Explozie într-o locuință din Hădărăuți: o femeie a suferit arsuri severe

13:10

Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului din săptămâna curentă. Deputații vor examina modificările la Legea bugetului de stat pentru anul 2025 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice Acordul de facilitate de credit cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare prin care […]