(live) CSP, în ședință: Consiliul examinează în ședință închisă contestația înaintată de avocatul unui procuror, care a fost mustrat pentru că „a hărțuit sexual o studentă”

Antreprenorul Grigore Manoli, proprietarul cafenelei TikTok din Nisporeni, denunță sistemul fiscal și controalele repetate ale FISC-ului, după ce acesta ar fi fost amendat pentru 240 de lei în plus în casă. Acesta acuză că astfel de practici descurajează oamenii care vor să facă afaceri cinstit în țară. „Voi cei de la stat, ați făcut vreodată ceva pentru această țară, ați plătit vreo taxă? Eu am 13 ani de când lucrez peste hotare ca să investesc acasă, ca voi să aveți de unde mânca”, a declarat Manoli.