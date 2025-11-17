Nicanor Ciochină riscă să fie decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării

13:10

Un deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a înaintat o propunere oficială către legislativ prin care solicită organizarea de audieri în Parlament cu privire la schema TUX, despre care susţine că ar fi provocat pierderi semnificative şi implică acte de fraudă. El acuză autorităţile de lipsă de transparenţă şi solicită ca organele de […] Articolul PSRM solicită anchetă în Parlament: PAS respinge demersul privind schema TUX apare prima dată în DemocracyMD.