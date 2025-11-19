Chișinăul va extinde colaborarea cu orașele din Israel
Noi.md, 19 noiembrie 2025 17:00
Chișinăul intenționează să extindă cooperarea cu orașele din Israel.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii pe care primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a avut-o cu ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, Yoram Elron.Ion Ceban a menționat că Chișinăul are deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, al
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
17:00
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online drept „Nanu Danu”, va mai sta o lună după gratii. {{839719}}Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvînt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, transmite Unimedia. În prezent, influencerul se află la Penitenciarul nr. 13.Amintim că acesta și-ar fi înșela
17:00
România și Moldova, front comun pentru aderarea la UE: negocierile trebuie lansate pînă la finalul anului # Noi.md
Comisiile de politică externă ale Senatului României și Parlamentului Republicii Moldova au adoptat prin consens la București Declarația comună pentru susținerea adoptării deciziei de către UE pentru începerea efectivă a negocierilor de aderare pînă la finalul acestui an, transmite Noi.md.Acest lucru a fost anunțat de senatorul român Titus Corlățean, pe rețelele de socializare.„Am semnat i
17:00
Energocom vine cu precizări. Ce trebuie să facă cetățenii dacă sînt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor # Noi.md
Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități.Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sînt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor, transmite moldpres.„Înțelegem că situațiile legate de facturarea consumului de
17:00
Chișinăul intenționează să extindă cooperarea cu orașele din Israel.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întrevederii pe care primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a avut-o cu ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova, Yoram Elron.Ion Ceban a menționat că Chișinăul are deja mai multe colaborări frumoase cu mai multe orașe din Israel, precum și cu comunitatea evreiască, al
Acum o oră
16:30
Acordul-cadru privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei ar putea fi convenit în curînd. Acesta va fi prezentat Ucrainei și Uniunii Europene ca o decizie adoptată.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd Politico.Potrivit publicației, care citează un reprezentant de rang înalt al Casei Albe, echipa președintelui american Donald Trump a purtat negocieri cu Moscova fără part
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a blocat și distrus un lot de amidon modificat genetic, prevenind comercializarea acestuia în Republica Moldova, informează Noi.md.Autoritatea informează că, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au identificat, într-un lot de 2.000 kg d
16:30
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters.Conform site-ului său, Teboil deține 430 de benzinării în Finlanda, în jur de o cincime din ce
16:30
Tim Tszyu va urca din nou în ring: pe 17 decembrie, la Sydney, se va întîlni cu americanul neînvins Anthony VelasquezRevenirea în AustraliaFostul campion mondial la categoria semimijlocie, Tim Tszyu, în vîrstă de 31 de ani, va lupta împotriva americanului Anthony Velasquez (18 0 1, 15 KO), în vîrstă de 29 de ani, la Sydney. Pentru Tszyu, aceasta este deja a doua revenire în țara natală în
Acum 2 ore
16:00
A trecut Prutul înot și a ajuns direct în izolator: „oaspetele nepoftit” a fost reținut de poliția de frontieră # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa pe jos dinspre linia frontierei spre interiorul țării. Intervenția promptă a
15:30
Varvara Buzilă, etnografă și muzeografă, este astăzi omagiată. Ea împlinește 70 de ani, notează Noi.md.Cu un mesaj de felicitare pentru Varvara Buzilă a venit și ministerul Culturii."Varvara Buzilă rămîne una dintre prezențele constante în cercetarea și promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova.{{848103}}Prin activitatea sa de documentare, protejare și valorificare a patr
15:30
Părinții Andreei Cuciuc nu au încredere în concluziile experților din Republica Moldova: „Mai avem probe” # Noi.md
Mama Andreei Cuciuc spune că nu are încredere în concluziile experților din Republica Moldova și nu renunță la ideea e exhumare, pentru a realiza investigații peste hotarele țării.Mai mult, Diana Cuciuc afirmă că va duce la expertiză rochia purtată de fiica sa în ziua tragediei, pentru a stabili ce urme sînt pe aceasta, transmite Unimedia.{{848943}}„Sînt vizibile chiar cu ochiul liber”, a
15:30
SA „Energocom” ar putea înainta în scurt timp Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o solicitare de reducere a tarifelor la gazele naturale.După cum transmite Noi.md cu referire la Deschide, măsura ar putea avea efecte în lanț asupra pieței energetice, generînd și o scădere graduală a tarifelor la energia termică și electrică produsă de CET-uri.Potrivit membrului Consiliului
