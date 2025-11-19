Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale
Provincial, 19 noiembrie 2025 11:10
Ieri, 18 noiembrie 2025 au demarat lucrările de construcție a apeductului magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional Ialoveni, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, lucrările au început în satul Dănceni, unde se efectuează săpături, montarea căminelor, așternerea patului de nisip, […] Post-ul Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
11:10
Ieri, 18 noiembrie 2025 au demarat lucrările de construcție a apeductului magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional Ialoveni, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, lucrările au început în satul Dănceni, unde se efectuează săpături, montarea căminelor, așternerea patului de nisip, […] Post-ul Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale apare prima dată în Provincial.
11:10
SA „Energocom” a făcut unele precizări în contextul informațiilor din spațiul public despre erorile din facturile emise de entitate. Energocom spune că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) cum ar fi „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz”SRL, „Cahul-Gaz”SRL etc. Conform reglementărilor în […] Post-ul Cum se pot corecta erorile din facturile Energocom: explicațiile furnizorului apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
10:50
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE. Este vorba despre Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni, care face parte din Rețeaua celor 90 de Școli Model din țară, lansată de către Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a beneficiat de lucrări de renovare integrală și […] Post-ul Liceul „Boris Dînga” din Criuleni renovat și dotat în cadrul Programului EduLIFE apare prima dată în Provincial.
10:50
Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă # Provincial
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în noaptea din 19 noiembrie curent, Ministerul Apărării a comunicat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă. Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al […] Post-ul Ministerul Apărării: s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă apare prima dată în Provincial.
10:50
Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Provincial
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, (sediul Central), în ceea ce privește individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență (art. 326 alin. (2) lit. c), d) și art. 326 alin. (3) lit. […] Post-ul Final cu închisoare în dosarul celor 18 000 de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
10:40
(VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! # Provincial
O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei cu scopul de a informa locuitorii capitalei despre expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, care vor avea loc în perioada 20-23 noiembrie la centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025 oferă vizitatorilor o varietate vastă de mobilier, covoare, accesorii pentru casă, dar […] Post-ul (VIDEO) Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! apare prima dată în Provincial.
10:20
Astăzi, primul autobuz municipal, primit anterior de la orașul înfrățit Reșița și restaurat de angajații ÎM „Direcția de troleibuze” a ieșit pe linie. Despre acest lucru a anunțat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe Facebook, subliniind că ieșirea autobuzelor municipale pe linie va contribui la confortul călătorilor, la o mai bună organizare a transportului public […] Post-ul Alexandr Petkov: la Bălți a ieșit pe linie primul autobuz municipal restaurat apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune # Provincial
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase. Progresul la […] Post-ul (VIDEO) LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru, urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:10
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale # Provincial
Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani, unde au efectuat lucrări de patrulare și răspândire mecanizată a sării tehnice. Astfel, în procesul tehnologic au fost antrenate 11 utilaje, 7 muncitori, iar pe traseele […] Post-ul Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale apare prima dată în Provincial.
10:10
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La […] Post-ul Transformator în flăcări la Liceul „Dante Alighieri” din capitală apare prima dată în Provincial.
10:10
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. La fața locului au intervenit angajații Unității de salvatori și pompieri Florești, care au stabilit că, în urma exploziei, […] Post-ul Deflagrație la Mărculești: o bucătărie distrusă din cauza scurgerii de gaz apare prima dată în Provincial.
10:10
Dronă detectată în apropierea frontierei moldo-ucrainene: zona este verificată de autorități # Provincial
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 […] Post-ul Dronă detectată în apropierea frontierei moldo-ucrainene: zona este verificată de autorități apare prima dată în Provincial.
10:00
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele ninsorii # Provincial
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo. La această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar. Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public în locul mașinilor personale, iar […] Post-ul Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele ninsorii apare prima dată în Provincial.
