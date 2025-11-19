„Taci, scroafo”: Donald Trump a jignit două jurnaliste care i-au adresat întrebări (VIDEO)
Agora.md, 19 noiembrie 2025 11:10
„Taci, scroafo”: Donald Trump a jignit două jurnaliste care i-au adresat întrebări (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
11:10
Acum 30 minute
11:00
10:50
10:50
Acum o oră
10:40
10:40
10:30
10:20
Acum 2 ore
09:40
09:20
09:20
Acum 4 ore
08:50
08:30
Acum 12 ore
22:20
Acum 24 ore
22:00
21:50
21:10
20:30
19:50
19:40
19:30
19:30
19:10
18:30
18:20
17:50
17:50
17:20
17:00
17:00
17:00
16:50
16:50
16:50
13:50
13:30
13:30
13:00
13:00
12:40
12:40
12:20
11:40
11:40
Ieri
11:10
11:10
11:10
11:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.