15:30
Jake Paul îl va trimite pe Joshua la podea – previziune cu umorul caracteristic al „Regelui țiganilor”.Regele țiganilor este din nou în acțiune... dar deocamdată în rolul unui oracolFostul campion mondial britanic la categoria supergrea Tyson Fury a decis să distreze publicul și a dat un pronostic pentru potențialul meci dintre Anthony Joshua și bloggerul-boxer Jake Paul.Fury nu s-a gî
15:30
Sindicatele solicită creșterea salariilor în sectorul bugetar, avertizînd că nivelul actual al remunerațiilor nu mai asigură un trai decent pentru zeci de mii de angajați ai statului.În demersurile transmise Guvernului și Ministerului Finanțelor, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) atrage atenția asupra erodării puterii de cumpărare, pierderii atractivității locurilor de m
Acum 4 ore
15:00
Ninge ca în povești și deja s-a depus un strat consistent de omăt în unele zone din România. Drumarii intervin de la primele ore pe șoselele din zonele montante și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. Zonele din România unde a nins ca în povești Iarna și-a intrat în drepturi în mai multe regiuni din România. Pînă la data d
15:00
Contoare inteligente, stație nouă pe Nistru și apeduct magistral: Apă-Canal accelerează restructurarea # Noi.md
S.A. „Apă-Canal Chișinău” parcurge un amplu proces de restructurare, iar primele rezultate confirmă direcția pozitivă. Viceprimarul municipiului, Irina Gutnic, a prezentat raportul pentru anii 2022–2025, subliniind că întreprinderea a reușit să stabilizeze situația financiară, în paralel cu implementarea unor proiecte majore de modernizare, informează Noi.md.Un pas important a fost digitalizar
15:00
Scandalul de corupție din Ucraina: Rada Supremă a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției # Noi.md
Rada Supremă din Ucraina a aprobat demisiile miniștrilor Energiei și Justiției. Svetlana Grinciuk a deținut portofoliul în domeniul energetic, iar Gherman Galușcenko era responsabil de sectorul Justiției.Vladimir Zelenski a cerut demisia celor doi funcționari, urmare a unui scandal de corupție, transmite Unian. Dosarul vizează delapidări din fonduri, la nivel înalt, scrie realitatea.md{{84
14:30
Fostul campion UFC la categoria mijlocie Robert Whittaker consideră că Islam Makhachev este capabil să cîștige chiar și a treia centură.Potrivit lui, lupta împotriva lui Khamzat Chimaev la categoria mijlocie ar fi un eveniment de amploare mondială:„ Makhachev împotriva lui Chimaev — ar fi o luptă pur și simplu uriașă. Cred că Islam ar avea dimensiunile necesare. Acești bărbați sînt din alt
14:30
Judecătoria Buiucani a prelungit cu 30 de zile, pe 19 noiembrie, arestul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în furtul miliardului de dolari din sistemul bancar. Încă trei mandate pe numele lui, din alte trei dosare – aflate la etapa urmării penale, expiră pe 24 noiembrie.Plahotniuc nu s-a prezentat nici la această ședință de judecată, spunînd, ca de fiecare dată, că nu a
14:30
În luna octombrie 2025, în Moldova, prețurile producătorilor din industrie au scăzut cu 0,5% față de septembrie anul curent.În același timp, acestea au crescut cu 6,2% de la începutul acestui an și cu 6,4% față de luna octombrie a anului trecut.Despre acest lucru a comunicat Biroul Național de Statistică, care a menționat că, în special, în industria extractivă, în luna octombrie 2025, pre
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, printr-un decret prezidențial, instituirea zilei de doliu național, joi, 20 noiembrie, în memoria lui Ilie Ilașcu, transmite Noi.md.Ceremonia de adio va avea loc simbolic și la Palatul Național din Chișinău, între orele 10:00 și 13:00, unde cei care l-au respectat își vor putea lua rămas-bun.Ziua de doliu național va fi marcată prin cob
14:00
Tatiana Căpățînă, legumicultor: " Avem în sere roșii pînă la sărbătorile de iarnă" # Noi.md
Mulți legumicultori își închid serele odată cu venirea frigului. Însă cine a învestit în sisteme de încălzire își permit menținerea producției aproape pînă la sărbătorile de iarnă.La Onițcani, în raionul Criuleni, tomatele încă se coc și se vînd ca pîinea caldă. Prețul bun și posibilitatea de a le culege direct din seră atrag cumpărători din toată țara.Tatiana Căpățînă cultivă mai multe so
14:00
Primarul de Orhei, Tatiana Cociu, nu are niciun statut judiciar în contextul în care aceasta se află în concediu de la mijlocul lui octombrie, precizează Procuratura Anticorupție.„În baza de date a Procuraturii Anticorupție nu a fost identificată vreo cauză penală în privința primarului de Orhei, Tatiana Cociu”, se precizează într-un răspuns oferit pentru tvrMoldova de către PA.Totodată, s
14:00
