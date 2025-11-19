Cristina Gherasimov: Există semnale pozitive privind apropierea regiunii transnistrene de UE, dar reintegrarea depinde de retragerea armatei ruse

07:50

În majoritatea țărilor Uniunii Europene, azilul se acordă pe o perioadă nedeterminată, practic pe viață, însă apar peste tot, de la o vreme, planuri de prelungire a perioadei de la care se acordă, de obicei, permisiunea de ședere pe termen nelimitat — de la cinci ani, cum e în multe țări, la zece ani, cum se face acum în Danemarca.