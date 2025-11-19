Dronă neidentificată observată în zona Săiți – Tocuz: Poliția de Frontieră efectuează verificări
Curentul.md, 19 noiembrie 2025 10:40
Acum 15 minute
10:40
Acum o oră
10:20
VIDEO// Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! # Curentul.md
O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei cu scopul de a informa locuitorii capitalei despre expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, care vor avea loc în perioada 20-23 noiembrie la centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025 oferă vizitatorilor o varietate vastă de mobilier, covoare, accesorii pentru casă, dar […]
10:10
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La […]
Acum 2 ore
09:40
Munteanu și Kallas au discutat despre prioritățile Republicii Moldova și rolul țării în securitatea regională # Curentul.md
Prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme, și nu doar din perspectiva aderării la UE, ci […]
09:10
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo. La această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar. Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public în locul mașinilor personale, iar […]
Acum 24 ore
17:40
51 de tineri din toată țara preiau rolul deputaților în cadrul Parlamentului Tinerilor # Curentul.md
Legislativul găzduiește cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional Parlamentul Tinerilor, unde 51 de tineri din toate colțurile țării intră în rolul unui deputat. În prima zi, participanții au fost familiarizați cu procedurile legislative și au lucrat în comisii și fracțiuni pentru a propune, dezbate și redacta inițiative legislative. Activitatea în comisii le-a oferit posibilitatea […]
17:10
Soba suprasolicitată – cauza unui incendiu în Sîngerei; proprietarul a suferit arsuri de gradul III # Curentul.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Pompierii au reușit localizarea […]
16:40
Mobilizare națională: 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți într-un singur weekend # Curentul.md
Peste 8 300 de voluntari din toată țara s-au alăturat, în acest weekend, campaniei de împădurire #GenerațiaPădurii, plantând împreună 1 220 000 de puieți pe 286 de hectare. Studenți și profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au făcut echipă cu cei aproximativ 2 000 de silvicultori care […]
16:10
Popșoi: „Doar împreună cu România și Ucraina putem avansa pe calea integrării europene” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi bilaterale cu secretara de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko. În dialogul cu Ana Tinca au fost discutate consolidarea parteneriatului strategic cu România, sprijinul constant al Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii […]
16:10
Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de transportare ilicită a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău. Bagajele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursele avia spre Dublin și Londra. În primul caz, a fost documentat un cetățean român, […]
15:30
Moldova, mai aproape de piața energetică a UE: Secretariatul Comunității Energetice lansează biroul MEIR # Curentul.md
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial marți seara biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău. Acești pași marchează o nouă fază de cooperare pentru accelerarea tranziției către energie curată a țării și consolidarea capacității instituționale de a realiza integrarea cu piața internă energetică a Uniunii Europene. Evenimentul i-a reunit pe […]
14:40
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor” # Curentul.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului de educație financiară „Drumul banilor”, dedicat Zilei leului moldovenesc. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum […]
14:10
Ion Ceban: „Toate fracțiunile, societatea civilă și mediul de afaceri vor fi consultate pentru buget” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău urmează să inițieze transparent, toate procedurile de dezbatere publică a Bugetului pentru anul 2026. Urmează să fie consultate toate fracțiunile municipale, grupurile de specialitate, societatea civilă, cetățenii orașului, domeniul de business, HoReCa etc. Până la sfârșitul anului, conform […]
13:40
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Curentul.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor asumate, […]
13:10
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „Nu vrem să ne fie impus un viitor, cu forța sau prin șantaj. Republica Moldova alege, conștient” # Curentul.md
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat în premieră, la Bruxelles, de Comisara Marta Kos. Evenimentul, cu genericul „Prin […]
12:30
Irina Vlah: Răspunsul Comisiei de la Veneţia poate clarifica situaţia legată de prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată perioada examinării cauzei civile, s-a adresat Comisiei de la Veneţia. Irina Vlah, liderul formațiunii, în cadrul unui interviu pentru Tribuna, a spus că, în demers, au pornit de la prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice, introduse cu doar câteva săptămâni înainte de startul oficial al perioadei […]
12:30
Ion Ceban: „Soluția pentru pensii e relansarea economiei și întoarcerea cetățenilor din diasporă” # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii. „Pe fundalul discuţiilor publice aferente procesului de învestire a noului Guvern, s-a vehiculat şi subiectul unei posibile majorări a vârstei de pensionare în Republica Moldova. Reprezentanţii noului Guvern nu au zis […]
