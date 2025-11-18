LIVE TEXT/ Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS Rusia. Război în Ucraina, ziua 1362
Ziarul de Garda, 18 noiembrie 2025 20:20
UPDATE 20:15 Forțele Armate ale Ucrainei au folosit cu sistemele de rachete tactice ATACMS pentru un atac asupra unor ținte militare de pe teritoriul rus, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. „Aceasta este o evoluție semnificativă care subliniază angajamentul neclintit al Ucrainei față de suveranitatea sa. În ciuda presiunii continue...
• • •
Acum o oră
19:50
Premierul Munteanu s-a întâlnit, la Bruxelles, cu înalți oficiali europeni: „Moldova merge înainte spre a deveni un stat-partener pentru pacea și prosperitatea întregii Europe” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuiază o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 17-18 noiembrie. Premierului a avut întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, dar și cu omologul său din Muntenegru, premierul Milojko Spajić. Potrivit unui comunicat al Guvernului, șeful Executivului în cadrul...
Acum 2 ore
18:40
VIDEO/ Detalii de la ședințele de judecată din dosarul ex-primarului de Boldurești: „Vreau să mă duc cu inima împlinită la cimitir – cu o lumânare, cu un buchet de flori și să-i spun fiului meu că am făcut dreptate” # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie de către judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a...
Acum 4 ore
18:30
Inaugurarea pomului și târgului de Crăciun, din centrul capitalei, va avea loc pe 5 decembrie # Ziarul de Garda
Inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun, din centrul Chișinăului, va avea loc vineri, 5 decembrie, a anunțat Primăria, într-un comunicat de presă. Activitățile consacrate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, în scuarul Porților Sfinte (Arcul de Triumf), în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, precum și în sectoarele capitalei. Inaugurarea...
18:20
Autoritățile din sănătate anunță o creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Circa 1700 de cazuri, înregistrate săptămâna trecută # Ziarul de Garda
În perioada 10-16 noiembrie, au fost înregistrate 1693 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în creștere cu 9,4% față de săptămâna precedentă, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În această perioadă au fost înregistrate patru cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău. Totodată, conform unui comunicat al...
18:10
CEC urmează să propună Curții Constituționale să valideze candidații supleanți ai PAS, Partidul Nostru și Blocului Electoral „Alternativa” după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței de marți, 18 noiembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de demisia a 8 deputați: Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Draganel aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nina Cereteu și Stela Onuțu aleși pe lista Partidului Nostru și Ion Ceban ales pe lista Blocului...
17:40
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină NU s-a prezentat la ședința de judecată. Instanța a dispus să fie adus silit # Ziarul de Garda
La ședința din 21 noiembrie, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus forțat în fața instanței. Decizia a fost luată astăzi, 18 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco. La cererea procurorului Alexandru Botnaru, magistrata Lilia Lupașco...
17:30
„Casa Rusă” din Chișinău, la un pas de a fi închisă: reacții pro și contra printre vorbitorii de limbă rusă din domeniul culturii # Ziarul de Garda
La 13 noiembrie curent, Parlamentul R. Moldova a aprobat în primă lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale – decizie care va duce la închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut drept „Casa Rusă”. Autoritățile justifică măsura prin riscurile de securitate informațională și utilizarea centrului, de-a lungul anilor, ca...
17:00
Vremea se schimbă brusc. Meteorologii anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare pentru miercuri # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se...
17:00
A fost inaugurat Biroul pentru independența și reziliența energetică. „Ne-am stabilit obiective ambițioase și vom continua să avem nevoie de asistența generoasă a UE” # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, a fost inaugurat biroul proiectului „Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova” (MEIR) la Chișinău. Evenimentul i-a reunit pe ministrul Energiei, Dorin Junghietu, șeful adjunct al Delegației UE, Mate Csicsai, și directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, informează Ministerul Energiei. Conform comunicatului de presă al ministerului, proiectul MEIR, implementat de Secretariatul Comunității...
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se...
