiul contra Kievului, declarație făcută în timpul Forumului Păcii de la Paris.
19:00
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul pentru el # Adevarul (Moldova)
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a avut miercuri consultări cu formațiunile parlamentare, iar unele dintre ele, precum Partidul Nostru, au solicitat amânarea organizării votului pentru Guvernul Munteanu cu cel puțin o săptămână.
10:10
Structurile judiciare din Republica Moldova efectuează percheziții pe întreg teritoriul țării, descinderile având loc într-un dosar penal inițiat pentru „activitatea mercenarilor”.
28 octombrie 2025
14:20
Candidatul la șefia Guvernului de la Chișinău și-a prezentat echipa și programul de guvernare: „UE, Pace, Dezvoltare” # Adevarul (Moldova)
Candidatul la funcția de prim-ministru al Guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, și-a prezentat echipa, formată din miniștri noi și din cei care au fost parte din Guvernul Recean. De asemenea, a prezentat programul de guvernare, având ca slogan „UE, Pace, Dezvoltare”.
10:40
Noi nume din Guvernul Republicii Moldova, anunță Alexandru Munteanu, candidatul la conducerea Executivului # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, își completează echipa guvernamentală și anunță persoanele propuse pentru conducerea Ministerului Mediului și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
27 octombrie 2025
13:40
Noi rețineri în dosarul instruirii moldovenilor în Serbia pentru destabilizări. Printre ei, un socialist cu funcție importantă # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova fac percheziții în nordul țării, într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor în contextul alegerilor parlamentare și organizarea unor instruiri în acest scop pentru mai mulți moldoveni în Serbia. Printre cei reținuți se numără președintele raio
10:30
Percheziții la o firmă care ajuta rușii să obțină cetățeniile română și moldovenească. Ce acuzații i se aduc # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare moldovene au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o firmă din Republica Moldova care ajuta străinii, în special rușii, să obțină cetățenia română și moldovenească contra unor sume de bani.
26 octombrie 2025
15:20
Candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova anunță primele nume din viitorul Cabinetul de miniștri # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri, fiind vorba despre persoanele care vor conduce Ministerele Sănătății, Justiției și Culturii.
11:00
Președintele Maia Sandu, printre participanții ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială la București pe 26 octombrie, unde participă, alături de omologul său român Nicușor Dan, la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
24 octombrie 2025
15:00
Captură uriașă de țigări în Republica Moldova: erau ascunse în vehicule cu plante decorative destinate României # Adevarul (Moldova)
Peste 1.800.000 de țigarete, ascunse printre plante decorative, au fost depistate în două vehicule destinate Bucureștiului. Captura uriașă a fost înregistrată la punctul de trecere a frontierei Lipcani–Rădăuți-Prut, potrivit reprezentanților Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
13:30
Recursul liderului AUR, George Simion, acuzat că s-a întâlnit cu agenți ruși în Ucraina, respins de instanța de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Curtea de Apel Centru a respins recursul liderului AUR, George Simion, în cazul procesului intentat de acesta fostului ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, care l-a acuzat că s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși.
11:20
Maia Sandu a acceptat propunerea PAS și a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova. Cine este acesta? # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind vorba despre Alexandru Munteanu, care a fost propus la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea proeuropeană aflată la putere.
23 octombrie 2025
20:40
Maia Sandu, consultări cu formațiunile pentru desemnarea candidatului la șefia Guvernului. Un partid prorus refuză să participe # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a început consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea candidatului la funcția de premier, acestea debutând chiar a doua zi după prima ședință a Parlamentului.
18:00
Familia Regală a României, două zile în Republica Moldova. Întâlnire cu președintele Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au efectuat o vizită de două zile în Republica Moldova, unde au fost primiți de președintele țării, Maia Sandu. Aceasta este a 23-a vizită a Familiei Regale a României în statul vecin, din ultimele două decenii.
22 octombrie 2025
18:50
Igor Grosu a obținut un nou mandat de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, proprezidenţial), care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie, a fost ales preşedinte al parlamentului Republicii Moldova.
17 octombrie 2025
12:10
Alertă pe Aeroportul din Chișinău. Un bagaj suspect ar conține o substanță explozivă. Pasagerii au fost evacuați # Adevarul (Moldova)
Momente de panică, vineri dimineață, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, după ce autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă.
