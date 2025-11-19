Moment tensionat cu Donald Trump: atacă dur o reporteriță și critică presa
Democracy.md, 19 noiembrie 2025 09:10
Un moment tensionat a avut loc la o conferință de presă susținută de Donald Trump, după ce fostul președinte american a reacționat dur la întrebările unei jurnaliste care l-a întrebat despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. În timp ce reporterița încerca să formuleze întrebarea, Trump a întrerupt-o în mod repetat și, iritat de insistențele acesteia,
Acum 10 minute
09:10
Acum 24 ore
18:10
Desant european la Chișinău: circa 60 de parlamentari se reunesc pentru Consiliul Europei # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui reuniunea Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE), programată pentru data de 21 noiembrie 2025 în Chișinău. La această întrunire vor participa aproximativ 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Evenimentul are loc în contextul în care Republica Moldova va prelua președinția semestrială a Comitetului de Miniștri al Consiliului
17:40
Berset vizitează Moldova: priorități – drepturile omului, justiție și combaterea dezinformării # Democracy.md
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va întreprinde o vizită oficială la Chișinău în perioada 12–13 februarie. Vizita marchează lansarea oficială a Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028, un program strategic care prevede un buget estimat la 30 de milioane de euro și are ca obiectiv sprijinirea reformelor din domeniile drepturilor omului, justiției, democrației și
17:30
Sărbătorile de iarnă 2025-2026 în Chișinău: concerte, târguri și Revelion în PMAN și sectoarele capitalei # Democracy.md
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău aduc o serie de evenimente pentru locuitori și vizitatori, începând cu data de 5 decembrie 2025. Activitățile culturale și artistice dedicate Crăciunului și Revelionului vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), scuarul Porților Sfinte, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" și în sectoarele capitalei. Inaugurarea Pomului de Crăciun și
17:30
Tinerii devin deputați pentru două zile în cadrul proiectului „Parlamentul Tinerilor” # Democracy.md
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru": Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte! Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor", desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri
16:50
Primăria Chișinău pune în aplicare noi acțiuni pentru protecția tinerilor și combaterea drogurilor # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a convocat astăzi o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe măsuri urgente pentru sporirea siguranței publice în capitală. Printre acțiunile imediate se numără securizarea perimetrului fostului Hotel Național, instalarea unui sistem extins de camere de supraveghere și transmiterea imaginilor în timp real
13:00
Reforma sistemului judiciar, esențială pentru parcursul european, afirmă Mihailov‑Moraru # Democracy.md
Expertul în domeniul juridic Mihailov‑Moraru susține că reforma justiției reprezintă o miză esențială în cadrul negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit lui, doar un sistem judiciar consolidat, transparent și independent poate oferi încredere partenerilor europeni și asigura respectarea valorilor fundamentale UE. El subliniază că reforma nu este doar o cerință tehnică, ci un test de
12:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că statul moldovean a preluat în administrare terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău pentru a garanta alimentarea aeronavelor cu kerosen. Decizia vine în contextul necesității de a asigura combustibil de aviație fără întreruperi și pentru a preveni eventualele blocaje în aprovizionare. Junghietu a mai precizat că România va furniza
12:10
Comisia Europeană va examina proiectele de lege din Republica Moldova care transpune directive ale Uniunii Europene în legislația națională. Scopul este de a verifica dacă noile reglementări adoptate de Chișinău respectă prevederile și spiritul directivelor UE, asigurând o aliniere corectă și completă. Printre inițiativele vizate se numără legislația care combate fraudele împotriva intereselor financiare ale
11:30
