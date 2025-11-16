Horoscop 16 noiembrie – zodia care astăzi va lua o decizie mare
HotNews, 16 noiembrie 2025 07:10
Horoscop 16 noiembrie – o zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț. SCORPION O să vă dați întâlnire cu grupul ca să treceți în revistă evenimentele din oraș, ori poate faceți o tratație […] The post Horoscop 16 noiembrie – zodia care astăzi va lua o decizie mare first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 16 noiembrie – o zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț. SCORPION O să vă dați întâlnire cu grupul ca să treceți în revistă evenimentele din oraș, ori poate faceți o tratație […] The post Horoscop 16 noiembrie – zodia care astăzi va lua o decizie mare first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
11:30
Drago Kos, fratele comisarei UE, Marta Kos, a fost membru în comitetul instituit de Maia Sandu # HotNews
Președinția Republicii Moldova confirmă că Drago Kos, fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a făcut parte din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), instituit de șefa statului – după ce informația a apărut în presă. Într-un comentariu pentru NM, purtătorul de cuvânt al instituției, Igor Zaharov, a menționat că CCIA nu a oferit „consiliere directă” […] The post Drago Kos, fratele comisarei UE, Marta Kos, a fost membru în comitetul instituit de Maia Sandu first appeared on HotNews.md.
11:20
Horoscop 15 noiembrie – o zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine. SCORPION Un program încărcat; poate vă duceți pe la evenimentele din târg și o să vă priască să luați pulsul […] The post Horoscop 15 noiembrie – Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu first appeared on HotNews.md.
Ieri
21:00
VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # HotNews
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition, transmite Digi24.ro. Ministerul Apărării din Moldova a publicat imagini cu exerciții de […] The post VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm first appeared on HotNews.md.
17:40
Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău # HotNews
Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru sectorul avia să se desfășoare fără întreruperi. În acest sens, grupul de lucru constituit pe subiectul aprovizionării cu combustibil, de comun cu Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și implementat un plan de management, astfel încât […] The post Guvernul preia temporar în administrare activele Lukoil de pe teritoriul Aeroportului Chișinău first appeared on HotNews.md.
17:20
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # HotNews
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu,a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie […] The post Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! first appeared on HotNews.md.
17:10
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online # HotNews
O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online. Poliția a reținut în acest caz trei bărbați, un cetățean moldovean și doi cetățeni români, transmite IPN. Potrivit Poliției, tânăra a avut discuții online cu unul dintre inculpați. După ce […] The post O tânără a fost amenințată cu forța fizică și șantajată să predea mașina unui grup de persoane, cu care a făcut cunoștință în mediul online first appeared on HotNews.md.
17:00
Șoseaua de la ieșirea din Chișinău spre Hâncești, care are opt benzi de circulație, a fost rebilitată integral. Despre acest lucru anunță primarul general al Capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video filmat la fața locului. Potrivit edilului, acest drum a fost reparat capital pentru prima dată de când a fost construit, printr-o nouă tehnologie aplicată […] The post VIDEO | Ion Ceban: Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău a fost reabilitată capital first appeared on HotNews.md.
08:50
VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova # HotNews
Ion Ceban, liderii Blocului ALTERNATIVA, anunță că va propune un proiect de lege prin care vom solicita ca, măcar o dată pe lună, în Parlamentul Republicii Moldova să fie o zi în care cetățenii pot veni la tribună în Legislativ și să se adreseze tuturor deputaților. Potrivit lui Ion Ceban, oamenii au dreptul să vină […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cerem dreptul la libera exprimare a cetățenilor direct în Parlamentul Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! # HotNews
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. […] The post Nina Cereteu și Stela Onuțu vor rămâne să conducă orașele lor pentru a evita alegerile anticipate! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă # HotNews
Horoscop 14 noiembrie – o zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină. SCORPION E animație la voi: prietenii vor să vă scoată pe la evenimente, să luați pulsul societății și poate […] The post Horoscop 14 noiembrie – LEU – se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă first appeared on HotNews.md.
13 noiembrie 2025
20:00
Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere # HotNews
Ion Ceban a depus astăzi oficial cererea de demisie din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alegând să își continue mandatul de primar al municipiului Chișinău. Astăzi am anunțat de la tribuna Parlamentului că rămân în funcția de primar, deoarece așa am promis chișinăuienilor și cetățenilor care m-au ales. Atunci când promit – eu […] The post Ion Ceban rămâne la Primărie: Am realizat foarte multe în Chișinău, mai avem multe de făcut și mulțumesc tuturor locuitorilor pentru încredere first appeared on HotNews.md.
