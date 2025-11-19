Islam Makhachev: revenirea liderului
19 noiembrie 2025
Rusul Islam Makhachev a revenit în fruntea clasamentului celor mai buni luptători UFC, indiferent de categoria de greutate (Pound-for-Pound).Victoria sa categorică împotriva australianului Jack Della Maddalena l-a readus pe primul loc, devansînd campionul la categoria ușoară Ilia Topuria.Top-10 Pound-for-Pound UFC1 Islam Makhachev (Rusia)2. Ilia Topuria (Spania/Georgia)3. Merab
Pentru prima dată în Republica Moldova, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa miercuri, 26 noiembrie, la o evaluare oficială a competențelor digitale, informează Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, testarea se va desfășura simultan în 74 de instituții de învățămînt desemnate ca Centre de Testare, selectate de autoritățile locale din educație. D
Expertul economic Veaceslav Ioniță, susține că este pentru prima oară în istoria Republicii Moldova cînd FMI a stopat finanțarea într-un program în derulare, referindu-se la tranșa de 170 de milioane de dolari, ratată de țara noastră.„Două tranșe nu au fost date, Guvernul nostru a știut, a ascuns acest lucru și doar acum, printr-o scurgere de informație, societatea a aflat că R. Moldova are o
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei l-a acuzat pe președinte că pregătește ieșirea din UE # Noi.md
Președintele polonez Karol Nawrocki pregătește terenul psihologic și politic pentru ieșirea republicii din Uniunea Europeană, a declarat ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, în cadrul unei intervenții în Seim. Cuvintele sale sînt transmise de Rzeczpospolita.„Aveți dreptul la o opinie personală. Desigur, Uniunea Europeană, la fel ca și omul, nu este perfectă. Ea poate fi criticată, d
Audit la Energocom: pierderi masive și stocuri de peste jumătate de miliard fără garanția recuperării costurilor # Noi.md
Societatea pe Acțiuni „Energocom” a încheiat anul 2023 cu pierderi de 315,5 milioane de lei, după ce a vîndut gaze naturale la prețuri mai mici decît costurile reale de achiziție.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, iInformațiile se regăsesc în raportul Curții de Conturi pentru perioada 2021–2023, analizat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice.Astfel,
Ministerul Culturii anunță lansarea depunerii dosarelor pentru Premiile în domeniul culturii – ediția 2025, notează Noi.md.Premiile se acordă anual pentru produse de creație și inovații artistice cu impact semnificativ asupra artelor profesioniste și patrimoniului cultural, conform celor 18 categorii, inclusiv cele trei noi:{{848655}}-Patrimoniu arheologic – Premiul Ion Casian Suruceanu
Un automobil a fost distrus parțial de flăcări astăzi, 19 noiembrie, pe un drum național din Orhei. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat la ora 15:58, iar focul a fost stins în urma intervenției angajaților IGSU. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, transmite realitatea.Toate circum
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) și să facă publice rezultatele acestuia.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, solicitarea vizează în mod special perioada 2022-2023, cînd în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență timp de aproape doi ani, iar membrii CSE au adopt
Doi fizicieni ai Universității de Stat din Moldova (USM), profesorii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica, au fost incluși, și în acest an, în prestigiosul clasament mondial „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume, realizat de Universitatea Stanford (SUA), informează Noi.md.Potrivit unui anunț al USM, clasamentul este elaborat anual pe baza analizei bazei de date Elsevier și evaluează i
Pe 22 noiembrie, în Qatar va avea loc turneul UFC Fight Night, unde în cardul principal va fi prezent luptătorul nostru moldovean din categoria grea, Serghei Spivak.El s-a consolidat deja în top 15 al clasamentului UFC și rămîne unul dintre cei mai vizibili luptători din divizie. Pentru Moldova, acesta este un motiv de mîndrie specială, deoarece fiecare ieșire a lui Spivak în octogon înseamnă
Marele jucător s-a întors și din nou în rolul de salvator: un gol victorios împotriva echipei din Los Angeles și o serie de două meciuri cu rezultate bune.Alexander Ovechkin le-a reamintit în sfîrșit fanilor din Washington ce înseamnă lovitura sa caracteristică. În meciul împotriva echipei Los Angeles, căpitanul echipei Capitals a marcat în al doilea meci consecutiv și a adus echipei victoria
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional referitor la reluarea traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Lituania și Republica Belarus.Potrivit deciziei adoptate de Guvernul Republicii Lituania, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai vor fi redeschise începînd cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00.Re
