Vadim Pogorlețchi, eliberat după peste trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului: Promo-LEX cere reabilitarea și protecția lui
Curentul.md, 18 noiembrie 2025 11:40
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat ieri, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Eliberarea sa survine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constatase anterior încălcări grave ale drepturilor […]
• • •
Acum 15 minute
11:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS a tratat alegătorii din Republica Moldova în cadrul procesului electoral parlamentar. Potrivit formațiunii, „pe lista PAS, la cererea expresă a președintei Maia Sandu, au fost invitate personalități notorii, respectate și cunoscute, prezentate drept garanția unui Legislativ competent și profesionist. Imediat […]
11:40
Acum o oră
11:10
VIDEO// Conferința internațională INSOL.LEGAL 2025 va avea loc la Chișinău. Printre invitați: experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI # Curentul.md
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea loc la Chișinău la 27 noiembrie 2025. Evenimentul va întruni invitați valoroși, inclusiv reprezentanți de la Comisia ONU pentru dreptul comercial internațional, Banca Mondială, Curtea de Apel Cluj, dar și experți de la Universitățile Harvard și UNIFI (Florența). Irina Selevestru, […]
Acum 2 ore
10:40
Serviciul Fiscal de Stat a încasat peste 907 milioane lei la bugetul de stat, săptămâna trecută # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 10 – 14 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 907,4 milioane de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
10:10
CCRM a publicat raportul auditului la TRM: compania a avut cheltuieli nejustificate de peste 21 de milioane de lei # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2023-2024. Existența unui furnizor public național de servicii media reprezintă o componentă esențială a infrastructurii instituționale a unui stat modern, având rolul de a asigura […]
Acum 4 ore
09:40
Germania oferă Moldovei 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE și proiecte sociale # Curentul.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și […]
09:10
A murit Ilie Ilașcu, fost deputat în Parlament și fost deținut politic la Tiraspol. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj si iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a carui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. […]
Acum 24 ore
18:40
CCRM reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca Instituție Supremă de Audit, în mod independent, imparțial și neafiliat politic, în aliniere cu prevederile standardelor internaționale de profil – Cadrului de Declarații Profesionale ale INTOSAI. În acest sens, Curtea de Conturi ia act de informațiile apărute în presă privind […]
17:40
Peste 2,3 milioane lei delapidați: două persoane condamnate la 10 și 11 ani de închisoare în dosar de escrocherie și fals # Curentul.md
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul […]
17:10
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de 57 de ani a încercat să aprindă focul în sobă […]
16:40
Vameșii din Sculeni au depistat în aripa unui automobil 358 de pachete de țigări ascunse # Curentul.md
Un conațional în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unui automobil de model „Ford Probe”, s-a prezentat pe direcția de ieșire din țară a postului vamal Sculeni, declarând că nu transportă bunuri pasibile declarării. Acționând în baza indicatorilor analizei de risc și a informațiilor operative, funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, […]
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 10-14 noiembrie 2025 a avut loc lansarea procesului de elaborare a sistemului informațional destinat digitalizării și trasabilității circuitului medicamentelor de uz veterinare, în conformitate cu prevederile legislației specifice ale Uniunii Europene în domeniul medicamentelor de uz veterinar. Totodată, au avut loc și primele consultații cu […]
15:40
Sinteza CNA: Dosare în sistemul educațional, scheme cu diplome false, ordine de înghețare emise pe bunuri și conturi bancare de circa 16,2 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA în comun cu procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul […]
15:20
Victor Agrici a fost numit în funcția de Secretar general al Parlamentului după ce Curtea Constituțională a validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan, care, în perioada iunie 2024 – noiembrie 2025 a condus Secretariatul Parlamentului. Funcția de Secretară generală adjunctă a legislativului va fi deținută în continuare de Tamara Gheorghița. Conform Regulamentului Parlamentului, […]
14:30
Ion Ceban propune construcția unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național: costurile, în sarcina proprietarilor # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup de lucru condus de viceprimar, responsabili ai preturii, să iasă la fața locului, să estimeze lucrările și cheltuielile pentru montarea unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. El a spus că, deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu […]
14:10
Alexandru Munteanu pleacă la Bruxelles cu mesaje ferme: Moldova, gata să devină stat european # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, putem avansa cu pași rapizi în reformele necesare”. „Voi participa la primul forum organizat de Comisara Marta Kos privind extinderea și de a vorbi despre aderare ca despre o investiție comună […]
13:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Ion Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […]
13:20
Percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice: O angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
13:10
Video// Fadei Nagacevschi acuză autoritățile de duble standarde în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” și Maria Acbaș # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, acuză autoritățile de duble standarde în favoarea partidului de la guvernare. El a vorbit despre cazul Mariei Acbaș, pe contul firmei căreia au intrat 20 000 de dolari din partea lui Ilan Șor, dar și despre cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din alegeri pe motiv […]
12:30
Ion Ceban: Problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Devine un pericol național # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, primarul capitalei, spune că „problema consumului de droguri este pe punctul să scape de sub control. Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate”, informează CURENTUL. „Consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale. Acest fenomen a scăpat de sub control și devine un pericol național. Nu […]
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare în localitățile unde ieri, 16 noiembrie 2025, au avut loc alegeri locale noi. Comuna Natalievca, raionul Fălești Nr.d/o Nume/Prenume Denumirea formațiunii/ candidat independent Rezultat Sandu Victor Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 408 (63,45%) Galchin Galina Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” 235 (36,55%) Comuna […]
Ieri
11:40
Președintele organizației teritoriale Briceni a Partidului „Șor”, acuzat de complicitate la finanțare ilicită # Curentul.md
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Șor” a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii. Potrivit procurorilor, acesta ar fi acceptat, prin complicitate, finanțarea partidului din surse ilicite în valoare de peste 1,8 milioane de lei.
