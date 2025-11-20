Cipru ar putea începe să furnizeze gaz europenilor deja în 2027

07:30

Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluşi de pe Facebook, Instagram şi Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legi care va interzice accesul adolescenţilor la reţelele de socializare. Meta a anunţat că îi va notifica pe utilizatorii pe care îi estimează a avea între 13 şi 15 ani că […] Articolul Facebook și Instagram interzic minorilor sub 16 ani din Australia: Măsură decisă înainte de noua legislație apare prima dată în SafeNews.