16:50
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz, în sala de judecată, a fost condamnat la cinci ani de închisoare # Ziarul de Garda
Bărbatul care a atacat o judecătoare, în sala de ședințe, cu o cheie de gaz, a fost găsit vinovat de huliganism agravat și condamnat la cinci ani de închisoare. Conform informațiilor consultate de ZdG, bărbatul se numește Alexei Guriță, iar judecătoarea atacată este Georgeta Grozav, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Potrivit probatoriului administrat de...
13:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „R. Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Ziarul de Garda
„Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei”. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat în premieră, la Bruxelles, de Comisara Marta Kos, conform unui comunicat de...
13:30
Președintele României, Nicușor Dan, despre Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit. Ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezintă o pierdere profundă pentru întreg spațiul românesc. „Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot...
13:20
Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc # Ziarul de Garda
Ministerul de Finanțe al SUA a declarat luni, 17 noiembrie, că sancțiunile impuse de SUA împotriva marilor companii petroliere ruse Rosneft și Lukoil reduc deja veniturile Rusiei din petrol și vor reduce probabil cantitatea de petrol rusesc vândut pe termen lung, relatează Reuters. Agenția de știri a consultat analiza eficacității sancțiunilor americane împotriva companiilor petroliere...
13:10
DOC/ Sentință înăsprită: un bărbat, condamnat la cinci ani cu executare și anunțat în cătare după ce scăpase cu suspendare. Avocat: „A conlucrat cu organul de urmărire penală ca investigator sub acoperire” # Ziarul de Garda
Un bărbat care a susținut că poate ajuta doi soți să obțină permisul de conducere a fost condamnat la închisoare cu executare, pentru trafic de influență și samavolnicie, după ce anterior primise o pedeapsă cu suspendare. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat luni, 17 noiembrie, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 5 ani...
13:10
Doi judecători au promovat evaluarea externă. Natalia Mămăligă urmează să fie reevaluată. CSM a examinat rapoartele Comisiei Vetting # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, judecătorul Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi și Igor Botezatu, președinte al Judecătoriei Comrat au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. În același timp, membrii CSM au votat unanim pentru respingerea raportului Comisiei Vetting și au dispus reluarea evaluării judecătoarei...
13:10
Pe 14 noiembrie, Linella a sărbătorit 24 de ani de activitate printr-un gest concret de responsabilitate față de natură și comunitate: peste 260 de angajați au plantat 23 810 puieți pe o suprafață de 5 hectare în satul Budăi, raionul Telenești, marcând primul pas al proiectului Pădurea Linella, ce va ajunge la peste 13 hectare...
13:00
George Standard a ajuns pe piața din România prin intermediul rețelei Auchan. Interviu cu fondatorul întreprinderii, Gheorghe Bîrlădean # Ziarul de Garda
„Replicăm modelul cu succes în România, fără intermediari” — Cum a apărut ideea de a pătrunde pe piața din România și de ce tocmai acum? — În primul rând, în 2024, compania noastră a primit autorizația oficială de export al produselor în Uniunea Europeană. Acesta a fost un moment cheie, care ne-a deschis calea spre...
12:30
12:00
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski se va întâlni cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:54 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat o serie de întâlniri internaționale cheie, inclusiv negocieri care vor avea loc în Turcia miercuri, 19 noiembrie, unde se așteaptă să participe emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Zelenski a declarat că se află astăzi în Spania pentru discuții cu prim-ministrul Pedro Sánchez. El...
11:30
Promo-LEX cere reabilitarea și protecția activistului civic Vadim Pogorlețchi, eliberat după peste trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Activistul civic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat luni, 17 noiembrie, după o detenție ilegală prelungită (peste trei ani) în regiunea transnistreană, aflată sub controlul structurilor de ocupație din Tiraspol. Conform unui comunicat al Asociației Promo-LEX, eliberarea sa vine în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat anterior...