Uniunea Europeană a lansat la Chișinău proiectul Moldova Energy Independence and Resilience (MEIR), menit să sprijine Republica Moldova în consolidarea independenței energetice și alinierea sistemului energetic la standardele europene. Proiectul va oferi asistență tehnică autorităților, sprijin instituțional și expertiză pentru implementarea reformelor legislative în domeniul energiei electrice, gazelor naturale, surselor regenerabile și eficienței energetice. MEIR vine
11:30
Steagul Republicii Moldova arborat la Comisia Europeană în timpul vizitei lui Alexandru Munteanu # Democracy.md
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, în fața Comisiei Europene, alături de cele 28 de drapele ale statelor membre UE, cu ocazia primei vizite oficiale a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita marchează un pas important în consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și are loc în contextul participării la două evenimente majore
10:40
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact
10:30
Vasile Costiuc și-a ridicat primul salariu în Parlament: 6.000 lei pentru câteva zile lucrate # Democracy.md
Deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă", a dezvăluit că primul său salariu în calitate de parlamentar a fost de aproximativ șase mii de lei, sumă care reprezintă plata pentru ultimele zile lucrate din luna octombrie, după învestirea sa pe 22 octombrie. Într-o emisiune televizată, Costiuc a menționat că noilor deputați li s-ar fi propus
09:50
Kievul cere sprijin de la FMI — discuții pentru un nou acord financiar, anunță autoritățile # Democracy.md
Ministerul de Finanțe al Ucrainei anunță că a început discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru un nou program de cooperare financiară. Negocierile au fost lansate pe 17 noiembrie, în prezența unei misiuni FMI, și vizează politici fiscale și monetare care să asigure stabilitatea bugetară pe termen mediu. Părțile planifică să abordeze reforme structurale importante,
Ieri
09:10
Bulmaga va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie, după ce ministrul Mediului i-a cerut plecarea # Democracy.md
Ion Bulmaga, directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), a afirmat că va părăsi funcția pe 26 noiembrie, după ce ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, i-a transmis că nu îl regăsește în noua sa echipă. Într-un mesaj public, Bulmaga a declarat că i s-a spus „direct" că nu este parte din „garnitura" ministrului și că decizia de eliberare
17 noiembrie 2025
21:10
Vasile Costiuc denunță pasivitatea parlamentarilor: „Apăsăm un buton și plecăm acasă” # Democracy.md
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, critică modul de funcționare al Parlamentului: potrivit lui, activitatea legislativă se rezumă la apăsarea unui buton de vot și plecarea deputaților acasă. El afirmă că această abordare superficială afectează legitimitatea activității parlamentare și responsabilitatea aleșilor. Costiuc a declarat că nu vrea ca mandatul lor să fie unul formal. El cere
18:00
Vadim Krasnoselski, liderul transnistrean de la Tiraspol, acuză autoritățile de la Chișinău că obstrucționează activitatea economică a agenților economici din regiunea transnistreană. El susține că blocarea conturilor companiilor din stânga Nistrului este parte a unei strategii mai ample de a paraliza industria regiunii. Potrivit lui Krasnoselski, Chișinăul nu limitează doar livrările de gaze, ci va
17:40
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în procesul de modernizare a frontierelor, printr-un proiect numit EUBAP (European Union Border Assistance Project). Inițiativa este derulată în parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Moldovei și Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), și se concentrează pe consolidarea securității la frontieră, digitalizare, infrastructură și mobilitate. În cadrul EUBAP, România va primi sprijin
17:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului, a fost privat de dreptul de a aduce martori în apărare în fața instanței. Decizia a fost luată pe 17 noiembrie de judecătoarea Lilia Lupașco, după ce Ciochină nu a prezentat trei dintre martorii pe care
17:00
Expert militar Leșcu: Incidentul de la Ismail este un „examen” al apărării NATO de către Rusia # Democracy.md