11:10
Ieri, în timpul patrulării în zona gării feroviare, un echipaj al Direcției regionale Centru a observat, pe strada Piața Gării, o persoană căzută la sol, aflată în stare de inconștiență. Carabinierii au intervenit imediat, au securizat zona și au solicitat serviciile medicale de urgență. Echipa AMU, împreună cu medicul legist chemat de grupa operativă a […]
10:30
Guvernul continuă extinderea fondului forestier: 110 mii de puieți plantați la Mihailovca # Curentul.md
Guvernul a plantat 110 mii de puieți pe o suprafață de 27 de hectare la Mihailovca, raionul Cimișlia. Acțiunea are drept scop reabilitarea fondului forestier degradat și extinderea suprafețelor împădurite, fiind parte a campaniei naționale Generația Pădurii, lansată în 2023 la inițiativa Președintei Maia Sandu. Cei care doresc să se alăture plantărilor o pot face […]
10:10
Ion Ceban la 2 ani în al doilea mandat: Chișinău este lider la gestionarea celui mai mare portofoliu de proiecte investiționale # Curentul.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul unui eveniment public, a prezentat astăzi Raportul de 2 ani de activitate a Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat de primar general, informează CURENTUL. Edilul a spus că e vorba de “sute de proiecte mari și mici pe care le-am continuat în acești 2 ani, pe […]
09:40
În weekend avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Pe ordinea de zi s-au aflat chestiuni privind situația formațiunii în actualul context politic și aspecte organizatorice interne, informează CURENTUL. Consiliul a examinat circumstanțele care au condus la excluderea abuzivă a PLDM din campania electorală, reamintind că partidul a depus […]
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu merge astăzi într-o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, informează CURENTUL. Agenda vizitei externe a Premierului, planificată în perioada 17-18 noiembrie. va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică, în parteneriat cu specialiștii Centrului „La Strada”, au desfășurat o nouă acțiune de informare în cadrul operațiunii „SigurOnline cu Poliția”. În trafic, conducătorii auto au fost încurajați să adopte un comportament responsabil atât pe drumurile publice, cât și în mediul online, fiind informați despre importanța protejării copiilor în spațiul […]
18:10
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, cu prezența membrilor Consiliului de administrație, a prezentat echipei pe noul Director General al companiei, dl Sergiu Carmanschi. Secretarul general al Ministerului Energiei a subliniat importanța continuității și stabilității în gestionarea sistemului electroenergetic național, exprimându-și încrederea că experiența […]
17:40
Astăzi, în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, în zona „Grimăncăuți–Briceni”, un echipaj mixt format dintr-un carabinier din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGC și un polițist de frontieră din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGPF a observat doi bărbați care se comportau suspect. Opriți pentru verificări, oamenii legii au stabilit că […]
17:10
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în comunitățile rurale. Iată modificările care se așteaptă: Larga, Briceni – modernizarea instituțiilor sociale, iluminat public inteligent și sisteme de supraveghere video. Coșnița, Dubăsari – colectare selectivă a deșeurilor și 500 de tomberoane noi pentru plastic. Sipoteni, Călărași – acces la […]
16:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o filieră de trafic de droguri formată din cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova. Gruparea era specializată în introducerea drogurilor în țară prin contrabandă și distribuirea acestora prin intermediul aplicației Telegram. Pe parcursul a două luni au fost documentați […]
16:10
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția […]
16:00
Avocatul Nagacevschi, despre amânarea ședinței de judecată privind acțiunea MJ împotriva „Inima Moldovei”: Țara noastră merită respect, nu rușine! # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că ședința programată pentru data de 14 noiembrie 2025, ora 14:00, în dosarul privind acțiunea Ministerului Justiției de limitare a activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de 12 luni, a fost anulată pe motiv că judecătorul raportor de la Curtea de Apel se […]
15:40
Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg. La eveniment au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai celor 46 de state membre. În cadrul ceremoniei, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și […]
15:10
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 […]
14:40
Un bărbat din Hîncești a rămas blocat sub un strat de pământ în timp ce realiza lucrări la canalizare: Salvatorii au scos bărbatul # Curentul.md
În dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au fost solicitați să intervină în ajutorul unui bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ. Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit informațiilor, […]