17:20
Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni # HotNews
Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – […] The post Alexandru Munteanu: Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni first appeared on HotNews.md.
16:20
Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS # HotNews
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, ironizează pe seama Serviciului de Informații și Securitate (SIS). La ședința Curții de Apel, unde a continuat examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii, au fost audiați reprezentanții SIS, în baza unui demers al cărora a fost limitată activitatea partidului. Victoria Furtună susține că SIS nu a putut să probeze […] The post Victoria Furtună: Toate acuzațiile precum că ”Moldova Mare” și lidera sa ar fi beneficiat de finanțări ilegale din Rusia, se bazează doar pe presupunerile SIS first appeared on HotNews.md.
13:20
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj critic la adresa clasei politice și a instituțiilor din Republica Moldova. Ea a declarat că lupta cu corupția a rămas doar la nivel declarativ, în timp ce relațiile de cumetrie și protecționismul subminează dezvoltarea țării. Într-o postare pe Facebook, Ala Nemerenco a avertizat că aceste […] The post Ala Nemerenco: Lupta cu corupția este doar o lozincă first appeared on HotNews.md.
10:20
Ion Ceban: Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA solicită depolitizarea instituțiilor de stat # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, declară că fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA vine cu o declarație și solicită depolitizarea instituțiilor de stat, a instituțiilor-cheie care trebuie să fie independente într-un stat de drept și candidat la Uniunea Europeană, precum este Republica Moldova. Potrivit lui Ion Ceban, este timpul să acționăm dacă se dorește cu adevărat integrarea […] The post Ion Ceban: Fracțiunea parlamentară ALTERNATIVA solicită depolitizarea instituțiilor de stat first appeared on HotNews.md.
10:00
Irina Vlah a trimis Canadei argumente privind excluderea sa din lista persoanelor sancționate # HotNews
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a solicitat Canadei excluderea din lista persoanelor sancţionate, după ce a examinat răspunsul Biroului pentru Sancţiuni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Canadei la adresarea sa din data de 10 septembrie, din care a reieşit că nu au existat argumente pentru a fi sancţionată. „Analizând răspunsul autorităţilor canadiene […] The post Irina Vlah a trimis Canadei argumente privind excluderea sa din lista persoanelor sancționate first appeared on HotNews.md.
09:30
BREAKING NEWS | Partidului Nostru propune lichidarea Consiliilor raionale, iar banii acestor structuri să fie redistribuiți localităților # HotNews
Partidul Nostru insistă pe desființarea Consiliilor raionale, pentru a elimina fenomenul distribuirii banilor în localității pe criterii de apartenență la partide de guvernare. Declarația a fost făcută de vicepreședinta fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco, la postul de televiziune ONE TV. Deputata a declarat că reforma administrativ-teritorială este tergiversată de ani buni, fiind amânată constant […] The post BREAKING NEWS | Partidului Nostru propune lichidarea Consiliilor raionale, iar banii acestor structuri să fie redistribuiți localităților first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 13 noiembrie – SCORPION – o să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile # HotNews
Horoscop 13 noiembrie – o zi cu de toate. O să ne dăm interesul să facem treaba cu conștiinciozitate, să nu ni se poată reproșa nimic și să facem progrese, să tindem către un titlu. SCORPION O să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile și o să câștigați experiență, pentru […] The post Horoscop 13 noiembrie – SCORPION – o să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile first appeared on HotNews.md.
12 noiembrie 2025
16:00
VIDEO | Olga Ursu: Transparența totală nu e o propunere nouă, ci o practică instituită de la începutul mandatului lui Ion Ceban # HotNews
Viceprimarul municipiului Chișinău, Olga Ursu, a venit cu o reacție la declarațiile unor consilieri municipali, pe care le-a calificat drept „populiste și lipsite de cunoașterea realității administrative”. „Este regretabil că unii consilieri lansează declarații populiste fără a cunoaște realitatea administrativă și cadrul legal. Transparența totală în achizițiile publice la Primăria Chișinău nu este o propunere […] The post VIDEO | Olga Ursu: Transparența totală nu e o propunere nouă, ci o practică instituită de la începutul mandatului lui Ion Ceban first appeared on HotNews.md.
15:30
VIDEO: International-Tobacco SRL rămâne pilonul care menţine vie speranţa că ramura tutunului va reveni cândva la ponderea de altă dată # HotNews
Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL a marcat recent 20 de ani de la relansarea şi rebrandingul prin care a trecut în 2005. De atunci şi până în prezent, întreprinderea a cunoscut o dezvoltare constantă, devenind una dintre cele mai importante pentru economia moldovenească. Astfel, Fabrica de tutun din Orhei Internațional Tobacco SRL […] The post VIDEO: International-Tobacco SRL rămâne pilonul care menţine vie speranţa că ramura tutunului va reveni cândva la ponderea de altă dată first appeared on HotNews.md.
