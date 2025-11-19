Elevii alolingvi ar putea primi nota 10 din oficiu la proba de Limba română MEC, despre condiții noi în regulamentul examenelor
Agora.md, 19 noiembrie 2025 19:40
Elevii alolingvi ar putea primi nota 10 din oficiu la proba de Limba română MEC, despre condiții noi în regulamentul examenelor
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
18:20
Acum 4 ore
17:40
17:30
17:00
17:00
17:00
16:40
16:30
16:30
16:20
Acum 6 ore
15:50
15:00
14:30
14:20
Acum 8 ore
14:00
13:40
13:40
12:50
12:50
12:40
Acum 12 ore
11:50
11:30
11:30
11:30
11:10
11:00
10:50
10:50
10:40
10:40
10:30
10:20
09:40
09:20
09:20
08:50
08:30
Acum 24 ore
22:20
22:00
21:50
21:10
20:30
Ieri
19:50
19:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.