Teatrul Național Găgăuz „D. Tanasoglu” invită spectatorii la premiera piesei de teatru „Opt femei furioase” („Восемь разгневанных женщин”) – o producție care promite să nu lase indiferent niciun spectator. Intriga, dramaturgia subtil construită și personajele pline de viață vor captiva atenția pînă în ultima clipă.Premiera va avea loc pe 22 noiembrie, la ora 16:00, în limba găgăuză, iar pe 27
14:00
România a achiziționat Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit europarlamentarului Nicu Ștefănuță, care a anunțat tranzacția pe o pagină de socializare.Oficialul european a calificat investiția drept una strategică pentru regiune, subliniind importanța portului ca infrastructură critică ce conectează Republica Moldova la coridoarele comerciale europene și la Mar
14:00
Serviciul Vamal informează că un funcționar vamal din cadrul postului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a semnalat Centrului Național Anticorupție (CNA) o tentativă de mituire comisă de un cetățean străin.Ca urmare a denunțului, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant persoana bănuită în momentul transmiterii unor mijloace bă
13:30
Ambasadorul Federației Ruse va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău pentru a primi protestul ferm al autorităților moldovenești, în urma incidentului din noaptea de 19 noiembrie, cînd o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.„Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățen
13:30
Echipa de fotbal a Moldovei U 19 încheie calificările pentru Euro-2026 cu o victorie împotriva Bosniei # Noi.md
Al treilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal 2026 (U-19) a avut loc în Italia.Echipa Moldovei a intrat pe teren hotărîtă să obțină un rezultat bun și a deschis scorul deja în minutul 16: Vadim Bejenaru a încheiat atacul și a trimis mingea în plasă.După gol, echipa lui Ștefan Stoica și-a organizat bine apărarea și a încercat să surprindă bosniacii prin contraa
13:30
Germania riscă să-și epuizeze în totalitate rezervele de gaz din depozitele subterane deja la jumătatea lunii ianuarie, dacă lunile de iarnă se vor dovedi extrem de reci. Avertismentul a fost lansat de Asociația germană a operatorilor depozitelor subterane de gaz (INES).În prezent, nivelul de umplere al depozitelor subterane de gaz din Germania este de aproximativ 75%.{{848418}}INES a mode
Acum 6 ore
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,37 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 21,16 lei/litru (+11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
13:00
"Nu corespund în totalitate exigențelor legale": ce a constatat comisia în raportul de audit cu privire la Energocom # Noi.md
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia pentru control al finanțelor publice.Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au fo
13:00
Republica Moldova continuă să fie unul dintre cei mai importanți furnizori de prune pentru piața europeană. În anul 2023, fermierii moldoveni au exportat 58 de mii de tone de prune în statele Uniunii Europene, ceea ce a plasat țara pe locul trei la nivel mondial și pe primul loc în Europa.După cum transmite Noi.md cu referire la DW, cererea constantă din Germania, Romînia și țările baltice a i
13:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, pe 18 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), notează Noi.md.CCRM a analizat și conformitatea asupra realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate, în a
12:30
Japonia luptă cu un incendiu de proporții: imagini cu un oraș în flăcări circulă pe internet # Noi.md
În orașul Oita de pe insula Kyushu (Japonia) a izbucnit un incendiu de proporții, în urma căruia au fost distruse peste 170 de clădiri.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul japonez de televiziune NHK.{{848849}}Incendiul a izbucnit pe 18 noiembrie, iar echipele de salvare nu au reușit încă să oprească răspîndirea focului în cartierele rezidențiale. Pompierii luptă cu flăcări
12:30
Soarele egiptean și primul meci: Cum a jucat Albot în prima rundă a turneului de la Soma Bay # Noi.md
Radu Albot l-a învins în prima rundă a turneului din seria „Challenger” de la Soma Bay, Egipt, pe ucraineanul Vladislav Orlov.Scorul a fost 6:3, 7:5. În optimile de finală, tenismenul moldovean, care ocupă locul 448 în clasamentul mondial, îl va întîlni pe Gil Husse din Marea Britanie, transmite Media Sport.Adversarul său este cap de serie numărul cinci și ocupă locul 334 în clasamentul
12:30
Primul jucător mondial, Carlos Alcaraz, nu va juca pentru echipa Spaniei în faza finală a Cupei Davis.Motivul este o accidentare la tendonul popliteu drept, suferită în finala turneului final împotriva lui Jannik Sinner. În ciuda pauzei medicale și a bandajului aplicat pe șold, Alcaraz a terminat meciul, dar a pierdut cu 6:7, 5:7.Cuvintele lui AlcarazPe 18 noiembrie, jucătorul de tenis
12:30
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal.Potrivit anchetatorilor, mita era oferită pentru a facilita trecerea frontierei de către mai mulți cetățeni străini și pentru a evita eventuale verificări sau impedimente la controlul vam