16 octombrie 2025
12:40
Serbia recunoaște că agenți ruși au condus o tabără paramilitară pentru a perturba alegerile din Moldova # Adevarul (Moldova)
Într-un moment de presiune diplomatică crescândă din partea Bruxelles-ului, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis oficial pentru prima dată că trei cetăţeni ruşi au fost implicaţi în operarea unei tabere paramilitare în vestul Serbiei, unde zeci de cetăţeni moldoveni ar fi fost instruiţi
10:10
Curtea Constituțională a început ședința de validare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a reunit pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința, programată să înceapă la ora 10:00, a fost demarată.
09:20
Dorin Recean îl apără pe pretendentul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate # Adevarul (Moldova)
Dorin Recean a sărit în apărarea lui Alexandru Munteanu, candidatul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate, subliniind că acesta este o persoană integră.
15 octombrie 2025
22:50
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se reunește pentru validarea alegerilor parlamentare # Adevarul (Moldova)
Curtea Constituțională a Republicii Moldova se va reuni joi, 16 octombrie, pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, precum și a mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată să înceapă la ora 10:00.
22:30
Candidatul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate. Reacția lui Munteanu # Adevarul (Moldova)
Candidatul la șefia Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu, figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republ
19:50
Procurorii moldoveni cer o pedeapsă mai dură pentru Marina Tauber, unul dintre oamenii de bază ai fugarului Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Procurorii moldoveni au contestat pedeapsa cu închisoare aplicată Marinei Tauber, una dintre persoanele de bază ale oligarhului fugar Ilan Șor, solicitând la Curtea de Apel Centru o pedeapsă de 13 ani față de cei 7 ani și 6 luni stabiliți de prima instanță.
14 octombrie 2025
17:30
Prima reacție a candidatului la funcția de premier în Republica Moldova. Ce spune despre acuzațiile ce îl vizează # Adevarul (Moldova)
Alexandru Munteanu, candidatul propus de puterea de la Chișinău pentru funcția de premier, a venit cu prima reacție publică pe internet, mulțumind formațiunii pentru încredere și negând acuzațiile care îl vizează lansate în spațiul public, inclusiv cele privind companiile pe care le deține.
15:00
PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, fără subvenții de la stat. Instanța a menținut decizia autorității electorale # Adevarul (Moldova)
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat decizia instanței inferioare, care a anulat sancțiunea aplicată de autoritatea electorală privind lipsirea de subvenții timp de un an a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA). Hotărârea CSJ a fost pronunțată în data de 13 octombrie.
13:30
Pe cine a propus puterea din Rep. Moldova pentru funcția de prim-ministru: ,,A ales să se implice când țara are nevoie” # Adevarul (Moldova)
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Acțiunea urmează să aibă loc după validarea rezultatului alegerilor și convocarea Parlamentului.
13 octombrie 2025
19:40
Un laureat al Premiului Nobel, cu origini în Republica Moldova, a vizitat țara. Ce îl leagă de președintele Maia Sandu # Adevarul (Moldova)
James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările sale asupra corpului uman, afirmă că strămoșii săi provin din nordul Republicii Moldova, de unde au emigrat la începutul secolului al XX-lea în SUA. El a aflat despre acest lucru în vara acestui an, iar câteva luni
13:10
Reacția Maiei Sandu după ce Dorin Recean a renunțat la funcția de premier: ,,Vei fi alături când țara va avea nevoie” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat activitatea premierului Dorin Recean, după anunțul acestuia privind renunțarea la această funcție, mulțumindu-i pentru sprijinul acordat în perioada dificilă pe care a traversat-o țara.
11:30
Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern și se retrage din viața politică # Adevarul (Moldova)
Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. Astfel, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și convocarea noului Parlament, acesta nu va fi candidatul PAS pentru șefia noului Executiv.
11 octombrie 2025
15:00
Maia Sandu avertizează despre intențiile Rusiei: „Alegerile au devenit noua linie de front” # Adevarul (Moldova)
Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm la ceremonia care a marcat 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția, avertizând că democrațiile lumii trebuie să se adapteze rapid unei noi ere, în care „banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea”.
