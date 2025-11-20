Prețul petrolului coboară, pe fondul creșterii stocurilor din SUA, dar tensiunile din Rusia mențin piața sub presiune
SafeNews, 20 noiembrie 2025 08:50
Prețurile petrolului au scăzut miercuri, 19 noiembrie, după ce datele preliminare din Statele Unite au indicat o creștere consistentă a stocurilor de țiței, semnalând riscul unui surplus pe piața globală. În același timp, volatilitatea rămâne ridicată, alimentată de atacurile repetate asupra infrastructurii petroliere din Rusia, care pun presiune pe segmentul carburanților. Cotația Brent a închis
Acum 5 minute
09:10
FOTO | Incendiu provocat de o sobă supraîncălzită în raionul Rîșcani. O cameră a ars complet # SafeNews
O cameră de aproximativ 16 metri pătrați a fost distrusă în totalitate, iar acoperișul casei, pe o suprafață de circa 40 de metri pătrați, a fost afectat parțial, după ce o sobă supraîncălzită a provocat un incendiu în satul Aluniș, raionul Rîșcani. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să împiedice extinderea focului, salvând două
09:10
Doi bărbați au încercat să faciliteze trecerea ilegală a patru migranți din India și Siria peste râul Prut, spre Uniunea Europeană, însă au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS în raionul Lopatnic. Cei doi cetățeni moldoveni, cu vârstele de 38 și 39 de ani, anterior judecați pentru diverse infracțiuni, sunt
Acum 15 minute
09:00
LIVE | Curtea de Conturi verifică modul în care Consiliul Audiovizualului a cheltuit banii publici # SafeNews
Ședința Curții de Conturi de examinare a auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2021-2024
Acum 30 minute
08:50
REACȚIE | Planul controversat de pace agită scena diplomatică. Zelenski: „Ucraina nu va ceda” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe Telegram, că doar Statele Unite și președintele Donald Trump au „puterea necesară" pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, însă a subliniat că nicio formulă de pace nu poate fi impusă fără participarea Ucrainei și a aliaților săi. Declarația vine în contextul dezvăluirilor
08:50
CRIMĂ ÎNGROZITOARE | Femeie cu beregata tăiată, fiica ei – zăcea spânzurată într-o fântână de canalizare. Cine este suspectul # SafeNews
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge în locuința sa, în timp ce cadavrul fiicei sale se afla spânzurat într-o fântână de canalizare. Descoperirea macabră a avut loc în după-amiaza zilei de miercuri, 19 noiembrie, în jurul orei 15:07, pe o stradă din orașul Nisporeni, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Femeia
08:50
Acum o oră
08:30
ITALIA AVERTIZEAZĂ: Europa este sub atac hibrid constant din partea Rusiei. Ministrul Apărării cere reacție fermă înainte ca Putin să câștige „prin epuizare” # SafeNews
Europa se confruntă cu un val crescând de atacuri hibride orchestrate de Rusia, iar fără o reacție mult mai dură, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare", avertizează ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto. Declarațiile apar într-un document amplu de 125 de pagini, publicat marți, în care oficialul italian critică direct pasivitatea Occidentului
08:20
Doliu național în Republica Moldova: Ilie Ilașcu, eroul Mișcării de Eliberare Națională, va fi înmormântat la București # SafeNews
Republica Moldova marchează astăzi, 20 noiembrie, o zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, una dintre cele mai puternice și emblematice figuri ale luptei pentru identitatea românească și libertate în anii '90. Fost deținut politic și simbol al rezistenței în fața regimului separatist de la Tiraspol, Ilașcu va fi condus pe ultimul drum
08:20
În orașul Barrow (oficial Utqiaġvik), cel mai nordic punct al Statelor Unite, soarele a apus pentru ultima dată în acest an, marcând începutul unei perioade de peste două luni de noapte polară. Următorul răsărit va avea loc abia pe 22 ianuarie 2026. Pe durata acestei perioade, soarele nu se ridică deloc deasupra orizontului. Orașul nu
Acum 2 ore
08:10
METEO | Vreme mohorâtă și ploi slabe joi, 20 noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru întreaga țară # SafeNews
Astăzi, 20 noiembrie, locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de o zi dominată de cer înnorat și ploi slabe în mai multe regiuni, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii anunță că maximele zilei vor fi cuprinse între +7 și +12 grade Celsius, iar vântul va sufla din sud-est cu o viteză de până la
