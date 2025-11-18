Adolescentă ucisă într-un atac rus cu rachete în estul Ucrainei

14:20

În Republica Moldova s-a încheiat campania vitivinicolă 2025 sau — cum îi spun vinificatorii locali — s-a sfârșit “sezonul”. Viile intră ușor în repausul de iarnă, în crame se încheie fermentările, iar experții fac primele estimări. Pe un ton rezervat optimist, se pare că a fost un an bun pentru vinuri.