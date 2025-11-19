Prima ninsoare – serviciile municipale au intervenit în capitală

17:40

Astăzi, în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, în zona „Grimăncăuți–Briceni”, un echipaj mixt format dintr-un carabinier din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGC și un polițist de frontieră din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGPF a observat doi bărbați care se comportau suspect. Opriți pentru verificări, oamenii legii au stabilit că […]