08:10
Comportament agresiv în avion? În Franța te poate costa 20.000 de euro și dreptul de a mai zbura # SafeNews
Franța înăsprește drastic regulile pentru pasagerii care provoacă incidente la bordul aeronavelor. Un nou decret, intrat în vigoare pe 8 noiembrie 2025, introduce amenzi uriașe și chiar interdicții de zbor pentru cei care refuză să respecte instrucțiunile echipajului. Potrivit The Independent, decretul nr. 2025-1063 permite autorităților franceze să aplice sancțiuni de până la 10.000 de
08:00
DOC | Proiect de lege în România: pensiile magistraților vor fi plafonate la 70% din venitul net # SafeNews
Ministerul Muncii din România a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților, care prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate. Potrivit proiectului, judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională, precum și personalul
07:40
Astăzi, 20 noiembrie, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău și or. Durlești vor rămâne fără apă la robinet. Mai exact este vorba despre intervalul 09:00 – 15:00. Întreruperi vor fi în mai multe zone din Chișinău, printre care: str. Sarmizegetusa 18/2, Vorniceni 5, Trandafirilor 29/4, Calea Basarabiei 5, Salcîmilor 5 și 22/10, Valea Crucii 20
07:30
Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație # SafeNews
Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluşi de pe Facebook, Instagram şi Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legi care va interzice accesul adolescenţilor la reţelele de socializare. Meta a anunţat că îi va notifica pe utilizatorii pe care îi estimează a avea între 13 şi 15 ani că
07:30
Un bărbat care a primit 18.000 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane în funcția de pădurar a fost condamnat la o pedeapsă mai severă, anunță Procuratura Anticorupție. Prin decizia Curții de Apel, inculpatul a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea a jumătate din termen, și obligat să plătească o amendă
07:20
Cipru ar putea începe să furnizeze gaz europenilor deja în 2027. Acest lucru a fost declarat miercuri, 19 noiembrie, de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. Christodoulides a declarat că primul lot de gaz natural care ar putea fi exportat în străinătate va proveni din așa-numitul zăcământ Kronos. Acesta este exploatat de un consorțiu din care fac
07:20
Planul negociat în secret de SUA și Rusia pentru încheierea războiului implică cedarea de către Ucraina a unor teritorii, reducerea armatei sale la jumătate și renunțarea la anumite tipuri de arme, au declarat surse citate de Reuters și Financial Times. O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei", transmite Digi24.ro cu referire la Reuters. Statele
07:20
Măsurile de redresare luate de guvernul României în ultimele luni au început să aibă efecte vizibile, a transmis prim-ministrul României printr-o postare recentă pe rețelele sociale. Potrivit acestuia, veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, ceea ce arată că România se află pe „calea cea bună". În trimestrul al III-lea al acestui an, comparativ cu aceeași
Acum 4 ore
07:10
Vadim Krasnoselski motivează refuzul fondurilor UE prin protecția locurilor de muncă și a industriei # SafeNews
A invocat „grija pentru oameni", atunci când a refuzat ajutorul european de 60 de milioane de euro destinat crizei energetice. Este vorba despre liderul autoproclamatei administrații separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. La o întrevedere cu ambasadorul Olandei în Republica Moldova, pe 19 noiembrie, Krasnoselski a declarat că acceptarea sprijinului ar fi dus la „compromiterea
07:00
Bombardamente israeliene în Gaza lovesc armistițiul: Cel puțin 10 civili palestinieni și-au pierdut viața # SafeNews
Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși miercuri în urma unor noi lovituri aeriene israeliene în Fâșia Gaza, în zone controlate de Hamas, potrivit autorităților sanitare locale. Două persoane au murit în suburbia Shejaia, la est de Gaza City, iar alte patru în cartierul Zeitoun. Un al treilea atac a lovit zona Mawasi, în sud,
06:50
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu", va rămâne în arest încă o lună. Decizia a fost luată de instanță, iar măsura preventivă a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur. Bloggerul este acuzat că ar fi înșelat rude și prieteni
06:40
Partidul Național Moldovenesc cere ca strada unde se află Ambasada Rusiei să poarte numele lui Ilie Ilașcu # SafeNews