14:50
Lucian Rogac: „În timp ce peste 100 de procurori și ofițeri au avut un deceniu pentru investigații, lui Plahotniuc i s-au dat câteva săptămâni pentru examinări” # HotNews
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a făcut o declarație în care acuză încălcarea dreptului la apărare și afirmă că ritmul impus de instanță în dosarul fraudei bancare ridică suspiciuni de ingerință politică. „Vlad Plahotniuc continuă să fie limitat în construirea apărării în cadrul dosarului care este examinat de instanță într-un ritm alert, fapt ce […] The post Lucian Rogac: „În timp ce peste 100 de procurori și ofițeri au avut un deceniu pentru investigații, lui Plahotniuc i s-au dat câteva săptămâni pentru examinări” first appeared on HotNews.md.
13:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” a solicitat evaluarea Comisiei de la Veneția: Legea este folosită pentru socoteli politice! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” a pregătit și va expedia o adresare oficială Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, şi Secretarului Comisiei de la Veneţia, Simona Granat-Menghini, în care solicită Comisiei de la Veneţia să verifice conformitatea cu standardele Consiliului Europei a prevederilor art. 21 din Legea privind partidele politice, în special în ceea ce […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei” a solicitat evaluarea Comisiei de la Veneția: Legea este folosită pentru socoteli politice! first appeared on HotNews.md.
12:30
VIDEO | Elena Gritco: Avem 29 de proiecte de lege și sperăm să avem susținerea și celorlate fracțiuni # HotNews
Elena Gritco, deputat pe lista Partidului Nostru declară că colegii deputați vor fi sincer cu oamenii atât de la tribună, cât și în afara ei, așa cum am fost în toți anii de activitate! Parcursul Partidului Nostru până a deveni partid parlamentar a fost unul foarte lung și anevoios. Suntem unicul partid din Republica Moldova […] The post VIDEO | Elena Gritco: Avem 29 de proiecte de lege și sperăm să avem susținerea și celorlate fracțiuni first appeared on HotNews.md.
11:50
Dosarul Plahotniuc | Fadei Nagacevschi: „O condamnare grăbită poate transforma justiția într-un spectacol politic” # HotNews
Fostul ministru al Justiției, în prezent avocat, Fadei Nagacevschi, a comentat evoluțiile din dosarul care îl vizează pe Vlad Plahotniuc, subliniind necesitatea respectării principiilor legale și a echilibrului în actul de justiție. „Furtul miliardului și lupta împotriva marii corupții rămân teme centrale pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ele reprezintă nu doar obligații morale față […] The post Dosarul Plahotniuc | Fadei Nagacevschi: „O condamnare grăbită poate transforma justiția într-un spectacol politic” first appeared on HotNews.md.
11:00
Ion Ceban acuză lipsa de transparență a guvernării după ratarea ultimei tranșe de 170 de milioane de dolari de la FMI # HotNews
Președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, critică dur lipsa de transparență a actualei guvernări, acuzând executivul că ar fi ratat ultima tranșă din programul de finanțare al Fondului Monetar Internațional (FMI), în valoare de 170 de milioane de dolari americani, echivalentul a circa 3 miliarde de lei. Ion Ceban constată că opinia publică […] The post Ion Ceban acuză lipsa de transparență a guvernării după ratarea ultimei tranșe de 170 de milioane de dolari de la FMI first appeared on HotNews.md.
10:20
Zinaida Popa despre demisia soțului de la șefia SPPS: Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional # HotNews
Zinaida Popa, soția fostului șef SPPS Vasile Popa a venit cu un comentariu pe rețelele de socializare. “Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional, cum este soțul meu”, declară ea. Cred că este o binecuvântare pentru familia mea, pentru soțul meu care nu mai are obligația să apere demnitatea și onoarea cuiva. […] The post Zinaida Popa despre demisia soțului de la șefia SPPS: Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional first appeared on HotNews.md.
09:40
Președinta Maia Sandu a demnat cererile de demisie a șefului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncți – Vitalie Lupașcu. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de consilierul prezidențial Igor Zaharov. „Decretele au fost semnate în urma cererilor de demisie depuse de persoanele în cauză”, ne-a spus […] The post ULTIMA ORĂ: Maia Sandu a semnat cererile de demisie a șefului SPPS first appeared on HotNews.md.