12:20
Șefa statului: „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei ex-deputatului Ilie Ilașcu, informează CURENTUL. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism. Curajul său l-a transformat într-un simbol al rezistenței împotriva regimului separatist din stânga Nistrului și al […]
12:10
617 școli participă la testarea tematică la limba străină pentru elevii de clasa a IX-a # Curentul.md
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea tematică la limba străină, un exercițiu de evaluare a competențelor lingvistice ale elevilor de clasa a IX-a. Participarea este voluntară, școlile optând benevol pentru implicarea în acest proces. Testarea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru […]
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS a tratat alegătorii din Republica Moldova în cadrul procesului electoral parlamentar. Potrivit formațiunii, „pe lista PAS, la cererea expresă a președintei Maia Sandu, au fost invitate personalități notorii, respectate și cunoscute, prezentate drept garanția unui Legislativ competent și profesionist. Imediat […]
11:40
Vadim Pogorlețchi, eliberat după peste trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului: Promo-LEX cere reabilitarea și protecția lui # Curentul.md
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat ieri, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Eliberarea sa survine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constatase anterior încălcări grave ale drepturilor […]
11:10
VIDEO// Conferința internațională INSOL.LEGAL 2025 va avea loc la Chișinău. Printre invitați: experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI # Curentul.md
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea loc la Chișinău la 27 noiembrie 2025. Evenimentul va întruni invitați valoroși, inclusiv reprezentanți de la Comisia ONU pentru dreptul comercial internațional, Banca Mondială, Curtea de Apel Cluj, dar și experți de la Universitățile Harvard și UNIFI (Florența). Irina Selevestru, […]
Ieri
10:40
Serviciul Fiscal de Stat a încasat peste 907 milioane lei la bugetul de stat, săptămâna trecută # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 10 – 14 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 907,4 milioane de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
10:10
CCRM a publicat raportul auditului la TRM: compania a avut cheltuieli nejustificate de peste 21 de milioane de lei # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2023-2024. Existența unui furnizor public național de servicii media reprezintă o componentă esențială a infrastructurii instituționale a unui stat modern, având rolul de a asigura […]
09:40
Germania oferă Moldovei 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE și proiecte sociale # Curentul.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și […]
09:10
A murit Ilie Ilașcu, fost deputat în Parlament și fost deținut politic la Tiraspol. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a carui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. […]
17 noiembrie 2025
18:40
CCRM reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, în aliniere cu prevederile standardelor internaționale de profil – Cadrului de Declarații Profesionale ale INTOSAI. În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind […]
17:40
Peste 2,3 milioane lei delapidați: două persoane condamnate la 10 și 11 ani de închisoare în dosar de escrocherie și fals # Curentul.md
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul […]
17:10
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de 57 de ani a încercat să aprindă focul în sobă […]
16:40
Vameșii din Sculeni au depistat în aripa unui automobil 358 de pachete de țigări ascunse # Curentul.md
Un conațional în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unui automobil de model „Ford Probe”, s-a prezentat pe direcția de ieșire din țară a postului vamal Sculeni, declarând că nu transportă bunuri pasibile declarării. Acționând în baza indicatorilor analizei de risc și a informațiilor operative, funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, […]
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 10-14 noiembrie 2025 a avut loc lansarea procesului de elaborare a sistemului informațional destinat digitalizării și trasabilității circuitului medicamentelor de uz veterinare, în conformitate cu prevederile legislației specifice ale Uniunii Europene în domeniul medicamentelor de uz veterinar. Totodată, au avut loc și primele consultații cu […]
15:40
Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare de circa 16,2 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA în comun cu procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul […]
15:20
Victor Agrici a fost numit în funcția de Secretar general al Parlamentului după ce Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan, care, în perioada iunie 2024 – noiembrie 2025 a condus Secretariatul Parlamentului. Funcția de Secretară generală adjunctă a legislativului va fi deținută în continuare de Tamara Gheorghița. Conform Regulamentului Parlamentului, […]
14:30
Ion Ceban propune construcția unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național: costurile, în sarcina proprietarilor # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, să estimeze lucrările și cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. El a spus că, deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu […]
14:10