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a înaintat Primăriei municipiului Chișinău și Consiliului Municipal Chișinău un demers prin care solicită redenumirea unui segment al străzii Toma Ciorbă. Este vorba despre porțiunea cuprinsă între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. 31 August 1989, pe care PNM propune să fie numită strada Ilie Ilașcu, în onoarea eroului
06:30
Autoritățile ruse l-au inclus miercuri pe lista teroriștilor și extremiștilor pe Mihail Hodorkovski, fostul patron al gigantului petrolier Iukos și unul dintre principalii opozanți ai Kremlinului. Decizia a fost anunțată pe site-ul Rosfinmonitoring, autoritatea rusă de supraveghere financiară. Hodorkovski, în prezent în vârstă de 62 de ani și stabilit în Marea Britanie, a petrecut zece
06:20
O dronă rusă implicată în atacurile asupra Ucrainei a traversat noaptea trecută spațiul aerian al României, Ucrainei și Republicii Moldova, înainte de a reveni în apropierea graniței românești. Militarii români au avut autorizație să o doboare, însă au decis să nu deschidă focul. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a intrat inițial în România pe direcția
06:10
Un lot de parfumuri de contrabandă a fost depistat la postul vamal Leușeni, în urma unui control comun realizat de inspectorii vamali, Direcția integritate și securitate și echipele mobile. Cazul vizează un bărbat cu dublă cetățenie moldo-română, care se întorcea din Italia la volanul unui microbuz Mercedes Sprinter. În timpul verificării fizice detaliate, funcționarii au
Acum 24 ore
20:10
Surse occidentale au dezvăluit recent detalii despre un plan negociat între Statele Unite și Rusia, care ar putea stabili condițiile unei încetări a conflictului din Ucraina, potrivit unian.net. Conform Reuters, SUA ar fi transmis Kievului că ar trebui să ia în considerare un acord care implică cedarea unor teritorii și diminuarea arsenalului militar. În cadrul
19:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut retragerea licenței de emisie a postului ABC, subsidiară a Walt Disney, după ce o jurnalistă l-a întrebat despre fișierele legate de Jeffrey Epstein și despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Incidentul a avut loc în timpul unei întâlniri cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite în Biroul Oval, transmite Reuters. Jurnalista
18:40
VIDEO | Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite # SafeNews
Armata rusă a lansat noaptea trecută un nou atac masiv asupra Ucrainei, lovind din nou zone civile. Mai multe rachete și drone au vizat orașe aflate sub controlul Kievului, iar cele mai grave urmări s-au înregistrat în Ternopîl. Acolo, o rachetă a lovit direct un bloc cu nouă etaje. Clădirea a fost distrusă aproape complet,
18:10
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Hotărârea a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Decizia vine după două ședințe consecutive amânate, la care Creangă nu s-a prezentat, motivând probleme de sănătate. Următoarea ședință în
16:30
Vicepremierul pentru Reintegrare în Guvernul Munteanu, Valeriu Chiveri – diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025 – și-a făcut publică declarația de avere pentru anul 2024. Potrivit documentului, Chiveri a ridicat anul trecut
16:20
Rada Supremă din Ucraina a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției. Svetlana Grinciuk a deținut portofoliul în domeniul energetic, iar Gherman Galușcenko era responsabil de sectorul Justiției. Vladimir Zelenski a cerut demisia celor doi funcționari, urmare a unui scandal de corupție, transmite Unian. Dosarul vizează delapidări din fonduri, la nivel înalt. Ancheta a fost declanşată pe […] Articolul „Corupție în sectorul nuclear ucrainean: demisia miniștrilor Energia și Justiției” apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO | Vlad Filat a depus în Parlament o nouă analiză privind frauda bancară: „A venit timpul să corectăm o minciună istorică” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a publicat astăzi un video pe rețelele de socializare în care anunță că a depus în Parlament o analiză amplă privind frauda bancară. Documentul, spune el, ar demonta „miturile construite în ultimii zece ani” despre cel mai mare scandal financiar din istoria Republicii Moldova. Potrivit lui Filat, timp de un deceniu […] Articolul VIDEO | Vlad Filat a depus în Parlament o nouă analiză privind frauda bancară: „A venit timpul să corectăm o minciună istorică” apare prima dată în SafeNews.
