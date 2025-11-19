Au început lucrările la apeductul magistral din Ialoveni spre cinci localități rurale

11:10

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei. Funcționarul este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al