10:40
ULTIMA ORĂ/ CSM a admis cererea procurorului general interimar pentru a urmări penal un judecător. Recent, magistratul a fost implicat într-un scandal # Ziarul de Garda
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a unui judecător. Conform surselor ZdG acesta este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei judecători, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Tocaiuc s-ar fi urcat,...
10:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu patru rachete balistice și 114 drone. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:21 Armata rusă a lansat patru rachete balistice Iskander-M și 114 drone asupra Ucrainei, conform Forțelor de Apărare Aeriană a Ucrainei, au fost neutralizate 101 ținte. Conform sursei citate, Rusia a lansat rachetele din regiunile Rostov și Voronej, iar dronele din Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 70 din cele 114...
10:30
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Ziarul de Garda
Comisia pentru politică externă a Parlamentului R. Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, anunță Legislativul într-un comunicat. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către R....
10:10
O casa din raionul Sîngerei, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a suferit arsuri, fiind internat în stare gravă # Ziarul de Garda
Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei. În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06, conform unui comunicat de presă emis de...
10:00
CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător. Cererile pot fi depuse până pe 16 decembrie # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare. Astfel, potrivit unui comunicat al Consiliului, candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 16 decembrie 2025 inclusiv, cererile de participare la concurs, anexând...
09:50
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Rapoartele Comisiei de evaluare a judecătorilor și concursul pentru transferul temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 noiembrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc în ședință. Pe agenda CSM sunt patru rapoarte ale Comisiei de evaluare a judecătorilor care urmează să fie examinate. La fel, membrii CSM vor desfășura concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. În concurs...
09:20
Un blogger uzbec, care a primit azil politic în R. Moldova, acuză că șoferul unei companii încearcă să-l estorcheze de 500 de euro. Șoferul susține însă că banii i-ar fi dat unor polițiști din România „pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
09:10
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza, care prevede și o posibilă cale către un stat palestinian suveran # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Rezoluția prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran, scrie Reuters. China și Rusia...
08:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a lovit regiunea Harkiv. O minoră a fost ucisă, iar alte nouă persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
8:10 O fată de șaptesprezece ani a fost ucisă și alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn din regiunea Harkiv, a raportat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov. Un băiat de șaisprezece ani s-a numărat printre răniți. Șapte dintre cei nouă răniți au fost spitalizați cu traume provocate de explozie,...
23:30
Germania va oferi R. Moldova 24 de milioane de euro sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE # Ziarul de Garda
Germania va oferi R. Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în R. Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu de luni, 17 noiembrie. Acordurile pentru recepționarea finanțării...
22:40
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia Floreasca nr....
22:10
Visul Georgian vrea să desființeze mai multe instituții-cheie și să limiteze votul georgienilor din străinătate # Ziarul de Garda
Parlamentul Georgiei, dominat de partidul de guvernământ Visul Georgian, examinează un nou pachet de inițiative legislative ce include propuneri de desființare a Administrației pentru Osetia de Sud, lichidarea Biroului Anticorupție și a altor structuri de stat, precum și restricționarea dreptului de vot pentru cetățenii georgieni aflați peste hotarele țării. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, reprezentant...
21:20
Propaganda rusă pătrunde în Kârgâzstan: Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune # Ziarul de Garda
În Kârgâzstan se lansează un nou post de televiziune, „Nomad”, legat de canalul propagandistic Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și de o organizație controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, candamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Potrivit unei investigații publicate de „Radio Azattyk” (Serviciul kazah al Radio Europa Liberă, n.r.), citată...
20:10
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, scrie Reuters, citând surse. Anterior, Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în cursa pentru un portofoliu de active Lukoil în valoare...
19:30
LIVE TEXT/ Ucraina lovește infrastructura folosită de ruși: o șosea spre Pokrovsk a fost distrusă. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:25 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus drumul care face legătura dintre Selîdove și Pokrovsk, în regiunea Donețk, pentru a îngreuna deplasarea și aprovizionarea trupelor ruse. Informația a fost confirmată de Corpul 7 de Reacție Rapidă al Trupelor Aeropurtate ucrainene. Militarii ucraineni afirmă că Rusia utiliza această rută pentru a introduce tehnică ușoară spre...
