„Taci, purcelușo!”. „Ești o persoană oribilă”. Donald Trump a insultat două jurnaliste, amenințând că va interzice difuzarea canalului ABC News

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare. Astfel, potrivit unui comunicat al Consiliului, candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 16 decembrie 2025 inclusiv, cererile de participare la concurs, anexând...