16:00
Polițiștii de frontieră au depistat asupra unui cetățean al Republicii Moldova o substanță vegetală de culoare verzuie, suspectată a fi marijuana. Cazul a avut loc pe 18 noiembrie, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni”. Autocarul în care se afla pasagerul circula pe ruta Franța – Moldova. În cadrul controlului de frontieră, polițiștii au decis […] Articolul Pasager din autocar Franța – Moldova, prins cu droguri asupra sa apare prima dată în SafeNews.
15:20
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat miercuri că va retrage acordul de funcționare al ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare. Două secțiuni ale liniei feroviare Varșovia–Lublin, considerată o legătură strategică între capitala Poloniei și regiunile estice care se învecinează cu Ucraina, au fost ținta unor […] Articolul Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis astăzi cererea acuzatorului de stat. Decizia a fost luată la Judecătoria Buiucani, în absența învinuitului. Articolul Plahotniuc rămâne în arest: mandatul, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
15:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) anunță că fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși și în acest an în prestigiosul clasament mondial „Top 2%”al celor mai influenți savanți, realizat de Universitatea Stanford (SUA), scrie newtv.md. Clasamentul, publicat anual pe baza analizei bazei de date Elsevier, reflectă impactul semnificativ al cercetărilor lor la […] Articolul Performanță remarcabilă: doi savanți din Moldova, în elita științifică mondială „Top 2%” apare prima dată în SafeNews.
15:00
Președinta Maia Sandu a declarat joi, 20 noiembrie, zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova, Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de șefa statului. Toți cei care doresc să îi aducă un omagiu se pot prezenta la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. „Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu […] Articolul DOC | Ilie Ilașcu, comemorat la nivel național: joi va fi zi de doliu apare prima dată în SafeNews.
14:50
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, a criticat Uniunea Europeană pentru anularea vizelor Schengen cu multiple intrări pentru cetățenii ruși. Totodată, aceasta acuză oficialii europeni că fac comerț în continuare cu regimul lui Putin. „Mă întristează”, a declarat Navalnaia. „Ce legătură au toți rușii cu asta? Ce este asta, din nou discuția despre responsabilitatea […] Articolul Iulia Navalnaia, nemulțumită de restricțiile Schengen impuse rușilor apare prima dată în SafeNews.
14:40
Operatorul finlandez de stații de alimentare cu combustibil Teboil, care aparține gigantului petrolier rus Lukoil, își va înceta activitatea. Motivul principal este epuizarea stocurilor de combustibil pe fondul sancțiunilor dure impuse de SUA împotriva companiei-mamă din cauza războiului din Ucraina. Stațiile de alimentare, care reprezintă aproximativ o cincime din întreaga piață de carburanți a Finlandei, […] Articolul Lukoil își închide rețeaua de benzinării din Finlanda în urma restricțiilor americane apare prima dată în SafeNews.
14:00
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea acestora, atât linia, cât și noua infrastructură și echipamentele vor fi supuse unor inspecții și teste riguroase înainte de a fi conectate la rețea. Progresul […] Articolul VIDEO | Proiectul Vulcănești–Chișinău, aproape finalizat: urmează testele tehnice apare prima dată în SafeNews.
