Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor”
Provincial, 18 noiembrie 2025 14:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum […] Post-ul Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor” apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
14:20
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, raionul Rezina a găzduit un eveniment de excepție dedicat pasiunii pentru natură și tradițiilor locale, marcând 150 de ani de activitate ai Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova. Festivalul, organizat de Subdiviziunea Teritorială Rezina, a adunat membri ai comunității, iubitori ai sportului și tradițiilor culinare, precum și tineri vânători. Evenimentul a […] Post-ul Festivalul „Vânătorul și Arta Culinară” la Rezina apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
14:10
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor” # Provincial
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum […] Post-ul Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor” apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:50
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău urmează să inițieze transparent, toate procedurile de dezbatere publică a Bugetului pentru anul 2026. Urmează să fie consultate toate fracțiunile municipale, grupurile de specialitate, societatea civilă, cetățenii orașului, domeniul de business, HoReCa etc. Până la sfârșitul anului, conform […] Post-ul Primăria Chișinău pregătește consultări publice pentru bugetul anului 2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:20
57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic și vor deveni eficiente energetic # Provincial
Programul de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile de locuit din Chișinău, „OptimSACET Chișinău”, a fost subiectul vizitei de documentare a secretarei de stat pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare în Ambasada Suediei la Chișinău, Karin Juhlin la Termoelectrica. Suedia este un contributor major la Fondul E5P, care oferă o componentă de […] Post-ul 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic și vor deveni eficiente energetic apare prima dată în Provincial.
11:50
La poligonul militar din Bălți au început lucrările de construcție a noilor depozite pentru păstrarea munițiilor # Provincial
La 17 noiembrie curent, la poligonul militar din Bălți, a avut loc evenimentul oficial de lansare a lucrărilor pentru construcția noilor depozite destinate păstrării munițiilor. La ceremonie au participat conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova și administrația municipiului Bălți. Proiectul este finanțat de Statele Unite ale Americii și are un obiectiv […] Post-ul La poligonul militar din Bălți au început lucrările de construcție a noilor depozite pentru păstrarea munițiilor apare prima dată în Provincial.
11:30
Ion Ceban: majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii. „Pe fundalul discuţiilor publice aferente procesului de învestire a noului Guvern, s-a vehiculat şi subiectul unei posibile majorări a vârstei de pensionare în Republica Moldova. Reprezentanţii noului Guvern nu au zis […] Post-ul Ion Ceban: majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii apare prima dată în Provincial.
11:30
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie # Provincial
La 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și samavolnicie. Instanța a dispus, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu executarea acesteia într-un penitenciar de tip semiînchis. Până la rămânerea definitivă a sentinței, acestuia i-a fost aplicată măsura […] Post-ul Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie apare prima dată în Provincial.
11:30
O pasageră nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată cu 21375 de euro nedeclarați, încercând să scoată ilicit mijloace financiare din Republica Moldova. Cazul a fost constatat în cadrul controlului de specialitate al pasagerilor cursei Chișinău–Bologna, efectuat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău în conlucrare cu angajații IGPF. În timpul formalităților […] Post-ul Valută nedeclarată depistată asupra unei pasagere la vama Aeroport apare prima dată în Provincial.
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei. Funcționarul este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al […] Post-ul Angajat al Poliției Nisporeni, reținut de CNA pentru luare de mită apare prima dată în Provincial.
11:10
Vadim Pogorlețchi – eliberat după peste 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană # Provincial
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat ieri, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Eliberarea sa survine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constatase anterior încălcări grave ale drepturilor […] Post-ul Vadim Pogorlețchi – eliberat după peste 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
10:50
(VIDEO) La Chișinău se va desfășura Conferința internațională de Insolvabilitate. Irina Selevestru, organizator: Vom discuta despre Dreptul European al Insolvenței # Provincial
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea loc la Chișinău la 27 noiembrie 2025. Evenimentul va întruni invitați valoroși, inclusiv reprezentanți de la Comisia ONU pentru dreptul comercial internațional, Banca Mondială, Curtea de Apel Cluj, dar și experți de la Universitățile Harvard și UNIFI (Florența). Irina Selevestru, administrator autorizat, […] Post-ul (VIDEO) La Chișinău se va desfășura Conferința internațională de Insolvabilitate. Irina Selevestru, organizator: Vom discuta despre Dreptul European al Insolvenței apare prima dată în Provincial.