10:00
Ion Ceban, în discuții cu conducerea Poliției Capitalei: măsuri ferme pentru stoparea consumului de droguri # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei a Ministerului de Interne despre planul comun de acțiuni cu privire la informarea, prevenirea și eliminarea factorilor care duc la răspândirea, procurarea, distribuirea și consumarea drogurilor, în special în rândul tinerilor. „Discuțiile în școli, campaniile de informare, patrularea intensă, dar și închiderea unor localuri […] Post-ul Ion Ceban, în discuții cu conducerea Poliției Capitalei: măsuri ferme pentru stoparea consumului de droguri apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:20
Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?” # Provincial
Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități a fost discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?”, organizată recent de Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF Moldova. La eveniment au participat cadre didactice, specialiști în domeniul asistenței psihopedagogice, părinți, manageri școlari, președinți ai Comisiilor multidisciplinare instituționale, […] Post-ul Incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, discutată în cadrul mesei rotunde „Diversitatea – provocare sau context modern în clasă?” apare prima dată în Provincial.
17:20
Fotbal feminin. Procesul de formare a selecționatei regionale WU14, cu participarea a trei cluburi din capitală # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal a dat start procesului de selecție a jucătoarelor născute în anii 2012–2013 pentru formarea noii selecționate regionale WU14. Scopul acestei inițiative este identificarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul feminin, oferindu-le oportunități de dezvoltare într-un mediu profesionist. Prima etapă a selecției s-a desfășurat pe 17 noiembrie, la baza sportivă Zimbru, reunind […] Post-ul Fotbal feminin. Procesul de formare a selecționatei regionale WU14, cu participarea a trei cluburi din capitală apare prima dată în Provincial.
17:10
Ion Ceban, despre centura Chișinăului: colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a cel puțin 2 miliarde de lei, necesari începerii lucrărilor # Provincial
Primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1, a vorbit despre centura Chișinăului, care este un proiect esențial pentru dezvoltarea capitalei și pentru întreaga regiune. „Ne dorim foarte mult ca Guvernul nu doar să promită, ci să contribuie efectiv la realizarea acestui proiect important pentru oameni. Colegii din Parlament vor veni cu […] Post-ul Ion Ceban, despre centura Chișinăului: colegii din Parlament vor veni cu o inițiativă pentru includerea în bugetul de stat a cel puțin 2 miliarde de lei, necesari începerii lucrărilor apare prima dată în Provincial.
17:00
Mâine, 19.11.2025, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în regiunile de nord și centru vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în sud – ploaie și lapoviță. Izolat se prevăd depuneri de lapoviță și polei. Recomandări: Evitați deplasările neesențiale, iar dacă porniți la drum, verificați siguranța traseului. Circulați cu atenție sporită pe […] Post-ul Cod galben de lapoviță, ninsoare și polei apare prima dată în Provincial.
16:40
Târguri, concerte și patinoar la Chișinău. Iată programul complet al Sărbătorilor de Iarnă 2025-2026 # Provincial
Începând cu data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate un șir de activități și manifestări cultural – artistice dedicate Sărbătorilor de Iarnă. Activitățile consacrate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, în scuarul Porților Sfinte (Arcul de Triumf), în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, precum și în sectoarele […] Post-ul Târguri, concerte și patinoar la Chișinău. Iată programul complet al Sărbătorilor de Iarnă 2025-2026 apare prima dată în Provincial.
16:40
Începând cu 19 noiembrie 2025, ruta dintre municipiul Bălți și satul Sadovoe va fi asigurată de autobuzul municipal, care va înlocui troleibuzul. Transportarea pasagerilor va avea loc conform graficului aprobat, anexat prezentului anunț. Viceprimarul Vitalii Balan a menționat că această înlocuire este necesară deoarece funcționarea sistemului de încălzire al troleibuzului presupune un consum ridicat de […] Post-ul De mâine, ruta Bălți – Sadovoe va fi deservită de autobuzul municipal apare prima dată în Provincial.
