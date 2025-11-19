Elevii alolingvi ar putea primi nota 10 din oficiu la proba de Limba română MEC, despre condiții noi în regulamentul examenelor

Agora.md, 19 noiembrie 2025 19:40

Elevii alolingvi ar putea primi nota 10 din oficiu la proba de Limba română MEC, despre condiții noi în regulamentul examenelor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum o oră
19:40
Elevii alolingvi ar putea primi nota 10 din oficiu la proba de Limba română MEC, despre condiții noi în regulamentul examenelor Agora.md
Acum 2 ore
18:20
Ultimul pilon al „Liniei independenței energetice” a fost instalat. Proiectul intră în faza finală a construcțiilor Agora.md
Acum 4 ore
18:10
Incendiu la Orhei: Un automobil a luat foc lângă localitatea Cișmea (VIDEO) Agora.md
17:40
„Tranzacția nu este finalizată”. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării comentează vânzarea Portului Giurgiulești Agora.md
17:30
Premieră în educația din Moldova: 3.200 de elevi își vor testa competențele digitale Agora.md
17:30
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus Agora.md
17:00
Ucraina: cel puțin 25 de persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma bombardamentului rusesc asupra Ternopil (VIDEO) Agora.md
17:00
PeScurt // Dosarul Plahotniuc. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus la 19 noiembrie începerea cercetării probelor materiale în cadrul cauzei penale în care Plahotniuc este inculpat, informează Procuratura Anticorupție. Agora.md
17:00
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! Agora.md
16:40
Ucraina: Anchetă de corupție în energie. Ministrul Justiției și ministra Energiei au fost demiși Agora.md
16:30
„Pădurea Prieteniei” – Ediția II-a: refacerea ecosistemelor locale și sporirea biodiversității Agora.md
16:30
Ucraina: cel puțin 25 de persoane, inclusiv 3 copii, au murit în urma bombardamentului rusesc asupra Ternopil (VIDEO) Agora.md
16:20
Ucraina: Anchetă de corupție în energie. Ministrul Justiției și ministra Energieiau fost demiși Agora.md
Acum 6 ore
15:50
Prima țara din care Lukoil se retrage oficial. Compania deține 20% din stațiile de alimentare cu carburanți Agora.md
15:00
Polonia închide ultimul consulat general al Rusiei, pe fondul intensificării presupuselor acte de sabotaj atribuite Moscovei Agora.md
14:40
Eurodeputat: „Recent, România a cumpărat Portul Giurgiulești” Agora.md
14:30
Lot de amidon de cartofi contaminat genetic, incinerat de ANSA. Urma să ajungă pe piața din R. Moldova Agora.md
14:20
Plahotniuc rămâne în arest. Măsura preventivă, prelungită Agora.md
14:20
Zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate” Agora.md
Acum 8 ore
14:00
Optimism politic? Carp susține că autoritățile nu vor permite fraudarea alegerilor în Găgăuzia Agora.md
13:40
Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro, pentru „practici comerciale neloiale” Agora.md
13:40
Energocom: Diferențele între consumul real și factura de gaze pot fi corectate. Ce trebuie să facă consumatorii Agora.md
12:50
PeScurt // CSM a aprobat transferul temporar a trei judecători la Curtea de Apel Centru. Decizia, luată pe 18 noiembrie curent, vine pentru a acoperi funcțiile vacante până la ocuparea lor definitivă de la 1 ianuarie 2026. Agora.md
12:50
Curtea de Conturi a depistat nereguli la Agenția Medicamentului: Întârzieri, plăți neconforme și lipsă de control intern Agora.md
12:40
Doi fizicieni din R. Moldova, incluși în topul mondial al celor mai influenți savanți Agora.md
Acum 12 ore
12:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău va fi convocat la MAE Agora.md
11:50
Fosta contabilă-șef adjunct a unei bănci din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei Agora.md
11:30
Gherasimov, despre aderarea la UE, împreună cu stânga Nistrului: „Avem semnale pozitive care ne dau speranța că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea” Agora.md
11:30
Prima livrare de gaze din SUA ajunge în Ucraina prin Lituania. Noul traseu permite transportul către rețeaua ucraineană Agora.md
11:30
Ar fi vrut să ajute un condamnat pentru violență în familie să amâne executarea pedepsei? Un avocat din Dondușeni, reținut Agora.md
11:10
„Taci, scroafo”: Donald Trump a jignit două jurnaliste care i-au adresat întrebări (VIDEO) Agora.md
11:00
IGPF: Aparat de zbor „neidentificat”, detectat lângă frontieră. UPDATE: Ministerul Apărării a confirmat survolarea spațiului aerian național Agora.md
10:50
IGPF: Aparat de zbor „neidentificat”, detectat lângă frontieră. UPDATE: Ministerul Apărării nu a confirmat survolarea spațiului aerian național Agora.md
10:50
Ministerul Apărării: „S-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă” Agora.md
10:40
PeScurt // Ajutor. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 615 milioane de euro, care va începe luna viitoare. Agora.md
10:40
Spatari: Relațiile R. Moldova cu FMI rămân stabile. Avem și surse alternative de finanțare Agora.md
10:30
Incendiu pe teritoriul unui liceu din capitală. IGSU: „S-a produs un scurt circuit la transformatorul electric” Agora.md
10:20
IGPF: Aparat de zbor „neidentificat”, detectat lângă frontieră. Ministerul Apărării nu a confirmat survolarea spațiului aerian Agora.md
09:40
PeScurt // Apărarea antiaeriană rusă a doborât marți patru drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, afirmă primarul Serghei Sobianin. Interceptările au avut loc pe parcursul a circa trei ore, iar echipele de intervenție au acționat în zonele vizate. Agora.md
09:20
Explozie într-o locuință din Florești. Ar fi fost provocată de scurgerea gazului de la o butelie conectată la aragaz Agora.md
09:20
Facturi mai mari, deși consumul e mai mic? Autoritățile explică de ce apar aceste diferențe Agora.md
08:50
Ministerul Apărării din România: O dronă a fost detectată în spațiul aerian. Aceasta ar fi traversat Ucraina și R. Moldova Agora.md
08:30
PeScurt // Iarna își intră în drepturi? Primii fulgi, din acest sezon rece, au căzut în capitală, în primele ore ale dimineții. Amintim că meteorologii au emis un cod galben de „condiții complicate ale vremii”, pentru 19 noiembrie. Agora.md
Acum 24 ore
22:20
Polița medicală ar urma să coste 12.636 de lei în 2026. Veniturile și cheltuielile în Fondul asigurărilor obligatorii cresc Agora.md
22:00
Gherasimov, despre aderarea la UE, împreună cu stânga Nistrului: „Avem semnale pozitive că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea” Agora.md
21:50
ANRE: Locuitorii din stânga Nistrului sunt asigurați cu gaze naturale pentru noiembrie. Stocurile de gaze, completate Agora.md
21:10
Cum a preluat statul, în comodat gratuit, activele Lukoil de la aeroport? Răspunsul ministrului Energiei Agora.md
20:30
ANRE dă asigurări: Prețul la carburanți nu ar urma să crească, chiar dacă ponderea Lukoil pe piața din Moldova ar scădea Agora.md
Ieri
19:50
Munteanu, la Bruxelles: „Suntem gata să deschidem negocierile nu doar pe trei clustere, dar pe aproape toate” (VIDEO) Agora.md
19:40
Condamnat la cinci ani de închisoare: Un bărbat ar fi atacat magistrata la ședința de judecată în care era vizat Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.