Ministerul răspunde sindicatelor: salariile din educație urmează să ajungă la media națională # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării a declarat că, împreună cu Guvernul, își va îndeplini angajamentul ca, în următorii patru ani, salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie.După, cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, declarația a fost făcută ca răspuns la solicitarea Federației Sindicale a Educației și Științei de a „asigura echitate salarială” pentru
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. {{839719}}Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvînt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, transmite Unimedia. În prezent, influencerul se află la Penitenciarul nr. 13.Amintim că acesta și-ar fi înșela
România și Moldova, front comun pentru aderarea la UE: negocierile trebuie lansate pînă la finalul anului # Noi.md
Comisiile de politică externă ale Senatului României și Parlamentului Republicii Moldova au adoptat prin consens la București Declarația comună pentru susținerea adoptării deciziei de către UE pentru începerea efectivă a negocierilor de aderare pînă la finalul acestui an, transmite Noi.md.Acest lucru a fost anunțat de senatorul român Titus Corlățean, pe rețelele de socializare.„Am semnat i
Energocom vine cu precizări. Ce trebuie să facă cetățenii dacă sînt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor # Noi.md
Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități.Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sînt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor, transmite moldpres.„Înțelegem că situațiile legate de facturarea consumului de
Chișinăul intenționează să extindă cooperarea cu orașele din Israel.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii pe care primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a avut-o cu ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, Yoram Elron.Ion Ceban a menționat că Chișinăul are deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, al
Acordul-cadru privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi convenit în curînd. Acesta va fi prezentat Ucrainei și Uniunii Europene ca o decizie adoptată.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd Politico.Potrivit publicației, care citează un reprezentant de rang înalt al Casei Albe, echipa președintelui american Donald Trump a purtat negocieri cu Moscova fără part
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a blocat și distrus un lot de amidon modificat genetic, prevenind comercializarea acestuia în Republica Moldova, informează Noi.md.Autoritatea informează că, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au identificat, într-un lot de 2.000 kg d
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters.Conform site-ului său, Teboil deține 430 de benzinării în Finlanda, în jur de o cincime din ce
Tim Tszyu va urca din nou în ring: pe 17 decembrie, la Sydney, se va întîlni cu americanul neînvins Anthony VelasquezRevenirea în AustraliaFostul campion mondial la categoria semimijlocie, Tim Tszyu, în vîrstă de 31 de ani, va lupta împotriva americanului Anthony Velasquez (18 0 1, 15 KO), în vîrstă de 29 de ani, la Sydney. Pentru Tszyu, aceasta este deja a doua revenire în țara natală în
A trecut Prutul înot și a ajuns direct în izolator: „oaspetele nepoftit” a fost reținut de poliția de frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa pe jos dinspre linia frontierei spre interiorul țării. Intervenția promptă a
Varvara Buzilă, etnografă și muzeografă, este astăzi omagiată. Ea împlinește 70 de ani, notează Noi.md.Cu un mesaj de felicitare pentru Varvara Buzilă a venit și ministerul Culturii."Varvara Buzilă rămîne una dintre prezențele constante în cercetarea și promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova.{{848103}}Prin activitatea sa de documentare, protejare și valorificare a patr
Părinții Andreei Cuciuc nu au încredere în concluziile experților din Republica Moldova: „Mai avem probe” # Noi.md
Mama Andreei Cuciuc spune că nu are încredere în concluziile experților din Republica Moldova și nu renunță la ideea e exhumare, pentru a realiza investigații peste hotarele țării.Mai mult, Diana Cuciuc afirmă că va duce la expertiză rochia purtată de fiica sa în ziua tragediei, pentru a stabili ce urme sînt pe aceasta, transmite Unimedia.{{848943}}„Sînt vizibile chiar cu ochiul liber”, a
SA „Energocom” ar putea înainta în scurt timp Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o solicitare de reducere a tarifelor la gazele naturale.După cum transmite Noi.md cu referire la Deschide, măsura ar putea avea efecte în lanț asupra pieței energetice, generînd și o scădere graduală a tarifelor la energia termică și electrică produsă de CET-uri.Potrivit membrului Consiliului