Expertul în securitate Artur Leșcu avertizează că atacul cu drone rusești în zona Ismail nu este doar o escaladare militară, ci un test strategic — „Rusia încearcă să verifice ce reacție va obține din partea NATO". Potrivit lui Leșcu, prin astfel de manevre, Moscova urmărește să evalueze capacitatea și viteza răspunsului alianței: cât de pregătite sunt sistemele de apărare, cum
15:40
Vlad Țurcanu (TRM): Disponibil să dea explicații în fața Parlamentului despre nereguli # Democracy.md
Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a declarat că este pregătit să se prezinte în fața Parlamentului pentru a oferi toate explicațiile necesare în cadrul audierilor anunțate. Potrivit lui, instituția pe care o conduce este deschisă transparenței și cooperării cu legislativul. El a menționat că TRM a început deja să analizeze observațiile privind activitatea instituției
15:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare publică, edilul afirmă că vânzarea și consumul substanțelor narcotice se extind alarmant, în special în rândul tinerilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie
15:10
Vasile Costiuc denunță pasivitatea parlamentarilor: „Apăsăm un buton și plecăm acasă” # Democracy.md
14:40
Dodon critică separarea fracțiunilor din Blocul Patriotic: „Alegătorii au votat blocul, nu partidele” # Democracy.md
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că destrămarea Blocului Patriotic după alegerile parlamentare a fost rezultatul „ambițiilor" politice și al ceea ce el numește „rânza moldovenească". Potrivit acestuia, decizia unor formațiuni de a merge separat în Parlament nu reflectă votul cetățenilor, care au susținut blocul în ansamblu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Radar
14:40
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # Democracy.md
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi elemente de amenajare stradală, menite să sporească comoditatea și calitatea vieții. Recent, la Drochia au apărut noi stații pentru transportul public, care vor oferi un
14:10
Potrivit estimărilor publicate, viitorii miniștri din guvernul condus de Alexandru Munteanu ar putea primi un salariu lunar de aproximativ 50.000 de lei, de două ori mai mare decât remunerația premierului, estimată la circa 20.000 de lei. Salariul premierului Munteanu este prognozat la aproximativ 20.000 lei pe lună, conform unor surse, ceea ce arată o discrepanță semnificativă între nivelul
13:40
Alertă la Dunăre: nave cu GPL vizate de atacuri cu drone, populația din Plauru pusă în siguranță # Democracy.md
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care navighează sub pavilion turcesc, a fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea localității Ismail. Nava tanc, denumită Orinda, a intrat recent în apele teritoriale românești. Autoritățile române au luat măsuri de precauție, evacuând preventiv localitatea Plauru din județul Tulcea, pentru a proteja populația și animalele
13:00
Denis Șova: Investitorii externi nu mai sunt interesați, statul trebuie să preia inițiativa # Democracy.md
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv
13:00
Directorul Inspectoratului
12:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că fracțiunea sa va susține în Parlament orice inițiativă „reală, bine fundamentată” care aduce beneficii cetățenilor. El a făcut apel la dialog între fracțiuni, susținând că negocierile nu trebuie să fie doar formale, ci concentrate pe proiecte concrete. Usatîi a subliniat că partidul său nu vine cu propuneri populiste, […] Articolul Renato Usatîi: „Partidul Nostru va susține orice proiect real și bine fundamentat” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Deputata Alternativa, despre întrevederea Chicu-Ozerov: „Decizia îi aparține personal” # Democracy.md
Deputata Blocului „Alternativa”, Olga Ursu, a declarat că nu a fost informată despre întâlnirea colegului său, Ion Chicu, cu ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Potrivit acesteia, Chicu ar fi participat la întrevedere în calitate de președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), nu ca reprezentant al blocului. „Eu personal nu am cunoscut. Nu […] Articolul Deputata Alternativa, despre întrevederea Chicu-Ozerov: „Decizia îi aparține personal” apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. „Fiind proprietate privată, factura cu cheltuielile va fi transmisă proprietarilor”, a precizat edilul. Ceban a subliniat că va solicita […] Articolul Ion Ceban: Fostul Hotel Național