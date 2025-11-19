LIVE TEXT/ Casa Albă și autoritățile ruse lucrează în secret la o propunere de a pune capăt războiului. Zeci de persoane rănite după un atac rusesc asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1363

17:50

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează în privința unei noi fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță, prin diverse aplicații de mesagerie. Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Sub aceste pretexte, victimei i se solicită să...