Premierul chinez afirmă că OCS poate juca un rol mai important în promovarea unei bune guvernări globale

20:30

Luptătorul în vîrstă de 29 de ani, Arman Tsarukyan, se pregătește pentru lupta împotriva neozeelandezului Dan Hooker, care va avea loc pe 22 noiembrie în Qatar.Pentru Arman, acesta este primul meci în UFC după un an și jumătate, dar el subliniază că în tot acest timp nu și-a pierdut forma, a participat la cantonamente de antrenament și este gata să demonstreze un nou nivel.Citate ale lui T