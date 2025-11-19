Ce a spus Khabib despre o eventuală luptă la Casa Albă
Noi.md, 19 noiembrie 2025 22:30
Fostul campion UFC la categoria ușoară, Khabib Nurmagomedov, s-a pronunțat cu privire la planurile lui Islam Makhachev de a participa la turneul UFC de la Casa Albă din SUA, în vara anului 2026.Răspunsul său a fost surprinzător de direct:„Dacă Islam va fi acolo, va fi un eveniment important pentru noi. Dar dacă mă întrebați pe mine personal, nu aș vrea să lupte acolo. De ce? Pur și simplu
Acum 30 minute
23:00
CONCACAF și-a stabilit azi-noapte ultimele calificate la Campionatul Mondial din 2026. Insulele Curacao au reușit să obțină, în premieră, viza pe pașaportul pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada, grație nulului din Jamaica.Și Haiti va merge în America, după succesul cu Nicaragua (2-0), meci jucat pe teren propriu în Curacao! Panama e a treia calificată, în timp ce Jamaica și Surinam vo
23:00
Brazilia s-a supărat pe Friedrich Merz, care a vorbit cu dispreț despre orașul Belém, unde se desfășoară conferința climatică.În Brazilia a izbucnit un scandal diplomatic după declarația cancelarului german Friedrich Merz despre orașul Belém, relatează Bild.{{835955}}La un congres de afaceri din Germania, Merz a declarat că niciunul dintre jurnaliștii care îl însoțeau „nu a ridicat mîna” c
23:00
China a avertizat că, dacă prim-ministrul japonez Sanae Takaichi refuză să își retragă declarațiile provocatoare privind Taiwanul și va continua să facă noi greșeli, Beijingul nu va avea altă opțiune decît să adopte contramăsuri severe.Toate consecințele vor fi asumate de partea japoneză, a declarat miercuri Mao Ning, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.co
Acum o oră
22:30
Acum 2 ore
22:00
Zeci de curți de blocuri din sectoarele capitalei, sînt în prezent în proces de reabilitare. Se lucrează și la amenajarea acceselor spre scările blocurilor și în ogrăzi, dar și la amenajarea noilor locuri de parcare, pentru confortul chișinăuienilor.Este vorba despre adresele: N. Titulescu, 2, 4; Dacia, 17; Independenței, 36-38; Cetatea Albă 3-5; Cuza Vodă, 35, 35/2, 37 și 39/2; N. Grădescu, 6
22:00
Primii fulgi ai sezonului au pus în mișcare drumarii, polițiștii și zeci de vulcanizări din Chișinău, dar i-au prins pe mulți șoferi nepregătiți. Pneurile de vară, cozile interminabile la centrele de montare și amenzile aplicate pe carosabilul deja alunecos au devenit tabloul clasic al primei zăpezi.„Nu prea am avut timp, nu m-am gîndit…”, „Am stat o oră jumate la rînd”, „Nu văd mare necesitat
22:00
Premierul chinez afirmă că OCS poate juca un rol mai important în promovarea unei bune guvernări globale # Noi.md
Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) este competentă și capabilă să abordeze implementarea comună a Inițiativei de Guvernanță Globală ca o oportunitate de a juca un rol mai important în a aduce lumea sub o bună guvernare, a declarat premierul chinez, Li Qiang.Li a făcut aceste declarații la a 24-a reuniune a Consiliului șefilor de guverne din statele membre ale OCS, scrie romanian.cgt
22:00
Începînd cu ziua de mîine, 20 noiembrie 2025, orarul de circulație al autobuzului nr. 11, care leagă strada Ismail din Chișinău de orașul Durlești, va fi ajustat pentru zilele lucrătoare, informază Noi.md.Schimbările vizează suplinirea curselor în intervalul cu cel mai mare flux de pasageri – între orele 06:00 și 07:00 dimineața.Măsura vine în sprijinul călătorilor care se deplasează spre
21:30
Un politician italian a căzut pe scări și a spart cu capul un vitraliu de 40 de mii de euro. Bărbatul, care este consilier regional în Sardinia, a fost filmat în timp ce cobora scările. {{848708}}La un moment dat, s-a împiedicat și s-a dus cîțiva metri cu capul înainte, direct într-un vitraliu. Acesta nu a fost grav rănit, potrivit presei italiene, transmite Digi24.Incidentul a avut lo
21:30
Israelul a folosit "pe scară largă" bombe cu fragmentaţie în bombardamentele din Liban. Acest lucru a fost raportat miercuri în exclusivitate de ziarul britanic The Guardian, care a publicat imagini cu presupuşi explozivi pe care diverşi experţi consultaţi le-au identificat ca fiind rachete cu focoase cu dispersie, informează EFE.În cele trei imagini prezentate în material se văd ceea ce c
21:30
Autoritățile de la Tiraspol au prelungit pînă pe 1 februarie 2026 perioada de acces pentru fermierii din raionul Dubăsari la terenurile agricole de pe traseul Rîbnița-Tiraspol, permisiune condiționată de plata unor taxe.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Biroul Politici de Reintegrare precizează că prelungirea termenului, care a fost efectuată periodic în ultimii ani, reprezintă o t
Acum 4 ore
21:00
În Germania, au fost interpretate, pentru prima dată în 320 de ani, două lucrări necunoscute pentru orgă ale lui Johann Sebastian Bach.Ministrul Culturii din Germania, Wolfram Weimer, a caracterizat prezentarea ca fiind „un moment important pentru lumea muzicii”.Ambele piese – Chacona în re minor BWV 1178 și Chacona în sol minor BWV 1179 – au fost descoperite de cercetătorul Bach Peter Volln
