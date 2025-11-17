Se apropie sărbătorile: cele mai fermecătoare târguri de Crăciun din Europa

18:10

Un proiect major de infrastructură va asigura accesul la apă potabilă pentru peste 10 000 de locuitori din şapte sate din raionul Soroca. Proiectul prevede construcţia a peste 89 km de reţele… Articolul Şapte localităţi din Soroca conectate la un sistem modern de alimentare cu apă apare prima dată în Good News.