18:50
DOC/ Dorin Recean pleacă din politică cu o mașină nouă de 66 de mii de euro. Averea fostului premier la încheierea mandatului # Ziarul de Garda
La încheierea mandatului, fostul premier Dorin Recean a devenit titularul unui BMW de 66 de mii de euro, fabricat în 2024. Totodată, familia Recean a transferat către rude peste 65 de mii de euro și 40 de mii de lire sterline, banii fiind virați, cu titlu gratuit, chiar în ziua depunerii declarației de avere de...
18:10
ANRE, cu referire la informațiile despre posibile majorări ale tarifelor: „Nu reflectă realitatea” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că nu a recepționat cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția a venit cu precizări în contextul „informațiile recent vehiculate în presă referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor în luna noiembrie...
18:00
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, după ce regimul de la Tiraspol l-a deținut ilegal din august 2022 # Ziarul de Garda
Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, informația a fost confirmată de avocatul Vadim Vieru, din cadrul organizației pentru drepturile omului Promo-LEX. Vadim Pogorlețchi a fost reținut în august 2022 și a fost deținut ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele din regiunea transnistreană. În august anul acesta, așa-numita „judecătorie de la Tiraspol” l-a...
17:50
Noi fraude prin preluarea controlului asupra telefonului de la distanță: „Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă” # Ziarul de Garda
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează în privința unei noi fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță, prin diverse aplicații de mesagerie. Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Sub aceste pretexte, victimei i se solicită să...
17:30
Germania va oferi R. Moldova 24 de milioane de euro sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE # Ziarul de Garda
Germania va oferi R. Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în R. Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu de luni, 17 noiembrie. Acordurile pentru recepționarea finanțării...
17:20
„Factura la energie poate fi redusă la jumătate” – directorul CNED explică cum pot fi economisiți 9,5 miliarde de lei anual # Ziarul de Garda
Până la 9,5 miliarde de lei ar putea fi economisiți anual, iar facturile la energie s-ar putea reduce chiar și la jumătate dacă locuințele ar fi eficientizate energetic, afirmă Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale consumă jumătate din energia utilizată la nivel național, iar multe dintre ele au...
17:10
UPDATE/ Sute de oameni, evacuați din două localități din Tulcea, după ce o dronă a lovit o navă cu peste 4 mii de tone de gaz lichefiat. Risc major de explozie # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 300 de persoane au fost evacuate până acum. În continuare, incendiul este activ la bordul navei, scrie hotnews.ro. Potrivit șefului DepartamentulUI pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, nava este încărcată cu aproximativ 4 400 de tone de gaz, iar explozia poate avea un impact de 4,5-5 km. „Când riscul scade, populația evacuată se...
17:10
LIVE TEXT/ Ucraina va achiziționa 100 de avioane Rafale, a anunțat Zelenski după semnarea declarației de apărare cu Macron. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat pe 17 noiembrie o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, Kievul având ca obiectiv achiziționarea de avioane Rafale și noi sisteme de apărare aeriană SAMP/T, scrie presa ucraineană. Declarația, semnată în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, se referă la...
17:10
17:00
Kremlinul speră la o nouă întâlnire Putin-Trump imediat ce „condițiile pentru organizarea summitului sunt îndeplinite” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat luni, 17 noiembrie, că speră la un alt summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, imediat ce pregătirile necesare vor fi finalizate. Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în august, la un summit în Alaska, unde au discutat o posibilă rezoluție pentru a pune capăt războiului din...
16:40
DOC/ Fostă deputată, aliată a lui Ilan Șor, NU scapă de sancțiunile UE. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Maria Albot, fostă deputată din partea ex-partidului „Șor”, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, solicitând să fie radiată de pe lista sancțiunilor UE, care îi sunt aplicate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea și a obligat-o, totodată, să achite cheltuielile de judecată. În februarie 2024,...