16:00
Acord de înfrățire între Bălți și Solotvino! Elena Grițco: dăm start proiectelor care să aducă rezultate reale pentru oameni # Provincial
Municipiul Bălți și comunitatea Solotvino din Ucraina au semnat un acord de înfrățire. Acordul deschide noi perspective pentru proiecte culturale, educaționale și economice dintre cele două comunități. Despre aceasta a comunicat deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, transmite PROVINCIAL. „Astăzi am participat la semnarea acordului de înfrățire dintre municipiul Bălți și orașul Solotvino, Ucraina. Un pas […] Post-ul Acord de înfrățire între Bălți și Solotvino! Elena Grițco: dăm start proiectelor care să aducă rezultate reale pentru oameni apare prima dată în Provincial.
15:40
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție. Astfel, astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de […] Post-ul Tomai și Sărata Răzeși vor beneficia de un sistem modern de alimentare cu apă apare prima dată în Provincial.
15:10
Ședința CSE Chișinău: Măsuri de securizare și prevenție în jurul fostului Hotel Național # Provincial
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis alocarea surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel Național, instalarea camerelor de supraveghere, transmiterea imaginilor către Poliție și identificarea altor clădiri și zone cu risc sporit. Tot astăzi, Primarul General, Ion Ceban, împreună cu toți responsabilii, a avut […] Post-ul Ședința CSE Chișinău: Măsuri de securizare și prevenție în jurul fostului Hotel Național apare prima dată în Provincial.
14:50
120 de studenți din întreaga țară s-au întrecut la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale # Provincial
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară au participat la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale. Cele mai bune echipe a centrelor universitare au intrat în competiție pentru a-și demonstra cunoștințele, viteza de gândire și abilitatea de a lucra sub presiune. La eveniment a fost prezent […] Post-ul 120 de studenți din întreaga țară s-au întrecut la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale apare prima dată în Provincial.
14:50
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. Potrivit probatoriului administrat de procurori, la […] Post-ul Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii apare prima dată în Provincial.
14:40
Orașul Rîșcani intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, odată cu lansarea unui proiect amplu care va transforma zona Malinovca într-un spațiu modern, sigur și prietenos pentru locuitori. Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) în cadrul proiectului „Rîșcani, un oraș pentru […] Post-ul Rîșcani pornește un proiect major de revitalizare urbană în zona Malinovca apare prima dată în Provincial.
14:30
Circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți a fost deschisă. Evenimentul a avut loc în prezența directorului general al Administraţia Națională a Drumurilor, Ștefan Popa, a reprezentanților AND, ai antreprenorului, proiectantului și Inspectoratului de Poliție Bălți. „Deschiderea acestui drum de ocolire temporar reprezintă o etapă necesară pentru desfășurarea lucrărilor la pod și […] Post-ul A fost deschisă circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți apare prima dată în Provincial.
14:20
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, raionul Rezina a găzduit un eveniment de excepție dedicat pasiunii pentru natură și tradițiilor locale, marcând 150 de ani de activitate ai Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova. Festivalul, organizat de Subdiviziunea Teritorială Rezina, a adunat membri ai comunității, iubitori ai sportului și tradițiilor culinare, precum și tineri vânători. Evenimentul a […] Post-ul Festivalul „Vânătorul și Arta Culinară” la Rezina apare prima dată în Provincial.
14:10
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor” # Provincial
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum […] Post-ul Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la BNM cu o călătorie pe „Drumul banilor” apare prima dată în Provincial.
12:50
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău urmează să inițieze transparent, toate procedurile de dezbatere publică a Bugetului pentru anul 2026. Urmează să fie consultate toate fracțiunile municipale, grupurile de specialitate, societatea civilă, cetățenii orașului, domeniul de business, HoReCa etc. Până la sfârșitul anului, conform […] Post-ul Primăria Chișinău pregătește consultări publice pentru bugetul anului 2026 apare prima dată în Provincial.
12:20
57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic și vor deveni eficiente energetic # Provincial
Programul de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile de locuit din Chișinău, „OptimSACET Chișinău”, a fost subiectul vizitei de documentare a secretarei de stat pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare în Ambasada Suediei la Chișinău, Karin Juhlin la Termoelectrica. Suedia este un contributor major la Fondul E5P, care oferă o componentă de […] Post-ul 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic și vor deveni eficiente energetic apare prima dată în Provincial.
