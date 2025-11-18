LIVE TEXT/ Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS Rusia. Război în Ucraina, ziua 1362

17:20

Până la 9,5 miliarde de lei ar putea fi economisiți anual, iar facturile la energie s-ar putea reduce chiar și la jumătate dacă locuințele ar fi eficientizate energetic, afirmă Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale consumă jumătate din energia utilizată la nivel național, iar multe dintre ele au...