12:30
Republica Moldova este gata să ajute Transnistria cu gaze naturale pentru sezonul rece # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova a transmis că este gata să sprijine Transnistria cu gaze naturale în sezonul rece, însă până acum administrația de la Tiraspol nu a cerut ajutorul Chișinăului.
10 octombrie 2025
12:50
Blocul prorus Patriotic se destramă: comuniștii merg pe cont propriu în Parlamentul Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
Vladimir Voronin, actualul lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și fost președinte al țării, a anunțat că formațiunea pe care o conduce intenționează să aibă propriul grup parlamentar, și nu să activeze în cadrul Blocului Patriotic, cu care a participat la alegeri și a intra
9 octombrie 2025
16:40
Fugarul Veaceslav Platon, victorie la CEDO împotriva statului moldovean. Amănunte despre hotărâre # Adevarul (Moldova)
Fugarul Veaceslav Platon a obținut o victorie la CEDO, statul moldovean fiind obligat să-i plătească 17.600 de euro pentru „insuficiența acordării asistenței medicale și a numărului vizitelor de familie” în 2017, când acesta se afla în detenție, conform Ministerului moldovean al Justiției.
16:10
Justiția de la Chișinău respinge cererea Evgheniei Guțul. Bașcanul Găgăuziei rămâne în spatele gratiilor # Adevarul (Moldova)
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare și încătușată în sala de judecată în luna august, rămâne în arest preventiv. Magistrații Curții de Apel Centru au respins apelul apărării, în cadrul primei ședințe privind contestarea sentinței pronunțate de instanța de fond.
16:10
Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil # Adevarul (Moldova)
Primarul Chișinăului, liderul listei de candidați a Blocului Alternativa la alegerile parlamentare, refuză să renunțe la funcția de edil, subliniind că rămâne la primărie pentru ca să realizeze mai multe „lucruri importante”.
16:10
Formațiunea PDMM, asociată cu oligarhul penal Vladimir Plahotniuc, suspendată de instanță de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune apropiată oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pentru un an, decizia fiind luată de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministerului moldovean al Justiției.
8 octombrie 2025
15:00
Republica Moldova are o nouă strategie militară. Extinderea războiului este unul dintre riscurile militare # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean a aprobat în cadrul ședinței din 8 octombrie strategia militară pentru anii 2025–2035, actualizând actul din 2018 pe fondul războiului de la graniță. Aceasta prevede îmbunătățirea capacităților de apărare și adaptarea la noile realități de securitate.
12:50
Structuri guvernamentale din Republica Moldova, ținta unui nou val de atacuri cibernetice după ziua alegerilor # Adevarul (Moldova)
Mai multe structuri guvernamentale au fost ținta unor atacuri cibernetice, informează reprezentanții Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), subliniind că scopul acestora este perturbarea serviciilor publice.
12:20
Socialiștii basarabeni nu recunosc alegerile: amenință cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională # Adevarul (Moldova)
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, parte a Blocului Patriotic, refuză să recunoască rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, amenințând cu proteste dacă vor fi validate de Curtea Constituțională.
7 octombrie 2025
14:40
Serviciile speciale de la Chișinău cer ca organizația Eurasia a lui Șor să fie declarată extremistă # Adevarul (Moldova)
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația Eurasia, controlată de Ilan Șor, să fie declarată extremistă. Cererea se află pe rolul Curții de Apel Centru, iar prima ședință, programată pentru 6 octombrie, a fost amânată.
11:40
După victoria partidului proeuropean în alegeri, ideologul lui Putin amenință Republica Moldova cu război # Adevarul (Moldova)
Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, afirmă că puterea este deja pierdută pentru opoziție în Republica Moldova.
10:10
Prorusul Igor Dodon îl felicită pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere: Multă prosperitate și putere # Adevarul (Moldova)
Igor Dodon, politician prorus din Republica Moldova, l-a felicitat marți pe președintele rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere, urându-i prosperitate și putere, în ciuda rolului său în declanșarea invaziei din Ucraina.
6 octombrie 2025
15:30
Avertismentul șefului Poliției Republicii Moldova: Oamenii prorusului Ilan Şor vor ajunge în Parlament # Adevarul (Moldova)
Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, afirmă că în Parlament se vor regăsi și oameni ai pro-rusului Ilan Șor, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca aceștia să pună la cale tentative de a submina statul de drept.