11:50
La poligonul militar din Bălți au început lucrările de construcție a noilor depozite pentru păstrarea munițiilor # Provincial
La 17 noiembrie curent, la poligonul militar din Bălți, a avut loc evenimentul oficial de lansare a lucrărilor pentru construcția noilor depozite destinate păstrării munițiilor. La ceremonie au participat conducerea Armatei Naționale, reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova și administrația municipiului Bălți. Proiectul este finanțat de Statele Unite ale Americii și are un obiectiv […] Post-ul La poligonul militar din Bălți au început lucrările de construcție a noilor depozite pentru păstrarea munițiilor apare prima dată în Provincial.
11:30
Ion Ceban: majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii. „Pe fundalul discuţiilor publice aferente procesului de învestire a noului Guvern, s-a vehiculat şi subiectul unei posibile majorări a vârstei de pensionare în Republica Moldova. Reprezentanţii noului Guvern nu au zis […] Post-ul Ion Ceban: majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii apare prima dată în Provincial.
11:30
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie # Provincial
La 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și samavolnicie. Instanța a dispus, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu executarea acesteia într-un penitenciar de tip semiînchis. Până la rămânerea definitivă a sentinței, acestuia i-a fost aplicată măsura […] Post-ul Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie apare prima dată în Provincial.
11:30
O pasageră nerezidentă, în vârstă de 45 de ani, a fost depistată cu 21375 de euro nedeclarați, încercând să scoată ilicit mijloace financiare din Republica Moldova. Cazul a fost constatat în cadrul controlului de specialitate al pasagerilor cursei Chișinău–Bologna, efectuat de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău în conlucrare cu angajații IGPF. În timpul formalităților […] Post-ul Valută nedeclarată depistată asupra unei pasagere la vama Aeroport apare prima dată în Provincial.
Ieri
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei. Funcționarul este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al […] Post-ul Angajat al Poliției Nisporeni, reținut de CNA pentru luare de mită apare prima dată în Provincial.
11:10
Vadim Pogorlețchi – eliberat după peste 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană # Provincial
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat ieri, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Eliberarea sa survine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constatase anterior încălcări grave ale drepturilor […] Post-ul Vadim Pogorlețchi – eliberat după peste 3 ani de detenție ilegală în regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
10:50
(VIDEO) La Chișinău se va desfășura Conferința internațională de Insolvabilitate. Irina Selevestru, organizator: Vom discuta despre Dreptul European al Insolvenței # Provincial
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea loc la Chișinău la 27 noiembrie 2025. Evenimentul va întruni invitați valoroși, inclusiv reprezentanți de la Comisia ONU pentru dreptul comercial internațional, Banca Mondială, Curtea de Apel Cluj, dar și experți de la Universitățile Harvard și UNIFI (Florența). Irina Selevestru, administrator autorizat, […] Post-ul (VIDEO) La Chișinău se va desfășura Conferința internațională de Insolvabilitate. Irina Selevestru, organizator: Vom discuta despre Dreptul European al Insolvenței apare prima dată în Provincial.
10:50
Ilie Ilașcu s-a stins din viață: Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită # Provincial
Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viața a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. […] Post-ul Ilie Ilașcu s-a stins din viață: Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită apare prima dată în Provincial.
10:40
Pacienții Spitalului raional Fălești sunt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit unui comunicat, reparația acestei secții a costat peste 3,8 milioane de lei, dintre care circa 1,8 milioane constituie contribuția CNAM și […] Post-ul Secția de chirurgie a Spitalului Fălești, renovată cu peste 3,8 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
10:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată 40,3 milioane de lei, în perioada 10–14 noiembrie 2025. O parte din mijloace sunt direcționate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Astfel, AIPA a autorizat plăți în valoare de 2 milioane de lei, dintre care: – 200 mii lei pentru […] Post-ul 40,3 milioane lei autorizate spre plată de AIPA săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei # Provincial
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06. Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit […] Post-ul Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei apare prima dată în Provincial.
