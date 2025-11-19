Ministerul Energiei: Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%
Ziarul de Garda, 19 noiembrie 2025 10:30
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Energiei. Conform Ministerului, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele...
• • •
Acum 5 minute
10:50
„Triunghiul Odesa”: Reuniune trilaterală dintre R. Moldova, Ucraina și România pentru „avansarea cooperării în domenii strategice” # Ziarul de Garda
Ieri, 18 noiembrie, la Chișinău a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale R. Moldova, României și Ucrainei. Reuniunea a vizat consolidarea dialogului trilateral și avansarea cooperării în domenii strategice, inclusiv infrastructură, transport, comerț, investiții, energie, securitate și combaterea amenințărilor hibride. R. Moldova a fost...
Acum 10 minute
10:40
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat peste noapte 470 de drone și 48 de rachete asupra regiunilor ucrainene, anunță Zelenski: „Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut”. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:34 În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, armata rusă a lansat 470 de drone și 48 de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice și de croazieră, asupra regiunilor ucrainene. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a reiterat faptul că „fiecare atac nerușinat împotriva vieții normale arată că presiunea asupra...
Acum 30 minute
10:30
„Taci, purcelușo!”. „Ești o persoană oribilă”. Donald Trump a insultat două jurnaliste, amenințând că va interzice difuzarea canalului ABC News # Ziarul de Garda
„Taci, purcelușo!”, „ești o persoană oribilă”. Donald Trump a insultat două jurnaliste, amenințând că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat, scrie Le Figaro. La bordul avionului prezidențial al SUA, Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni. El a răspuns, destul...
10:30
Ministerul Energiei: Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Energiei. Conform Ministerului, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele...
Acum o oră
10:10
Precizările Poliției de Frontieră despre drona rusească care ar fi intrat pe teritoriul R. Moldova: „Nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor” # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 19 noiembrie o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (R. Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Conform unui comunicat al instituției, aparatul de zbor s-ar fi...
Acum 2 ore
09:50
Invazia Rusiei în Ucraina a generat emisii globale de căldură echivalente cu 236,8 milioane de tone de CO². Ucraina cere despăgubiri de peste 37 de miliarde de euro pentru „costurile climatice” # Ziarul de Garda
Invazia Rusiei în Ucraina a generat emisii globale de căldură echivalente cu 236,8 milioane de tone de CO². Rusia ar fi nevoită să plătească Ucrainei peste 37 de miliarde de euro, ceea ce ar fi primul caz mondial de despăgubiri climatice în urma războiului, scrie Euronews. „Registrul Daunelor provocate în Ucraina” va începe să accepte...
09:40
O linie ferată poloneză a fost sabotată de ucraineni care lucrau pentru Rusia, susține Tusk
Persoanele care au avariat o mică secțiune a unei linii feroviare care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul Poloniei și de Ucraina erau doi ucraineni care lucrau pentru Rusia, a declarat marți, 18 octombrie, prim-ministrul Donald Tusk în fața parlamentului polonez, scrie POLITICO. Circulația feroviară pe ruta aglomerată a fost oprită duminică dimineață după ce un...
09:40
Incendiu la un liceu din capitală. Un transformator electric a fost cuprins de flăcări # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de miercuri, 19 noiembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Conform primelor informații, un...
09:30
FOTO/ Primii fulgi de zăpadă au căzut în R. Moldova. Drumarii au împrăștiat peste 60 de tone de sare tehnică pe traseele afectate # Ziarul de Garda
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în localitățile din R. Moldova au căzut precipitații sub formă de ninsoare. Administrația Națională a Drumurilor informează că echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții și își continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile naționale. „Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele...
09:20
O dronă rusească a intrat pe teritoriul R. Moldova, în apropierea localităților Oancea și Colibași. Armata română a ridicat în aer patru aeronave pentru monitorizarea spațiului aerian # Ziarul de Garda
O dronă rusească a intrat în această dimineață circa opt kilometri în România, între Periprava și Chilia Veche, județul Tulcea, ulterior, a traversat Ucraina și Moldova și s-a întors spre Foltești, județul Galați. Patru aeronave, germane și românești, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, scrie HotNews. Armata Română informează că a...
