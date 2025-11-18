Vadim Pogorlețchi, eliberat după peste trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului: Promo-LEX cere reabilitarea și protecția lui

11:10

Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), informează CURENTUL cu referire la Gagauzia24. Oficialul a spus că prezidiul Adunării a susținut cererea sa de demisie. „M-am adresat prezidiului APG, iar acesta mi-a acceptat cererea de demisie. Nu am fost supus niciunei presiuni, nu am primit indicații de nicăieri. Pur […]