21:00
Ion Creangă, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, rămîne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul penal în care e judecat pentru trădare de patrie.După cum informează Noi.md cu referire la TVR Moldova, decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Acest dosar a ajuns la etapa audierii inculpatului, după care vor încep
21:00
Astăzi, 19 noiembrie, în Grădina Publică Catedrala Mitropolitană, unul dintre cele mai frecventate și emblematice spații verzi ale capitalei, au fost sădiți tei și arbori de liquidambar, într-o acțiune desfășurată transmite Noi.md.Potrivit Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, plantările fac parte din Campania municipală de toamnă dedicată ecologizării și diversificării peisajului dendr
20:30
Luptătorul în vîrstă de 29 de ani, Arman Tsarukyan, se pregătește pentru lupta împotriva neozeelandezului Dan Hooker, care va avea loc pe 22 noiembrie în Qatar.Pentru Arman, acesta este primul meci în UFC după un an și jumătate, dar el subliniază că în tot acest timp nu și-a pierdut forma, a participat la cantonamente de antrenament și este gata să demonstreze un nou nivel.Citate ale lui T
20:30
Șeful regiunii nerecunoscute RMN, Vadim Krasnoselski, la întîlnirea cu ambasadorul Țărilor de Jos în Moldova, Fred Deen, a explicat de ce Transnistria nu a acceptat ajutorul financiar al UE, propus în februarie anul trecut, în timpul fazei acute a crizei energetice, în condiții specifice.Potrivit acestuia, primirea ajutorului financiar în valoare de 60 de milioane de euro din partea UE presupu
20:00
Partea japoneză s-a angajat anterior să-și îndeplinească responsabilitățile de reglementare privind produsele acvatice exportate în China și să garanteze siguranța și calitatea produselor, aceasta fiind o condiție prealabilă pentru exportul produselor acvatice japoneze în China.Cu toate acestea, pînă în prezent, partea japoneză nu a reușit să furnizeze materialele tehnice promise, a declarat m
20:00
Taxa pe combustibilul de aviație: Care țară va fi prima din lume care va introduce această măsură # Noi.md
Singapore va deveni prima țară din lume care va introduce o „taxă verde” pentru toți pasagerii care pleacă din țară către o altă destinație.Noua taxă se va aplica călătorilor din clasa economy și premium și va intra în vigoare în 2026.Autoritatea pentru Aviație Civilă din Singapore a confirmat introducerea taxei pe combustibilul de aviație pentru toți pasagerii care pleacă din țară către o a
20:00
La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți a fost vernisată noua expoziție arheologică, un eveniment de marcă pentru patrimoniul cultural al municipiului și al întregii regiuni de nord. Expoziția reunește o colecție impresionantă de artefacte descoperite pe parcursul mai multor decenii, mărturii autentice ale comunităților care au populat aceste locuri de-a lungul mileniilor.Potrivit Agenţie
19:30
Joi, 20 noiembrie, mai mulți consumatori din mun. Chișinău nu vor avea apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 20 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de la următoarele adrese:-str. Sarmizegetusa, 18/2 ; Vorniceni,5 ; Trandafirilor, 29/4; Calea Basarabiei, 5; Salcîmilor,5, 22/10; Valea Crucii, 20, 22/2.Tot joi, în intervalul 09:00 – 19:00, joi, fără apă vor fi
19:30
Boxerul ucrainean de 38 de ani, Alexandr Usik, a renunțat oficial la centura WBO, refuzînd să-și apere titlul împotriva campionului interimar Fabio Wardley.Pe rețelele de socializare, Usik a mulțumit organizației: „Bună dimineața tuturor. Mulțumesc Organizației Mondiale de Box pentru că ai fost alături de mine”.Astfel, Usik a pierdut statutul de campion mondial absolut, iar Wardley a fost
19:30
Copiii se confruntă tot mai des cu riscuri în mediul online. Minorii pot deveni victime ale hărțuirii, furtului de date personale sau pot fi expuși unor materiale ofensatoare și dăunătoare. Aceste pericole cresc odată cu timpul petrecut în spațiul virtual. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul unei conferințe internaționale dedicate protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și
19:30
Fotbalul se confruntă cu o nouă provocare: clima.Campionatul mondial de vară din 2026 din SUA, Canada și Mexic ar putea avea loc în condiții de căldură extremă: în Houston, temperatura depășește 32 °C timp de peste 50 de zile consecutive.FIFA analizează modificarea regulamentului: mutarea meciurilor de zi pe seară, pauze suplimentare pentru hidratare la fiecare 15 minute și prelungirea pau
Acum 6 ore
19:00
Secția nr. 1 de infecții aerogene din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Reparația acestei secții a costat peste 3,7 milioane de lei, dintre care 1,9 milioane provin din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici d