09:00
LIVE TEXT/ Casa Albă și autoritățile ruse lucrează în secret la o propunere de a pune capăt războiului. Zeci de persoane rănite după un atac rusesc asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:50 Casa Albă și autoritățile ruse lucrează în secret la o propunere de a pune capăt războiului provocat de Rusia în Ucraina, scrie presa ucraineană, cu referire la Axios. Emisarul special al SUA Steve Witkoff și emisarul rus Kirill Dmitriev au discutat pe larg planul de pace în 28 de puncte, a declarat un...
09:00
Video/ Neutralitate sub presiunea războiului: între garanție constituțională și vulnerabilitate strategică # Ziarul de Garda
În fața războiului din Ucraina și a tensiunilor regionale crescânde, statutul de neutralitate al R. Moldova se confruntă cu cea mai grea probă din ultimele trei decenii. Conform Constituției (art. 11), R. Moldova „proclamă neutralitatea sa permanentă” și „nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”. Realitatea geopolitică însă contrazice această...
Acum 4 ore
08:40
Polonia ridică de la sol avioane de luptă după atacurile rusești lansate în vestul Ucrainei # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și ale statelor aliate au fost ridicate de la sol miercuri dimineață, 19 noiembrie, pentru a asigura securitatea spațiului aerian al Poloniei, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Rusia a doborât patru drone care se îndreptau spre Moscova, iar aeroporturile au fost închise pentru o perioadă. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Apărarea aeriană rusă a doborât patru drone ucrainene în drum spre Moscova, a declarat primarul orașului, scrie Reuters. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că serviciile de urgență lucrează la locul accidentului în care au fost interceptate dronele, doborâte în decurs de aproximativ trei ore. Cele mai mari două aeroporturi ale Moscovei, Șeremetievo...
Acum 24 ore
21:50
Noi creșteri de taxe în Rusia, inclusiv a TVA, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina # Ziarul de Garda
Parlamentarii ruși au aprobat, marți, noi creșteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-și stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani, transmite HotNews.ro. Deputații din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, au aprobat un proiect de lege care va...
21:30
Linie ferată poloneză a fost sabotată de ucraineni care lucrau pentru Rusia, susține Tusk # Ziarul de Garda
Persoanele care au avariat o mică secțiune a unei linii feroviare care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul Poloniei și de Ucraina erau doi ucraineni care lucrau pentru Rusia, a declarat marți, 18 octombrie, prim-ministrul Donald Tusk în fața parlamentului polonez, scrie POLITICO. Circulația feroviară pe ruta aglomerată a fost oprită duminică dimineață după ce un...
21:00
Federația Sindicală a Educației solicită majorarea salariului pentru profesori: „Este timpul să punem capăt inechităților salariale care subminează viitorul profesiei” # Ziarul de Garda
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) din R. Moldova face un apel ferm către autoritățile centrale în pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026 pentru a creșterea salariului pentru profesori. Acesta a făcut publică o declarație transmisă către prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului Educației și Cercetării Dan perciun și președinta Comisiei parlamentare pentru cultură,...
20:20
LIVE TEXT/ Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS Rusia. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:15 Forțele Armate ale Ucrainei au folosit cu sistemele de rachete tactice ATACMS pentru un atac asupra unor ținte militare de pe teritoriul rus, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. „Aceasta este o evoluție semnificativă care subliniază angajamentul neclintit al Ucrainei față de suveranitatea sa. În ciuda presiunii continue...
19:50
Premierul Munteanu s-a întâlnit, la Bruxelles, cu înalți oficiali europeni: „Moldova merge înainte spre a deveni un stat-partener pentru pacea și prosperitatea întregii Europe” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuiază o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17-18 noiembrie. Premierului a avut întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, dar și cu omologul său din Muntenegru, premierul Milojko Spajić. Potrivit unui comunicat al Guvernului, șeful Executivului în cadrul...
18:40
VIDEO/ Detalii de la ședințele de judecată din dosarul ex-primarului de Boldurești: „Vreau să mă duc cu inima împlinită la cimitir – cu o lumânare, cu un buchet de flori și să-i spun fiului meu că am făcut dreptate” # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a...
18:30
Inaugurarea pomului și târgului de Crăciun, din centrul capitalei, va avea loc pe 5 decembrie # Ziarul de Garda
Inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun, din centrul Chișinăului, va avea loc vineri, 5 decembrie, a anunțat Primăria, într-un comunicat de presă. Activitățile consacrate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, în scuarul Porților Sfinte (Arcul de Triumf), în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, precum și în sectoarele capitalei. Inaugurarea...