12:30
Persoanele de vîrsta a treia din localitatea Bălășești, raionul Sîngerei, vor avea, de acum înainte, mai multe ocazii să se implice activ în viața comunității.În localitate a fost deschis un nou centru comunitar. Spațiul modern le pune la dispoziție seniorilor activități de socializare, recreere, sport și educație, menite să le îmbunătățească viața de zi cu zi.{{845668}}Pînă acum, seniorii
12:00
În Sultanbeyli, unul dintre cartierele Istanbulului, a izbucnit un incendiu într-un hotel de 27 de etaje.La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, poliție și ambulanță. Turiștii locali și străini au fost evacuați din clădire.În timpul incidentului, patru persoane s-au intoxicat cu fum, iar victimele au fost spitalizate, informează Noi.md, cu referire la report.az.Autorități
12:00
Locuitorii din Voloave: "Sîntem împotriva unei platforme de transfer a deșeurilor la noi în sat" # Noi.md
Sătenii din Voloave, raionul Soroca, s-au adunat recent într-o ședință generală pentru a discuta planurile de construire a unei platforme de transfer a deșeurilor.Oamenii au spus clar că nu sînt de acord cu acest proiect și au cerut ca platforma să nu fie amplasată în localitatea lor.{{847001}}La discuție au participat primarul comunei Parcani, care conduce și localitatea Voloave, dar și r
12:00
Astăzi, 19 noiembrie, Judecătoria Chișinău urmează să decidă dacă Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv din 25 septembrie, va rămîne în detenție sau va fi eliberat.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, procurorul Alexandru Cernei a depus ieri, 18 noiembrie, o solicitare de prelungire a măsurii preventive cu încă 30 de zile, întrucît actualele mandate expiră pe 24 noiembr
12:00
Pe fondul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, Primăria Chișinău atenționează participanții la trafic să manifeste prudență sporită pentru a evita incidentele pe carosabil.Astfel, autoritățile recomandă șoferilor să își adapteze viteza la starea drumului, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele bruște, care pot deveni periculoase pe stratul umed sa
12:00
Din cauza crizei demografice prin care trece Republica Moldova, medicii de familie au la evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV.{{841862}}Potrivit invitaților, starea de sănătate a gravidelor pune presiune pe medicii de familie din regiuni, care acoperă o populație de cîtev
12:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, cînd spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă."Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și
11:30
Polonia a ridicat în aer avioane de vînătoare în primele ore ale dimineţii, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei poloneze.Forţele armate ale ţării au anunţat că măsura a fost luată pentru a proteja spaţiul aerian al statului membru NATO, relatează Reuters, citat de observatornews.ro.„Perechi de interceptare şi o aeronavă de avertizare
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în cadrul ședinței Plenului din data de 18 noiembrie 2025, a fost aprobat transferul temporar a trei judecători în cadrul Curții de Apel Centru.Decizia a fost luată în contextul necesității acoperirii unor funcții vacante, pînă la ocuparea acestora în mod definitiv, începînd cu data de 01 ianuarie 2026, notează Noi.md.{{848917}}Astfe
11:30
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Noi.md
În această dimineață, Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă.Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracț
Acum 8 ore
11:00
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești, provocată de nerespectarea regulilor de utilizare a aragazului # Noi.md
O deflagrație s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, în orașul Mărculești, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 06:25, fiind raportată o explozie într-o casă situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40.La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii Unității Florești, care au constatat că în urma exploziei au fost distruse bucătăria de vară și un
11:00
Ministerul Apărării confirmă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă neidentificată în noaptea de 19 noiembrie.Potrivit instituției, după schimbul de informații cu partenerii din Ucraina și Romînia, s-a stabilit că aparatul de zbor a pătruns pe teritoriul național între orele 03:22 și 03:35.Drona a intrat din direcția localității Lesnaia (Ucraina) și a traversat
11:00
Pe 14 noiembrie a avut loc prezentarea oficială a salonului auto LOTUS Moldova — evenimentul care a marcat intrarea pe piața moldovenească a legendarului brand britanic LOTUS Cars.LOTUS nu înseamnă doar mașini. Este o școală de inginerie care a adus lumii șapte titluri de campion în Formula 1 și a devenit un simbol al vitezei, inovației și spiritului sportiv pur. Reprezentantul oficial al mărc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.