10:20
Elevii de clasa a IX-a din peste 600 de școli susțin testarea tematică la limba străină # Provincial
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea tematică la limba străină, un exercițiu de evaluare a competențelor lingvistice ale elevilor de clasa a IX-a. Participarea este voluntară, școlile optând benevol pentru implicarea în acest proces. Testarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională […] Post-ul Elevii de clasa a IX-a din peste 600 de școli susțin testarea tematică la limba străină apare prima dată în Provincial.
10:20
Peste 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți în campania #GenerațiaPădurii # Provincial
Peste 8 300 de voluntari din toată țara s-au alăturat, în acest weekend, campaniei de împădurire #GenerațiaPădurii, plantând împreună 1 220 000 de puieți pe 286 de hectare. Studenți și profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au făcut echipă cu cei aproximativ 2 000 de silvicultori care […] Post-ul Peste 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți în campania #GenerațiaPădurii apare prima dată în Provincial.
09:10
Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2023-2024. Existența unui furnizor public național de servicii media reprezintă o componentă esențială a infrastructurii instituționale a unui stat modern, având rolul de a asigura […] Post-ul Audit al conformității privind gestionarea fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 apare prima dată în Provincial.
17 noiembrie 2025
17:30
În perioada 14–16 noiembrie 2025, la Brașov, primarii și reprezentanții autorităților locale din România, Republica Moldova și Ucraina s-au reunit în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM) pentru a discuta consolidarea cooperării și parcursul european al Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de ACoR, AOR și CALM și a subliniat rolul […] Post-ul Primarii din România și Moldova reafirmă angajamentul pentru parcursul european apare prima dată în Provincial.
17:30
Aproape 300 de antrenori din școli sportive au participat la un seminar privind promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport # Provincial
Promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport – un domeniu esențial pentru dezvoltarea fizică, emoțională și socială a copiilor și tinerilor – a fost tema seminarului „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Proiectului Erasmus+ Sport „ACT RISE”. Evenimentul a […] Post-ul Aproape 300 de antrenori din școli sportive au participat la un seminar privind promovarea incluziunii și a egalității de gen în sport apare prima dată în Provincial.
17:10
Lansare transfrontalieră a proiectului de prevenire a riscurilor și reziliență urbană. Conducerea raionului Glodeni prezentă la eveniment # Provincial
Proiectul „Strategii de prevenire a riscurilor de dezastre și de reziliență pentru zonele metropolitane din zona transfrontalieră”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul „Interreg-Next România – Republica Moldova”, realizat în parteneriat cu Direcția Situații Excepționale Bălți, Republica Moldova și Comuna Miroslava, județul Iași, România, a fost lansat astăzi la Bălți. Potrivit autorităților, întâlnirea a reunit […] Post-ul Lansare transfrontalieră a proiectului de prevenire a riscurilor și reziliență urbană. Conducerea raionului Glodeni prezentă la eveniment apare prima dată în Provincial.
17:00
Forumul România Metropolitană 2025: ADR Nord promovează dezvoltarea urbană și cooperarea transfrontalieră # Provincial
În perioada 12-14 noiembrie curent, municipiul Iași, România, a găzduit Forumul național „România Metropolitană 2025”, un eveniment de anvergură dedicat dezvoltării urbane integrate și colaborării între marile centre metropolitane ale României. Participanții la eveniment și-au propus să contureze o viziune comună pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și inteligentă a zonelor metropolitane, printr-un dialog constructiv între administrații, […] Post-ul Forumul România Metropolitană 2025: ADR Nord promovează dezvoltarea urbană și cooperarea transfrontalieră apare prima dată în Provincial.
17:00
Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie # Provincial
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în zona șantierului de construcție de pe drumul național G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00–9,63, circulația autovehiculelor de mare tonaj va fi redirecționată conform schemei anexate. Măsura de restricționare a circulației este instituită ca urmare a condițiilor dificile create în șantier, fiind […] Post-ul Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39 R14 – Unchitești–Țipordei începând cu 18 noiembrie apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.