18:20
Autoritățile din sănătate anunță o creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Circa 1700 de cazuri, înregistrate săptămâna trecută # Ziarul de Garda
În perioada 10-16 noiembrie, au fost înregistrate 1693 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în creștere cu 9,4% față de săptămâna precedentă, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În această perioadă au fost înregistrate patru cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău. Totodată, conform unui comunicat al...
18:10
CEC urmează să propună Curții Constituționale să valideze candidații supleanți ai PAS, Partidul Nostru și Blocului Electoral „Alternativa” după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței de marți, 18 noiembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de demisia a 8 deputați: Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nina Cereteu și Stela Onuțu aleși pe lista Partidului Nostru și Ion Ceban ales pe lista Blocului...
17:40
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină NU s-a prezentat la ședința de judecată. Instanța a dispus să fie adus silit # Ziarul de Garda
La ședința din 21 noiembrie, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus forțat în fața instanței. Decizia a fost luată astăzi, 18 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco. La cererea procurorului Alexandru Botnaru, magistrata Lilia Lupașco...
17:30
„Casa Rusă” din Chișinău, la un pas de a fi închisă: reacții pro și contra printre vorbitorii de limbă rusă din domeniul culturii # Ziarul de Garda
La 13 noiembrie curent, Parlamentul R. Moldova a aprobat în primă lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale – decizie care va duce la închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut drept „Casa Rusă”. Autoritățile justifică măsura prin riscurile de securitate informațională și utilizarea centrului, de-a lungul anilor, ca...
17:00
Vremea se schimbă brusc. Meteorologii anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare pentru miercuri
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se...
17:00
A fost inaugurat Biroul pentru independența și reziliența energetică. „Ne-am stabilit obiective ambițioase și vom continua să avem nevoie de asistența generoasă a UE” # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, a fost inaugurat biroul proiectului „Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova” (MEIR) la Chișinău. Evenimentul i-a reunit pe ministrul Energiei, Dorin Junghietu, șeful adjunct al Delegației UE, Mate Csicsai, și directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, informează Ministerul Energiei. Conform comunicatului de presă al ministerului, proiectul MEIR, implementat de Secretariatul Comunității...
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se...
16:50
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz, în sala de judecată, a fost condamnat la cinci ani de închisoare # Ziarul de Garda
Bărbatul care a atacat o judecătoare, în sala de ședințe, cu o cheie de gaz, a fost găsit vinovat de huliganism agravat și condamnat la cinci ani de închisoare. Conform informațiilor consultate de ZdG, bărbatul se numește Alexei Guriță, iar judecătoarea atacată este Georgeta Grozav, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Potrivit probatoriului administrat de...
13:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „R. Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Ziarul de Garda
„Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei”. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat în premieră, la Bruxelles, de Comisara Marta Kos, conform unui comunicat de...
13:30
Președintele României, Nicușor Dan, despre Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit. Ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezintă o pierdere profundă pentru întreg spațiul românesc. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot...
13:20
Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc # Ziarul de Garda
Ministerul de Finanțe al SUA a declarat luni, 17 noiembrie, că sancțiunile impuse de SUA împotriva marilor companii petroliere ruse Rosneft și Lukoil reduc deja veniturile Rusiei din petrol și vor reduce probabil cantitatea de petrol rusesc vândut pe termen lung, relatează Reuters. Agenția de știri a consultat analiza eficacității sancțiunilor americane împotriva companiilor petroliere...
13:10
DOC/ Sentință înăsprită: un bărbat, condamnat la cinci ani cu executare și anunțat în cătare după ce scăpase cu suspendare. Avocat: „A conlucrat cu organul de urmărire penală ca investigator sub acoperire"
Un bărbat care a susținut că poate ajuta doi soți să obțină permisul de conducere a fost condamnat la închisoare cu executare, pentru trafic de influență și samavolnicie, după ce anterior primise o pedeapsă cu suspendare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat luni, 17 noiembrie, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 5 ani...
13:10
Doi judecători au promovat evaluarea externă. Natalia Mămăligă urmează să fie reevaluată. CSM a examinat rapoartele Comisiei Vetting # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, judecătorul Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi și Igor Botezatu, președinte al Judecătoriei Comrat au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. În același timp, membrii CSM au votat unanim pentru respingerea raportului Comisiei Vetting și au dispus reluarea evaluării judecătoarei...
