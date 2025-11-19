PeScurt // Ajutor. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 615 milioane de euro, care va începe luna viitoare.

