Prețul petrolului coboară, pe fondul creșterii stocurilor din SUA, dar tensiunile din Rusia mențin piața sub presiune

13:20

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a informat că un lot de 2.000 kg de amidon de cartofi a fost nimicit prin incinerare, după ce inspectorii au constatat prezența unui organism modificat genetic – promotor CaMV 35S. Lotul urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova. Depistarea a avut loc în cadrul Programului național de […] Articolul VIDEO | Două mii de kilograme de amidon de cartofi, nimicite de NSA înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în SafeNews.