va fi securizat, iar Guvernul trebuie să intervină apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Expertul Nicolae Țîbrigan afirmă că prima vizită externă a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuată la București, depășește cu mult sfera formală a protocolului diplomatic. Potrivit acestuia, prin întărirea relațiilor cu România, Chișinăul transmite un mesaj clar despre angajamentul său european și dorința de a se distanța de influențele ostile. Expertul subliniază că România rămâne un aliat […] Articolul Expert: Vizita lui Munteanu la București, un răspuns strategic la propaganda rusă apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită oficială la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu lideri importanți ai Uniunii Europene. Printre întâlnirile programate se numără discuții cu conducerea Comisiei Europene, Președintele Consiliului European și comisari europeni responsabili de afaceri externe și extindere. Discuțiile se vor concentra pe parcursul european al Republicii Moldova, implementarea reformelor și pașii […] Articolul Agenda vizitei: întrevederi cu lideri importanți ai Uniunii Europene apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Renato Usatîi: Respectăm voința poporului și susținem ajustarea legislației la standarde europene # Democracy.md
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală”, nu una împărțită în tabere „pro-ruse” sau „pro-europene”. „Vom susține orice inițiativă […] Articolul Renato Usatîi: Respectăm voința poporului și susținem ajustarea legislației la standarde europene apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Primarul Ion Ceban a făcut declarații dure privind modul în care funcționează politica în țară. El susține că persoanele prezentate drept „vedete” în campaniile electorale au fost folosite doar pentru a obține voturi și că, după alegeri, acestea sunt eliminate din Parlament, înlocuite cu alți politicieni despre care există suspiciuni de corupție și lipsă de […] Articolul Ion Ceban: Manipulare și corupție, cetățenii sunt mințiți zi de zi apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Diana Șoșoacă, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev, alături de reprezentanți internaționali # Democracy.md
Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost prezentă la o reuniune restrânsă de nivel înalt organizată la Soci (Rusia), sub conducerea lui Dmitri Medvedev. Evenimentul a reunit reprezentanți din mai multe state și s-a concentrat pe analiza conflictelor globale – militare, economice, sociale și morale. În intervenția ei, Șoșoacă a pledat pentru o schimbare profundă a „paradigmei […] Articolul Diana Șoșoacă, la o reuniune restrânsă prezidată de Dmitri Medvedev, alături de reprezentanți internaționali apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se confruntă cu o criză politică majoră declanșată de un scandal de corupție în sectorul energetic. Ancheta a scos la iveală un mecanism de mită estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari, implicând compania nucleară de stat și persoane apropiate de guvern. Scandalul îl leagă pe Zelenski de omul de […] Articolul Zelenski, implicat în cel mai mare scandal de corupție al mandatului său apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Licențe americane controversate: Lukoil primește cale să negocieze, în ciuda sancțiunilor # Democracy.md
Guvernul american a emis mai multe licențe care permit companiei petroliere ruse Lukoil să negocieze și să își desfășoare anumite operațiuni — o decizie criticată de oponenți, care spun că slabeste impactul sancțiunilor împotriva Rusiei. Aceste licențe oferă spațiu de manevră Lukoil să vândă și să discute despre active, cu condiția ca veniturile să fie […] Articolul Licențe americane controversate: Lukoil primește cale să negocieze, în ciuda sancțiunilor apare prima dată în DemocracyMD.
15 noiembrie 2025
16:50
Parcuri modernizate, grădinițe termoizolate și transport public extins: bilanțul a doi ani al Primăriei # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți și cetățeni. În prezentare, edilul a menționat că Primăria Chișinău gestionează în acest moment cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale din țară, în valoare […] Articolul Parcuri modernizate, grădinițe termoizolate și transport public extins: bilanțul a doi ani al Primăriei apare prima dată în DemocracyMD.