Alexandru Munteanu pleacă la Bruxelles cu mesaje ferme: Moldova, gata să devină stat european # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, putem avansa cu pași rapizi în reformele necesare”. „Voi participa la primul forum organizat de Comisara Marta Kos privind extinderea și de a vorbi despre aderare ca despre o investiție comună […]
13:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Ion Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […]
13:20
Percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice: O angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
13:10
Video// Fadei Nagacevschi acuză autoritățile de duble standarde în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” și Maria Acbaș # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de la guvernare. El a vorbit despre cazul Mariei Acbaș, pe contul firmei căreia au intrat 20 000 de dolari din partea lui Ilan Șor, dar și despre cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din alegeri pe motiv […]
12:30
Ion Ceban: Problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Devine un pericol național # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, primarul capitalei, spune că „problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate”, informează CURENTUL. „Consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale. Acest fenomen a scăpat de sub control și devine un pericol național. Nu […]
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au avut loc alegeri locale noi. Comuna Natalievca, raionul Fălești Nr.d/o Nume/Prenume Denumirea formațiunii/ candidat independent Rezultat Sandu Victor Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 408 (63,45%) Galchin Galina Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” 235 (36,55%) Comuna […]
11:40
Președintele organizației teritoriale Briceni a Partidului „Șor”, acuzat de complicitate la finanțare ilicită # Curentul.md
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Șor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii. Potrivit procurorilor, acesta ar fi acceptat, prin complicitate, finanțarea partidului din surse ilicite în valoare de peste 1,8 milioane de lei.
11:10
Ieri, în timpul patrulării în zona gării feroviare, un echipaj al Direcției regionale Centru a observat, pe strada Piața Gării, o persoană căzută la sol, aflată în stare de inconștiență. Carabinierii au intervenit imediat, au securizat zona și au solicitat serviciile medicale de urgență. Echipa AMU, împreună cu medicul legist chemat de grupa operativă a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Guvernul continuă extinderea fondului forestier: 110 mii de puieți plantați la Mihailovca # Curentul.md
Guvernul a plantat 110 mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare la Mihailovca, raionul Cimișlia. Acțiunea are drept scop reabilitarea fondului forestier degradat și extinderea suprafețelor împădurite, fiind parte a campaniei naționale Generația Pădurii, lansată în 2023 la inițiativa Președintei Maia Sandu. Cei care doresc să se alăture plantărilor o pot face […]
10:10
Ion Ceban la 2 ani în al doilea mandat: Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale # Curentul.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat de primar general, informează CURENTUL. Edilul a spus că e vorba de “sute de proiecte mari și mici pe care le-am continuat în acești 2 ani, pe […]
09:40
În weekend avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Pe ordinea de zi s-au aflat chestiuni privind situația formațiunii în actualul context politic și aspecte organizatorice interne, informează CURENTUL. Consiliul a examinat circumstanțele care au condus la excluderea abuzivă a PLDM din campania electorală, reamintind că partidul a depus […]
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu merge astăzi într-o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, informează CURENTUL. Agenda vizitei externe a Premierului, planificată în perioada 17-18 noiembrie. va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta […]
14 noiembrie 2025
18:40
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică, în parteneriat cu specialiștii Centrului „La Strada”, au desfășurat o nouă acțiune de informare în cadrul operațiunii „SigurOnline cu Poliția”. În trafic, conducătorii auto au fost încurajați să adopte un comportament responsabil atât pe drumurile publice, cât și în mediul online, fiind informați despre importanța protejării copiilor în spațiul […]
18:10
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, cu prezența membrilor Consiliului de administrație, a prezentat echipei pe noul Director General al companiei, dl Sergiu Carmanschi. Secretarul general al Ministerului Energiei a subliniat importanța continuității și stabilității în gestionarea sistemului electroenergetic național, exprimându-și încrederea că experiența […]
17:40
Astăzi, în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, în zona „Grimăncăuți–Briceni”, un echipaj mixt format dintr-un carabinier din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGC și un polițist de frontieră din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGPF a observat doi bărbați care se comportau suspect. Opriți pentru verificări, oamenii legii au stabilit că […]
17:10
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în comunitățile rurale. Iată modificările care se așteaptă: Larga, Briceni – modernizarea instituțiilor sociale, iluminat public inteligent și sisteme de supraveghere video. Coșnița, Dubăsari – colectare selectivă a deșeurilor și 500 de tomberoane noi pentru plastic. Sipoteni, Călărași – acces la […]