19:00
Ministerul Economiei a venit cu o reacție oficială în urma informațiilor apărute în spațiul public privind vînzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești către România. Instituția confirmă că există discuții în desfășurare, însă subliniază că nu poate comenta o tranzacție care nu este încă finalizată.Potrivit Ministerului, operatorul portului — Danube Logistics — este o entitate privată, d
19:00
Hotărîrea Chinei de a dezvolta o cooperare reciproc avantajoasă cu Rusia a fost întotdeauna consecventă, a declarat premierul Li Qiang în cadrul discuțiilor la Kremlin, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, scrie romanian.cgtn.comLi a transmis salutul cordial și urări de bine din partea președintelui Xi Jinping, arătînd că, sub îndrumarea strategică a celor doi lideri de stat, parte
19:00
Pretura sectorului Buiucani din capitală, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și Asociația Medicală Teritorială Buiucani, va organiza vineri, 21 noiembrie, între orele 09:00 – 16:00, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Acțiunea va avea loc în incinta Centrului Medicilor de Familie Nr. 4, str. Ion Creangă, 24, notează Noi.md.{{832957}}Doritorii de a dona sînge
18:30
Pentru prima dată în Republica Moldova, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa miercuri, 26 noiembrie, la o evaluare oficială a competențelor digitale, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, testarea se va desfășura simultan în 74 de instituții de învățămînt desemnate ca Centre de Testare, selectate de autoritățile locale din educație. D
18:30
Rusul Islam Makhachev a revenit în fruntea clasamentului celor mai buni luptători UFC, indiferent de categoria de greutate (Pound-for-Pound).Victoria sa categorică împotriva australianului Jack Della Maddalena l-a readus pe primul loc, devansînd campionul la categoria ușoară Ilia Topuria.Top-10 Pound-for-Pound UFC1 Islam Makhachev (Rusia)2. Ilia Topuria (Spania/Georgia)3. Merab
18:00
Expertul economic Veaceslav Ioniță, susține că este pentru prima oară în istoria Republicii Moldova cînd FMI a stopat finanțarea într-un program în derulare, referindu-se la tranșa de 170 de milioane de dolari, ratată de țara noastră.„Două tranșe nu au fost date, Guvernul nostru a știut, a ascuns acest lucru și doar acum, printr-o scurgere de informație, societatea a aflat că R. Moldova are o
18:00
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei l-a acuzat pe președinte că pregătește ieșirea din UE # Noi.md
Președintele polonez Karol Nawrocki pregătește terenul psihologic și politic pentru ieșirea republicii din Uniunea Europeană, a declarat ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, în cadrul unei intervenții în Seim. Cuvintele sale sînt transmise de Rzeczpospolita.„Aveți dreptul la o opinie personală. Desigur, Uniunea Europeană, la fel ca și omul, nu este perfectă. Ea poate fi criticată, d
18:00
Audit la Energocom: pierderi masive și stocuri de peste jumătate de miliard fără garanția recuperării costurilor # Noi.md
Societatea pe Acțiuni „Energocom” a încheiat anul 2023 cu pierderi de 315,5 milioane de lei, după ce a vîndut gaze naturale la prețuri mai mici decît costurile reale de achiziție.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, iInformațiile se regăsesc în raportul Curții de Conturi pentru perioada 2021–2023, analizat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice.Astfel,
18:00
Ministerul Culturii anunță lansarea depunerii dosarelor pentru Premiile în domeniul culturii – ediția 2025, notează Noi.md.Premiile se acordă anual pentru produse de creație și inovații artistice cu impact semnificativ asupra artelor profesioniste și patrimoniului cultural, conform celor 18 categorii, inclusiv cele trei noi:{{848655}}-Patrimoniu arheologic – Premiul Ion Casian Suruceanu
18:00
Un automobil a fost distrus parțial de flăcări astăzi, 19 noiembrie, pe un drum național din Orhei. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat la ora 15:58, iar focul a fost stins în urma intervenției angajaților IGSU. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, transmite realitatea.Toate circum
17:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) și să facă publice rezultatele acestuia.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, solicitarea vizează în mod special perioada 2022-2023, cînd în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență timp de aproape doi ani, iar membrii CSE au adopt
17:30
Doi fizicieni ai Universității de Stat din Moldova (USM), profesorii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica, au fost incluși, și în acest an, în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume, realizat de Universitatea Stanford (SUA), informează Noi.md.Potrivit unui anunț al USM, clasamentul este elaborat anual pe baza analizei bazei de date Elsevier și evaluează i
17:30