Jake Paul îl va trimite pe Joshua la podea – previziune cu umorul caracteristic al „Regelui țiganilor”.Regele țiganilor este din nou în acțiune... dar deocamdată în rolul unui oracolFostul campion mondial britanic la categoria supergrea Tyson Fury a decis să distreze publicul și a dat un pronostic pentru potențialul meci dintre Anthony Joshua și bloggerul-boxer Jake Paul.Fury nu s-a gî
Sindicatele solicită creșterea salariilor în sectorul bugetar, avertizînd că nivelul actual al remunerațiilor nu mai asigură un trai decent pentru zeci de mii de angajați ai statului.În demersurile transmise Guvernului și Ministerului Finanțelor, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) atrage atenția asupra erodării puterii de cumpărare, pierderii atractivității locurilor de m
Ninge ca în povești și deja s-a depus un strat consistent de omăt în unele zone din România. Drumarii intervin de la primele ore pe șoselele din zonele montante și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. Zonele din România unde a nins ca în povești Iarna și-a intrat în drepturi în mai multe regiuni din România. Pînă la data d
Contoare inteligente, stație nouă pe Nistru și apeduct magistral: Apă-Canal accelerează restructurarea # Noi.md
S.A. „Apă-Canal Chișinău” parcurge un amplu proces de restructurare, iar primele rezultate confirmă direcția pozitivă. Viceprimarul municipiului, Irina Gutnic, a prezentat raportul pentru anii 2022–2025, subliniind că întreprinderea a reușit să stabilizeze situația financiară, în paralel cu implementarea unor proiecte majore de modernizare, informează Noi.md.Un pas important a fost digitalizar
Scandalul de corupție din Ucraina: Rada Supremă a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției # Noi.md
Rada Supremă din Ucraina a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției. Svetlana Grinciuk a deținut portofoliul în domeniul energetic, iar Gherman Galușcenko era responsabil de sectorul Justiției.Vladimir Zelenski a cerut demisia celor doi funcționari, urmare a unui scandal de corupție, transmite Unian. Dosarul vizează delapidări din fonduri, la nivel înalt, scrie realitatea.md{{84
Fostul campion UFC la categoria mijlocie Robert Whittaker consideră că Islam Makhachev este capabil să cîștige chiar și a treia centură.Potrivit lui, lupta împotriva lui Khamzat Chimaev la categoria mijlocie ar fi un eveniment de amploare mondială:„ Makhachev împotriva lui Chimaev — ar fi o luptă pur și simplu uriașă. Cred că Islam ar avea dimensiunile necesare. Acești bărbați sînt din alt
Judecătoria Buiucani a prelungit cu 30 de zile, pe 19 noiembrie, arestul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în furtul miliardului de dolari din sistemul bancar. Încă trei mandate pe numele lui, din alte trei dosare – aflate la etapa urmării penale, expiră pe 24 noiembrie.Plahotniuc nu s-a prezentat nici la această ședință de judecată, spunînd, ca de fiecare dată, că nu a
În luna octombrie 2025, în Moldova, prețurile producătorilor din industrie au scăzut cu 0,5% față de septembrie anul curent.În același timp, acestea au crescut cu 6,2% de la începutul acestui an și cu 6,4% față de luna octombrie a anului trecut.Despre acest lucru a comunicat Biroul Național de Statistică, care a menționat că, în special, în industria extractivă, în luna octombrie 2025, pre
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, printr-un decret prezidențial, instituirea zilei de doliu național, joi, 20 noiembrie, în memoria lui Ilie Ilașcu, transmite Noi.md.Ceremonia de adio va avea loc simbolic și la Palatul Național din Chișinău, între orele 10:00 și 13:00, unde cei care l-au respectat își vor putea lua rămas-bun.Ziua de doliu național va fi marcată prin cob
Tatiana Căpățînă, legumicultor: " Avem în sere roșii pînă la sărbătorile de iarnă" # Noi.md
Mulți legumicultori își închid serele odată cu venirea frigului. Însă cine a învestit în sisteme de încălzire își permit menținerea producției aproape pînă la sărbătorile de iarnă.La Onițcani, în raionul Criuleni, tomatele încă se coc și se vînd ca pîinea caldă. Prețul bun și posibilitatea de a le culege direct din seră atrag cumpărători din toată țara.Tatiana Căpățînă cultivă mai multe so
Primarul de Orhei, Tatiana Cociu, nu are niciun statut judiciar în contextul în care aceasta se află în concediu de la mijlocul lui octombrie, precizează Procuratura Anticorupție.„În baza de date a Procuraturii Anticorupție nu a fost identificată vreo cauză penală în privința primarului de Orhei, Tatiana Cociu”, se precizează într-un răspuns oferit pentru tvrMoldova de către PA.Totodată, s