10:50
Ilie Ilașcu s-a stins din viață: Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită # Provincial
Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viața a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. […] Post-ul Ilie Ilașcu s-a stins din viață: Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită apare prima dată în Provincial.
10:40
Pacienții Spitalului raional Fălești sunt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit unui comunicat, reparația acestei secții a costat peste 3,8 milioane de lei, dintre care circa 1,8 milioane constituie contribuția CNAM și […] Post-ul Secția de chirurgie a Spitalului Fălești, renovată cu peste 3,8 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
10:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată 40,3 milioane de lei, în perioada 10–14 noiembrie 2025. O parte din mijloace sunt direcționate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Astfel, AIPA a autorizat plăți în valoare de 2 milioane de lei, dintre care: – 200 mii lei pentru […] Post-ul 40,3 milioane lei autorizate spre plată de AIPA săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei # Provincial
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06. Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit […] Post-ul Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei apare prima dată în Provincial.
10:20
Elevii de clasa a IX-a din peste 600 de școli susțin testarea tematică la limba străină # Provincial
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea tematică la limba străină, un exercițiu de evaluare a competențelor lingvistice ale elevilor de clasa a IX-a. Participarea este voluntară, școlile optând benevol pentru implicarea în acest proces. Testarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională […] Post-ul Elevii de clasa a IX-a din peste 600 de școli susțin testarea tematică la limba străină apare prima dată în Provincial.
10:20
Peste 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți în campania #GenerațiaPădurii # Provincial
Peste 8 300 de voluntari din toată țara s-au alăturat, în acest weekend, campaniei de împădurire #GenerațiaPădurii, plantând împreună 1 220 000 de puieți pe 286 de hectare. Studenți și profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au făcut echipă cu cei aproximativ 2 000 de silvicultori care […] Post-ul Peste 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți în campania #GenerațiaPădurii apare prima dată în Provincial.
09:10
Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2023-2024. Existența unui furnizor public național de servicii media reprezintă o componentă esențială a infrastructurii instituționale a unui stat modern, având rolul de a asigura […] Post-ul Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:30
În perioada 14–16 noiembrie 2025, la Brașov, primarii și reprezentanții autorităților locale din România, Republica Moldova și Ucraina s-au reunit în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM) pentru a discuta consolidarea cooperării și parcursul european al Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de ACoR, AOR și CALM și a subliniat rolul […] Post-ul Primarii din România și Moldova reafirmă angajamentul pentru parcursul european apare prima dată în Provincial.
17:30
Aproape 300 de antrenori din școli sportive au participat la un seminar privind promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport # Provincial
Promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport – un domeniu esențial pentru dezvoltarea fizică, emoțională și socială a copiilor și tinerilor – a fost tema seminarului „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Proiectului Erasmus+ Sport „ACT RISE”. Evenimentul a […] Post-ul Aproape 300 de antrenori din școli sportive au participat la un seminar privind promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport apare prima dată în Provincial.
17:10
Lansare transfrontalieră a proiectului de prevenire a riscurilor și reziliență urbană. Conducerea raionului Glodeni prezentă la eveniment # Provincial
Proiectul „Strategii de prevenire a riscurilor de dezastre și de reziliență pentru zonele metropolitane din zona transfrontalieră”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul „Interreg-Next România – Republica Moldova”, realizat în parteneriat cu Direcția Situații Excepționale Bălți, Republica Moldova și Comuna Miroslava, județul Iași, România, a fost lansat astăzi la Bălți. Potrivit autorităților, întâlnirea a reunit […] Post-ul Lansare transfrontalieră a proiectului de prevenire a riscurilor și reziliență urbană. Conducerea raionului Glodeni prezentă la eveniment apare prima dată în Provincial.
17:00
Forumul România Metropolitană 2025: ADR Nord promovează dezvoltarea urbană și cooperarea transfrontalieră # Provincial
În perioada 12-14 noiembrie curent, municipiul Iași, România, a găzduit Forumul național „România Metropolitană 2025”, un eveniment de anvergură dedicat dezvoltării urbane integrate și colaborării între marile centre metropolitane ale României. Participanții la eveniment și-au propus să contureze o viziune comună pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și inteligentă a zonelor metropolitane, printr-un dialog constructiv între administrații, […] Post-ul Forumul România Metropolitană 2025: ADR Nord promovează dezvoltarea urbană și cooperarea transfrontalieră apare prima dată în Provincial.