14 noiembrie 2025
13:50
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” # Democracy.md
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția de parlamentar este […] Articolul Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza financiară specială inclusă în contractul său de management, în contextul discuțiilor publice legate de raportul Curții de Conturi privind activitatea financiară a TRM. Declarația a fost făcută pe rețelele sociale. „Curtea de Conturi nu a găsit deficiențe majore în procedurile de achiziții […] Articolul Directorul TRM renunță la clauza financiară de 1,5 milioane lei apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # Democracy.md
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și de a rămâne […] Articolul Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
PAS era informat înainte de alegeri că firma Mariei Acbaș a primit bani din rețeaua Șor — explicațiile partidului # Democracy.md
Deputatul PAS Radu Marian a declarat că formațiunea era la curent încă înainte de alegerile parlamentare că firma administrată de Maria Acbaș, deputată pe listele PAS, ar fi primit bani din surse asociate lui Ilan Șor. Marian a afirmat că acest subiect a fost discutat în partid încă înainte ca informațiile să devină publice. Maria Acbaș, la rândul său, […] Articolul PAS era informat înainte de alegeri că firma Mariei Acbaș a primit bani din rețeaua Șor — explicațiile partidului apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
BBC a cerut scuze publice lui Donald Trump într‑o scrisoare personală trimisă la Casa Albă, după ce a recunoscut că a editat într‑un mod înșelător discursul său din 6 ianuarie 2021, într‑un documentar difuzat în cadrul emisiunii Panorama. Editarea a creat impresia că Trump ar fi îndemnat la violență, ceea ce a stârnit critici și acuzații […] Articolul Trump cere 1 miliard de dolari — BBC spune că nu există temei legal pentru defăimare apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Victor Chironda dezvăluie o schemă imobiliară în spatele demolării Hotelului Național: „Primăria știa tot” # Democracy.md
Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, lansează acuzații grave la adresa administrației municipale, pe care o acuză că ar fi orchestrat o schemă imobiliară legată de demolarea Hotelului Național, o clădire emblematică din centrul Chișinăului. Potrivit lui Chironda, autorizația pentru demolare ar fi fost emisă ilegal și fără un plan urbanistic clar, urmărindu-se nu doar distrugerea clădirii, […] Articolul Victor Chironda dezvăluie o schemă imobiliară în spatele demolării Hotelului Național: „Primăria știa tot” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Deputata Ludmila Lascenova a declarat că a fost ignorată în Parlament timp de nouă ore, înainte de a i se oferi ocazia să vorbească de la tribună. Ea a transmis reproșuri colegilor săi, spunând că au ignorat complet nevoia ei de a se adresa legislativului. Potrivit Lascenovei, mai mulți deputați nu i-au cedat timpul de discurs, iar […] Articolul Ludmila Lascenova acuză: a așteptat nouă ore în Parlament ca să ia cuvântul apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Filat avertizează: Plahotniuc poate scăpa basma curată dacă dosarul „furtului miliardului” nu este refăcut # Democracy.md
Fostul premier Vlad Filat avertizează că Vladimir Plahotniuc ar putea scăpa nepedepsit în dosarul „furtului miliardului”, dacă procuratura nu renunță la schema veche de investigare. Potrivit lui, actuala abordare „menține injustiția” și nu aduce adevărații vinovați în fața justiției. Filat susține că acuzațiile aduse lui Plahotniuc sunt orchestrate astfel încât să distragă atenția de la […] Articolul Filat avertizează: Plahotniuc poate scăpa basma curată dacă dosarul „furtului miliardului” nu este refăcut apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Prim-ministrul Munteanu câștigă încrederea populației: al doilea politician în sondajul Ates Research # Democracy.md
Conform unui sondaj socio-politic realizat de Ates Research Group, prim-ministrul Alexandru Munteanu se situează pe locul doi în topul încrederii cetățenilor, imediat după președinta Maia Sandu. Rezultatele au fost obținute într-o perioadă scurtă, la doar două săptămâni de la învestirea sa în funcție. Datele sondajului arată că, în primul rând, cetățenii au încredere în Maia Sandu (38,9%), iar apoi […] Articolul Prim-ministrul Munteanu câștigă încrederea populației: al doilea politician în sondajul Ates Research apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Decizie în interes local: Cereteu și Onuțu refuză fotoliile de deputat pentru a evita alegerile anticipate # Democracy.md
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au renunțat la mandatele de deputat obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegând să rămână în fruntea primăriilor din Drochia și Glodeni. Parlamentul a luat act de demisiile lor în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie. Decizia celor două edile vine în contextul în care Partidul Nostru va activa […] Articolul Decizie în interes local: Cereteu și Onuțu refuză fotoliile de deputat pentru a evita alegerile anticipate apare prima dată în DemocracyMD.