14:10
La 22 octombrie 2025, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni care urmează să intre în vigoare la 21 noiembrie 2025 împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, precum și împotriva oricărei entități în care acestea dețin, direct sau indirect, individual ori cumulat, un interes de cel puțin 50%. Piața […]
13:40
Pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 CEC va tipări circa 39 mii buletine de vot # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 buletine de vot în limba română și 4 578 buletine de vot în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot, dintre ele 19 583 în limba română și 3 013 în […]
13:40
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 12 delegații la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat de Parlament. Este prevăzut șeful fiecărei delegații, membrii și membrii supleanți, informează CURENTUL. Delegația Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană […]
13:10
„Viitorul începe cu noi” a fost tema centrală a unei noi ediții a „EU Talks”, dedicată implicării tinerilor în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Evenimentul – organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene (UE), care va avea loc la Bruxelles pe 18 noiembrie 2025 – a reunit peste 100 de […]
12:40
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare. Este vorba de cinci deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, de două deputate din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – Nina Cereteu și Stela Onuțu, precum și de un […]
12:10
Moldova va primi finanțare în valoare de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru reformarea sectorului energetic # Curentul.md
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în prima lectură un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, […]
11:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că proiectul de implementare a sistemului eCall în Republica Moldova avansează conform planului, consolidând capacitatea serviciilor de urgență și sporind siguranța rutieră. Sistemul eCall este o tehnologie modernă instalată în vehicule care, în cazul unui accident rutier grav, apelează automat numărul unic de urgență 112 și transmite dispecerilor un set minim de […]
11:10
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei # Curentul.md
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), informează CURENTUL cu referire la Gagauzia24. Oficialul a spus că prezidiul Adunării a susținut cererea sa de demisie. „M-am adresat prezidiului APG, iar acesta mi-a acceptat cererea de demisie. Nu am fost supus niciunei presiuni, nu am primit indicații de nicăieri. Pur […]
10:30
Ion Ceban a demisionat din funcția de deputat și rămâne primar al Capitalei: „Atunci când promit – eu fac” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, ieri, a demisionat din funcția de deputat. El a spus că rămâne la Primărie, deoarece așa a promis chișinăuienilor și cetățenilor care l-au ales. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este principiul după care mă conduc în viață și în activitatea mea profesională”, a declarat politicianul. Edilul a precizat că, […]
10:10
CEC avertizează: Astăzi expiră termenul pentru agitația electorală în cadrul alegerilor locale noi # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi, care vor avea loc în această duminică, 16 noiembrie 2025. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu […]
09:40
Guvernul Munteanu invită investitorii francezi și români să participe la proiectele de modernizare energetică și infrastructurală ale Moldovei # Curentul.md
Reformele economice promovate de Guvernul de la Chișinău, oportunitățile de investiții și sectoarele în care sunt create cele mai favorabile condiții pentru întreprinzători au fost prezentate oamenilor de afaceri membri ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a accentuat că Guvernul își concentrează eforturile pe stimularea creșterii economice, […]
09:10
Premierul Alexandru Munteanu: Moldova mizează în continuare pe sprijinul Casei Regale a României, inclusiv în capitalele europene # Curentul.md
Casa Regală a României va continua să susțină Republica Moldova în parcursul integrării europene și implementarea proiectelor pentru modernizarea țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii de astăzi a Premierului Alexandru Munteanu cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu. Oficialii au apreciat relațiile strânse de prietenie între […]
13 noiembrie 2025
17:10
UE și PNUD lansează o inițiativă pentru îmbunătățirea guvernanței în agricultură și a ocupării forței de muncă în mediul rural din Republica Moldova # Curentul.md
Uniunea Europeană (UE), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), lansează un proiect în valoare de 3 milioane de euro, cu o durată de trei ani, destinat consolidării guvernanței digitale în agricultură și îmbunătățirii oportunităților de angajare pentru persoanele vulnerabile din mediul rural din Republica Moldova. Inițiativa finanțată de UE va contribui la […]