17:00
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie # Provincial
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în zona șantierului de construcție de pe drumul național G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00–9,63, circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată conform schemei anexate. Măsura de restricționare a circulației este instituită ca urmare a condițiilor dificile create în șantier, fiind […] Post-ul Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie apare prima dată în Provincial.
16:40
CCRM reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, în aliniere cu prevederile standardelor internaționale de profil – Cadrului de Declarații Profesionale ale INTOSAI. În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind […] Post-ul CCRM reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor apare prima dată în Provincial.
16:10
(VIDEO) Jocuri de noroc fără licență, organizate într-o saună din Bălți: 12 persoane depistate # Provincial
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în Bălți. Activitatea era desfășurată de un grup de persoane aflate în curs de identificare și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au stabilit că un bărbat de 37 de ani arenda o […] Post-ul (VIDEO) Jocuri de noroc fără licență, organizate într-o saună din Bălți: 12 persoane depistate apare prima dată în Provincial.
16:10
Primăria orașului Drochia continuă procesul de modernizare a spațiilor publice, având ca scop îmbunătățirea condițiilor pentru locuitori. Astfel, recent, autoritatea locală a instalat noi stații, menite să ofere un plus de confort cetățenilor. “Primăria orașului Drochia adresează tuturor locuitorilor o rugăminte: să păstrăm împreună lucrurile frumoase care se realizează în oraș. Respectarea și protejarea bunurilor publice este […] Post-ul Stații noi în orașul Drochia apare prima dată în Provincial.
16:00
Ion Ceban cere măsuri urgente împotriva traficului de droguri: consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale # Provincial
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, avertizează că problema distribuirii și consumului de droguri în Chișinău a devenit una de nivel național și necesită intervenții imediate din partea autorităților. Edilul solicită modificarea legislației penale și introducerea unor pedepse mai dure pentru traficanți. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă […] Post-ul Ion Ceban cere măsuri urgente împotriva traficului de droguri: consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale apare prima dată în Provincial.
16:00
Redirecționarea circulației pe drumul de ocolire temporar din zona municipiului Bălți, pe drumul R6 # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că au fost finalizate lucrările de amenajare a drumului de ocolire temporar, traseu pe care va fi deviată circulația rutieră pe durata execuției lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată, amplasate pe drumul public național R6, la km 136,45 […] Post-ul Redirecționarea circulației pe drumul de ocolire temporar din zona municipiului Bălți, pe drumul R6 apare prima dată în Provincial.
15:50
La 12 noiembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a efectuat o vizită de monitorizare în orașul Ștefan Vodă, în cadrul proiectului de reabilitare și revitalizare a centrului istoric Kizil, cu participarea reprezentanților beneficiarului – Primăria orașului Ștefan Vodă, antreprenorului și dirigintelui de șantier. Potrivit ASD Sud, până în prezent, 72% din lucrările […] Post-ul (FOTO) La Ștefan Vodă, continuă revitalizarea centrului istoric Kizil apare prima dată în Provincial.
15:40
Luni, 17 noiembrie 2025, Președintele raionului Drochia a convocat în ședință organizatorică vicepreședinții raionului, Tatiana Botnar și Igor Jidraș, șefii de subdiviziuni din cadrul Aparatului președintelui raionului, precum și conducătorii structurilor subordonate Consiliului raional. În debut, demnitarul a subliniat necesitatea pregătirii materialelor aferente ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia, programată pentru data de 5 decembrie […] Post-ul Autoritățile din Drochia stabilesc prioritățile administrative și bugetare apare prima dată în Provincial.
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului, nu reflectă realitatea. Agenția menționează că informațiile referitoare la posibile creșteri ale tarifelor au fost eronat interpretate de către autori, fiind extrase contextual din […] Post-ul ANRE respinge zvonurile despre scumpiri la energie apare prima dată în Provincial.