13:40
„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat unitatea militară rusă care a folosit trei civili din Pokrovsk – un bărbat, o femeie și un copil de 13 ani – drept „scuturi umane”, în timpul unui atac asupra orașului, la începutul acestei luni, potrivit unei convorbiri interceptate publicate de Kyiv Post. SBU a publicat o […] Articolul „Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front apare prima dată în SafeNews.
13:40
Elon Musk a participat marţi la o cină cu preşedintele SUA Donald Trump şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, aceasta fiin a doua apariţie publică comună de la disputa publică acerbă de la începutul acestui an, relatează Reuters. Prezenţa lui Musk ar putea fi un semn de reconciliere în relaţia turbulentă […] Articolul Elon Musk a participat la cina lui Trump cu prinţul moştenitor saudit apare prima dată în SafeNews.
13:30
Trump a desemnat Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”. Doar 19 ţări beneficiază de acest statut privilegiat # SafeNews
Donald Trump a desemnat marţi Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”, în cadrul unui dineu de gală organizat la Casa Albă în onoarea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită la Washington, relatează Reuters. „În această seară, sunt încântat să anunţ că ducem cooperarea noastră militară la un nivel şi mai înalt, […] Articolul Trump a desemnat Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”. Doar 19 ţări beneficiază de acest statut privilegiat apare prima dată în SafeNews.
13:30
Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul Forumului de Securitate al Moldovei 2025 la Chișinău, că pacea în țara noastră se menține „numai datorită curajului ucrainienilor”. „Ucraina are nevoie de mai mult sprijin. Probabil, dacă Ucraina ar fi primit mai mult sprijin în primii doi ani de război, situația acum ar fi fost alta — […] Articolul Maia Sandu: Ucraina are nevoie de mai mult sprijin apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO | Două mii de kilograme de amidon de cartofi, nimicite de NSA înainte de a ajunge pe piață # SafeNews
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a informat că un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii au constatat prezența unui organism modificat genetic – promotor CaMV 35S. Lotul urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Depistarea a avut loc în cadrul Programului național de […] Articolul VIDEO | Două mii de kilograme de amidon de cartofi, nimicite de NSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în SafeNews.
13:20
Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă: „Recent, România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești” # SafeNews
România a cumpărat recent Portul Giurgiulești din Republica Moldova, într-o tranzacție considerată strategică. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Nicu Ștefănuță într-o postare pe Facebook, în contextul unei întâlniri cu premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu la Bruxelles, scrie newtv.md. „Cum aducem investiții serioase în Republica Moldova? Cum creștem nivelul de trai al oamenilor? România este […] Articolul Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă: „Recent, România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Guvernarea PAS nu va mai permite repetarea neregulilor electorale din Găgăuzia, iar procesele electorale din autonomie vor fi monitorizate direct de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, la postul public de radio. Potrivit deputatului, autoritățile locale din Găgăuzia nu au acționat conform […] Articolul Carp: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie corecte; PAS nu va permite fraude apare prima dată în SafeNews.
13:00
O fostă contabilă-șef adjunct a filialei unei bănci comerciale din Fălești a fost trimisă în judecată. Potrivit Procuraturii Generale, femeia este acuzată de delapidarea a peste 1,5 milioane de lei. Potrivit anchetei, inculpata ar fi extras mijloace bănești din conturile clienților prin falsificarea documentelor bancare, inclusiv din conturile unor agenți economici. Auditul intern a constatat […] Articolul Bani furați din conturi bancare: O contabilă din Fălești, trimisă în judecată apare prima dată în SafeNews.
12:20
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus. Junghietu a subliniat că statul nu urmărește […] Articolul Junghietu: Nu există intenția de a naționaliza sau prelua forțat activele Lukoil-Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:20
Republica Moldova are surse alternative de finanțare după ratatea tranșei de 170 milioane dolari de la FMI, afirmă Marcel Spatari # SafeNews
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea FMI. Deputatul a subliniat că, deși relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne esențială pentru credibilitatea externă a țării, Guvernul are la dispoziție și alte […] Articolul Republica Moldova are surse alternative de finanțare după ratatea tranșei de 170 milioane dolari de la FMI, afirmă Marcel Spatari apare prima dată în SafeNews.