Pe 22 noiembrie, în Qatar va avea loc turneul UFC Fight Night, unde în cardul principal va fi prezent luptătorul nostru moldovean din categoria grea, Serghei Spivak.El s-a consolidat deja în top 15 al clasamentului UFC și rămîne unul dintre cei mai vizibili luptători din divizie. Pentru Moldova, acesta este un motiv de mîndrie specială, deoarece fiecare ieșire a lui Spivak în octogon înseamnă
17:30
Marele jucător s-a întors și din nou în rolul de salvator: un gol victorios împotriva echipei din Los Angeles și o serie de două meciuri cu rezultate bune.Alexander Ovechkin le-a reamintit în sfîrșit fanilor din Washington ce înseamnă lovitura sa caracteristică. În meciul împotriva echipei Los Angeles, căpitanul echipei Capitals a marcat în al doilea meci consecutiv și a adus echipei victoria
17:30
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus.Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Republicii Lituania, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începînd cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00.Re
17:30
Ministerul răspunde sindicatelor: salariile din educație urmează să ajungă la media națională # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a declarat că, împreună cu Guvernul, își va îndeplini angajamentul ca, în următorii patru ani, salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie.După, cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, declarația a fost făcută ca răspuns la solicitarea Federației Sindicale a Educației și Științei de a „asigura echitate salarială” pentru
Acum 8 ore
17:00
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. {{839719}}Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvînt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, transmite Unimedia. În prezent, influencerul se află la Penitenciarul nr. 13.Amintim că acesta și-ar fi înșela
17:00
România și Moldova, front comun pentru aderarea la UE: negocierile trebuie lansate pînă la finalul anului # Noi.md
Comisiile de politică externă ale Senatului României și Parlamentului Republicii Moldova au adoptat prin consens la București Declarația comună pentru susținerea adoptării deciziei de către UE pentru începerea efectivă a negocierilor de aderare pînă la finalul acestui an, transmite Noi.md.Acest lucru a fost anunțat de senatorul român Titus Corlățean, pe rețelele de socializare.„Am semnat i
17:00
Energocom vine cu precizări. Ce trebuie să facă cetățenii dacă sînt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor # Noi.md
Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități.Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sînt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor, transmite moldpres.„Înțelegem că situațiile legate de facturarea consumului de
17:00
Chișinăul intenționează să extindă cooperarea cu orașele din Israel.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii pe care primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a avut-o cu ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, Yoram Elron.Ion Ceban a menționat că Chișinăul are deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, al
16:30
Acordul-cadru privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi convenit în curînd. Acesta va fi prezentat Ucrainei și Uniunii Europene ca o decizie adoptată.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd Politico.Potrivit publicației, care citează un reprezentant de rang înalt al Casei Albe, echipa președintelui american Donald Trump a purtat negocieri cu Moscova fără part
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a blocat și distrus un lot de amidon modificat genetic, prevenind comercializarea acestuia în Republica Moldova, informează Noi.md.Autoritatea informează că, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au identificat, într-un lot de 2.000 kg d
16:30
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters.Conform site-ului său, Teboil deține 430 de benzinării în Finlanda, în jur de o cincime din ce
16:30
Tim Tszyu va urca din nou în ring: pe 17 decembrie, la Sydney, se va întîlni cu americanul neînvins Anthony VelasquezRevenirea în AustraliaFostul campion mondial la categoria semimijlocie, Tim Tszyu, în vîrstă de 31 de ani, va lupta împotriva americanului Anthony Velasquez (18 0 1, 15 KO), în vîrstă de 29 de ani, la Sydney. Pentru Tszyu, aceasta este deja a doua revenire în țara natală în
16:00
A trecut Prutul înot și a ajuns direct în izolator: „oaspetele nepoftit” a fost reținut de poliția de frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa pe jos dinspre linia frontierei spre interiorul țării. Intervenția promptă a
15:30
Varvara Buzilă, etnografă și muzeografă, este astăzi omagiată. Ea împlinește 70 de ani, notează Noi.md.Cu un mesaj de felicitare pentru Varvara Buzilă a venit și ministerul Culturii."Varvara Buzilă rămîne una dintre prezențele constante în cercetarea și promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova.{{848103}}Prin activitatea sa de documentare, protejare și valorificare a patr