Teatrul Național Găgăuz „D. Tanasoglu” invită spectatorii la premiera piesei de teatru „Opt femei furioase” („Восемь разгневанных женщин”) – o producție care promite să nu lase indiferent niciun spectator. Intriga, dramaturgia subtil construită și personajele pline de viață vor captiva atenția pînă în ultima clipă.Premiera va avea loc pe 22 noiembrie, la ora 16:00, în limba găgăuză, iar pe 27
România a achiziționat Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit europarlamentarului Nicu Ștefănuță, care a anunțat tranzacția pe o pagină de socializare.Oficialul european a calificat investiția drept una strategică pentru regiune, subliniind importanța portului ca infrastructură critică ce conectează Republica Moldova la coridoarele comerciale europene și la Mar
Serviciul Vamal informează că un funcționar vamal din cadrul postului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a semnalat Centrului Național Anticorupție (CNA) o tentativă de mituire comisă de un cetățean străin.Ca urmare a denunțului, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant persoana bănuită în momentul transmiterii unor mijloace bă
Ambasadorul Federației Ruse va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău pentru a primi protestul ferm al autorităților moldovenești, în urma incidentului din noaptea de 19 noiembrie, cînd o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.„Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățen
Echipa de fotbal a Moldovei U 19 încheie calificările pentru Euro-2026 cu o victorie împotriva Bosniei # Noi.md
Al treilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal 2026 (U-19) a avut loc în Italia.Echipa Moldovei a intrat pe teren hotărîtă să obțină un rezultat bun și a deschis scorul deja în minutul 16: Vadim Bejenaru a încheiat atacul și a trimis mingea în plasă.După gol, echipa lui Ștefan Stoica și-a organizat bine apărarea și a încercat să surprindă bosniacii prin contraa
Germania riscă să-și epuizeze în totalitate rezervele de gaz din depozitele subterane deja la jumătatea lunii ianuarie, dacă lunile de iarnă se vor dovedi extrem de reci. Avertismentul a fost lansat de Asociația germană a operatorilor depozitelor subterane de gaz (INES).În prezent, nivelul de umplere al depozitelor subterane de gaz din Germania este de aproximativ 75%.{{848418}}INES a mode
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,37 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 21,16 lei/litru (+11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
"Nu corespund în totalitate exigențelor legale": ce a constatat comisia în raportul de audit cu privire la Energocom # Noi.md
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia pentru control al finanțelor publice.Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au fo
Republica Moldova continuă să fie unul dintre cei mai importanți furnizori de prune pentru piața europeană. În anul 2023, fermierii moldoveni au exportat 58 de mii de tone de prune în statele Uniunii Europene, ceea ce a plasat țara pe locul trei la nivel mondial și pe primul loc în Europa.După cum transmite Noi.md cu referire la DW, cererea constantă din Germania, Romînia și țările baltice a i
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, pe 18 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), notează Noi.md.CCRM a analizat și conformitatea asupra realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate, în a
Japonia luptă cu un incendiu de proporții: imagini cu un oraș în flăcări circulă pe internet # Noi.md
În orașul Oita de pe insula Kyushu (Japonia) a izbucnit un incendiu de proporții, în urma căruia au fost distruse peste 170 de clădiri.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul japonez de televiziune NHK.{{848849}}Incendiul a izbucnit pe 18 noiembrie, iar echipele de salvare nu au reușit încă să oprească răspîndirea focului în cartierele rezidențiale. Pompierii luptă cu flăcări
Soarele egiptean și primul meci: Cum a jucat Albot în prima rundă a turneului de la Soma Bay # Noi.md
Radu Albot l-a învins în prima rundă a turneului din seria „Challenger” de la Soma Bay, Egipt, pe ucraineanul Vladislav Orlov.Scorul a fost 6:3, 7:5. În optimile de finală, tenismenul moldovean, care ocupă locul 448 în clasamentul mondial, îl va întîlni pe Gil Husse din Marea Britanie, transmite Media Sport.Adversarul său este cap de serie numărul cinci și ocupă locul 334 în clasamentul
Primul jucător mondial, Carlos Alcaraz, nu va juca pentru echipa Spaniei în faza finală a Cupei Davis.Motivul este o accidentare la tendonul popliteu drept, suferită în finala turneului final împotriva lui Jannik Sinner. În ciuda pauzei medicale și a bandajului aplicat pe șold, Alcaraz a terminat meciul, dar a pierdut cu 6:7, 5:7.Cuvintele lui AlcarazPe 18 noiembrie, jucătorul de tenis
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal.Potrivit anchetatorilor, mita era oferită pentru a facilita trecerea frontierei de către mai mulți cetățeni străini și pentru a evita eventuale verificări sau impedimente la controlul vam