15:20
Lot comercial de mărfuri fără acte de proveniență, depistat de Echipele Mobile ale Vămii în apropierea orașului Anenii Noi # Provincial
În nemijlocita apropiere a orașului Anenii Noi, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar un mijloc de transport de model Toyota Auris, condus de o conațională în vârstă de 35 de ani. Vehiculul era încărcat cu multiple cutii, însă șoferița nu a putut prezenta documente care să confirme proveniența sau legalitatea bunurilor transportate. […] Post-ul Lot comercial de mărfuri fără acte de proveniență, depistat de Echipele Mobile ale Vămii în apropierea orașului Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
15:20
Astăzi, 17 noiembrie, marcăm Ziua mondială dedicată copiilor născuți prematur – copii care vin pe lume înainte de termenul gestațional și ale căror familii dau dovadă de curaj, putere și reziliență în fața unui început de viață marcat de provocări. Acești copii merită întreaga noastră admirație și susținere, iar comunitatea medicală are astăzi prilejul de […] Post-ul 17 noiembrie – Ziua mondială a prematurității apare prima dată în Provincial.
15:20
Alexandr Petkov discută la București proiecte educaționale și sprijin pentru școlile din municipiu # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu viceprimarul Tatiana Dubițkaia, a efectuat o vizită de lucru la București, unde a avut loc o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, director general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), cu atribuții de secretar de stat. În cadrul întrevederii, primarul a discutat despre dotarea cu mobilier școlar a Gimnaziului […] Post-ul Alexandr Petkov discută la București proiecte educaționale și sprijin pentru școlile din municipiu apare prima dată în Provincial.
15:00
Nouă localități din țară au aplicat pentru proiectul de aprovizionare cu apă potabilă, finanțat de Belgia # Provincial
În data de 12 noiembrie 2025, s-a încheiat perioada de aplicare pentru proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, finanțat de Guvernul Regatului Belgiei. Potrivit ADR Sud, în total, au fost recepționate 9 dosare din partea Autorităților Publice Locale de nivelul I, eligibile pentru participare. Prin acest proiect urmează a fi instalate sisteme moderne […] Post-ul Nouă localități din țară au aplicat pentru proiectul de aprovizionare cu apă potabilă, finanțat de Belgia apare prima dată în Provincial.
14:50
Tot mai mulți tineri aleg profesiile agricole: creșteri semnificative la facultățile de profil în perioada 2022–2025 # Provincial
Astăzi marcăm Ziua Internațională a Studenților și adresăm felicitări tinerilor care aleg să studieze în domeniile agricole, silvice, ale mediului și medicina veterinară. Agricultura modernă are nevoie de specialiști bine pregătiți, iar interesul tot mai mare al tinerilor pentru aceste profesii reprezintă un semn al schimbărilor pozitive din sector. În perioada 2022–2025, instituțiile de învățământ […] Post-ul Tot mai mulți tineri aleg profesiile agricole: creșteri semnificative la facultățile de profil în perioada 2022–2025 apare prima dată în Provincial.
14:40
Peste 6.000 de oameni au participat la campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, plantând o pădure de 5 hectare la Budăi # Provincial
Peste 6 000 de oameni au ales să sprijine împădurirea țării prin campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, realizată împreună cu rețeaua de magazine Linella. Datorită acestui parteneriat, la Budăi, în raionul Telenești, a fost plantată o nouă pădure de 5 hectare. Acțiunea demonstrează că atunci când instituțiile publice, societatea și mediul privat își unesc eforturile […] Post-ul Peste 6.000 de oameni au participat la campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, plantând o pădure de 5 hectare la Budăi apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:20
Ion Bulmaga părăsește conducerea IPM: mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură # Provincial
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu se regăsește în garnitura instituției și anunță că își dă demisia. El spune că a avut o discuție la Guvern și va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie 2025. „Atunci când am fost desemnat câștigător al concursului pentru […] Post-ul Ion Bulmaga părăsește conducerea IPM: mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură apare prima dată în Provincial.
14:10
Vocalista din Bălți – distinsă cu trofeul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda # Provincial
Primăria municipiului Bălți o felicită pe Taisia Ninica, participantă a studioului vocal „Premium” din cadrul Casei de Cultură Polivalentă, pentru evoluția remarcabilă la Korat International Folklore Festival – Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda. Taisia Ninica a prezentat un număr artistic expresiv și plin de emoție, care a fost apreciat cu premiul la categoria „Cea […] Post-ul Vocalista din Bălți – distinsă cu trofeul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Internațional de Folclor din Thailanda apare prima dată în Provincial.