08:40
Olesea Stamate: Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate declară că Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce. Apoi ne mirăm de unde consumul drogurilor în rândul tinerilor e în creștere continuă. Dar nici măcar nu putem ști cât de rău arată cifrele, deoarece nu avem nici studii, nici statistici. Nu prea interesează pe […] The post Olesea Stamate: Moldova nu doar importă sau tranzitează droguri sintetice, ci deja le și produce first appeared on HotNews.md.
08:30
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, constată că în ultimii ani, bugetul de stat era propus și votat în doar trei ore, fără dezbateri reale și fără a ține cont de propunerile venite din partea administrațiilor publice locale. Propunerile erau esențiale pentru implementarea proiectelor locale, însă erau ignorate sistematic. Spre deosebire de Chișinău, unde […] The post Ion Ceban: Bugetul de stat 2026 – un test pentru noul Guvern și pentru întreaga țară first appeared on HotNews.md.
07:40
Horoscop 12 noiembrie – o zi cu surprize. O să avem energia necesară să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus și să ne facem o idee despre proiectele viitoare. SCORPION O să încasați niște bani, care pot fi și din urmă; se reglează situația financiară și o să vă faceți planuri pentru ieșirile […] The post Horoscop 12 noiembrie – Zodia care va fi propusă pentru un post de conducere first appeared on HotNews.md.
11 noiembrie 2025
14:40
„Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de deputatul PN, Elena Grițco, cu comisarul european Marta Kos # HotNews
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene. „Am evidențiat disponibilitatea și dorința primarilor din întreaga țară de a implementa proiecte concrete — drumuri, infrastructură, spații verzi, digitalizare. Cred […] The post „Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de deputatul PN, Elena Grițco, cu comisarul european Marta Kos first appeared on HotNews.md.
14:00
Tarifele la gaze pentru populația Republicii Moldova vor crește cu 5-10% până în iarnă, a declarat fostul viceprim-ministru și ministru al Economiei, Octavian Calmîc. „Din punctul meu de vedere, există toate premisele pentru a lua în considerare o creștere a tarifelor la gaz. Mă refer la structura pieței interne și la cheltuielile suplimentare legate de […] The post Fost viceprim-ministru: Tarifele la gaz vor crește cu 5-10% în Moldova first appeared on HotNews.md.
13:50
Zdob şi Zdub marchează 30 de ani de activitate printr-un concert în 29 noiembrie, la Arenele Romane, show care va aduce pe scenă spiritul autentic al trupei, ritmurile inconfundabile şi o serie de invitaţi speciali precum Loredana Groza, Irina Rimes şi Fraţii Advahov. Cu un stil muzical care îmbină hardcore, punk, hip-hop, drum’n’bass cu elemente […] The post Zdob şi Zdub marchează 30 de ani de muzică printr-un concert special la Arenele Romane first appeared on HotNews.md.
13:10
Victoria Furtună: Sesizarea depusă de Partidul ”Moldova Mare” va zgudui întreaga clasă politică # HotNews
Victoria Furtună, liderul Partidului ”Moldova Mare”, cere Curții de Conturi să inițieze un audit al achiziției de gaze din perioada 2019-2024, precum și controlul acordării compensațiilor populației. ”În timp ce alte partide deja își împart funcții și fac aranjamente cu PAS și cu Maia Sandu, eu și Partidul Politic “Moldova Mare” ne ocupăm de ceea […] The post Victoria Furtună: Sesizarea depusă de Partidul ”Moldova Mare” va zgudui întreaga clasă politică first appeared on HotNews.md.
08:40
Ion Ceban constată că Republica Moldova este un stat capturat, iar instituţiile sunt subordonate politic # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, constată că democraţia în țară este una şubredă, iar Republica Moldova, de facto, este un stat capturat. Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult în ultimii ani, este timpul să se treacă la acțiuni concrete. Actualmente, democraţia din Republica Moldova este una şubredă, statul de drept există mai mult […] The post Ion Ceban constată că Republica Moldova este un stat capturat, iar instituţiile sunt subordonate politic first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 11 noiembrie – reconfigurări azi. Ține de noi să cercetăm acele lucruri care ne-au lipsit pentru succesul pe care ni l-am dorit și să punem mâna la treabă. SCORPION Se poate să dați drumul proiectelor noi, să atrageți în jurul vostru oameni care să lucreze cot la cot cu voi ca să vă consolidați […] The post Horoscop 11 noiembrie – o să vă sporiți veniturile first appeared on HotNews.md.