13:10
Pe 14 noiembrie, Linella a sărbătorit 24 de ani de activitate printr-un gest concret de responsabilitate față de natură și comunitate: peste 260 de angajați au plantat 23 810 puieți pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești, marcând primul pas al proiectului Pădurea Linella, ce va ajunge la peste 13 hectare...
13:00
George Standard a ajuns pe piața din România prin intermediul rețelei Auchan. Interviu cu fondatorul întreprinderii, Gheorghe Bîrlădean # Ziarul de Garda
„Replicăm modelul cu succes în România, fără intermediari” — Cum a apărut ideea de a pătrunde pe piața din România și de ce tocmai acum? — În primul rând, în 2024, compania noastră a primit autorizația oficială de export al produselor în Uniunea Europeană. Acesta a fost un moment cheie, care ne-a deschis calea spre...
12:30
DOC/ Cinci ani de închisoare cu executare și anunțare în căutare pentru un bărbat. Prima instanță i-a aplicat anterior o pedeapsă cu suspendare. Avocat: „A conlucrat cu organul de urmărire penală ca investigator sub acoperire” # Ziarul de Garda
Un bărbat care a susținut că poate ajuta doi soți să obțină permisul de conducere a fost condamnat la închisoare cu executare, pentru trafic de influență și samavolnicie, după ce anterior primise o pedeapsă cu suspendare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat luni, 17 noiembrie, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 5 ani...
12:00
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski se va întâlni cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:54 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat o serie de întâlniri internaționale cheie, inclusiv negocieri care vor avea loc în Turcia miercuri, 19 noiembrie, unde se așteaptă să participe emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Zelenski a declarat că se află astăzi în Spania pentru discuții cu prim-ministrul Pedro Sánchez. El...
11:30
Promo-LEX cere reabilitarea și protecția activistului civic Vadim Pogorlețchi, eliberat după peste trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat luni, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Conform unui comunicat al Asociației Promo-LEX, eliberarea sa vine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat anterior...
Ieri
10:40
ULTIMA ORĂ/ CSM a admis cererea procurorului general interimar pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat,...
10:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu patru rachete balistice și 114 drone. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:21 Armata rusă a lansat patru rachete balistice Iskander-M și 114 drone asupra Ucrainei, conform Forțelor de Apărare Aeriană a Ucrainei, au fost neutralizate 101 ținte. Conform sursei citate, Rusia a lansat rachetele din regiunile Rostov și Voronej, iar dronele din Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 70 din cele 114...
10:30
ULTIMA ORĂ/ CSM a admis cererea procurorului general pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal # Ziarul de Garda
Procurorul general, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior,...
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Ziarul de Garda
Comisia pentru politică externă a Parlamentului R. Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, anunță Legislativul într-un comunicat. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către R....
10:10
O casa din raionul Sîngerei, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a suferit arsuri, fiind internat în stare gravă # Ziarul de Garda
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei. În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06, conform unui comunicat de presă emis de...
10:00
CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător. Cererile pot fi depuse până pe 16 decembrie # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare. Astfel, potrivit unui comunicat al Consiliului, candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 16 decembrie 2025 inclusiv, cererile de participare la concurs, anexând...
09:50
ULTIMA ORĂ/ Procurorul general solicită acordul pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal # Ziarul de Garda
Procurorul general, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat, ulterior,...
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare a judecătorilor și concursul pentru transferul temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc în ședință. Pe agenda CSM sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare a judecătorilor care urmează să fie examinate. La fel, membrii CSM vor desfășura concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. În concurs...
09:20
Un blogger uzbec, care a primit azil politic în R. Moldova, acuză că șoferul unei companii încearcă să-l estorcheze de 500 de euro. Șoferul susține însă că banii i-ar fi dat unor polițiști din România „pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
09:10
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza, care prevede și o posibilă cale către un stat palestinian suveran # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Rezoluția prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran, scrie Reuters. China și Rusia...
08:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a lovit regiunea Harkiv. O minoră a fost ucisă, iar alte nouă persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
8:10 O fată de șaptesprezece ani a fost ucisă și alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn din regiunea Harkiv, a raportat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov. Un băiat de șaisprezece ani s-a numărat printre răniți. Șapte dintre cei nouă răniți au fost spitalizați cu traume provocate de explozie,...