13:50
Profesorii din școlile-model învață cum să integreze orientarea în carieră în orele STEAM # Provincial
Profesorii care predau discipline de profil real în 15 școli-model au participat la un atelier unde au învățat modalități concrete prin care orientarea în carieră poate fi integrată în orele pe care le predau elevilor. Tema centrală a atelierului „Integrarea infuzională a ghidării în carieră în disciplinele școlare din domeniul STEAM” a fost elaborarea unor […] Post-ul Profesorii din școlile-model învață cum să integreze orientarea în carieră în orele STEAM apare prima dată în Provincial.
13:20
Ceban: subiectul Hotelului Național a fost foarte mult politizat, nimeni nu face nimic și, ca în orice situație, toți așteaptă să intervină Primăria Chișinău # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, să estimeze lucrările și cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. El a spus că, deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu […] Post-ul Ceban: subiectul Hotelului Național a fost foarte mult politizat, nimeni nu face nimic și, ca în orice situație, toți așteaptă să intervină Primăria Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […] Post-ul CNA: o altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă apare prima dată în Provincial.
12:50
Agenţia Naţională Arheologică, în vara acestui an, a realizat o cercetare arheologică preventivă în localitatea Crocmaz din r-nul Ștefan Vodă, în situl Crocmaz IV. Acest sit a fost descoperit în anul 2007 și reprezintă o așezare fortificată. Situl este situat la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza. Fortificația constă dintr-un șanț și […] Post-ul Situl Crocmaz IV: urme ale unei fortificații din epoca bronzului apare prima dată în Provincial.
12:50
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii continuă astăzi în sudul țării, la Cîșlița-Prut, unde au fost plantate 6 hectare de salcie pe malul râului Prut. Această plantare va contribui la consolidarea malurilor și la extinderea suprafeței împădurite în zonele vulnerabile. Plantarea a fost posibilă datorită parteneriatului cu rețeaua de benzinării NOW și sprijinului celor care și-au […] Post-ul 6 hectare de salcie, plantate la Cîșlița-Prut apare prima dată în Provincial.
12:40
Duminică, 16 noiembrie s-au disputat meciurile etapei a 3-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Duminică, 16 noiembrie: Clic Media – Sporting Nisporeni 18-0 Au marcat: Ion Covali (1, 29, 33), Vladimir Vasilevschii (7, 23), Cristian Obadă (8, 25, 26, 31, 34), David Moșneagu (9, 30), Cristian Crasnov (12), Vadim […] Post-ul Futsal. Rezultatele meciurilor jucate în etapa 3 apare prima dată în Provincial.
11:50
Tentativă de trecere ilegală a frontierei, stopată de polițiștii de frontieră la Briceni # Provincial
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni” au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționând prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean […] Post-ul Tentativă de trecere ilegală a frontierei, stopată de polițiștii de frontieră la Briceni apare prima dată în Provincial.
11:40
(VIDEO) Primarul Chișinăului: Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru… # Provincial
„Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții. Nu am evitat niciodată dialogul și nu am pus vreodată condiții atunci când […] Post-ul (VIDEO) Primarul Chișinăului: Mi s-a promis că vom avea un dialog real cu noul Guvern. Eu sunt gata, în orice moment, să mă apropii oriunde este nevoie, de prim-ministru… apare prima dată în Provincial.
11:20
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat „Cupa raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025”, conform calendarului sportiv raional pentru anul curent. După meciuri tensionate, deținătoarea „Cupei raionului Ialoveni la volei, categoria seniori, ediția 2025” s-a dovedit a fi echipa orașului Ialoveni. Pe locul secund, s-au clasat sportivii din satul Bardar, urmați pe podium […] Post-ul Echipa orașului Ialoveni, campioană la Cupa raională de volei seniori 2025 apare prima dată în Provincial.
11:20
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, salvatorii IGSU din nordul țării au fost alertați despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37. Potrivit datelor înregistrate, în urma impactului între două autoturisme, o persoană a rămas blocată. La fața locului […] Post-ul Accident rutier la Bălți: un bărbat, descarcerat și transportat la spital apare prima dată în Provincial.
11:10
Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei # Provincial
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa […] Post-ul Administrator de întreprindere – condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare de peste 1 milion de lei apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.