10 noiembrie 2025
17:50
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina efectuează percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent . Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, este coproprietarul companiei de producție Kvartal 95 a președintelui. Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul […] The post Marea corupție a regimului Zelensky este anchetată de procurori first appeared on HotNews.md.
17:40
Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, prinşi în Italia # HotNews
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi, luni, în Italia, în provincia Napoli. ”În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi […] The post Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, prinşi în Italia first appeared on HotNews.md.
13:00
„Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis tuturor ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” # HotNews
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului. „Pe 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican Inima Moldovei. Este vorba despre […] The post „Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis tuturor ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” first appeared on HotNews.md.
12:10
După operația la Clinica Repromed familia Lazari acuză erori de diagnostic în cazul Valentinei. Cazul – pe masa Curții de Apel # HotNews
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o operație bariatrică (de micșorare a stomacului) la Clinica Repromed, nu sunt deocamdată elucidate până la capăt. Familia Lazari face publice concluziile comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății (MS) și a raportului de expertiză, dar și detalii despre […] The post După operația la Clinica Repromed familia Lazari acuză erori de diagnostic în cazul Valentinei. Cazul – pe masa Curții de Apel first appeared on HotNews.md.
12:00
Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară, pe fondul unor incidente de securitate înregistrate în mai multe state din Uniunea Europeană, după ce SUA au impus sancțiuni companiei ruse. Lukoil are o prezență puternică în România și Republica Moldova. Guvernul bulgar a înăsprit măsurile de securitate în jurul instalațiilor strategice ale Lukoil […] The post Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară. Alerte în toată Europa first appeared on HotNews.md.
11:00
VIDEO | Ion Ceban: Solicit Guvernului să fie luate măsuri imediate pentru că este vorba despre siguranța copiilor # HotNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. „Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, când e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cât privește clădirile private, să fie găsită o […] The post VIDEO | Ion Ceban: Solicit Guvernului să fie luate măsuri imediate pentru că este vorba despre siguranța copiilor first appeared on HotNews.md.
10:30
Marcel Spatari: Unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene # HotNews
Deputatul PAS, Marcel Spatari, a declarat că unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene. El a anunțat că Parlamentul va organiza audieri publice pentru a înțelege motivele stagnării. „Sunt multe instituții care trebuie să transpună alinierea la standardele europene, toate ministerele, agențiile, Consiliul Concurenței, unele dintre ele înregistrează progres mai […] The post Marcel Spatari: Unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene first appeared on HotNews.md.
08:40
Ani la rând, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil”. Datele de pe platformele de achiziții publice arată că în acest an, instituțiile publice au achitat companiei „Lukoil” peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate, potrivit ipn.md. […] The post Instituțiile publice au cumpărat de la Lukoil combustibil de 125 milioane de lei first appeared on HotNews.md.
08:10
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar […] The post Traian Băsescu: Astăzi România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor first appeared on HotNews.md.
07:40
Un număr de trei produse marca Knorr şi unul Delikat vor fi retrase din magazinele din România, deoarece unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi, prin urmare, nu sunt adecvate pentru consum, a transmis producătorul. “Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat […] The post Condimente Knorr și Delikat, retrase urgent din magazine. Conțin bucăți de metal first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 10 noiembrie – câștiguri azi. Încep să se materializeze dorințele noastre și o să ne bucurăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, că am hrănit fiecare vis pe care l-am avut. SCORPION Sunteți în formă, vă ocupați de mai multe lucruri, în paralel, și o să se vadă și rezultatele. O să […] The post Horoscop 10 noiembrie – Zodia care se va atașa sufletește de cineva first appeared on HotNews.md.
9 noiembrie 2025
19:10
Primarul General, Ion Ceban, a fost astăzi alături de tineri, la un eveniment care, de fapt, vorbește despre prezentul și viitorul nostru – YouthTalk, care nu este doar o platformă, ci o dovadă că tinerii sunt activi, curajoși și dornici să participe la schimbarea orașului. „Una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, în calitate […] The post VIDEO Ion Ceban: Primăria Chișinău a făcut din domeniul tineretului o prioritate reală first appeared on HotNews.md.
12:30
Inflația rămâne principala problemă economică a Moldovei, afectând direct puterea de cumpărare a oamenilor. Criza din 2022 a dus la un nivel record de 34,6%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani. Deși situația s-a stabilizat în 2024, efectele se resimt și astăzi, a declarat expertul Silviu Plopa în cadrul prezentării studiului Institutului pentru […] The post Puterea de cumpărare a scăzut cu 40%, iar inflația rămâne principala problemă economică first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.